泰國知名僧侶貪汙鉅款又破色戒，警方展開大規模調查
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泰國知名前僧侶Phra Ajarn Khom Abhivaro因涉嫌在寺廟的任職期間從寺廟捐款中貪污逾3億泰銖，與其妹、寺廟前住持共三人一起被捕。此外，Phra Ajarn也被發現在修行期間與信徒發生性關係。
據《泰國郵報》報導一名前僧侶Phra Ajarn Khom Abhivaro（俗名為Khom Kongkaew）因涉嫌在呵叻府的寺廟（Wat Pha Dhammakiri）任職期間從信眾捐款中貪污1.8億泰銖（新台幣1.6億元），與其妹Juthathip、寺廟前住持Phra Mor Wutthima共三人一起被捕。此外，Phra Ajarn也被發現在修行期間進行性行為，違反了僧侶的規定。
現年39歲的Phra Ajarn為泰國知名的冥想大師，擁有許多追信眾與追隨者，他於本月1日還俗，時隔不到一個禮拜卻遭警方逮捕。
警方於週六（6）表示，國家佛教辦公室 （National Office of Buddhism，NOB）先前向中央調查局（Central Investigation Bureau）檢舉Phra Ajarn疑似私吞寺廟的捐款，警方便展開調查。
警方在調查後不僅證實了懷疑，也發現三人的犯案手法，寺廟前住持Phra Mor Wutthima收到款項後先轉帳給Juthathip，她再將部分款項轉到Khom Kongkaew的帳戶裡，從中總共不法圖利1.3億泰銖（新台幣1.18億元）。隨後警方也在Juthathip家中搜出5100萬泰銖（新台幣4644.88萬元）的現金，確認Khom Kongkaew至少盜用了1.8億泰銖（新台幣1.6億元）。
Khom Kongkaew與Phra Mor Wutthima被控貪汙及濫用職權，而Juthathip則被指控接收贓物，三人皆拘留於犯罪壓制處（Crime Suppression Division ，CSD）。
在週一（8）召開的審判中，Khom Kongkaew與Juthathip否認挪用任何寺廟款項並表示這筆錢將用於「其他目的」。但Khom Kongkaew承認在出家期與間兩名僧侶和一名信徒發生性關係，隨後被取消僧籍，並拔除「Phra Ajarn」的名號。
泰國媒體「Khaosod English」指出，在後續的調查中，警方陸續在寺廟後方的土地中找到了價值1900萬泰銖（新台幣1730.44萬元）的金條和另外8000萬泰銖（新台幣7286.08萬元）的現金，貪汙的資產總值估計超過3億泰銖（新台幣2.73億元）。
中央調查局局長Jirapop Phuride表示，整起案件的涉案人員可能不只上述三人，很有可能是一個有系統的組織，因此需要一段時間徹底檢查所有資料，尤其光是寺廟就有多達6個銀行帳戶。
Jirapop說，整起案件的犯案動機可能是因為該寺廟收到的大量捐款，造成嫌疑人濫用信徒的信仰，他也並強調警方會繼續調查此案並尋找更多證據，且只要發現有關的嫌疑人會立即起訴。
Khom Kongkae從小就讀僧王寺佛教學校（Wat Bowonniwetwiharn Ratchaworawiharn），大學就讀泰國農業大學（Kasetsart University）。出家後名號為Phra Ajarn Khom Apiwaro，曾發表過支持SOTUS（Seniority， Order， Tradition， Unity， and Spirit）系統的演講，聲稱這有助於他成為一個有紀律的人。
Phra Ajarn Khom Apiwaro在2021年被提升為僧侶的最高級別「Pra Racha Kana」，是上流社會人士、商人、政府官員和著名演員所尊敬的著名僧人，這也是寺廟收到大量捐款的原因。
與此同時，過去為僧侶、現為網路意見領袖的Praiwan Wannabuty在臉書上呼籲大眾：「一些有名的僧侶不可靠，因為他們可以為了個人利益而欺騙他們的追隨者。」
新聞來源
- Police charge monk with embezzling B180 million（曼谷郵報）
- Former monk denies theft of temple funds（曼谷郵報）
- MORE EMBEZZLEMENT FORTUNE OF A FAMOUS MONK FOUND BURIED（ Khaosod English）
- Former monk denies embezzling 180 million baht from Nakhon Ratchasima temple（Thaiger）
延伸閱讀
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責任編輯：歐穎慈
核稿編輯：杜晉軒
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樂活南投農場，來場週休輕旅行──信義鄉、竹山鎮、鹿谷鄉篇
我們想讓你知道的是
