林育聖《那些努力的事，就該成為故事》：為什麼要待在別人的公司呢？
我們想讓你知道的是
今天看成效了嗎？這禮拜有比上禮拜進步嗎？這個月解決了哪些問題？這一年有賺更多嗎？在一個訊息每天飛的時代，林育聖反其道展開長達三年的「電子報」長信計畫，從工作領域寫至日常體悟，不僅道出許多人沒能吐露的真實心聲，更透過溫柔反轉的文字，助你看清生活的細節，逐步累積成更好的自己。
文：林育聖
為什麼要待在別人的公司呢？
嗨嗨，你還在公司上班嗎？
我指的是在「別人」的公司上班，也就是雇員的意思。
為什麼在別人的公司上班？
「廢話，不就是為了薪水嗎？要是我家有礦有油井，哪還需要去別人公司啊？」
或許這是最簡單的理解，但為什麼你會選「現在這間公司」呢？
這時候可能就會有很多原因和說法了，因為喜歡啊、熱情啊、環境啊、機緣巧合啊等等。
關於職場，我們很容易把別人的原因簡單化成錢、薪水、輕鬆等。然後把自己的問題複雜化——因為很多難以說清楚的原因，所以我待在這，不是一般狀況。
如同關於老闆，我們總是很常直覺地認為老闆自私、聽不進人話、一意孤行、朝令夕改等。等到自己當老闆時，就覺得自己有千般無奈萬般苦，不是一般老闆。
那，什麼是「一般」呢？
或者，我們可以再想一下，為什麼要待在公司呢？
現在市面上有那麼多兼職機會、斜槓發展、一人公司、個人品牌等等教學。不論是開蝦皮也好，開YouTube頻道也好，開抖音或部落格都可以，任何一個領域，都有適合「個人」發展的平台，每個人都可以有自己的曝光夢與平台光，說不定，你就是下一個被看見的新星。
那，你為什麼還要待在公司呢？
即使你說不喜歡當網紅，現在仍然有許多接案平台、社團，以及很多商場、團購、群組的商業模式，可以讓人在不那麼曝光情況下，依然賺得飽飽的，悶聲發大財。
所以，為什麼要待在公司被同事與老闆折磨，去拚「不是真正想做」的事呢？
我不是故意把事情複雜化，而是所有的選擇，都是複雜的。用過於單一的角度去理解選擇這件事，是我們學生時期留下的錯誤習慣。
每個人生選擇，都複雜到自己一時半刻無法解釋，也根本不可能在別人問的當下就回答。
在許多分享場合，都有很多人問過我，為什麼要創業？又為什麼堅持到現在？
後面的問題，我會開玩笑地說：「因為公司還賺錢，我還沒累倒，所以就堅持到現在囉。」
但前面的問題，我則有簡單版與複雜版的兩個答案。
簡單版是我會說給較不熟悉的朋友聽的：「市場上有機會，我也剛好有這能力，於是就創了。」
複雜版是我常常問自己的：「如果當初不創業，我現在會更好、更開心嗎？如果當時創了其他業，現在會更順利、更有發展嗎？如果當初創業時用了另一種做法，現在會不一樣嗎？」
把這一輪都想過後，我才能說出一個暫時性的答案。
我為什麼會待在自己公司？因為還有趣，因為與這群人很好玩，因為市場還有很多未知可以開發……說起來又是一串了。
所以，你為什麼會待在公司呢？
是有你想做的事嗎？只在這間公司可以做，離開就沒辦法做了嗎？
是有你過往的情感嗎？待了很久的地方，感情的累積也很重要，這是回憶也是故事。
是只有這裡能待嗎？離開這就活不下去，也不知道還能做什麼事了嗎？
待在一間公司，是需要理由的，那是每天早上起床的動力，是開會時發言的目的，是要不要加班的決定。
只要有人問我，對於目前公司不滿意該怎麼辦，我都是勸離開的。
當大家一聽到要離開，就會說：「我要離開現在公司喔，可是……」
這時候，那些人就會自己找理由留下來了。
我前幾年剛出《聽說你在創業》這本書時，在很多演講場合上，很多人會問我自己該不該創業，要我幫忙分析。
我會說當然要創業啊，你這麼優秀，一定要創業。
