2023/05/11,
社會

大林煉油廠氣爆案第三方驗證報告遲不公開，陳椒華質疑：經濟部跟中油到底在怕什麼？

大林煉油廠氣爆案第三方驗證報告遲不公開，陳椒華質疑：經濟部跟中油到底在怕什麼？
Photo Credit: 陳椒華臉書 

我們想讓你知道的是

中油大林煉油廠發生氣爆火災事故至今已超過半年，經濟部及中油公司卻遲遲不公開第三方驗證報告，令人無法了解火災真正發生的原因。有當地居民表示，其實氣爆案發生前不久，大林廠才完成大修，但有兩個項目沒有含括在大修之內，火災起因恐怕與不詳盡的安全檢查有關。

自中油大林煉油廠去（2022）年10月27日發生氣爆火災事故至今已超過半年，經濟部及中油公司還不敢公開第三方驗證報告，罔顧立法院要求經濟部在3個月內交報告的臨時提案。時代力量立委陳椒華質疑：「經濟部跟中油到底在怕什麼？」

陳椒華說明，從今年1月底，中油公司委託的4個第三方公正單位就已回覆報告完成；2月下旬，中油卻又說來不及在3月初交調查報告，僅提供一份尚未核定且粗略彙整的《1027中油大林廠事故行政調查專案報告》初稿。而後中油於3月30號召開地方說明會，向居民表示氣爆原因是廠區集管箱有熔接瑕疵才導致大火，屬人為疏失，但當天說明會的資料，中油也始終不願意提供，到5月初才勉強提交說明會簡報。

陳椒華表示：「到現在我沒還沒辦法看到4個第三方驗證單位所做的報告，不知道起火的真正原因是什麼。」

氣爆前才完成大修

大林蒲居民代表陳玉西表示，在氣爆案發生前不久，中油大林廠才完成大修，大修日期是從8月17號開始至10月12號完成，共花了150天。陳玉西指出，但中油並沒有將E-3004-1這個區域及flare管線列入大修項目之中，而最後也是這兩個地方發生意外。「這麼大的工安意外，居然第三方驗證報告沒有公開，就讓廠長3月30號隨便跟我們呼攏一下、道歉，也沒有人要負責下台。我們對這個事情非常生氣，希望第三方驗證報告一定要公佈，這是我住在大林蒲70幾年來過著心驚膽跳生活最簡單的要求。」

看守台灣協會秘書長謝和霖也表示，中油於大修後進行的安全性檢查就曾發現有兩條管線盲板未取出、15台控制閥線沒接，「這些東西都要檢查到才能說大修完成了，怎麼能在說大修完成後還有發現這種低級缺失？」

中油表示氣爆造成的環境污染不嚴重

地球公民基金會副執行長王敏玲則指出，中油3月30號在大林當地的舉行的說明會，發言的中油高層竟還向居民表示氣爆造成的環境污然程度沒有大家想得那麼嚴重。「沒有環境檢測分析、沒有空氣樣品分析，怎麼可以用一句話就帶過去，這樣欺負高雄人嗎？」

王敏玲說明，石化工廠的風險非常高，尤其像中油大林廠這種「第三重油加氫脫硫工廠」更是危險中的危險。德國化工業龍頭巴斯夫集團（BASF）在2016年也曾發生過大爆炸，但在意外發生後，巴斯夫集團不只是把空氣採樣的數據公開給媒體，還每天開記者會，且第三方調查報告做完之後，也詳細解說爆炸的原因及後續的處置。

王敏玲表示，反觀中油公司在氣爆案後的態度和作為，要如何讓社會相信未來中油公司有可能會朝蔡英文總統講的三零（零廢棄、零事故、零排放）方向前進？中油這次的表現真的讓人失去信心。

原油需求衰退，順勢關廠降低環境威脅

謝和霖表示，中油大林煉油廠不論是操作、或是維修的品質都無法管控，氣爆案後根本應該順勢關廠，且未來又有2050淨零減碳的目標，在全球努力之下，原油需求長期將走向衰退，適時退出市場不僅將有效降低南部的環境威脅，更能免得日後因為供過於求而與他國低價惡性競爭。

陳椒華最後強調，中油應盡快公開第三方驗證報告，了解起火原因，才能讓政府知道未來要如何防範這類意外再度發生，而這種高污染產業更該藉這次氣爆意外來做升級汰換，才不會讓地方居民一直活在恐懼之中。

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核稿編輯：翁世航


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