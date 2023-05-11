大林煉油廠氣爆案第三方驗證報告遲不公開，陳椒華質疑：經濟部跟中油到底在怕什麼？

我們想讓你知道的是
中油大林煉油廠發生氣爆火災事故至今已超過半年，經濟部及中油公司卻遲遲不公開第三方驗證報告，令人無法了解火災真正發生的原因。有當地居民表示，其實氣爆案發生前不久，大林廠才完成大修，但有兩個項目沒有含括在大修之內，火災起因恐怕與不詳盡的安全檢查有關。
自中油大林煉油廠去（2022）年10月27日發生氣爆火災事故至今已超過半年，經濟部及中油公司還不敢公開第三方驗證報告，罔顧立法院要求經濟部在3個月內交報告的臨時提案。時代力量立委陳椒華質疑：「經濟部跟中油到底在怕什麼？」
陳椒華說明，從今年1月底，中油公司委託的4個第三方公正單位就已回覆報告完成；2月下旬，中油卻又說來不及在3月初交調查報告，僅提供一份尚未核定且粗略彙整的《1027中油大林廠事故行政調查專案報告》初稿。而後中油於3月30號召開地方說明會，向居民表示氣爆原因是廠區集管箱有熔接瑕疵才導致大火，屬人為疏失，但當天說明會的資料，中油也始終不願意提供，到5月初才勉強提交說明會簡報。
陳椒華表示：「到現在我沒還沒辦法看到4個第三方驗證單位所做的報告，不知道起火的真正原因是什麼。」
氣爆前才完成大修
大林蒲居民代表陳玉西表示，在氣爆案發生前不久，中油大林廠才完成大修，大修日期是從8月17號開始至10月12號完成，共花了150天。陳玉西指出，但中油並沒有將E-3004-1這個區域及flare管線列入大修項目之中，而最後也是這兩個地方發生意外。「這麼大的工安意外，居然第三方驗證報告沒有公開，就讓廠長3月30號隨便跟我們呼攏一下、道歉，也沒有人要負責下台。我們對這個事情非常生氣，希望第三方驗證報告一定要公佈，這是我住在大林蒲70幾年來過著心驚膽跳生活最簡單的要求。」
看守台灣協會秘書長謝和霖也表示，中油於大修後進行的安全性檢查就曾發現有兩條管線盲板未取出、15台控制閥線沒接，「這些東西都要檢查到才能說大修完成了，怎麼能在說大修完成後還有發現這種低級缺失？」
中油表示氣爆造成的環境污染不嚴重
地球公民基金會副執行長王敏玲則指出，中油3月30號在大林當地的舉行的說明會，發言的中油高層竟還向居民表示氣爆造成的環境污然程度沒有大家想得那麼嚴重。「沒有環境檢測分析、沒有空氣樣品分析，怎麼可以用一句話就帶過去，這樣欺負高雄人嗎？」
王敏玲說明，石化工廠的風險非常高，尤其像中油大林廠這種「第三重油加氫脫硫工廠」更是危險中的危險。德國化工業龍頭巴斯夫集團（BASF）在2016年也曾發生過大爆炸，但在意外發生後，巴斯夫集團不只是把空氣採樣的數據公開給媒體，還每天開記者會，且第三方調查報告做完之後，也詳細解說爆炸的原因及後續的處置。
王敏玲表示，反觀中油公司在氣爆案後的態度和作為，要如何讓社會相信未來中油公司有可能會朝蔡英文總統講的三零（零廢棄、零事故、零排放）方向前進？中油這次的表現真的讓人失去信心。
原油需求衰退，順勢關廠降低環境威脅
謝和霖表示，中油大林煉油廠不論是操作、或是維修的品質都無法管控，氣爆案後根本應該順勢關廠，且未來又有2050淨零減碳的目標，在全球努力之下，原油需求長期將走向衰退，適時退出市場不僅將有效降低南部的環境威脅，更能免得日後因為供過於求而與他國低價惡性競爭。
