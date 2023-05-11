開南大學啟用太陽能光電系統 攜手新鑫打造永續校園 太陽能發電量20年可超過1280萬度

桃園市私立開南大學啟用第二期太陽能光電系統，與裕隆集團旗下新鑫共同合作，於教學大樓屋頂建置太陽能光電系統，打造優質永續校園。今日上午由桃園市長張善政、開南大學董事長顏志光、新鑫能源事業協理葉時能等人主持啟用典禮。張善政表示，在2050碳淨零的路上，桃園市以開源節流的方式，減少碳排上以推廣Ubike代替騎乘機車作為交通短程移動、開源上以太陽能光電系統的設置增加乾淨能源，本次藉由太陽能光電與校園建設的結合，齊心強化環境韌性。

開南大學指出，全校分3期建置太陽能光電系統，本期與裕隆旗下新鑫展開合作，於該校行政大樓及教學大樓屋頂設置 621.375kW 太陽光電發電設備，20 年發電量估計可達 1280 萬7955 度，減少二氧化碳排放約 6519.24 公噸。本案除了能為減碳發電，更能使屋頂具隔熱效果、降低炎炎夏日的高溫，同時也是學校推動環境保護與永續發展的重要設施，用以推廣節能減碳作為及綠能發電知識，全校師生攜手為環境保護盡心力。

開南大學太陽能光電系統_空拍圖

新鑫葉時能表示，本次承作開南太陽能光電系統，施工確保整體結構穩定、安全，掛表後更提供健全的維運管理。新鑫秉持「相互成就永續經營的事業」企業理念，投入再生能源產業，推進「發電、售電、儲電」三大業務，期能成為能源永續的最佳助攻手。

裕隆旗下新鑫自 2019年 起加大幅度投入再生能源產業，緩步深耕多年，至今已見成效， 累計自有太陽能光電案場已達 300 座，總建置容量近 100MW (百萬瓦)，除持續擴充太陽能光電案場外，日前更成立「新鑫電力」發展綠電售電業務，並布局儲電系統，2024 年將併網輸電級儲能案場，參與台電電力交易平台「增強型動態調頻輔助服務 (E-dReg)」，屆時發電加儲電裝置容量將達 400MW。