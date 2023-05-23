《我扛得起水泥，扛得住人生》：從學徒、小工、半技，到師傅熟成期，學功夫沒有偷吃步
我們想讓你知道的是
水泥工在一般人心中，是不起眼的粗工、沒學問的勞動，然而，泥作阿鴻卻以近乎偏執的職人態度，掙出土水師的一片天。儘管工作滿檔，還得開課教學「鏝抹繪畫課」，阿鴻每天仍透過臉書一字一句地記錄所思所想，原汁原味、不修飾的直白語氣，讓人看到職人面對工作的初衷。
文：泥作阿鴻（鄭志鴻）
學功夫沒有偷吃步
前面有提過，師傅教學徒，往往是把學徒叫來旁邊看，但是看歸看，做歸做，常常「看」了好幾遍，以為自己會了，實際操作之後，才發現其實自己根本不會，或是做不好、做錯了。
現在這個世代更是如此，網路這麼發達，我們只要透過Google搜尋關鍵字，或是看著YouTube的教學影片，就能了解絕大部分的專業知識與常識。
拿泥作來說，光是藉由網路影片與文章的分享，我們能知道磁磚該怎麼貼、水泥砂漿的比例該怎麼調整、該怎麼攪拌，也能知道紅磚砌作的細節、如何抹牆與整平……就連我，也曾因為網路資訊，學習到一些能夠轉化、結合在施工系統裡的想法，並且嘗試落實在實務裡。
「自學時代」真的很棒，縮短了很多查找資料的時間，還能看見別人的經驗分享，真的超方便、超有效率的！
入門琢磨期──學徒、小工、半技
但是，你知道嗎？「學技能」與「學知識」完全是兩碼事，不能混為一談。
怎麼說呢？首先，想學泥作，得先經歷一段類似粗工的「體力養成期」。
在這段時期裡，必須先扛起一包又一包五十公斤重的水泥、一箱箱重得要命的磁磚，搬著數以百計的沙包，堆著成千上萬塊的紅磚……這個過程是循序漸進的，水泥很重，剛開始手會抖，沒辦法一扛就上手。
好不容易撐過來，還得學習「小工」的工作。
小工的工作是什麼？來，阿鴻講給你聽。
一、要以正確的比例攪拌水泥砂漿，並且，攪拌數量必須足夠師傅們的工作所需。
二、必須認識每個機具，對每個工序瞭若指掌。只有對流程足夠了解，才能在師傅施工前，做好前置準備；在師傅施工時，以適當的時機出現在師傅面前；在施工後，清洗工具、整理場地、保持工地的乾淨，確實地收尾及善後。
在「小工」之後，接著是「半技」。
半技得緊緊跟在師傅身旁，積極、主動地幫忙所有的工作，開始學習師傅的施工邏輯與思維。
不要看做工好像很簡單，其實在工地施工是很有節奏的，步驟要正確，節奏要穩，技術要紮實。
每位師傅都有自己的眉角和要求，這需要相當的經驗累積才能辦到，絕對不是在現場看一看，或是資料背一背就會的。
像阿鴻在當學徒時，有一次電動機具吊水泥砂進工地，我在一樓鏟砂；鏟砂的速度只要慢了一點，舅舅的鏟子就直接從二樓射下來，嚇得我根本連偷懶的念頭都不敢有。
舅舅的下一個動作都寫在他的背上，我必須要知道工序的SOP，明白他接下來要做什麼。只要流程不對，他的眼神裡就像有好幾把刀，會同時朝我射過來。
還曾經有次去做別墅的案子，跟著大家住在工寮裡。那時候，我緊張到連續兩個星期都沒有上廁所，就像有些人當兵上成功嶺一樣，吃的東西都不知道跑去哪。
這段入門琢磨期很苦，每天搬、每天扛、每天攪，不知道什麼時候才能學技術，更沒有人能保證你什麼時候出師。前路漫漫，不知道盡頭在哪裡，內心實在很煎熬。
很多新血在這段時間撐不住，就放棄了。但這段穩紮穩打的過程非常重要，每個步驟都有必須學習的理由，更是成為一位「師傅」必經的過程。
師傅熟成期
撐過入門琢磨期，好不容易媳婦熬成婆，開始嘗試師傅的技術操作，重頭戲就來了。
這時候，絕對會發現「自己做」、「看師傅做」和「準備給師傅做」，完全是天差地遠的三件事。怎麼這個動作看師傅做很簡單？自己來就困難重重？
工具怎麼拿不順手？牆怎麼抹不平？線怎麼拉不直？
剛當師傅時，有次我在案場砌紅磚牆，屋主來看現場，看到我這麼年輕，就站在我旁邊，一股腦地拚命誇。
「少年欸，你幾歲啊？」
「這麼年輕就當師傅哦？不簡單哦！」
「師傅，讚哦！」
屋主左一句「師傅」，右一句「水哦」，把我誇得飄飄然，尾椎差點翹起來，很想「表現」給屋主看。
「無啦、沒有啦！」我嘴上雖然客氣地回應，其實心裡洋洋得意。
我眉飛色舞地砌牆、疊磚，疊著疊著，轟一聲，牆垮了，案場所有師傅們齊刷刷朝我看過來。屋主的臉青了，我的臉紅了，真想乾脆用水泥把自己埋起來算了。
牆為什麼會垮？說穿了，就是經驗不足。
我們砌牆時，會用一種叫做「雷射水平儀」的機器，拉出水平標線，垂直線則會用棉線來拉。
大家一定會想，啊不是有機器輔助，可以交給機器來啊？怎麼還會錯？
這樣的想法本身就是錯的，機器雖然能夠拉出精準的線，但疊磚還是得靠經驗和技術。我當時就是泥塊卡到垂直棉線，疊磚疊歪，越疊越歪，才會疊到一半，牆就垮了。
知識是死的，技能是活的，絕對不是一蹴可幾、看看就會的。只有無數次的經驗累積，才能夠造就師傅的真功夫與技術。
沒有學不會，只有撐不住
看到這裡，你可能會說：阿鴻，那是你老古板，現在時代不一樣了啦！
水泥很重，可以多叫一個人力來幫忙搬啊！
攪拌水泥砂漿很累，可以用機器攪拌啊！
我明白觀念要與時俱進，就像這一路走來，我也不斷致地想要改良傳統工法。但我問你，你連水泥都搬不動，要怎麼學水泥技術？
用機器攪拌水泥砂漿固然相對輕鬆許多，但你還是要具備手工攪拌的基本技能，最起碼，必須具備手工攪拌的基本體力吧？
我們必須先學會「爬」，爬穩了，才能接著「站」，最後才有可能奔跑、甚至飛吧？
不要給自己找理由，無論時代怎麼變，學習的態度只有一種，道理是不會變的。
唯有在挫折中施作、在錯誤中學習，擁有確實的操作與反饋，才能成為一名「功夫到家」的好師傅。
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落實菸害防制，新興菸品在地風險審查應著重「成癮性」評估
我們想讓你知道的是
鑒於菸防法上路至今各方仍爭執不斷，社團法人台灣永續健康福祉協會從長期投入毒理、風險研究之實務經驗出發，建議主管機關應盡快召集專家學者，針對指定菸品的「成癮性物質」進行實驗。
新興菸品近來成為全球關注之公共衛生議題，台灣的菸害防制法也於今年修法通過禁止電子煙、嚴管加熱菸。只是，菸防法的配套子法中，對於如何檢測加熱菸成分是否包含尼古丁外之成癮性、或有害物質，付之闕如。鑒於菸防法上路至今各方仍爭執不斷，社團法人台灣永續健康福祉協會從長期投入毒理、風險研究之實務經驗出發，建議主管機關應盡快召集專家學者，針對指定菸品的「成癮性物質」進行實驗，同時連結本土既有的吸菸、戒菸行為研究資料庫，比照食安或醫藥審查，訂定如曝露量、攝入量等符合國人特性之檢驗標準，既可讓業者有所本，也可減少社會爭議。
