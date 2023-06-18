不是音樂電影卻有經典音樂場景？《捍衛戰士：獨行俠》，與另外三部「聽」見場面的電影
我們想讓你知道的是
有些電影，並非以音樂類型包裝，裡頭與音樂有關的片段卻能讓觀影者心裡泛起無數波瀾，五味雜陳的情緒釀成了經典和回味。今天，我們就嚴選了四部電影擁有名「唱」面的電影，只要憶起這個片段就很容易聯想到該部作品，音樂更具有某種啟示意義！
文：音音有代誌／K編
有些電影，並非以音樂類型包裝，裡頭與音樂有關的片段卻能讓觀影者心裡泛起無數波瀾，五味雜陳的情緒釀成了經典和回味。
今天，我們就嚴選了四部電影擁有名「唱」面的電影，只要憶起這個片段就很容易聯想到該部作品，音樂更具有某種啟示意義！
第一部，就讓我們從去年風靡全球之作《捍衛戰士：獨行俠》說起。
《捍衛戰士：獨行俠》：公雞彈的琴，或許是獨行俠的觸景傷情
時間先回到1986年，當時，《捍衛戰士》在全球締造了諸多傳奇紀錄，不僅寫下了3.5億美元的票房成績，更讓想自願加入海軍或空軍的人數大增，足以窺見電影熱血磅礡的魅力；時間回到2022年，《捍衛戰士》續作《捍衛戰士：獨行俠》上映，裡頭堪比替大銀幕而生的視覺效果、滿滿的懷舊元素和細節、阿湯哥頂尖的飛行技術與深情演繹……都讓影迷懷念不已。
除此之外，電影其中一個穿越前世今生的懷舊元素，就不得不提到在《捍衛戰士：獨行俠》中，由麥爾斯泰勒（Miles Teller）飾演的「公雞」在酒吧彈琴的片段。
要知道，36年前在《捍衛戰士》中也有出現類似的場景，只是是由公雞的爸爸「呆頭鵝」（安東尼愛德華Anthony Edwards飾演）彈琴與「獨行俠」（湯姆克魯斯Tom Cruise飾演）一同合唱；36年之後，呆頭鵝的死亡始終像鬼魂般縈繞在獨行俠心裡，當看到他的兒子在酒吧引領大家合唱的片段，該有多觸景傷情（幸好兩人最後有和解）。
同樣的場景、不同的時空、不同的情感，也讓公雞彈鋼琴的片段成為續作中的一大經典，絕對是不可錯過的名唱面。
《白日夢冒險王》：自彈自唱過後，我們都要擁有出走的勇氣
《白日夢冒險王》以不敢真實面對自己、又在職場上面臨挫折的華特米堤（班史提勒Ben Stiller飾演）為主人公，講述他穿梭在現實與白日夢之間，最終展開一場大冒險的故事。
整部電影看完，除了會對冰島、滑板與公路印象深刻（笑），一成不變的生活好像也有了出走的勇氣：平凡生活依舊在走，卻感受到世界和人一樣，其實都有無比寬闊的胸襟。
「開拓眼界，沖破困境，洞悉所有，貼近生活，尋找真愛，感受彼此。 這就是人生的目的。」（To see the world, things dangerous to come to ,To see behind walls ,To draw closer ,To find each other and to feel .That is the purpose of LIFE .）
電影除了上述的經典台詞和主題曲〈Step Out〉振奮人心，由女主角翻唱、自彈自唱的〈Space Oddity〉也是作者心目中的一大經典，至今聽到這首歌也好想跟男主角一樣登上直升機，給自己一次拋開所有枷鎖的可能。堪稱最勵志的名唱面之一唷。
《花束般的戀愛》：走散的我們，憶起卡拉OK究竟是美還是痛？
《花束般的戀愛》講述因錯過末班車而相遇的山音麥（菅田將暉 飾演）與八谷絹（有村架純 飾演），從相似到墜入情網，卻在現實與未來面前漸漸失去彼此，交織出令人心動又心碎的愛情故事。
「開始是結束的開端，相遇總是藏著別離」更讓觀影者不禁思索關係中的無可奈何，就算曾經再怎麼相愛，戀愛，是不是在某瞬間就命中註定會走散？
一路走來，風景再怎麼美，都仍有失去彼此的可能。
因此，看完結局過後，回憶起兩人一起在卡拉 OK 合唱的名唱面，不但經典、更是曾經在「茫茫人海中找到契合的他／她」的證明，也是讓喜歡這部電影的人感到甜蜜又摻雜著揪心的片段。
《親愛的房客》：夢裡的你，還會聽我彈鋼琴嗎？
《親愛的房客》以一段同性之愛作為故事開端，包含了安樂死、收養等議題。看的過程當中，不僅會被親情打動，「思念」與「和解」的情緒也會湧上心頭，遙想著在夢裡會不會與好久不見的他／她相見。
在故事開始的五年前，「鋼琴」男主角林健一（莫子儀飾演）曾寫了一首曲子〈Haven〉送給王立維（姚淳耀飾演），隨著彈著的音符一顆顆落下，我們都知道，這是屬於他們定情的鋼琴曲。
電影正片中，雖然這個片段沒有出現，但鋼琴卻成為了穿梭在劇情當中的重要元素，是男主角的職業，也是思念、和解，最後更成為王悠宇（王立維的兒子，白潤音飾演）唱給林健一的〈在夢裏〉，使人不禁潸然淚下。
雖然在當時的社會氛圍中不能公開相戀，可是他們的感情是那樣深刻，是作者心中最深情的名唱面。
看完了今天作者分享的四部電影名唱面後，你也有你心目中的名唱面嗎？
我想，名唱片似乎在提醒我們，無論電影是不是全以音樂包裝，不論是配樂、或是跟音樂有關的所有片段，也都會是使觀影者無限回味的理由。音樂的魔力是那般巨大、又觸動人心吶。
參考資料
- bonbonmusic，「周末推薦電影《白日夢冒險王》，看完你一定要知道的4首歌！」
- 方格子，“【電影心得】別做白日夢了，勇敢踏出第一步吧｜《白日夢冒險王》的三個觀後心得”
- op響樂生活，“《捍衛戰士：獨行俠》裡的10首電影金曲大解析”
- 妞新聞，“《花束般的戀愛》15句愛情金句！「開始是結束的開端」揪心台詞共鳴度100%”
- 遠見，“《捍衛戰士：獨行俠》：影史最動人的情懷！阿湯哥再造空戰電影最傳奇的經典”
- 迷誠品，“《花束般的戀愛》你我都曾經歷過的愛情故事：我們一路走來的風景很美，就只差了一步。”
- 林紙鶴：電影音樂筆記，「《親愛的房客》：在夢裏，一起回去避風港」
延伸閱讀
- 《白日夢冒險王》：追尋夢想，實踐自我的最佳時機？
- 專訪《親愛的房客》莫子儀：娛樂產業需要的是明星，表演藝術需要的是莫子儀
- 以榮格心理學分析電影《捍衛戰士》：英雄（獨行俠）的陰影和人格面具的整合之旅
- 【影評】《花束般的戀愛》與《牯嶺街少年殺人事件》：戀如花期，終有凋萎，我們愛上的僅僅是虛幻的玫瑰
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：丁肇九
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