拜登將首訪巴布亞紐幾內亞簽署防衛協議，意在阻止中國擴大太平洋影響力

文：德國之聲中文網（路透社）

美國總統拜登（Joe Biden）計劃在參加完日本G7峰會後，訪問太平洋島國巴布亞紐幾內亞。他將成為首位到訪這個國家的美國總統。《路透社》引述巴布亞紐幾內亞外長的消息稱，拜登訪問期間，雙方將簽署防衛和監視協議。該國外長表示，拜登的訪問重新顯示出巴布亞紐幾內亞的戰略重要性。

拜登的叔叔在二戰中死於巴布亞紐幾內亞。

巴布亞紐幾內亞是南太平洋地區人口數量最多的國家。美國準備將向該國提供的發展援助增加一倍，達到3200萬美元，其中包括2500萬美元用於解決該國最優先的安全事項——氣候變化。

除了對台海緊張局勢的擔憂之外，華盛頓方面正尋求阻止太平洋島嶼國家同中國建立起安全關係。

白宮方面證實，拜登將於5月22日在巴布亞紐幾內亞首都摩斯比港停留。之後會前往澳洲雪梨參加5月24日舉行的四方安全對話（Quad）峰會。拜登將在巴布亞紐幾內亞與18個太平洋島國的領導人舉行會晤。

巴布亞紐幾內亞外長特卡琴科（Justin Tkachenko）向《路透社》透露，美國和巴布亞紐幾內亞之間的防衛合作協議已於上週定稿，「現在我們可以在拜登來這裡訪問時正式簽署該協議」。

特卡琴科說，除了防衛合作協議之外，雙方還會簽署一份單獨的協議，允許美國海岸警衛隊在巴布亞紐幾內亞專屬經濟區內巡邏，巴布亞紐幾內亞一方的人員作為「搭乘者」共同參與巡邏。這份協議同時包含使用衛星監視的內容。

特卡琴科說：「我們將能夠使用美國的衛星安全系統。協議的簽署有助於監測我們的水域，目前我們還無法獨立完成。」

他補充說：「這會是一個很棒的協議，有利於保護特別是漁業在內的我們擁有的自然資源，免遭非法捕撈和不法盜取。」

過去數十年中國在南太平洋地區參與基礎設施建設項目。去年中國與索羅門群島達成了安全協議，此後，索羅門群島暫停允許美國海岸警衛隊船隻進入其水域。

中國國家主席習近平曾三次訪問該地區，其中包括2018年對巴布亞紐幾內亞的訪問。去年5月，時任中國外交部部長的王毅與太平洋10國外長舉行會面的時候，未能與這些國家簽署多邊性的區域協議。

就拜登而言，訪問巴布亞紐幾內亞突顯這個國家對地區安全的重要性。

拜登在2016年訪問澳洲時曾回憶說，他的兩個叔叔在第二次世界大戰中作為空軍駐紮在巴布亞紐幾內亞，其中一個叔叔在1944年5月的一次飛機失事中喪生。

澳洲媒體報導稱，澳洲國防報告中的機密部分警告，澳洲將無法抵禦中國從太平洋發起的導彈攻擊。澳洲新南威爾斯大學教授基爾卡倫（David Kilcullen）在澳洲外交事務雜誌上撰文指出，中國的反艦彈道導彈如果部署在太平洋島嶼上，可以牽制美國和澳洲的海軍行動。

中國和索羅門都否認雙方簽署的安全協議允許中國在當地設立海軍基地。

去年美國總統拜登承諾向太平洋島國提供超過8億美元的資金。但這筆資金還需要獲得國會的批准，相關的討論今年秋季才會得出結果。美國一位官員在國會聽證會上表示，美國新近在索羅門和東加開設了大使館，但是在萬那杜和吉里巴斯同樣也開設大使館的提議還沒獲得批准。

拜登親自與太平洋地區領導人會晤，被視作在該地區恢復信任的重要一步。

去年，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在斐濟與17個太平洋島國領導人舉行影片會晤時，太平洋島國的領導人們對他說：「借用美國人的說法，有時候我們覺得自己就是『飛機飛過的國家』（flyover country）。大官們去開會的路上，從飛機舷窗向下看到一些小點。然後他們就開始談論我們，而不是來和我們一起談。這還是他們壓根談論到我們的情況下。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：丁肇九