這時候，他們會說：「可是我認為……」
他們會自己找到理由勸退自己，也會開始自我分析出很多原因。
這些理由和原因，都是真的嗎？不一定，有些只是自己的想像而已。
但想像力就是局限，我們會自己框住自己。即使世界上有那麼多可能性與例子，我們還是可以找到更多例子，來證明自己的理由是對的。
為什麼要待在別人的公司呢？
看到這個問題，第一個想到的如果是錢啊、逼不得已啊、沒辦法啊，那就是你的答案與限制了。
再多的職涯建議，都比不上自己的小心翼翼。
再多的市場機會，都比不上一句好累。
所以，待在公司的原因，早已經在自己身上了。
反過來能勸你什麼呢？我也的確想勸你待在公司。
因為許多跑出去的人，都灰溜溜地想回公司了。
發覺外面沒人可以一起合作，沒有人可以討論工作，做什麼都好辛苦。
發覺沒人可以幫忙揹鍋，沒有人可以給自己指點，沒有人說下一步該做什麼，自己就不知道該怎麼做了。
發覺沒同事可以叫，每個外包都好貴，每個私訊都沒人回，沒了公司招牌，資源好難找。
外面機會很多，是希望把裡面的人引誘出去。裡面的你就成為機會，裡面的位置就成了別人的機會。
外面天空無限大，是因為天空有那些不動的人撐著。當每個人都在動，天空就會愈來愈低。
外面看起來都過得好開心，是因為他們沒人分享開心，只能向外分享。看起來開心，內心都是累。
要再說，還有很多，兩面都可以說。
但我想回到一個判斷，而且這一次，不是兩面都好的說法。
如果要我選，是待在公司好，還是出去好。
我真實的、也是不變的建議會是：「找一間好公司，待著比較好。」
如果目前這間公司，已經讓人覺得很好了，那在裡面待著，找可以做的事，創造想做的事，讓公司變成我們想要的樣子。
不是每個人都要獨立，才能做自己。
一群人聚在一起，可以做到自己做不到的事，發現新的可能與自己。
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加熱加味菸成菸害防制破口？菸防團體與立委籲伸張程序正義
我們想讓你知道的是
各界期待的菸害防治法新法上路，其主要目的是禁電子煙和納管加熱菸，以保障國人身心健康。然而，在新法實施兩個月後，其是否有效執行、法規是否存在漏洞，以及政府的風險評估機制是否準備好了等問題，都遭到反菸團體及立委的質疑。
5月31日將迎來世界無菸日，而台灣菸害防制法新法甫於今年3月22日上路施行，正式禁止電子煙與未經指定菸品健康風險評估審查之加熱菸。新法迄今推動超過2個月，爭議卻不斷，不只跨黨派立委、民間菸害防制聯盟及家長與教育團體等，皆質疑為何違法新興菸品仍在實體與網路商店上隨處可見，就連國健署也於日前坦承，違規件數並未因新法上路而明確下降，且稽查懲處對象有相當高比例是未成年人。此外，儘管違法攜帶加熱菸入境最高可罰500萬元，關務署卻發現走私情形異常熱絡，光今年1到4月海關就一共查獲違法菸品1055件，也逼得國健署不斷呼籲民眾不要以身試法。
但這些亂象並非就地合法就能解決，民間菸防團體直言，加味菸禁令至今不見蹤影，以及國健署審查指定菸品之辦法名稱具誤導性、亦無明確機制，皆讓人懷疑本應保障國人，特別是青少年身心健康的新法，是否真能達到修法初衷、落實執法？立委們也表達擔憂，認為違法菸品四處流竄，國健署與地方衛生局是否有稽查人力與資源不足，導致取締準則混亂的情形發生？
因此董氏基金會、台灣菸害防制暨戒菸衛教學會、愛兒親師家長協會、全國家長會長會長聯盟等「台灣拒菸聯盟」團體代表，日前出席國民黨立委林為洲召開的「亂象頻傳？法規漏洞？審查黑箱？拒絕護航加熱菸成『健康菸』」記者會，即提出請求衛環委員會吳玉琴、邱泰源兩位召委，將已經公告的加熱菸上市評估辦法備查案排入審查，才有機會為守護台灣年輕人的健康進行亡羊補牢、並立即公告實施加味菸禁止條例等訴求。
