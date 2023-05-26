遇到感情騙子就公布對方個資公審，你可能已觸犯《個資法》

有位女子為了早已有家庭的男友進行人工流產，並不斷相信男友所說的會與妻子離婚，放下原本的家庭與自己在一起。

然而，她卻意外發現男友不僅沒有與妻子有離婚打算，兩人甚至還有了孩子，並開心發文慶祝，這讓她感到非常憤怒，畢竟自己為了男友選擇將肚子裡的生命終結，但男友卻沒有依照承諾去執行。

因此她分享了男友與妻子慶祝孩子出生的貼文，並將自己與男友的事情都宣洩出來，而這樣的貼文讓男友與妻子非常不高興，提告女子違反個人資料保護法；不過法院認定女子只是宣洩感情問題的情緒，也沒有侵害到男子家庭成員的任何權益，因此判決女子無罪。

公布對方資料公審，你可能已觸犯《個資法》

其實因為感情糾紛而上網發文公審或是抱怨怒罵的案例很多，這種情況主要會牽涉到《個資法》以及誹謗的問題。

通常遇到所謂的渣男渣女時，大家都會很想要去抒發自己不滿的情緒，表達對這段感情的失望，而在用字遣詞以及方式上難免會有點激動，詞彙也可能包含辱罵指責。

這對當事人來說當然會感到非常不高興，有些會認為這樣的行為是在誹謗自己；另外有些人抒發心情的時候也會直接po出對方照片或是相關個資，想要讓所有人知道對方是誰，而這樣隨意po出他人個資的行為，就很有可能會侵害到對方的權益。

《個資法》中有提到，個人資料的利用必須要在合理用途中使用，像是學術、醫療方面就常會牽涉到個資問題，然而，若是因為不滿小三破壞自己的家庭或是自己遇到感情騙子，就選擇將對方個資公開作為公審用途，這樣的方式顯然就不是所謂的合理範圍，對方就能依《個資法》第41條的規定來提告。

公開個資的貼文，會造成當事人的名譽受損，甚至家庭成員也會受到影響，最重可是會被處5年的有期徒刑，大家千萬不能小看違反《個資法》的問題，在上網po出他人個資公審前一定要先想清楚後果。

開頭的案例，為什麼無罪？

回到開頭的案例，被法院認定無罪的主要原因在於她只是轉發分享，提及的文字也都是在抒發自己感情受挫的心情，儘管轉發的貼文友對方及孩子的照片，但因為孩子年紀很小很難辨認，加上也沒有透露其他個人資訊，因此法院認為不會有侵害到其權益的問題，所以最後女子才能順利脫身。

不過律師還是建議大家，若是遇到類似的情況，能夠以正常的程序來溝通處理才會是最好的，否則不僅無法獲得補償，還可能因此遭到判刑、求償，得不償失。

Facebook專頁：黃靖芸律師。生活法律沙龍

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航