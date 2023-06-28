提升年化報酬率3%的秘密：如何無痛執行「股息再投入」？
我們想讓你知道的是
儘管股息再投資是一項簡單且有效的投資策略，可以幫助我們加速資產累積的速度，然而，由於種種因素，只有少數投資人能夠持續紀律地進行著。那麼，如何無痛的執行股息再投入呢？
股息再投入（DRIP）是一種放大複利效果的投資方式，你可能不曉得，採用股息再投入的投資人，有機會能提升年化報酬率3%以上，但可惜的是，卻有許多人並不曉得它的好處與執行方式。
在這篇文章，我們將介紹投資人處理股息的兩種方式，並且從不同地區的指數化投資標的，分析進行股息再投入的差異，藉此讓大家認識此項投資決策，加速財務目標的達成！
股息的兩種使用方式
當我們投資於股票或是ETF，有機會獲得股息，儘管每個人對於股息的看法不盡相同，但投資人對於股息的處理方式，通常不外乎下列兩種。
- 把股息當作現金使用，用於日常消費，也就是把股息花掉，把金錢花光光
- 收到股息後，將股息買入相同的資產（例如0050、VT），獲得更多的單位數（股），也就是所謂的股息再投入，把金錢轉換成資產，英文稱為DRIP——Dividend ReInvestment Program
要選擇哪一種方式來處理股息，完全取決於投資人的看法。
對於需要或是看重現金流的投資人來說，他們的選擇是把股息當作日常開銷的經費來源之一，尤其是在台灣，更盛行這樣的投資風氣，有許多人的投資理念，是期望每年擁有50萬的股息，或是更多，只要每年獲得足夠的股息，便可以取代工作的收入，讓自己早日退休。
然而，對於尚未到達退休階段的投資者來說，並不需要現金流，我要再強調一次，累積資產階段的投資人不需要現金流。
換言之，他們的目標在於資產成長。
也因此，他們更傾向於透過股息再投入的方式，用來買入更多的資產單位數，如此一來，就可以搭配複利的力量，加快抵達財務目標的時間。換句話說，一旦你選擇了股息再投入的方式，原本的資金會產生股息，而股息再投入的資金，又會產生股息，在此相互加成的結果，就是一份完美的複利變化，有助於加速實現財務目標。
股息再投入（DRIP）的差異
現在你可能會有一個疑問，有沒有把股息再投入，對於資產累積的效果，是否真的會有差？如果有差異，又會是差多少？想藉此評估，投資是否需要採納股息再投入。
因此，以下將透過不同的投資內容，比較股息再投入的有無差異，讓你理解這項方式的結果。
- 0050
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0050
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0050（股息再投入）
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年化報酬率
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5.9%
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9.4%
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總報酬
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213%
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494%
- 台灣加權指數 vs 台灣加權報酬指數（股息再投入）
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台灣加權指數
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台灣加權報酬指數
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年化報酬率
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5.9%
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9.9%