新興菸品違法交易頻傳？家長團體：稽查成效不彰，罔顧青少年健康
在落實執法方面，立委林為洲指出，現行法規中明確規範，任何未經健康風險評估的產品都屬於違法，不能進行銷售或宣傳。然而，目前政府的取締行動僅止於象徵性地針對幾個大型網路平台。台灣拒菸聯盟指出，目前在實體店、代購網站及個人平台等處，依然可以看到相當熱絡的違法電子煙與加熱菸交易。
全國家長會長聯盟理事長黃正銘表示：「人力不足，是導致取締與稽查成效不彰的原因之一，建議可考慮採用鼓勵民眾檢舉的方法，例如給予檢舉獎金，重賞之下必有勇夫，相信全民都會願意一起為防止電子煙違法交易、保護我們的青少年而努力。」時代力量立委陳椒華則認為，既然新興菸品管理現在依法有據，問題就落在國健署是否嚴格執法？鑒於新興菸品使用者以年輕族群為大宗，是否有與教育部、學校攜手合作，落實新興菸品菸害防制的教育宣傳？
加味菸禁令為菸商預留漏洞？立委、民團齊聲呼籲國健署應清楚說明
反菸團體抨擊國健署為開放加熱菸，不只使用嚴重誤導性的「健康風險評估審查」一詞，連在禁止加味菸上，也僅禁止花香、果香、巧克力、薄荷等四種口味，但根據國健署在108年公布的資料指出，菸商申請菸品添加口味已達1200餘種。對此，立委林為洲質疑是否為菸商預留漏洞？台灣拒菸聯盟也質疑，為何加味菸禁令特別給予業者18個月的緩衝期，明顯有別於母法規定，有違反程序正義之嫌。
林為洲也在記者會上點出，新興菸品最吸引年輕族群的地方，就是口味新穎，現在國健署說加熱菸已可送指定菸品風險評估審查，又遲遲不肯公告加味菸禁令，是不是要讓加熱菸的加味菸彈有可趁之機？他呼籲國健署應明確承諾，加味菸禁令公布前或公布後的緩衝期間，都拒審加味加熱菸彈。陳椒華在受訪時則表示，國健署應該檢討為何加味菸緩衝期一事，受到各方反彈？堅持18個月，是有什麼特別考量？為什麼不能跟菸品包裝警示圖文的緩衝期一樣，公告後1年上路？她表示將去文國健署，要求說明。
菸防法配套尚不齊備，有賴社會大眾、菸防團體、立院共同監督
菸防團體不只擔憂指定菸品的風險評估審查不完備，黃正銘理事長更在記者會中強調，早已多次要求中央一定要盡快啟動新興菸品的吸菸行為及公共衛生影響之本土研究與追蹤資料，但至今仍未收到任何回應，讓人相當憂心。立委陳椒華也認為，既然決定開放加熱菸，政府應該積極投入相關研究，以利進行指定菸品的風險評估，建議衛福部可以和國衛院展開研究計畫的合作。
菸防法既已上路，又該如何監督？反菸團體認為，立委們可依據立院職權行使法，將有違反或牴觸法律規定疑慮的指定菸品審查辦法，由立院備審改為送交衛環委員會審查，而非便宜行事、讓漏洞百出的制度默默運行下去。針對爭議法規、行政命令，台灣過去就有類似做法，像是2020年開放萊豬的行政命令，就由備審改為朝野聯席審查、2022年兵役延長案，也有由從查照改為審查的呼聲。
身為時代力量立院黨團副總召的陳椒華也提到，近期的再生醫療法，也是因為醫療改革、病友權益團體、醫學法規學界、在野黨團齊聲表達疑慮，才讓政府暫緩表決，顯見法律就算通過，不代表社會各界就應停止關注議題。她很感謝民團一直代替國健署來謹慎把關菸防法，時代力量也會持續關心執法情形，並要求衛福部建置菸品相關之流行病學調查資料庫。她認為，「只有當民眾真正理解菸品對健康的危害，我們才能從源頭降低國人對菸的需求，從而達到防治菸害的目的。」