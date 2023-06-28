提升年化報酬率3%的秘密：如何無痛執行「股息再投入」？

股息再投入（DRIP）是一種放大複利效果的投資方式，你可能不曉得，採用股息再投入的投資人，有機會能提升年化報酬率3%以上，但可惜的是，卻有許多人並不曉得它的好處與執行方式。

在這篇文章，我們將介紹投資人處理股息的兩種方式，並且從不同地區的指數化投資標的，分析進行股息再投入的差異，藉此讓大家認識此項投資決策，加速財務目標的達成！

股息的兩種使用方式

當我們投資於股票或是ETF，有機會獲得股息，儘管每個人對於股息的看法不盡相同，但投資人對於股息的處理方式，通常不外乎下列兩種。

把股息當作現金使用，用於日常消費，也就是 把股息花掉 ，把金錢花光光

，把金錢花光光 收到股息後，將股息買入相同的資產（例如0050、VT），獲得更多的單位數（股），也就是所謂的股息再投入，把金錢轉換成資產，英文稱為DRIP——Dividend ReInvestment Program

要選擇哪一種方式來處理股息，完全取決於投資人的看法。

對於需要或是看重現金流的投資人來說，他們的選擇是把股息當作日常開銷的經費來源之一，尤其是在台灣，更盛行這樣的投資風氣，有許多人的投資理念，是期望每年擁有50萬的股息，或是更多，只要每年獲得足夠的股息，便可以取代工作的收入，讓自己早日退休。

然而，對於尚未到達退休階段的投資者來說，並不需要現金流，我要再強調一次，累積資產階段的投資人不需要現金流。

換言之，他們的目標在於資產成長。

也因此，他們更傾向於透過股息再投入的方式，用來買入更多的資產單位數，如此一來，就可以搭配複利的力量，加快抵達財務目標的時間。換句話說，一旦你選擇了股息再投入的方式，原本的資金會產生股息，而股息再投入的資金，又會產生股息，在此相互加成的結果，就是一份完美的複利變化，有助於加速實現財務目標。

股息再投入（DRIP）的差異

現在你可能會有一個疑問，有沒有把股息再投入，對於資產累積的效果，是否真的會有差？如果有差異，又會是差多少？想藉此評估，投資是否需要採納股息再投入。

因此，以下將透過不同的投資內容，比較股息再投入的有無差異，讓你理解這項方式的結果。

0050

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0050 0050（股息再投入） 年化報酬率 5.9% 9.4% 總報酬 213% 494%

台灣加權指數 vs 台灣加權報酬指數（股息再投入）

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台灣加權指數 台灣加權報酬指數 年化報酬率 5.9% 9.9% 總報酬 210% 543%

我們很常在新聞聽到的台灣加權指數，它所代表的其實是沒有採用股息再投入的台灣股市，可以看到他的年化報酬率僅僅只有5.9%，但一旦考慮台灣市場的股息，這時候就要派出台灣加權報酬指數，同樣的投資區間，年化報酬率差了4%，來到9.9%，這也影響該筆投資的總報酬，足足差距了兩倍之多。

另外從常見的指數化ETF:0050，我們也看見類似的效果，股息再投入確實提升報酬的效益。

美國市場

接著，離開台灣看美國整體市場，我們透過SPY這項追蹤S&P500大型股的ETF。

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SPY SPY（股息再投入） 年化報酬率 7.6% 9.6% 總報酬 828% 1524%

由於SPY的成立日期更久，儘管沒有股息再投入的年化報酬率差距，不像台灣市場來到4%，但從總資產的角度來看，更是透過複利與時間力量，讓兩者相差700%以上，絕對不能小覷。

全球市場

最後，指數化投資全世界的美股ETF:VT，同樣也展現股息再投入的資產累積優勢。

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VT VT再投入 年化報酬率 4.5% 6.8% 總報酬 93% 165%

股息再投入，對於資產的累積有沒有影響？有，而且影響巨大。

如果你沒有將股息再投入，以一千萬的資產目標來說，你有可能會延後7年才完成。

換句話說，投資人只要把握住股息再投入，這項加速資產的法寶，就可以達到事半功倍的投資效果！

為什麼只有少數投資人做到股息再投入

從以上的數據，我們得知擁有股息再投入的策略模式，有較高的年化報酬率，代表著資金的使用效率更好，投資人可以透過股息再投入的方式，加速財務目標的達成。然而，儘管股息再投入的這個策略，就只是將股息再買回相同的資產的簡單步驟而已，但事實上，只有少數投資人會實際執行。

為什麼呢？

以下幾點是可能的原因。

第一點，投資人沒聽說過股息再投資：

什麼是DRIP，什麼又是股息再投入計畫，不知道就不會執行，如同指數化投資一樣，是屬於投資的小眾市場。換句話說，要去執行股息再投入，至少得聽過，但假設這些投資名詞或是做法傳不到投資人的耳裡，自然會去執行的投資人比例就較低。

第二點，投資人有現金流的需求：

得將股息當作經濟來源之一，尤其這種現象對於退休者來說最為明顯。他們會將股息當作日常費用的收入來源，而且可能沒有多餘的資金，能夠進行股息再投入。

第三點，投資人缺乏投資知識和經驗：

儘管有聽過但不理解股息再投資的好處，或是不知道如何進行股息再投入，所以他們的選擇就只有一種，以現金的方式獲取股息，沒有進一步投資。

第四點，多數投資人採用定期定額的方式：

通常這種每個月固定金額的投資策略，是採取一次設定的長期投資，投資人很容易今年設定完之後就放著不管帳戶變化，直到隔一年再次設定的時候，才有機會將過往的股息，投入到市場當中，這過程中的股息，就會以現金的方式存在帳戶中，或是有機會被領取出來花掉。

第五點，人性：

人類是很容易受到情緒影響，尤其是在投資領域。當股市大漲時，投資人可能會變得過於自信，就開始想要做一些操作，比如逢高賣出，有時甚至會將股息作為投資表現上的肯定獎勵，將其花掉。相反的，當股市下跌時，投資人會感到恐慌，深怕跌勢繼續，對於此時獲得的股息，便不敢再次投入，而是選擇在場邊等待或著是乾脆花掉。

此外，投資人也可能因為紀律不足的關係，而無法長期持續股息再投資，以台灣的券商而言，股息再投入相當於需要多額外下單一次，有些投資朋友會認為股息是小錢，或是覺得再次下單麻煩便會懶得做。

Photo Credit: 中央社

總而言之，以上幾點的可能原因，顯示出儘管股息再投資是一項簡單且有效的投資策略，可以幫助我們加速資產累積的速度，然而，由於種種因素，只有少數投資人能夠持續紀律地進行著。

如何無痛的執行股息再投入？