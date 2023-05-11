SYM JET SL達成賽道百冠里程碑，全新TCS致競版升級上市

JET 車系從2015年第一次在TSR機車錦標賽拿下冠軍開始，一直是國內機車賽事的常勝軍，它用車胎記錄著每一寸賽道起伏，年復一年不斷提升的狂放動能，結合日新月異的操控科技，在去年 (2022) 底贏得第96冠後，便將龍頭對準第一百座冠軍獎盃，積極為締造傳奇做足準備。

JET SL如有神助，於今年4月TSR賽事一開始，便頻頻傳出捷報，席捲式拿下一座又一座冠軍獎盃，終於完成得來不易的百冠殊榮，也替SYM車款寫下全新歷史。於此歷史性的一刻，SYM特別推出TCS致競版，讓所有愛車同好，都能同步感受百冠車款的極致性能與賽道熱血。

Photo Credit : SYM 除了原有的極地白、煙燻紫外，本次還新贈了質感出眾的”煙茶黑”配色

全新TCS致競版 賽道DNA從內至外帥氣覺醒

在賽道上帥，是理所當然，但對一般消費者來說，在街上也能展現動人冠軍風采，可能是更重要的選車條件。今年的TCS致競版，將看見運動風格激昇的全新外型校準，銜接經典LED魚眼頭燈與銳利車身動態線條，從外型輪廓、全新車色到貼飾，都將更聚焦強調JET SL的速度感與競爭魄力！

百冠到手，冠軍配備當然也要全面升級入手。原有的「J.P.T.賽事進化工程」包含大家熟悉的水冷引擎、引以為傲的智慧油電系統、45度的最大傾角及同級最大的260mm碟盤，當然會繼續在賽道上大放異彩，跟隨JET SL朝下一個里程碑前進。今年更導入「雙電控安全系統」重磅級革新！BOSCH ABS 升級至10.3系統，剎車能力大幅提升，最多能減少13.7%的剎車距離；TCS循跡防滑系統，能隨時監測兩輪動力與速度差，並進行智能調控防止打滑現象發生，讓駕駛在追求操駕樂趣時，依然能擁有冠軍級別的安全守護。

JET SL百冠歡慶中，超值回饋只給同賀的你

SYM邀您親自騎上JET SL，親自感受JET SL的百冠風範與魅力！現在入主TCS致競版，不但能立即享受超高CP值的「雙電控安全系統」升級，還現折3,000元購車金回饋(直扣) 、冠軍精品剎車拉桿和24期分期0利率，分期購車再享500萬安心險！想一圓駕御冠軍車夢想的你，真的別再猶豫，現在肯定是最好時機！