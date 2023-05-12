熟記「郭語錄」的老鴻海人都知道：世界上沒有「缺貨」的問題，只有「價格」的問題
我們想讓你知道的是
鴻海創辦人郭台銘宣布拿出上百億台幣，購買疫苗捐贈給台灣。本文分享作者過去的親身經驗，談郭先生如何解決「價格問題」與「缺貨問題」，以及對其決策高度、廣度、以及長遠策略眼光的信心。
文：程天縱
（原文寫於2021年6月18日，將載於商周出版《管理者的養成》一書）
鴻海創辦人郭台銘先生宣布願意拿出上百億台幣，購買500萬劑疫苗捐贈給台灣；不過郭先生極為低調，對外發言都由永齡基金會執行長劉宥彤小姐出面。
對於這個話題，媒體朋友們當然也非常感興趣；而且郭先生越是沉默低調，媒體就越想瞭解這件事情的進展；當他們從郭先生那邊得不到相關訊息，就會問包括陳時中部長、蘇貞昌院長在內的政府官員。
於是前幾天的媒體上報導了一則新聞，標題是「郭台銘採購疫苗破局？ 蘇貞昌曝3條件：疫苗跟口袋裡的錢不一樣」，內容如下：
國內疫情嚴峻，疫苗短缺仍是國人高度關注議題，對於鴻海創辦人郭台銘擬購買BNT疫苗，行政院長蘇貞昌今（9日）表示，疫苗跟口袋裡的錢不一樣，並透露疫苗能不能進來，有三大要求。
近來不少機構團體有意捐贈疫苗，鴻海及永齡基金會共同規劃採購500萬劑BNT疫苗；國際佛光會也表態欲捐贈政府最多50萬劑嬌生疫苗。
媒體追問蘇貞昌，昨天提到「鴻海創辦人郭台銘手上沒有疫苗現貨，是否代表疫苗採購破局」；對此，蘇貞昌在今天赴立院備詢前受訪時表示：
我們對郭董事長熱心積極非常佩服，但是疫苗和口袋裡的錢不一樣，疫苗能不能進來，第一、要看疫苗生產原廠有沒有貨；第二、他要不要賣；第三、他願不願意賣給郭董。
蘇貞昌也說：
必須要確認這些情況，疫苗進來，政府都會問原廠，同時也會就相關手續進行確認，包括對郭董事長或任何人，他願意有這個心，我們都會幫忙並且查清楚，也都歡迎大家一起來努力。
世界上有沒有「缺貨」的問題？
蘇院長的這段話，讓我想起了自己2007年剛加入鴻海時的故事。
在一次內部會議中，談到某事業群因為關鍵零組件缺貨，導致當季營收下滑。郭先生照例點名參加者回答問題；後來才知道，這些問題都是他經常在會議中強調的重點，有人後來整理成冊，就是眾所皆知的「郭語錄」。
當時他問道：
這世界上有沒有缺貨的問題？
連續點了兩位，連問題都搞不清楚，當然也沒有辦法回答。其實郭先生在會議中問的問題，常常是突如其來的；如果沒有參加過他的會議、或是沒有聽過他的「郭語錄」重點，經常會在被點名後楞在當場，彷彿罰站一樣。
例如有一次，他突然問：
一是什麼？
老鴻海的幹部就會回答：
一是抄！
這個問答出現時，通常是在鴻海要做某件事，但不具備相關技術和經驗的情況。在完整的郭語錄中，答案應該是：
一是抄，二是研究，三是創新，四是發明。
並且最好還要搭配郭先生經常講的「女人新髮型」故事；如果對這個故事有興趣，可以上網去找找「郭語錄」瞭解細節。
回到「這世界上有沒有缺貨的問題」的問答現場。
第三位被點名的，是個老鴻海人；他立刻站起來回答：「報告總裁，這世界上沒有『缺貨』的問題，只有『價格』的問題。」
Bingo，標準答案。於是郭先生開心的叫所有人都坐下；然後開始解釋，對老鴻海人來說，這是個老生常談的題目。但為什麼是「價格」的問題？
我的親身經歷
關於郭先生的解釋，我就不詳細敘述了。因為我在德州儀器（TI）擔任亞洲區總裁的時候，跟郭先生就這個「缺貨」問題親自交手過，所以我的感觸特別深。