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總報酬
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210%
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543%
我們很常在新聞聽到的台灣加權指數，它所代表的其實是沒有採用股息再投入的台灣股市，可以看到他的年化報酬率僅僅只有5.9%，但一旦考慮台灣市場的股息，這時候就要派出台灣加權報酬指數，同樣的投資區間，年化報酬率差了4%，來到9.9%，這也影響該筆投資的總報酬，足足差距了兩倍之多。
另外從常見的指數化ETF:0050，我們也看見類似的效果，股息再投入確實提升報酬的效益。
- 美國市場
接著，離開台灣看美國整體市場，我們透過SPY這項追蹤S&P500大型股的ETF。
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SPY
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SPY（股息再投入）
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年化報酬率
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7.6%
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9.6%
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總報酬
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828%
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1524%
由於SPY的成立日期更久，儘管沒有股息再投入的年化報酬率差距，不像台灣市場來到4%，但從總資產的角度來看，更是透過複利與時間力量，讓兩者相差700%以上，絕對不能小覷。
- 全球市場
最後，指數化投資全世界的美股ETF:VT，同樣也展現股息再投入的資產累積優勢。
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VT
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VT再投入
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年化報酬率
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4.5%
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6.8%
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總報酬
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93%
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165%
股息再投入，對於資產的累積有沒有影響？有，而且影響巨大。
如果你沒有將股息再投入，以一千萬的資產目標來說，你有可能會延後7年才完成。
換句話說，投資人只要把握住股息再投入，這項加速資產的法寶，就可以達到事半功倍的投資效果！
為什麼只有少數投資人做到股息再投入
從以上的數據，我們得知擁有股息再投入的策略模式，有較高的年化報酬率，代表著資金的使用效率更好，投資人可以透過股息再投入的方式，加速財務目標的達成。然而，儘管股息再投入的這個策略，就只是將股息再買回相同的資產的簡單步驟而已，但事實上，只有少數投資人會實際執行。
為什麼呢？
以下幾點是可能的原因。
第一點，投資人沒聽說過股息再投資：
什麼是DRIP，什麼又是股息再投入計畫，不知道就不會執行，如同指數化投資一樣，是屬於投資的小眾市場。換句話說，要去執行股息再投入，至少得聽過，但假設這些投資名詞或是做法傳不到投資人的耳裡，自然會去執行的投資人比例就較低。
