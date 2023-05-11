富邦人壽致力產學接軌，支持管理博碩士論文獎十年有成，管理領航深化ESG持續推動「永續發展論文獎」

富邦人壽連續十年與中華民國管理科學學會（以下簡稱管科會）合作推動「富邦人壽管理博碩士論文獎（註1）」，支持管理領域產學接軌十年有成。此為全台歷史最悠久（註2）且具影響力的管理學界指標性獎項，致力培育台灣優秀管理人才。隨著ESG逐漸成為企業營運顯學，富邦人壽藉由辨識、評估、管理與監控ESG的風險與機會，提升企業效能，並發展創新行動方案，貫徹永續理念於保險業務及商品，今年以「管理領航，永續Stay Young」為主題，持續支持「永續發展論文獎」擴大綠色金融影響力，總獎金超過100萬元，鼓勵師生積極產出具實務價值之研究成果。

「全國管理碩士論文獎」自1991年6月由管科會首度舉辦，2014年富邦人壽開始贊助支持，迄今已邁入第十年，自2015年提高支持規格為獨家冠名贊助企業，不斷致力銜接實務業界延續學術研究價值，每年更吸引近千名管理學研究領域師生投入、全台逾半數大專院校參與，成為台灣學術界規模最大、備受業界矚目的重磅級論文獎項。同時秉持環境保護的社會責任，持續以線上數位收件方式，減少紙張用量、落實節能減碳，並堅守學術研究原創性，參賽者均須提交論文原創性比對參考檔案，收件時間即日起至2023年7月3日下午6時止，歡迎師生踴躍參與。

「永續發展論文獎」持續推動 首年增設即超過130件投稿

富邦人壽總經理陳世岳表示，產學交流一直是富邦人壽深耕的重點，透過「富邦人壽管理博碩士論文獎」鼓勵同學主動發現研究問題，從策略思考、整合分析的梳理過程，提升個人職場競爭力，而論文研究的核心價值在於契合環境需要，且必須隨著產業發展而創新，「永續」就是一個具體的方向，自2022年首次增設「永續發展論文獎」，即收到超過130件論文作品投稿，佔該年度管理學研究整體收件數近2成，足見ESG因素與企業經營和策略管理密不可分，ESG永續思維已不分產學、是各界共識。

中華民國管理科學學會理事長陳振遠表示，ESG不只是企業的經營課題，也是學術研究的重要方向，「永續發展論文獎」從創新程度、結構完整度、實務與學術貢獻等三項評分指標進行評選，希冀嚴謹的ESG永續研究能為企業經營發展帶入新視角。此外，今年適逢管科會50週年，以「管理領航，永續未來」為訴求，擘劃學會下一階段發展目標，亦鼓勵年輕世代必須從管理策略層面切入，貼近產業實務，才能在理論架構上提出問題解決之道，成為企業未來不可或缺的永續人才。

管理領航永續Stay Young 管理學研究總獎金逾百萬

為獎勵管理學研究，設有特優、優等、佳作、最佳實務應用獎及永續發展論文獎，總計將頒出超過100萬元獎金，此外為持續挖掘優秀人才，富邦人壽每年都會在「富邦人壽管理博碩士論文獎」頒獎典禮中，發送企業職缺媒合信函給予入選決選的同學，藉此提供求職機會給參賽同學，讓同學能繼續發揮研究的精神，繼續往個人職涯目標努力邁進。不僅如此，獲得此獎項肯定的博碩士生，能為未來求職加分、脫穎而出，成功爭取各大企業入門票。

為鼓勵年輕世代保有勇於挑戰、不屈不撓的心，富邦人壽與管科會搭建師生學術研究交流平台「富邦人壽管理博碩士論文獎」，呼應產業發展趨勢，持續注入不同思維與作法，讓研究不再乏味，藉由研究成果的展現，真實回應企業需求，也讓各界看見年輕學子無限潛能。

註1：「富邦人壽管理博碩士論文獎」活動網站：https://www.cmathesis.org.tw/。

註2：「富邦人壽管理博碩士論文獎」前身為「全國管理碩士論文獎」，迄今已有32年歷史。