故事發生在我加入德州儀器沒幾年，大約是1990年代末期的時候。
半導體公司的產能規劃和晶圓廠的建設，都需要大筆的資金、再加上好幾年的時間；而且因為科技進步非常快，半導體IC的供需很難達到平衡，所以經常會出現某種IC在市場上缺貨的情況。
當缺貨嚴重的時候，德州儀器都會把IC數量的分配（allocation）權力，從產品事業部手上收回，讓美國德州達拉斯總部的執行長親自分配；不管再怎麼大、再怎麼重要、再怎麼高層的客戶，即使親自出馬來說情也都沒用。
當時德州儀器有某一款IC，正面臨全球嚴重缺貨的情況，所以分配權力也就當然回到了總部的執行長手上。
有一天早上，我接到郭先生親自打來的電話，希望我能夠幫忙收集這個缺貨的IC。我跟他解釋了情況：再怎麼大的客戶出面都沒有用；更何況當時鴻海還不算是一家大公司，所以我實在幫不上忙。
但是，郭先生在電話裡面解釋道，他不是要下訂單或是催貨，只是需要一些小數量來應急。
他甚至還為我提供了方法：德州儀器在亞洲（我的主管範圍）有許多大大小小、一級、二級、三級的經銷商、代理商、現貨商；在他們的倉庫和通路上，一定會有一些零星的數量，原本就交不了完整的訂單，也起不了多大的作用。
所以，他希望我透過手下的亞洲業務團隊把話放出去，他願意以兩倍價格、不計數量多寡的條件來掃貨；只要找得到，再少的數量他都要。
這麼一來，就不必經過美國總部來分配了；因為這不算是新訂單，只是找已經下到通路和倉庫裡的零星庫存。
況且，郭先生還願意用兩倍價格為我的經銷商清庫存；這些庫存有點像零碼的衣服鞋子，原本還不太好處理。現在郭先生要掃貨，看來是大家都高興的事，我就答應幫他這個忙，但是無法保證數量。
幾天之內，居然掃到了幾萬顆IC；於是銀貨兩訖，各地經銷商紛紛把貨交到了鴻海。我算個人幫了郭先生這個忙，過陣子就把這事情給忘了。
沒想到事隔兩個星期之後，我接到總部執行長、也就是我直屬老闆的電話，為了幫鴻海找這款缺貨IC的事情，將我訓斥了一頓。
背後的故事
原來故事是這樣的：當時鴻海處心積慮想爭取Apple桌上型電腦的代工訂單，因此在當時負責供應鏈的Tim Cook（按：Apple現任執行長）身上，下了很多功夫。
當時Apple電腦的代工組裝，是由偉創力（Flextronics）在新加坡的工廠負責；雙方多年的配合都很好，所以鴻海想要取代偉創力，總是缺乏臨門一腳。
而TI的這款IC缺貨，為鴻海創造了一個很好的機會：因為，不管是偉創力的執行長或Apple的Tim Cook親自出面，去跟TI的執行長談都沒有用。
於是Tim Cook給郭先生打了一通電話：「你經常說，你跟TI的亞洲區總裁關係非常好，那麼你證明給我看，能不能幫Apple拿到這顆IC，否則我們的電腦出不了貨。」
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樂活南投農場，來場週休輕旅行──信義鄉、竹山鎮、鹿谷鄉篇
我們想讓你知道的是
南投縣觀光資源豐富，農場及休閒農業區散落於13鄉鎮中，許多不同觀光性質的農場皆有其特色，尤其不少觀光休閒農場的特色讓人「意遊未盡」。以下列舉信義鄉、竹山鎮、鹿谷鄉等地區之休閒農場，若有興趣不妨就動身出發吧！
疫情解封後，國人出國旅遊人數創新高，居多人抱怨台灣旅遊成本太高，但其實在台灣的觀光首都──南投，有許多「巧而廉」的南投農場秘境等待大家去挖掘探索！不同於國人常去的日、韓、泰國，動輒需要4～6天的旅遊日期，位於台中中樞地區的南投縣，只需週休一日或二日，不用請假，就能安排一場輕鬆愜意輕旅行。
