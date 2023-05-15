東亞、南海局勢與北京的設想背道而馳，於是習近平決定「往西發展」
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這段時間習近平的「外交路」可謂顛簸不平。東亞、南海局勢的發展與中共的設想背道而馳，於是北京決定往西發展：中國跟巴基斯坦、阿富汗三方會談就是一個例證， 似乎中南海那裡要再創造一個類似於「沙烏地阿拉伯跟伊朗和解」的案例，並把中巴經濟走廊延長到阿富汗。那麼，中、巴、阿能否在所謂的「一帶一路」上持久地走下去呢？
文：張俊華（德籍華人政治學者，在德國生活三十餘年。他曾就讀於德國法蘭克福大學，並獲得哲學博士學位。此後曾執教於柏林自由大學等高校。現為法國Ecole Universitaire de Management客座教授）
前段時間，北京的外交界興奮了好一陣子，可是好景不長，沒過幾天，本來跟由馬克宏（Emmanuel Macron）起頭的跟歐洲的熱鬧氣氛，沒想到卻被撒野的盧沙野攪渾了。
至於轟動一陣子的用人民幣替代美元或者是人民幣國際化的努力，其實也並非那麼容易和順利。而東亞和南海的形勢也變得對北京愈加惡劣。日本跟韓國的和解，不僅增強了他們對付北韓的力量，也使得中共感到不安。因為正是這樣，美日韓的軍事聯盟才更完善，而這並不有利於中南海對東亞的設計，尤其是對今後台灣的行動計劃。
另一方面，中共用慣用的灰色地帶的方式，強迫周邊鄰國接受南中國海是中國內海的主張，沒想到現在卻偏偏碰上了菲律賓的小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）總統不服，並決定跟美國、澳洲等國合作，維護自己的海洋主權。於是，中菲關係從此走上不回之路。
很難想像，在菲美共同巡邏的情況下，中方今後在南中國海還能像以前那樣行事。
在台灣問題上，面對著美國對台海戰事的防範，同時也面對著台灣軍事力量的增強，中國已決定進一步至少在台灣明（2024）年大選前要使盡各種非武力的手段，把台灣「俘虜」過來。當然，中共自己也明白，這裡成功的可能性並不大。
總之，東亞、南海、台海的局勢發展，遠不是像北京原來設計那樣。在備受挫折的情況下，習近平領導下的外交部並不氣餒，他們把目光轉向了中亞和西亞。這樣，才出現了中共邀請中亞各國領袖到西安參加中國－中亞峰會的議程等，似乎是又一波的外交熱潮。
東方不亮西方亮？
更值得關注的是，中國與巴基斯坦和阿富汗塔利班政府的外交部長在5月6日在伊斯蘭馬巴德舉行了三方會談，三方已經同意將「一帶一路」倡議中的中巴經濟走廊擴展到阿富汗。
巴基斯坦外交部在一份聲明中說，中國外交部長秦剛和他的巴基斯坦同行比拉瓦爾－布托－扎爾達里（Bilawal Bhutto Zardari）承諾就阿富汗的重建進程開展合作，包括將中巴經濟走廊帶到阿富汗。
應該說，把中巴經濟走廊延伸到阿富汗，是個已經講了有幾年的老課題了。但一直沒有實質性進展。而自最近開始，北京似乎顯得更積極起來。
那麼，中國為什麼熱衷於回過頭來啃這塊難啃的骨頭呢？
理由之一，就是上述習近平在東亞和南海等地區的挫折。理由之二：一帶一路是習近平自以為可以成功、應該成功的傑作。至於中巴經濟走廊更是他執政依賴的一個標誌項目。作為幾乎患有自然資源飢餓症的中國， 對開採阿富汗的礦產資源更有著極大的興趣。
自2002年以來，中國公司一直在巴基斯坦的俾路支省從事採礦項目，這讓北京嘗到甜頭。於是便希望將在俾路支省獲得的經驗用於阿富汗和中亞國家，計劃在這些國家開展類似的礦產開采項目。
誘力與現實
獲取自然資源固然是中國的所謂「一帶一路」的動力之一。2023年1月，阿富汗政府與中國石油天然氣集團公司的子公司，簽署了其第一個來自阿姆河流域北部的全球石油生產合約。2023年4月，阿富汗礦業和石油部表示，一家中國公司表示有興趣在該國的鋰礦中投資100億美元。
但北京心裡明白，阿富汗畢竟是一個治理上失敗的國家（failed state）。中國公民在那裡的人身安全並非能得到保證。