第二點，投資人有現金流的需求：
得將股息當作經濟來源之一，尤其這種現象對於退休者來說最為明顯。他們會將股息當作日常費用的收入來源，而且可能沒有多餘的資金，能夠進行股息再投入。
第三點，投資人缺乏投資知識和經驗：
儘管有聽過但不理解股息再投資的好處，或是不知道如何進行股息再投入，所以他們的選擇就只有一種，以現金的方式獲取股息，沒有進一步投資。
第四點，多數投資人採用定期定額的方式：
通常這種每個月固定金額的投資策略，是採取一次設定的長期投資，投資人很容易今年設定完之後就放著不管帳戶變化，直到隔一年再次設定的時候，才有機會將過往的股息，投入到市場當中，這過程中的股息，就會以現金的方式存在帳戶中，或是有機會被領取出來花掉。
第五點，人性：
人類是很容易受到情緒影響，尤其是在投資領域。當股市大漲時，投資人可能會變得過於自信，就開始想要做一些操作，比如逢高賣出，有時甚至會將股息作為投資表現上的肯定獎勵，將其花掉。相反的，當股市下跌時，投資人會感到恐慌，深怕跌勢繼續，對於此時獲得的股息，便不敢再次投入，而是選擇在場邊等待或著是乾脆花掉。
此外，投資人也可能因為紀律不足的關係，而無法長期持續股息再投資，以台灣的券商而言，股息再投入相當於需要多額外下單一次，有些投資朋友會認為股息是小錢，或是覺得再次下單麻煩便會懶得做。
總而言之，以上幾點的可能原因，顯示出儘管股息再投資是一項簡單且有效的投資策略，可以幫助我們加速資產累積的速度，然而，由於種種因素，只有少數投資人能夠持續紀律地進行著。
如何無痛的執行股息再投入？
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新鑫兩年業界十年，穩健綠電策略往「能源管理者」前進
我們想讓你知道的是
從進入市場至今短短兩年，新鑫已經將發電和售電串起，並和政府合作儲電方案，立志在台灣以「穩定的綠能管理者」立足。
隨著全球碳權交易蓬勃發展，台灣也將在今年9月之前成立碳權交易所，以達到2050年淨零碳排放的目標。除此之外，企業也紛紛加入RE100的行列，等同於公開承諾在2050年前階段性達成100％再生能源之目標。在這股風氣之下，「綠電」的角色舉足輕重，而光電持有者——新鑫的崛起，更成為令人矚目的焦點。從進入市場至今短短兩年，新鑫已經將發電和售電串起，並和政府合作儲電方案，立志在台灣以「穩定的綠能管理者」立足。
「先融後投、先小後大、先單一再多元」，穩健策略兩年趕上業界十年
新鑫從企金、租賃領域成功跨足綠電經營，光電發電從30MW到400MW這條路，對業界來說是漫長的十年，但新鑫只花了兩年就做到了預定的規模。新鑫總經理闕源龍表示，「我們的成功是建立在正確的人才、合作夥伴和策略基礎之上。」身為裕隆集團旗下的企業金融公司，新鑫過去30年，在重車租賃與企業金融領域打下良好的基礎，藉著企業良好的體質，闕源龍認為正是轉型的好契機，在因緣際會下廣納人才，建立了新鑫的能源團隊，正式加入光電、儲能持有者與綠能轉供者的行列。
新鑫在光電發展的策略展現穩健的風格，以「先融後投、先小後大、先單一再多元」一步步佈局綠電產業。新鑫投資案場初期以容量小的屋頂型案場為主，雖然投資金額低、發電量低、但困難度和風險也較低。然而，隨著屋頂型的案件來源愈來愈少，加上台灣政府希望每年以2GW的速度拓展太陽能發電，新鑫也開始往大型地面電廠發展。新鑫目前最大的單一案場已達3甲地，也已計劃拓展單一案場100MW以上的超大型案場，實現「先小後大」的策略。
此外，因台灣土地資源匱乏，政府除了開拓大型地面案場，也朝向以「農漁業為本，綠能加值」的複合利用做為開發方向。廢地重生，也就是再利用因汙染問題難以再發展或使用有限的土地，這樣的「廢地重生」將會是新鑫積極拓展的方向之一。因此，從單純的屋頂、地面型，變化成複合型和廢地重生等多元型態，這就是「先單一到多元」。
發電、儲電、售電一條龍，鞏固綠電供應
完美的佈局是開啟事業的第一步，但能源產業最重要的還是「穩定」二字。新鑫以「先發電、再儲能、後售電」做為光電發展三部曲，新鑫能源事業處協理葉時能表示，「公司將光能發電、儲能和售電這三個產業結合在一起，以提供穩定的電力供應。」他進一步解釋，新鑫擁有光能發電和售電的能力，因此不會遇到沒有電力來源的問題。同時，新鑫自身供電廠能將電力轉售給其他企業，避免需要轉售但無法提供電力來源的困境。
