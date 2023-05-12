【美劇】Netflix《怒嗆人生》：冤冤相報的「憤怒」，在發現「你和我是如此相像」後而救贖
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影集《怒嗆人生》與電影《媽的多重宇宙》一樣，取材自美國亞裔移民的生活，不過它卻摒除了電影絢爛奇幻的視覺特效與設定，改以寫實路線透過「憤怒」穿針引線，一步步揭露男主角丹尼與女主角艾美內心的匱乏與空洞。但是，劇中角色如何解放自我，在盛怒中獲得救贖呢？
文：陌熙
「憤怒」作為一種可怕狂熱且破壞力極強的情緒，被羅馬斯多葛派哲學家塞尼加（Seneca）視作是一種「短暫的瘋狂」。然而，倫敦瑪麗皇后大學「情緒史中心」研究員Tiffany Watt Smith指出，回溯歷史，早在二十世紀初，宣洩憤怒有益健康的論述便已然成形。
Tiffany Watt Smith於其著作《情緒之書》中提及：「怒氣的爆發被視為個人真實身分的展露，打破病人所建立的假我，以協助他們應付在不誠實世界中的生活。」也就是說，儘管「憤怒」在文明世界裡遭打壓與制約，這古老而原始的情緒仍具有「自我揭露」的坦承本質。
近期在美國掀起討論熱潮、爛番茄新鮮度高達99%的Netflix影集《怒嗆人生》便是以「憤怒」作為影集母題，透過一場狂暴的路怒（Road rage）事件揭開序幕，講述兩位對各自生活怨恨不滿的亞裔移民故事。
製作公司A24的作品向來皆能細膩刻劃少數族群的生命歷程，引起觀眾強烈的共鳴，如前陣子勇奪奧斯卡7大獎、講述亞裔移民生活的《媽的多重宇宙》；又或是同樣摘下奧斯卡三大獎，呈現非裔男同性戀創傷成長經歷的《月光下的藍色男孩》。
影集《怒嗆人生》與電影《媽的多重宇宙》一樣，取材自美國亞裔移民的生活，不過它卻摒除了電影絢爛奇幻的視覺特效與設定，改以寫實路線透過「憤怒」穿針引線，一步步揭露男主角丹尼與女主角艾美內心的匱乏與空洞。
本文試圖透過聚焦於角色內心的情緒，闡釋劇中角色如何解放自我於沸騰的盛怒中獲得救贖。
紙包不住火！「憤怒」逼迫所有人直面自己的慾望與匱乏
「憤怒」可以是外顯的暴躁癲狂，亦可以是內隱卻不斷醞釀的氣焰。丹尼與艾美不僅僅在社經地位上居於天平之兩端，他們所彰顯與演繹出的「憤怒」更是截然不同。在《怒嗆人生》首集中，我們先是看見丹尼與超商店員之間的對峙，丹尼的窮苦潦倒幾乎是寫在臉上。
他毫不忌諱地展現渴求自我了斷的意圖，三番兩次地購入鐵板燒烤架和一氧化碳偵測器，卻又怯懦懊惱地一再退回。丹尼對於生活的「憤怒」是裸裎地對外，背負著移民一代（父母）的厚望卻一事無成，身為水電工的他卻成天遭到客戶抱怨、擺臉色，自卑到了骨子裡甚至不惜毀掉弟弟保羅的前程，將其大學申請書仍掉，只為了將他留在身邊一起過魯蛇人生同進同出。
另一方面，儘管女主角艾美的物質生活充裕，嫁給了日籍藝術家老公喬治，有自己的事業和家庭，甚至是坐享一整棟氣派寬敞的豪宅，內心卻貧瘠空洞，需要靠「憤怒」作為生活的調節與宣洩。