還曾記得，去年12月12日，喀布爾市中心一家中國外交官經常光顧的中國人擁有的飯店遭到武裝襲擊，造成至少3名襲擊者死亡，21人受傷，其中包括兩名外國人。在襲擊發生的前一天，中國政府要求塔利班政府注意中國駐喀布爾大使館的安全。襲擊發生後，中國發布了一個警告，要求其在阿富汗的國民離開該國。
鑑於那裡獲得的利潤可能很高，儘管風險也很高，北京還是不放棄繼續嘗試。於是，這次跟塔利班臨時政府的外交部長會談，再次敦促該政府加強反恐，對象包括巴基斯坦塔利班運動、東伊運在內。而塔利班政府這次也難得公開許下諾言，積極反恐。
對中共來說，如果塔利班政府能成功制止這些組織的活動，中國的新疆地區就會更「太平」，而今後在阿富汗的中國人才有安全保障。
其實，在獲得阿方的許諾時，北京心裡明白，即便在號稱「巴鐵」的巴基斯坦，也無法解決其中國人的安全問題，更不用說阿富汗。而且，不僅是所謂的恐怖主義將是中共投資的一塊心病，中方不顧社會效應的投資方式，造成當地民眾大規模的維權運動，也是必然的事。
去年，一場巴基斯坦群眾維權運動震撼港口城市瓜達爾。瓜達爾的當地社區一直在抗議他們被排除在瓜達爾及其周圍的發展項目的利益之外。難道中共能保證在阿富汗今後不出現這種抗議？
「大撒幣」的時代已過
理論上來說，連接從喀布爾到中巴經濟走廊的鐵路和公路，因為距離不長，可行性不是太大問題。但即便如此，資金依然是個難題。
中國的一帶一路項目的「大撒幣」已經撒了一兆多美元，而現在中國的經濟正是收褲帶的時候，所以這些項目的錢怎麼來還是個問題，更不用說，在阿富汗境內通往被中國看中的礦場的公路和鐵路也需要建起來，況且，強化安全措施，也需要一筆資金。當然，威權主義的中國，花錢是不用考慮納稅人的利益的。
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先研究人的需求，再講求能量平衡：透過空間佈置，創造適合自己的真正好風水
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江名萱老師以多年研究風水的成果，加上觀看居家、辦公空間風水的經驗，給正要買房裝潢、或想要調整居家空間的讀者們一些建議。現在就跟著江老師一起找出適合自己的風水，讓生活與工作都能更愉快舒適。
風水強調順勢而為、師法自然，相信可以利用天地間的自然能量，來改善居家、工作的環境，進而讓生活在其中的人們，感到平靜、和諧、愉快，運勢也能隨之開闊順暢。而在一個空間中，除了既有的方位之外，外部環境的條件、內部的裝潢佈置如何達到能量的相輔相成、和諧共好，也是落實風水哲學的面向之一。
天、地、人、時的最佳平衡
「一個好的風水方法，加上完整的事先規劃，就是創造最佳空間的重點。」江老師強調。所謂好的風水方法，指的是追本溯源。「風水是一個流傳千年的學問，而這一切，都濃縮在一本《青囊經》中。後代對《青囊經》的註釋、拆解，甚至其他所謂風水學的著作，可能都慢慢地背離原意，甚至往玄幻、迷信的方向偏離。所以如果真的要理解風水、利用風水，就必須回到經典，才能真正的認識風水是什麼，也才能更好地利用這門學問。」對江老師來說，一個好的風水師，應該要以經典中的知識，來掌握風水對人和空間的影響，進一步去設計、利用、活化這個空間中的所有條件，引入外部環境的旺氣，才能真正創造出一個適合人居住，或者辦公、做生意的所在。
「我們家是三代同堂，所以當初在設計的時候， 讓三代可以和和氣氣、快快樂樂地住在同個屋簷下，就是我的優先考量。」考慮到每個人生活的習慣有所不同，家庭生活中不可或缺的，就是完善的公共空間以及私人空間，無論多少人住在一起，都應該做到讓彼此可以輕鬆相聚，又能保留各自隱私。「長輩的需求和兒孫輩的需求絕對不一樣，如果空間規劃沒有考慮到這一點，就會造成生活上的種種不便，進而影響情緒。而居住環境對人來說，又是一個重要的『充電』場所，電沒充飽，人當然沒有精力去工作、唸書，甚至心平靜氣的跟人相處，所有的問題就是都從這裡跑出來。」