陳椒華最後強調，中油應盡快公開第三方驗證報告，了解起火原因，才能讓政府知道未來要如何防範這類意外再度發生，而這種高污染產業更該藉這次氣爆意外來做升級汰換，才不會讓地方居民一直活在恐懼之中。
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核稿編輯：翁世航
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先研究人的需求，再講求能量平衡：透過空間佈置，創造適合自己的真正好風水
我們想讓你知道的是
江名萱老師以多年研究風水的成果，加上觀看居家、辦公空間風水的經驗，給正要買房裝潢、或想要調整居家空間的讀者們一些建議。現在就跟著江老師一起找出適合自己的風水，讓生活與工作都能更愉快舒適。
風水強調順勢而為、師法自然，相信可以利用天地間的自然能量，來改善居家、工作的環境，進而讓生活在其中的人們，感到平靜、和諧、愉快，運勢也能隨之開闊順暢。而在一個空間中，除了既有的方位之外，外部環境的條件、內部的裝潢佈置如何達到能量的相輔相成、和諧共好，也是落實風水哲學的面向之一。
天、地、人、時的最佳平衡
「一個好的風水方法，加上完整的事先規劃，就是創造最佳空間的重點。」江老師強調。所謂好的風水方法，指的是追本溯源。「風水是一個流傳千年的學問，而這一切，都濃縮在一本《青囊經》中。後代對《青囊經》的註釋、拆解，甚至其他所謂風水學的著作，可能都慢慢地背離原意，甚至往玄幻、迷信的方向偏離。所以如果真的要理解風水、利用風水，就必須回到經典，才能真正的認識風水是什麼，也才能更好地利用這門學問。」對江老師來說，一個好的風水師，應該要以經典中的知識，來掌握風水對人和空間的影響，進一步去設計、利用、活化這個空間中的所有條件，引入外部環境的旺氣，才能真正創造出一個適合人居住，或者辦公、做生意的所在。
「我們家是三代同堂，所以當初在設計的時候， 讓三代可以和和氣氣、快快樂樂地住在同個屋簷下，就是我的優先考量。」考慮到每個人生活的習慣有所不同，家庭生活中不可或缺的，就是完善的公共空間以及私人空間，無論多少人住在一起，都應該做到讓彼此可以輕鬆相聚，又能保留各自隱私。「長輩的需求和兒孫輩的需求絕對不一樣，如果空間規劃沒有考慮到這一點，就會造成生活上的種種不便，進而影響情緒。而居住環境對人來說，又是一個重要的『充電』場所，電沒充飽，人當然沒有精力去工作、唸書，甚至心平靜氣的跟人相處，所有的問題就是都從這裡跑出來。」
對江老師來說，風水的重點之一，在於讓每一個人可以各司其職、各在其位，當人被放在正確的位置上，便自然而然地心情愉快、充滿動力，即使遇到挫折和問題，也能以更從容、積極的態度去面對解決。「風水沒有什麼玄秘，就是讓人在一個空間中，能夠感到舒適、自在，而這個空間也可以帶動能量的流動，讓人和宇宙、天地、山川等等外部空間和諧相處。」
掌握風水原理，為自己創造出合宜的居住空間
江老師除了分享自己在規劃居住空間中的考量之外，也提供了一些非常實用的建議，給現在正準備買房、佈置住家的人一些參考。「大多數人在購屋的時候，其實並不擁有建築權——這個權力被建商掌握，所以你不太能決定整個屋子的坐向、格局，也不太能決定每一個空間的大小。」江老師說道。但是，一個好的風水師，並不會將這些無解的條件視為問題，反而會懂得善加利用外部環境的條件，截長補短，將旺氣引入家中。「因為當我們在觀看風水，並不是只看這間屋子，包括整個周邊環境，甚至整個城市的地形地貌，都要納入考量。」江老師強調。