南投縣觀光資源豐富，農場及休閒農業區散落於13鄉鎮中，許多不同觀光性質的農場皆有其特色，尤其不少觀光休閒農場的特色讓人「意遊未盡」。以下列舉信義鄉、竹山鎮、鹿谷鄉等地區之休閒農場，若有興趣不妨就動身出發吧！
疫情解封後，國人出國旅遊人數創新高，居多人抱怨台灣旅遊成本太高，但其實在台灣的觀光首都──南投，有許多「巧而廉」的南投農場秘境等待大家去挖掘探索！不同於國人常去的日、韓、泰國，動輒需要4～6天的旅遊日期，位於台中中樞地區的南投縣，只需週休一日或二日，不用請假，就能安排一場輕鬆愜意輕旅行。
南投縣觀光資源豐富，各鄉鎮的觀光休閒農場尤其讓人「意遊未盡」。南投農場及休閒農業區散落於13鄉鎮中，有許多不同觀光性質的農場皆有其特色，以下列舉信義鄉、竹山鎮、鹿谷鄉等南投地區農場、休閒農業區，供遊客參考。
信義鄉
南投休閒農業區 - 自強愛國休閒農業區
「自強愛國休閒農業區」位於南投縣信義鄉西北方，鄰近東埔溫泉區、八通關古道、玉山國家公園，周邊旅遊資源豐富，幅員遼闊。農業區面積達2,000餘公頃，涵蓋區域包括烏松崙森林休閒區、崁腳寮葡萄休閒區、風櫃斗梅園區、牛稠坑景觀生態區及坪瀨溪流生態區。區域內有坪瀨溪、刺蔥林溪與陳有蘭溪等溪流，水資源豐富孕育豐富的農產品和生態資源，最著名的農產品即為青梅和青梅加工品，果粒碩大且多汁；而崁腳寮生產的葡萄的品質也深受消費者肯定，另外，風櫃斗的梅花遠近馳名，每到梅花季，即可見到滿山滿谷的梅花和人群。無論賞花、採果、踏青、生態探索……等多元遊程，都吸引許多遊客多次造訪！
地址：南投縣信義鄉綠美巷20號
【鄰近景點】
東埔溫泉區
八通關古道
玉山國家公園
【農業與伴手禮】
青梅、梅子果釀、葡萄、時蔬、柿子
【交通方式】
國道3號下名間交流道，左轉台3線往名間方向，再接 台16線往集集、水里方向，於水里接台21線往信義 至88.6公里處信義分局前右轉，循投59線前行即可 達愛國村、自強村。
竹山鎮
南投農場 - 天野青草葯園休閒農場
「天野青草葯園休閒農場」位於竹山鎮，近紫南宮。成立於民國96年，擁有廣闊的青草藥園，種植約200科別、1200個藥草品種，農場內設有藥草老師，教導遊客藥草相關知識。農場內附設「天野養生餐廳」，主要接待團客。餐廳主打「藥膳養生料理」，健康養生無負擔。園區內門市部，主要販售各類青草藥乾品、加工製品與其他農作物；農場參觀不收門票，創辦人沈金順表示，成立農場目的，是為了要推廣藥用植物的正確觀念；另一方面，常有新聞傳出民眾誤食、誤用某些植物導致中毒的案例，以至於讓青草藥背負許多誤解，他也期待透過藥園的宣導推廣，能讓社會大眾了解青草藥的益處，進而能正確地善用青草藥。
地址：南投縣竹山鎮延正里1鄰集山路二段591-8號
【鄰近景點】
紫南宮
竹山文化園區
車籠埔斷層園區
竹山菸葉館
【農業與伴手禮】
白花蝶豆、月桃、金錢草
【交通方式】
走國道三號，下竹山交流道後再往台三線竹山方向走一公里迴轉，即可到達天野青草葯園休閒農場。
鹿谷鄉
南投休閒農業區 - 小半天休閒農業區
「小半天休閒農業區」位於南投縣鹿谷鄉，幅員遼闊約有286.71公頃，涵蓋竹林村、竹豐村，和雅村小半天休閒農業區等三個村落。海拔從200至1,500公尺。農作物擁有「三金」美名：綠金「茶葉」、黃金「竹筍」、黑金「竹炭」。農業區內水池林地維持良好無污染，故生態資源豐富：螢火蟲、昆蟲、鳥類及保育類藍腹鷴等，在此還可以白天觀雲海、晚上看星空。由於本地區之地理環境特性屬多山少平原的地形，大多數的居民群聚而定。區內有武岫休閒農場、43家合法民宿與13家餐飲業者，94年獲選全國最美麗社區。多樣化的生態遊程、具特色的在地美食料理，使小半天休閒農業區常是回訪客首選之一。
地址：南投縣鹿谷鄉光復路174-7號
【鄰近景點】
德興瀑布
長源圳生態步道
孟宗竹林古戰場
大崙山觀光茶園
【農業與伴手禮】
冬筍、長年菜、山芹菜、竹管茶餅、竹炭鹹蛋
【交通方式】
北上及南下於中二高竹山交流道下，右轉台3線省道至南下2.4公里處，左轉保甲路再左轉151縣道往鹿谷溪頭方向（9公里），經鹿谷廣興7-11後右轉往小半天休閒農業區。
南投農場 - 武岫休閒農場
「武岫休閒農場」位於南投縣鹿谷鄉，初期以經營茶業為生，農場擁有專屬茶園及10公頃的孟宗竹林。近十年來由茶業轉型，集合國內產、官、學界努力精進製窯燒炭技術，以提供高品質的孟宗竹炭原料及相關製品為主。農場結合自然景觀、生態環境及竹產業文化，並提供竹炭製程導覽及當地特色美食、幸福手作DIY、竹林茶席、竹林生態步道……等活動，冀望到此一遊的遊客，都能對「孟宗竹」以及其豐富的生活應用有更深一層的了解。農場內特製的「武岫孟宗竹炭」燒製係以四年生以上的孟宗竹為材料，採用高溫炭化技術，歷時十多天，以傳統窯手工精心燒製而成（並非一般機械燒材油方式），所生產之孟宗竹炭堅持高品質，其衍生的竹炭用品，健康且實用性高，是每個遊客必買的伴手禮。
地址：南投縣鹿谷鄉竹林村田頭巷35-66號
【鄰近景點】
半天橋
長源圳生態步道
大石公
石馬公園
【農業與伴手禮】
竹炭手工精油皂、竹醋液、武岫竹炭、炭好茶
【交通方式】
走國道3號（中二高）下竹山交流道，台3線右轉，縣道151甲-左轉，往鹿谷方向，接151縣道，往小半天方向，接竹林村方向即可到達。
以上廣告由南投縣政府農業處提供。