對江老師來說，風水的重點之一，在於讓每一個人可以各司其職、各在其位，當人被放在正確的位置上，便自然而然地心情愉快、充滿動力，即使遇到挫折和問題，也能以更從容、積極的態度去面對解決。「風水沒有什麼玄秘，就是讓人在一個空間中，能夠感到舒適、自在，而這個空間也可以帶動能量的流動，讓人和宇宙、天地、山川等等外部空間和諧相處。」
掌握風水原理，為自己創造出合宜的居住空間
江老師除了分享自己在規劃居住空間中的考量之外，也提供了一些非常實用的建議，給現在正準備買房、佈置住家的人一些參考。「大多數人在購屋的時候，其實並不擁有建築權——這個權力被建商掌握，所以你不太能決定整個屋子的坐向、格局，也不太能決定每一個空間的大小。」江老師說道。但是，一個好的風水師，並不會將這些無解的條件視為問題，反而會懂得善加利用外部環境的條件，截長補短，將旺氣引入家中。「因為當我們在觀看風水，並不是只看這間屋子，包括整個周邊環境，甚至整個城市的地形地貌，都要納入考量。」江老師強調。
當然，在可以控制的範圍內，江老師建議大家要對所選擇的地區有一定的了解，特別是該區的風水地理特徵，是不是能夠創造出良好氣場。同時也要注意選擇遠離污染源、噪音和繁忙交通的地點，「不過，選擇的重點還是要回歸到使用者身上。比方繁忙的交通對於做生意可能是有幫助的，但一個安靜、休息用的住家，可能就並不需要這些。所以並不是交通繁忙不好，而是這個條件對空間以及使用者帶來什麼樣的影響。」在江老師的風水學中，整理好自己的條件，認清空間的屬性，就是創造好風水的第一步。
同樣的，在居住空間的裝修過程中，也必須從使用者的需求出發，「有了這個前提，你的佈置就會是為你而服務，從家具擺設、顏色搭配、燈光照明等，一切都能安放得恰如其分，進而創造出舒適、和諧並充滿活力的生活空間。」江老師也提到，如果可以的話，盡可能避免過於狹窄、擁擠的空間布置，因為這樣就等於從根本上阻斷了空氣、光線等能量在空間中流動的可能性。同時，使用者也應該要用心維持居住空間的清潔、清爽感，這是保持良好風水的關鍵，也能幫助使用者提升幸福感和生活品質。
好位置？壞位置！先別急著下定論
現代人生活中最常活動的空間，除了住家之外，大概就是辦公室了。「從老闆的角度來看，他在這個辦公室中的位置風水，必須要符合他可以領導所有員工、追求成就、業績興盛的目標。上班族也是一樣，你的座位，就是你的『統御空間』，你需要的就是一個可以為你帶來業績、和人溝通無礙的風水設計。」在辦公室中，每一個座位的風水，同樣也應該參考整體空間，甚至外部環境所帶來的影響。「比方坐在辦公室門口好了，這樣不好嗎？或許並不見得。從能量的角度來看，整個辦公室中窗戶的位置、門的位置，甚至空調的位置，這些會帶來空氣、光線流動的要素，是不是能夠和你的座位形成一個很好的能量行進路線，進而創造出一個舒適、有效率的工作環境，就比坐在哪裡還要重要。」
除此之外，開店、做生意的場所，當然也會有相對應合適的風水安排。「有時候在同一條路上的一排商店中，看起來幾乎是同樣的條件，為什麼有些店家可以長長久久，有些店家卻是常常更新，這是因為在風水上來說，即使是同一條路上，每一間店所在的位置還是非常不一樣。」江老師解釋，地球就像是一塊巨大的磁鐵，從南北極延伸出來的磁力線，對地球上的每一方空間都有非常細緻的影響。而這個磁力的分佈，其實和風水羅盤上的二十四山互相呼應。「所以一個好的風水師在看方位的時候，他看的不僅僅只是方向，而是這個地點和地球如何互相關聯，再搭配其他地理條件，甚至樓層的高度，去規劃出一個空間的風水設計。」江老師補充。
「尊天之道，以奪天光催富貴；鑿人之性，以積德業照前程；法地之理，以得地靈出人傑。」江老師希望能夠提醒大家：所謂的風水，必須先瞭解自己的需求和狀態，選定一處空間之後，以完整的設計和預先規劃，將天地間的自然能量，透過現代裝潢佈置，有效率且穩定的導入空間中，進而為使用者帶來平順的生活、暢旺的事業發展。也因此，在江老師的風水觀中，風水是一個很有系統的、科學的工程，沒有無謂的禁忌，只有順應天地能量、實用性和美學的設計，讓風水成為一種助力，為空間的主人所服務。
希望大家在建立基礎的風水觀之後，更能理解和善用風水學的原理，再加上平時累積做好倫理道德規範，為自己創造出一個良好的空間，帶來正面的能量和運勢，讓生活和工作都能更加美好、充實。