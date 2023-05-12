香港大力擁抱加密貨幣發展的時機真的不能再好

文：TaJ

這個星期在不同場合與友人閒聊之際，分別兩次觸及「NFT已死」（非同質化代幣，Non-Fungible Token）的話題，第一次是編輯大大（編按：是編輯聽到的內部討論），說現在大家一窩蜂談論AI，哪有人理會加密貨幣或NFT的新聞。

第二次與前同事聚舊，正在LSE（倫敦政治經濟學院）進修information management（資訊管理）的他引述Managing AI課程的導師，說部分課程大網是刻意留白，因為IT領域的發展實在太快，一年前談NFT尚可，今時今日不談GPT卻教NFT，恐怕大家會覺得課堂果然追不上時代。

幣圈活力再燃？

相比2022年加密貨幣交易所FTX暴雷引發加密貨幣市場崩盤，今年幣圈的表現其實算是可喜可賀，比特幣今年以來（截至5月初）升七成。幣圈死忠認為，美國矽谷銀行和瑞士信貸等醜聞引發銀行業大量存款外流，有助重燃幣圈信心。

不過，即使價格重拾升軌，成交量卻沒有回來。《金融時報》引述數據供應商CCData，今年1月，需買入超過1,400個比特幣，相當斥資2,300萬美元才可以推動當時的比特幣價格上漲1%，但至4月底，只需462個比特幣（價值1,300萬美元），就做到了，可見仍然未有一家交易所或做市商能夠填補FTX及其姊妹公司Alameda留下來的巨洞。「乾升」現象也意味以往由幣圈初哥（包括機構及散戶投資者）帶動的樂觀情緒遠未恢復，欠缺新血的幣圈，活力能有多大？

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香港，機會來了！

另一方面，市場氣氛仍是陰霾不散，全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）與美國監管機構的關係持續崩緊，幣安首席戰略官Patrick Hillmann最近揚言，美國對加密幣的管控愈收愈緊，在當地做生意已變得非常艱難，公司將切法轉投英國市場，接受監管。要知道幣安曾經跟英國監管機構「鬧翻」——2021年，英國金融行為監理總署要求幣安終止在英國的一切受規管活動。如今幣安在美國的前路艱難，首先想到的是英國（英國將在一年內出台加密貨幣法規），嗯，就是還未輪到香港。

依稀記得，香港官員大喊「香港回來了」時，銳意要讓「香港成為虛擬資產企業的最佳立足點」，特首李家超說要擁抱「Web3和虛擬資產業的發展所帶來的龐大機遇」。前幾天報章說報道，今年2月大鑼大鼓做諮詢的虛擬資產服務提供者發牌制度，6月1日要正式上路，還引述金管局總裁余偉文在彭博亞洲財富峰會上說：「香港對加密貨幣的監管將是嚴格的（our regulation will be tight）」。嚴格規管是監管者的份內事，要是他說香港對加密貨幣的監管將是寬鬆的，那才是新聞吧。

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香港證監很快會公布虛擬資產交易平台的發牌指引，當中包括散戶投資者參與範圍。新加坡星展銀行早前表明，將申請許可在港提供加密幣交易服務。全球第二大交易量加密貨幣交易所OKX今年3月尾宣布成立香港公司，表明獲發牌後，將直接向香港散戶提供服務。連同一早已表態的火必，以及HashKey、OSL等，短期內幣圈在香港或許可以引發一番陣喧鬧聲，只是，當全球目光和金錢都被AI吸了過去，漸已褪色的加密幣市場，除了疑似大陸幣圈大佬與女友命喪峇里島的八卦之外，實在很難引人關注。

往好的方向想，香港這次人棄我取，時機真是不能再好。即使觀眾不多，戲還得唱下去。

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex