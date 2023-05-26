林育聖《那些努力的事，就該成為故事》：為什麼要待在別人的公司呢？

文：林育聖

為什麼要待在別人的公司呢？

嗨嗨，你還在公司上班嗎？

我指的是在「別人」的公司上班，也就是雇員的意思。

為什麼在別人的公司上班？

「廢話，不就是為了薪水嗎？要是我家有礦有油井，哪還需要去別人公司啊？」

或許這是最簡單的理解，但為什麼你會選「現在這間公司」呢？

這時候可能就會有很多原因和說法了，因為喜歡啊、熱情啊、環境啊、機緣巧合啊等等。

關於職場，我們很容易把別人的原因簡單化成錢、薪水、輕鬆等。然後把自己的問題複雜化——因為很多難以說清楚的原因，所以我待在這，不是一般狀況。

如同關於老闆，我們總是很常直覺地認為老闆自私、聽不進人話、一意孤行、朝令夕改等。等到自己當老闆時，就覺得自己有千般無奈萬般苦，不是一般老闆。

那，什麼是「一般」呢？

或者，我們可以再想一下，為什麼要待在公司呢？

現在市面上有那麼多兼職機會、斜槓發展、一人公司、個人品牌等等教學。不論是開蝦皮也好，開YouTube頻道也好，開抖音或部落格都可以，任何一個領域，都有適合「個人」發展的平台，每個人都可以有自己的曝光夢與平台光，說不定，你就是下一個被看見的新星。

那，你為什麼還要待在公司呢？

即使你說不喜歡當網紅，現在仍然有許多接案平台、社團，以及很多商場、團購、群組的商業模式，可以讓人在不那麼曝光情況下，依然賺得飽飽的，悶聲發大財。

所以，為什麼要待在公司被同事與老闆折磨，去拚「不是真正想做」的事呢？

我不是故意把事情複雜化，而是所有的選擇，都是複雜的。用過於單一的角度去理解選擇這件事，是我們學生時期留下的錯誤習慣。

每個人生選擇，都複雜到自己一時半刻無法解釋，也根本不可能在別人問的當下就回答。

在許多分享場合，都有很多人問過我，為什麼要創業？又為什麼堅持到現在？

後面的問題，我會開玩笑地說：「因為公司還賺錢，我還沒累倒，所以就堅持到現在囉。」

但前面的問題，我則有簡單版與複雜版的兩個答案。

簡單版是我會說給較不熟悉的朋友聽的：「市場上有機會，我也剛好有這能力，於是就創了。」

複雜版是我常常問自己的：「如果當初不創業，我現在會更好、更開心嗎？如果當時創了其他業，現在會更順利、更有發展嗎？如果當初創業時用了另一種做法，現在會不一樣嗎？」

把這一輪都想過後，我才能說出一個暫時性的答案。

我為什麼會待在自己公司？因為還有趣，因為與這群人很好玩，因為市場還有很多未知可以開發……說起來又是一串了。

所以，你為什麼會待在公司呢？

是有你想做的事嗎？只在這間公司可以做，離開就沒辦法做了嗎？

是有你過往的情感嗎？待了很久的地方，感情的累積也很重要，這是回憶也是故事。

是只有這裡能待嗎？離開這就活不下去，也不知道還能做什麼事了嗎？

待在一間公司，是需要理由的，那是每天早上起床的動力，是開會時發言的目的，是要不要加班的決定。

只要有人問我，對於目前公司不滿意該怎麼辦，我都是勸離開的。

當大家一聽到要離開，就會說：「我要離開現在公司喔，可是……」

這時候，那些人就會自己找理由留下來了。

我前幾年剛出《聽說你在創業》這本書時，在很多演講場合上，很多人會問我自己該不該創業，要我幫忙分析。

我會說當然要創業啊，你這麼優秀，一定要創業。

這時候，他們會說：「可是我認為……」

他們會自己找到理由勸退自己，也會開始自我分析出很多原因。

這些理由和原因，都是真的嗎？不一定，有些只是自己的想像而已。

但想像力就是局限，我們會自己框住自己。即使世界上有那麼多可能性與例子，我們還是可以找到更多例子，來證明自己的理由是對的。

為什麼要待在別人的公司呢？

看到這個問題，第一個想到的如果是錢啊、逼不得已啊、沒辦法啊，那就是你的答案與限制了。

再多的職涯建議，都比不上自己的小心翼翼。

再多的市場機會，都比不上一句好累。

所以，待在公司的原因，早已經在自己身上了。

反過來能勸你什麼呢？我也的確想勸你待在公司。

因為許多跑出去的人，都灰溜溜地想回公司了。

發覺外面沒人可以一起合作，沒有人可以討論工作，做什麼都好辛苦。

發覺沒人可以幫忙揹鍋，沒有人可以給自己指點，沒有人說下一步該做什麼，自己就不知道該怎麼做了。

發覺沒同事可以叫，每個外包都好貴，每個私訊都沒人回，沒了公司招牌，資源好難找。

外面機會很多，是希望把裡面的人引誘出去。裡面的你就成為機會，裡面的位置就成了別人的機會。

外面天空無限大，是因為天空有那些不動的人撐著。當每個人都在動，天空就會愈來愈低。

外面看起來都過得好開心，是因為他們沒人分享開心，只能向外分享。看起來開心，內心都是累。

要再說，還有很多，兩面都可以說。

但我想回到一個判斷，而且這一次，不是兩面都好的說法。

如果要我選，是待在公司好，還是出去好。

我真實的、也是不變的建議會是：「找一間好公司，待著比較好。」

如果目前這間公司，已經讓人覺得很好了，那在裡面待著，找可以做的事，創造想做的事，讓公司變成我們想要的樣子。

不是每個人都要獨立，才能做自己。

一群人聚在一起，可以做到自己做不到的事，發現新的可能與自己。