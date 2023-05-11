泰國知名僧侶貪汙鉅款又破色戒，警方展開大規模調查

據《泰國郵報》報導一名前僧侶Phra Ajarn Khom Abhivaro（俗名為Khom Kongkaew）因涉嫌在呵叻府的寺廟（Wat Pha Dhammakiri）任職期間從信眾捐款中貪污1.8億泰銖（新台幣1.6億元），與其妹Juthathip、寺廟前住持Phra Mor Wutthima共三人一起被捕。此外，Phra Ajarn也被發現在修行期間進行性行為，違反了僧侶的規定。

現年39歲的Phra Ajarn為泰國知名的冥想大師，擁有許多追信眾與追隨者，他於本月1日還俗，時隔不到一個禮拜卻遭警方逮捕。

警方於週六（6）表示，國家佛教辦公室 （National Office of Buddhism，NOB）先前向中央調查局（Central Investigation Bureau）檢舉Phra Ajarn疑似私吞寺廟的捐款，警方便展開調查。

警方在調查後不僅證實了懷疑，也發現三人的犯案手法，寺廟前住持Phra Mor Wutthima收到款項後先轉帳給Juthathip，她再將部分款項轉到Khom Kongkaew的帳戶裡，從中總共不法圖利1.3億泰銖（新台幣1.18億元）。隨後警方也在Juthathip家中搜出5100萬泰銖（新台幣4644.88萬元）的現金，確認Khom Kongkaew至少盜用了1.8億泰銖（新台幣1.6億元）。

Khom Kongkaew與Phra Mor Wutthima被控貪汙及濫用職權，而Juthathip則被指控接收贓物，三人皆拘留於犯罪壓制處（Crime Suppression Division ，CSD）。

Photo Credit:GettyImages 泰國和尚（示意圖）。

在週一（8）召開的審判中，Khom Kongkaew與Juthathip否認挪用任何寺廟款項並表示這筆錢將用於「其他目的」。但Khom Kongkaew承認在出家期與間兩名僧侶和一名信徒發生性關係，隨後被取消僧籍，並拔除「Phra Ajarn」的名號。

泰國媒體「Khaosod English」指出，在後續的調查中，警方陸續在寺廟後方的土地中找到了價值1900萬泰銖（新台幣1730.44萬元）的金條和另外8000萬泰銖（新台幣7286.08萬元）的現金，貪汙的資產總值估計超過3億泰銖（新台幣2.73億元）。

中央調查局局長Jirapop Phuride表示，整起案件的涉案人員可能不只上述三人，很有可能是一個有系統的組織，因此需要一段時間徹底檢查所有資料，尤其光是寺廟就有多達6個銀行帳戶。

Jirapop說，整起案件的犯案動機可能是因為該寺廟收到的大量捐款，造成嫌疑人濫用信徒的信仰，他也並強調警方會繼續調查此案並尋找更多證據，且只要發現有關的嫌疑人會立即起訴。

Khom Kongkae從小就讀僧王寺佛教學校（Wat Bowonniwetwiharn Ratchaworawiharn），大學就讀泰國農業大學（Kasetsart University）。出家後名號為Phra Ajarn Khom Apiwaro，曾發表過支持SOTUS（Seniority， Order， Tradition， Unity， and Spirit）系統的演講，聲稱這有助於他成為一個有紀律的人。

Phra Ajarn Khom Apiwaro在2021年被提升為僧侶的最高級別「Pra Racha Kana」，是上流社會人士、商人、政府官員和著名演員所尊敬的著名僧人，這也是寺廟收到大量捐款的原因。

與此同時，過去為僧侶、現為網路意見領袖的Praiwan Wannabuty在臉書上呼籲大眾：「一些有名的僧侶不可靠，因為他們可以為了個人利益而欺騙他們的追隨者。」

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責任編輯：歐穎慈

核稿編輯：杜晉軒