當然，在可以控制的範圍內，江老師建議大家要對所選擇的地區有一定的了解，特別是該區的風水地理特徵，是不是能夠創造出良好氣場。同時也要注意選擇遠離污染源、噪音和繁忙交通的地點，「不過，選擇的重點還是要回歸到使用者身上。比方繁忙的交通對於做生意可能是有幫助的，但一個安靜、休息用的住家，可能就並不需要這些。所以並不是交通繁忙不好，而是這個條件對空間以及使用者帶來什麼樣的影響。」在江老師的風水學中，整理好自己的條件，認清空間的屬性，就是創造好風水的第一步。
同樣的，在居住空間的裝修過程中，也必須從使用者的需求出發，「有了這個前提，你的佈置就會是為你而服務，從家具擺設、顏色搭配、燈光照明等，一切都能安放得恰如其分，進而創造出舒適、和諧並充滿活力的生活空間。」江老師也提到，如果可以的話，盡可能避免過於狹窄、擁擠的空間布置，因為這樣就等於從根本上阻斷了空氣、光線等能量在空間中流動的可能性。同時，使用者也應該要用心維持居住空間的清潔、清爽感，這是保持良好風水的關鍵，也能幫助使用者提升幸福感和生活品質。
好位置？壞位置！先別急著下定論
現代人生活中最常活動的空間，除了住家之外，大概就是辦公室了。「從老闆的角度來看，他在這個辦公室中的位置風水，必須要符合他可以領導所有員工、追求成就、業績興盛的目標。上班族也是一樣，你的座位，就是你的『統御空間』，你需要的就是一個可以為你帶來業績、和人溝通無礙的風水設計。」在辦公室中，每一個座位的風水，同樣也應該參考整體空間，甚至外部環境所帶來的影響。「比方坐在辦公室門口好了，這樣不好嗎？或許並不見得。從能量的角度來看，整個辦公室中窗戶的位置、門的位置，甚至空調的位置，這些會帶來空氣、光線流動的要素，是不是能夠和你的座位形成一個很好的能量行進路線，進而創造出一個舒適、有效率的工作環境，就比坐在哪裡還要重要。」
除此之外，開店、做生意的場所，當然也會有相對應合適的風水安排。「有時候在同一條路上的一排商店中，看起來幾乎是同樣的條件，為什麼有些店家可以長長久久，有些店家卻是常常更新，這是因為在風水上來說，即使是同一條路上，每一間店所在的位置還是非常不一樣。」江老師解釋，地球就像是一塊巨大的磁鐵，從南北極延伸出來的磁力線，對地球上的每一方空間都有非常細緻的影響。而這個磁力的分佈，其實和風水羅盤上的二十四山互相呼應。「所以一個好的風水師在看方位的時候，他看的不僅僅只是方向，而是這個地點和地球如何互相關聯，再搭配其他地理條件，甚至樓層的高度，去規劃出一個空間的風水設計。」江老師補充。
「尊天之道，以奪天光催富貴；鑿人之性，以積德業照前程；法地之理，以得地靈出人傑。」江老師希望能夠提醒大家：所謂的風水，必須先瞭解自己的需求和狀態，選定一處空間之後，以完整的設計和預先規劃，將天地間的自然能量，透過現代裝潢佈置，有效率且穩定的導入空間中，進而為使用者帶來平順的生活、暢旺的事業發展。也因此，在江老師的風水觀中，風水是一個很有系統的、科學的工程，沒有無謂的禁忌，只有順應天地能量、實用性和美學的設計，讓風水成為一種助力，為空間的主人所服務。
希望大家在建立基礎的風水觀之後，更能理解和善用風水學的原理，再加上平時累積做好倫理道德規範，為自己創造出一個良好的空間，帶來正面的能量和運勢，讓生活和工作都能更加美好、充實。