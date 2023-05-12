屋頂強制裝太陽能板還能曬衣服嗎？八個Q&A讓你瞭解為何「屋頂光電」該入法

文：鄭泰鈞（地球公民基金會議題部專員）

為了因應日益迫切的再生能源需求，去（2022）年12月政府端出了《再生能源發展條例》的修正草案，其中第十二條之一參考自德國柏林市議會制定的太陽能法，要求新建、增建及改建的建築物屋頂，只要符合一定面積，就必須裝設一定規模的太陽能光電板。

今年5月5日，立法院針對本法召開召委協商會議，席間雖無任何反對意見，最後仍決議交由院長協商再行討論，而本會期還有20天，呼籲立法院長游錫堃、柯總召儘快排審，這會期通過該法條，提升國人整體居住品質，催生台灣建築與環境共好的新世界，讓台灣建築邁向淨零。

在本次修法過程中，社會上的確有部分質疑聲浪：「屋頂強制裝光電？以後頂樓還能曬衣服嗎？」、「進步很好，但應該以鼓勵代替強制，才不會帶給民眾困擾。」指出光電可能會造成大樓管理困擾、剝奪居民在頂樓的活動、北部日照少不該強制等等問題。

因此，地球公民基金會、主婦聯盟環境保護基金會及綠色公民行動聯盟等公民團體，在訪談眾多專業者與第一線使用者後，彙整出常見的疑問，並逐一檢視回應，盼有助於各界探討，如何讓光電成為未來建築物的「標配」，讓都市的電都市發，減少南電北送的不公平，邁向建築與綠能共好的淨零建築轉型。

Q1：「蛤？屋頂蓋光電，有必要嗎？」

建築碳排佔4成，淨零轉型刻不容緩

全球碳排放量約40%來自建築部門，為了達到2050年的淨零目標，我國國發會去年（2022年）發布《臺灣2050淨零排放路徑及策略總說明》，依循國際能源總署（IEA）建議，規劃2050年我國100%新建建物、85%既有建物應達到近零碳建築的目標。

由於建築物即使透過建築設計，提高能源效率，亦不可能完全不使用任何能源，因此，建物應盡可能藉由創能設施，中和使用階段電力消耗的碳排。

Q2：「屋頂蓋光電，對我有什麼好處嗎？」

維護光電比電梯容易，遮陽防漏每月有被動收入

探過去民眾違建的緣由，有一部分正是出於防水、隔熱的需求，才不得已於屋頂增建鐵皮頂棚。在近年能源轉型日益主流的趨勢下，不妨將屋頂太陽光電想像成遮陽／遮雨棚，其實是一種有效提升居住品質的「基礎設施」。

因此，若強制新建物設置光電，建築師不僅可同時進行防漏水的設計與工程，避免未來建物漏水必須二次施工，亦可幫助頂樓降溫，節省建物能源消耗，又能供應公設用電，將多餘電力躉售給台電或其他用戶，為住戶或社區增加穩定的財源收入，用於整修外牆、改善公共設施，減少管委會與住戶的財務及管理負擔。

至於光電設備的日常維運，主要是清水沖洗及機電檢修。前者（清水沖洗）清洗頻率不高，所需的水路與清潔通道，若於建築設計時，同步規劃光電板的雨水收集管道，將可確保清潔工作順暢無虞，還可幫助社區節省水資源與水費支出。後者（機電檢修）並不複雜，國內光電系統商都可處理，未來也可結合能源服務管理業進行。

簡單來說，光電板的維運比電梯系統的維運更簡易、安全，其移轉管理也可比照電梯。

管委會都能管理複雜的電梯設備，光電板的維運管理更不是問題。如果現在沒有規定高樓層新建物設光電，未來需要出動吊車，才能把光電板吊上已完工的20、30樓層高的建物，不僅難以執行，還會引發更大的民怨，裝置成本更從原本的5萬提高到8萬/KW。

Q3：「北部日照太少，南部強制就好了」

東京柏林都能裝光電，都市的電應該讓都市發

比台灣更高緯度的國家，如日本東京、德國柏林、加拿大多倫多等，皆已立法強制新、增建物裝設光電（詳下節），台灣北部日照時數並不亞於上述國家，不論是站在發電收益或是用電責任上，幾乎都沒有理由拒絕屋頂光電。

過去長期以來，為了滿足全台電力需求，從傳統的燃煤電廠、核能電廠，到大型地面光電廠，多由中南部承受能源供應的環境成本，造成南北及城鄉用電責任的失衡。經查，北部用電量約佔全台40%，卻僅約供應24%的電力，更應負擔合理的發電責任。

另方面，都市作為吃電大戶，六都用電量約7成，應盡可能佈建屋頂光電，擔負主要發電責任，避免光電發展過度集中於農村地區。

屋頂光電是北部／都市可以做到、對環境影響最小、輸送電減損最少，且最能助益社區大樓的電力來源，北部應該比中南部，而都市應該比農村地區，負起更多屋頂發電的責任。

Q4：「屋頂蓋太陽能板很好，但應鼓勵先於強制」

國內外入法並非新聞，只靠獎勵效果有限

新建物裝設太陽光電，在國際社會上並非新聞。2009年加拿大多倫多成為全球首個訂立綠建築與光電併行的法案，要求面積超過2000平方公尺新建建物、新開發區及住宅計畫，均需利用屋頂空間進行植被綠化、裝設太陽光電等。

法國亦自2023年起，所有工/商業的新建建築、超過500平方公尺的倉庫和機房、1000平方公尺以上的辦公大樓，甚至2024年起500平方公尺以上的新建停車場也必須安裝一定比例的太陽能設備。

而鄰國日本的東京，也在去年（2022）立法，將於2025年4月起強制新屋安裝太陽能板，讓東京在2030年前達到排碳量減半的目標。臺灣未來建物屋頂裝設太陽能設施的修法進度，不應落後國際。

六都及屏東縣皆已推出縣市層級的綠建築或淨零自治條例，其中，高雄市2012年公告《綠建築自治條例》，強制公有建物、16層樓以上建物／都市更新／容積移轉等案件、工業廠房及供公眾使用建物，於新增建時需裝置一定比例的屋頂光電。推動迄今十年有餘，綠建築強制裝置屋頂光電達2137棟、477.6MW，兼採輔導及鼓勵措施，鮮少遭遇民間社會反彈。