而儲能在表前則是另一個獨立於發電、售電之外的系統，則是響應政府政策規劃。新鑫為政府提供儲能設備，由政府負責調度運作，穩定電網、電力調度，並透過公平、公開投標的制度，作為企業營利的一環；在表後則又將發電、售電結合，產生它項的營運模式，創造最佳的獲利能力。
站穩發電根基，預估年發電量突破1.2億度
在這一條龍的運作體系之下，發電量體愈大，能穩定提供的綠電就愈多。葉時能強調，「自己電廠的發電量越多，未來能售電的額度和穩定度就越大，而在發電領域的鑽研越深，在儲能領域的門檻也就越低，因此發電是能源事業發展的根本。」新鑫至目前為止約有350座的自有的綠能發電案場，若包含建置中的電廠，合約容量已突破100MW ，屆時若全數上線，年發電量將突破 1.2億度。
相較於多數民間售電公司規模較小，也未直接持有發電來源，只能以綠電媒合為經營主軸，以向外購買的方式轉供給需要綠電的客戶，最大風險在於，對綠電來源的掌握度相比自有案場來得低，就可能產生供電不穩定的狀況。換句話說，新鑫因自有綠能發電案場，也有專業的能源案場維運團隊，對於發電量的控管可以更即時，掌控度也更高，更能提高穩定性。
不斷提升發電量，新鑫售電賣的是「信賴感」
從發電進展到售電，客戶要的就是「信賴」，而信賴就是要靠供電穩定的品質交換。綠能售電就像是零售店一樣，最重要的就是貨源要穩定以及客戶的信賴感。新鑫分析，目前買綠電的對象多是用電大戶（用電契約容量5MW以上），這些大戶不怕沒錢，只怕買不到綠電，一旦承諾供應綠電就是要賣足額，這也是新鑫一直以來的目標。
回到發展綠電事業，初期最重要的，就是售電業者本身就有足夠大的電廠，能達到自產自銷。葉時能表示，「新鑫太陽能發電只花不到兩年時間就有100MW ，平均每年以50MW速度穩健增長，這些都是自己的電廠，能賣出的綠電額度將越來越大。」
儲能案場加入台電電力交易平台，實現穩定台灣綠電供應的目標
新鑫的第一座儲能案廠，預計於今年下半年能投入台電電力交易平台。現今政府淨零排放目標明確，儲能需求2025年為1.5GW ，到2030年將增加至5.5GW 。再生能源的間歇性與不確定性，需透過儲能系統輔助，以穩定夜間供電，也能讓用戶靈活調配負載與儲能，提升用電品質。因此只要符合台電規範，儲能案場就能協助台電強韌國家電網。
雖然目前台電規劃的儲能的規模小於發電，但新鑫認為隨著再生能源容量擴大，儲能的需求一定有所提升，且儲能領域的專業度更高於發電，未來的進入門檻也將愈來愈高，新鑫初期就進入儲能領域，才能搶先為未來佈局。
結合裕隆集團電動車資源，成為碳經濟鏈中關鍵的一環
新鑫雖為綠電產業的新星，但在僧多粥少的綠電產業中，早已備受矚目。在售電方面，除了用電大戶之外，台灣許多中小企業用戶，也有減碳及購買綠電需求。舉例來說，新鑫的企業金融服務客群多為中小企業，其中就有承接國際大廠訂單的台灣業者，業者必須購買相應綠電憑證才能出口到歐盟等地，目前已有北歐家具品牌的供應商，為發展綠能售電來洽詢綠電購買。用電客戶與新鑫企金客戶也有一定的重疊性，加上彼此長期往來已經有一定的默契，這也是新鑫在發展綠能售電的一大優勢。
除了在業界培養下來的穩定客群，新鑫背後的裕隆集團在碳經濟領域更擁有巨大的潛力，裕隆集團坐擁一項獨特的武器——電動車，同時也在佈局相對應的充電座以及新興能源公司，將可串起完整的碳經濟生態鏈，新鑫經營管理處協理陶哲仁表示，「裕隆集團整合相關資源，打造企業形象來推動碳經濟領域的發展，新鑫在供電方面的知名度也將隨之大幅提高。」
以「能源管理者」為目標，實現能源平均分配
使用綠電最大的目的在於達成淨零碳排，然而淨零轉型當前已經不只是環保課題，也攸關台灣產業在國際上的競爭力。當前綠電的供給嚴重失衡，新鑫認為，現階段最重要的是增加綠電的供給來源，包含自有案場的三轉一申請、輔導策略夥伴共同發展售電業務或投資大型光電案場等，先將量作大並建立口碑與形象。
然而，使用綠電只是淨零碳排的一部份，在價值鏈中還包含碳盤查、能源管理等許多可衍伸的商機，葉時能強調，「能源最終的發展規劃是成為能源管理者的角色，成為一個大型的輸配電系統和供電系統的結合，實現能源的平均分配，提高台灣電力的穩定性和效率。」新鑫也正在積極評估自行發展或與相關廠商策略聯盟的可行性，在既有的售電業務上，提供能源的完整解決方案，以提高附加價值。
「穩定」是新鑫追求的價值，闕源龍在採訪時強調，新鑫的企業文化也希望提供員工「家」一般穩定的感覺。從裡到外，穩定的企業文化、執行策略，再到以「穩定」為綠電供應目標，新鑫掌握了綠電產業致勝的秘訣，同時，也將帶著這份堅持，為台灣綠電產業注入「穩定」的這項關鍵價值。