於是，我們在《怒嗆人生》首集接著便看見，艾美在停車場裡回想著自己在職場上所付諸的心力與收穫的不對等，卻碰巧發現丹尼的車擋住自己的去路，盛怒之下狂按喇叭，豎起中指以示不滿，一場火爆的路怒事件於焉展開。
滿腹怒氣的艾美返家後，丈夫喬治見狀卻令其冷靜自制，懂得惜福，她也只好默默吞回那些不該在上流階層社會裡展演的負面情緒。喬治所奉行的「樂觀生活哲學」實際上不過是揚湯止沸，甚至觸發了深埋於艾美心底的童年創傷。艾美小時候曾親眼目睹父親帶著情婦進家門，即便她想向母親透露實情，母親卻以維護家庭的莊嚴姿態禁止她說出口。
然而，時間並不真的能讓人遺忘什麼，那些被迫噤聲的傷口蛀蝕著艾美的靈魂，種下坑坑洞洞暴怒的根。艾美表面上豁達優雅，是佛斯特商店執行長喬丹口中帶有「東方禪意」的女人，實則她早已成了金錢與慾望的俘虜，綑縛於虛偽勢利的人際關係中，日復一日活在假面底下，只有怒不可遏地與冤家丹尼交鋒，是她人生中短暫的歇息時刻。
兩個同樣憤怒的人，互相拋擲對於自我生活的不滿與疲乏，那股憤怒是如此赤裸，坦露出他們對生命的蒼涼無力、寂寞與孤單。當生活裡所有的無奈、悔恨與遺憾找到得以咎責的對象時，艾美與丹尼陷入毫無理智的復仇循環中，他們在馬路上飆車疾駛，在停車場裡破口大罵，互相鄙視輕蔑、穢語相向，這一切反倒凸顯了他們靈魂內在的脆弱。
憤怒就此成了一道鮮明的顯影劑，逼迫兩人直面自己的慾望與匱乏。
在憤怒中映照彼此 「失去所有」反倒帶來救贖與解脫
《怒嗆人生》最後一集〈Figures of Light〉，在警匪對峙過後，這次換丹尼對艾美豎起中指象徵復仇循環的完成。惱羞成怒的艾美於是急起直追，兩人在蜿蜒的山路上集速狂飆，最終雙雙墜落山谷展開與世隔絕的荒野求生記。
一番試探、拉鋸和爭吵過後，兩人彷彿意識到自己早已遠離俗世塵囂，活在一片廣袤荒蕪的境外之地。不料在誤食有毒漿果後，他們開始產生迷離眩暈的幻覺，兩人的靈魂和聲音逐漸纏繞疊合，穿上彼此的身分互訴苦楚與創傷。艾美與丹尼側臥於枯枝落葉上，帶著憐惜的眼神，望向對方灰頭土臉的倦容，也望見自己心中仍在嚎啕大哭的嬰孩。
瀕死之際，艾美與丹尼驚覺，他們之間的對立與仇恨並非彼此真的有多惹人厭，而是他們在對方身上照見自己的影子，那些喋喋不休的髒話與怨懟實際上都是在責罵自己，既可憐又可惡，不完美的自己。艾美與丹尼是一對雙生火焰，無論在物質上如何大相逕庭，他們終究共享同一份迷惘、寂寞與脆弱。
故事到了尾聲，我們赫然發現主角們反倒在失去所有時，才得到真正的慰藉、解脫與救贖。按照法國精神分析學家拉岡 （Lacan）的「慾望理論」來說，人類汲汲營營所渴望被滿足的「慾望」始終是一個無法被填滿的「缺」，我們的欲望從不會因為到手而獲得「滿足」，而只會無止盡地滑動、轉移與擴展。
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韓國文化觀光大展瘋韓流：從舞台到餐桌，盤點那些你不曾體驗的韓國特色！
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韓國觀光公社於華山1914文化創意產業園區舉辦「2023韓國文化觀光大展」，搭配「你還沒吃過的韓國美食100選線上票選活動」，向熱愛韓國旅遊的台灣人介紹那些你可能沒看過、沒吃過、沒有體驗過的道地韓式生活！