各方對新興菸品的健康影響、載具管理、風險評估等議題尚有歧見，其中有關「成癮性」的討論，即為重要爭點之一。今（112）年3月22日發布之「指定菸品健康風險評估審查辦法」第3條第1項第6款，要求業者應於申請新興菸品健康風險評估審查時，檢附「成癮性物質之研究資料」。本會認為，新興菸品在年輕族群間蔚為風潮，對「成癮性」展開全面性的研究，應為當務之急。
所謂「成癮性」，是指一種重複性的強迫行為，即使行為人明知這些行為可能會造成不良後果，仍然被持續重複。成癮性可能源於中樞神經系統功能失調所導致，長期重複這些行為則可能反向造成神經功能受損。依據美國心理學會（APA）對成癮（Addiction）所做之定義，是將其視為一種需要被治療的疾病，指一個人因為對於酒精、藥物或其他物質擁有過度的生理與心理依賴。統一的臨床觀念則將成癮界定為，最初因樂趣驅使的物質使用（或行為），現在則無法顧及產生的痛苦多於收獲，仍被驅動強迫性繼續重複。
一般而言，成癮性得區分為「物質成癮」及「行為成癮」，物質成癮是指對某種物質（如酒精、毒品等）產生生理或心理上的強烈依賴；行為成癮是指對某種行為（如賭博、上網等）的過度從事。成癮性的病理機制與大腦的「獎勵機制（Rewarding system）」有關，成癮刺激原（如藥物、酒精、性交等）會引起大腦釋放多巴胺等神經遞質，產生愉悅感及正向增強效應，促使個體重複接觸該刺激原。亦即，當行為個體（人或動物）透過多巴胺的獎勵機制學習到某些事物會帶來愉悅感後，往後如觸及相關或類似事物，便會反射性直接重複行為。
《精神疾病診斷與統計手冊》（DSM-5）將成癮定義為一種慢性復發性障礙，其特徵是強迫性使用某種物質或行為，儘管會產生負面後果。成癮判斷標準包括：1. 對使用該物質或從事該行為具有不可控制的強烈衝動或渴望，即使面臨嚴重後果，仍無法停止或減少成癮物或行為的使用或參與；雖然其嘗試控制或減少，仍收效甚微。2. 行為人耗費大量時間獲取、使用成癮物質或行為，因此放棄重要活動，甚至忽視其他重要的責任或義務。3. 行為人持續使用該物質或行為，儘管明知其將導致或惡化身心狀況、社會生活或工作情形。4. 行為人對物質或行為產生耐受性，此意味須增加成癮物或行為的劑量或頻率，以達到相同的效果或滿足感，如使用相同的量感覺更少。5. 對成癮物或行為有否認、隱瞞或合理化的傾向。6. 該人在停止使用該物質或行為時會出現「戒斷症狀」，例如焦慮、抑鬱、易怒、失眠、噁心或疼痛。
WHO於2018年發表第11版《國際疾病分類》（ICD 11）中納入「遊戲成癮」（Gaming disorder），將其與酒精、菸草、咖啡因、毒品、藥物濫用並列為精神疾病；新興菸品之加熱菸，既以菸草為主要原料，其成癮性究竟如何，值得國人高度關注。尤其如前所述，新興菸品具備時尚、有趣，甚至「潮」等流行元素，是否可能誘使民眾因好奇而開始使用、進一步形成成癮行為，也有待主管機關進行相關研究、予以釐清。盼國健署能以高標準進行新興菸品管制，協調我國臨床、學界等專業領域人士共同商議合適之審核與執行辦法，盡快投入「成癮性」在地研究，並鏈結國內長期累積之吸菸、戒菸行為大數據，制定符合台灣現況的專業審查標準。
撰文：社團法人台灣永續健康福祉協會