「好想出國啊～」大概是這幾年來，許多人心中反覆叨唸的盼望。直到去年底，全球疫情逐漸趨緩，許多國家開始放寬邊境管制──大家期盼已久的解封之日終於到來，不少被悶壞的人們齊聲高呼：終於可以出國啦！
久違的出國一趟，想要不錯過任何一道在地美食、深度體驗異國特色文化，最後還要瘋狂血拚，塞爆行李箱嗎？今明兩年（2023-2024）恰逢「韓國訪問年」，韓國官方觀光推廣機構「韓國觀光公社」特別於華山1914文化創意產業園區舉辦「2023韓國文化觀光大展」，搭配特別企劃「你還沒吃過的韓國美食100選線上票選活動」，向熱愛韓國旅遊的民眾介紹那些你可能沒看過、沒吃過、沒有體驗過的道地韓式生活，喜歡或準備前往韓國的你絕對不能錯過！
「飛向韓國心發現」2023韓國文化觀光大展，華山文創園區盛大開展！
今年韓國觀光公社以「飛向韓國心發現」為主題，於5月12日至5月14日在華山舉辦「2023韓國文化觀光大展」，推廣韓國文化、擴大韓國旅遊宣傳。本次展覽內容由西一館的活動舞台、西二館的參展特色韓國企業組成的K-Shopping，以及重現韓流（K-POP）場面並提供多樣觀光旅遊商品、機票的西五館組成，且全程免費對外開放。
● 活動舞台：
舞台活動邀請國際巨星小S開幕站台，以及Super Junior厲旭、型男主廚詹姆士等多組台韓藝人接力，以不間斷韓流帶給民眾絕無僅有的舞台饗宴。
● 觀光文化展示：
展示館亦有許多K-Culture相關的體驗活動，例如地方機場、重點城市的介紹；郵輪、自駕、自行車等觀光路徑；韓劇景點、四季慶典以及海女等傳統文化體驗……等。
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若從美食「溯源」，我們會發現大邱廣域市及釜山廣域市包辦了美食排行榜的前四名，其中前者更以「大邱十味」之二的「烤腸（곱창）」與「燉排骨（갈비찜）」，用壓倒性的票數霸佔排行榜前三名中的兩個位置；據說，獨特的醬汁是它們霸榜的關鍵，甚至被冠上了「偷飯賊」的響亮稱號！
但是，身為韓國第二大城的釜山廣域市也不干示弱，以獨一無二的街頭小吃「堅果黑糖餅（씨앗호떡）」全力出擊，以238張票數之差緊追在烤腸之後。堅果黑糖餅以其獨特的製作手法聞名。先將糖餅炸至焦黃後對半切開，裹上滿滿的堅果顆粒，讓酥脆表皮混和甜香黑糖及堅果香氣後再一口咬下，魅力十足。
最後，不得不提這看似普遍，但卻只有韓國濟州島才品嘗得到的美味──第五名的「黑豬肉烤肉（흑돼지구이）」。濟州島被聯合國指定為世界自然遺產、世界地質公園、生物圈保存地區，有著別於韓國半島上的溫帶氣候，其漢拏山半山腰上的原生土種黑毛豬，吃著濟州島的栗子、橡實、根等濟州自然食物後長大，不只豬肉口感彈嫩許多，味道也更有層次，可以說是獨一無二的豬肉。若有機會前往，熱愛美食的饕客們絕對不可錯過。
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出國旅遊最辛苦的部分，莫過於出發前行程安排時的猶豫及煩惱，但因為這次的韓國文化觀光大展，韓國觀光公社已經幫大家整理妥當，吃喝玩樂一樣不少。韓國觀光公社台北支社長李長儀也表示，本次韓國文化觀光大展結合了2023至2024韓國訪問年K-Culture的特色，希望台灣民眾不但可以重「新」發現韓國、還可以從「心」發現韓國，繼而真正的飛向韓國，留下一段美好的回憶！