南投縣觀光資源豐富，各鄉鎮的觀光休閒農場尤其讓人「意遊未盡」。南投農場及休閒農業區散落於13鄉鎮中，有許多不同觀光性質的農場皆有其特色，以下列舉信義鄉、竹山鎮、鹿谷鄉等南投地區農場、休閒農業區，供遊客參考。
信義鄉
南投休閒農業區 - 自強愛國休閒農業區
「自強愛國休閒農業區」位於南投縣信義鄉西北方，鄰近東埔溫泉區、八通關古道、玉山國家公園，周邊旅遊資源豐富，幅員遼闊。農業區面積達2,000餘公頃，涵蓋區域包括烏松崙森林休閒區、崁腳寮葡萄休閒區、風櫃斗梅園區、牛稠坑景觀生態區及坪瀨溪流生態區。區域內有坪瀨溪、刺蔥林溪與陳有蘭溪等溪流，水資源豐富孕育豐富的農產品和生態資源，最著名的農產品即為青梅和青梅加工品，果粒碩大且多汁；而崁腳寮生產的葡萄的品質也深受消費者肯定，另外，風櫃斗的梅花遠近馳名，每到梅花季，即可見到滿山滿谷的梅花和人群。無論賞花、採果、踏青、生態探索……等多元遊程，都吸引許多遊客多次造訪！
地址：南投縣信義鄉綠美巷20號
【鄰近景點】
東埔溫泉區
八通關古道
玉山國家公園
【農業與伴手禮】
青梅、梅子果釀、葡萄、時蔬、柿子
【交通方式】
國道3號下名間交流道，左轉台3線往名間方向，再接 台16線往集集、水里方向，於水里接台21線往信義 至88.6公里處信義分局前右轉，循投59線前行即可 達愛國村、自強村。
竹山鎮
南投農場 - 天野青草葯園休閒農場
「天野青草葯園休閒農場」位於竹山鎮，近紫南宮。成立於民國96年，擁有廣闊的青草藥園，種植約200科別、1200個藥草品種，農場內設有藥草老師，教導遊客藥草相關知識。農場內附設「天野養生餐廳」，主要接待團客。餐廳主打「藥膳養生料理」，健康養生無負擔。園區內門市部，主要販售各類青草藥乾品、加工製品與其他農作物；農場參觀不收門票，創辦人沈金順表示，成立農場目的，是為了要推廣藥用植物的正確觀念；另一方面，常有新聞傳出民眾誤食、誤用某些植物導致中毒的案例，以至於讓青草藥背負許多誤解，他也期待透過藥園的宣導推廣，能讓社會大眾了解青草藥的益處，進而能正確地善用青草藥。
地址：南投縣竹山鎮延正里1鄰集山路二段591-8號
【鄰近景點】
紫南宮
竹山文化園區
車籠埔斷層園區
竹山菸葉館
【農業與伴手禮】
白花蝶豆、月桃、金錢草
【交通方式】
走國道三號，下竹山交流道後再往台三線竹山方向走一公里迴轉，即可到達天野青草葯園休閒農場。
鹿谷鄉
南投休閒農業區 - 小半天休閒農業區
「小半天休閒農業區」位於南投縣鹿谷鄉，幅員遼闊約有286.71公頃，涵蓋竹林村、竹豐村，和雅村小半天休閒農業區等三個村落。海拔從200至1,500公尺。農作物擁有「三金」美名：綠金「茶葉」、黃金「竹筍」、黑金「竹炭」。農業區內水池林地維持良好無污染，故生態資源豐富：螢火蟲、昆蟲、鳥類及保育類藍腹鷴等，在此還可以白天觀雲海、晚上看星空。由於本地區之地理環境特性屬多山少平原的地形，大多數的居民群聚而定。區內有武岫休閒農場、43家合法民宿與13家餐飲業者，94年獲選全國最美麗社區。多樣化的生態遊程、具特色的在地美食料理，使小半天休閒農業區常是回訪客首選之一。
地址：南投縣鹿谷鄉光復路174-7號
【鄰近景點】
德興瀑布
長源圳生態步道
孟宗竹林古戰場
大崙山觀光茶園
【農業與伴手禮】
冬筍、長年菜、山芹菜、竹管茶餅、竹炭鹹蛋
【交通方式】
北上及南下於中二高竹山交流道下，右轉台3線省道至南下2.4公里處，左轉保甲路再左轉151縣道往鹿谷溪頭方向（9公里），經鹿谷廣興7-11後右轉往小半天休閒農業區。
南投農場 - 武岫休閒農場
「武岫休閒農場」位於南投縣鹿谷鄉，初期以經營茶業為生，農場擁有專屬茶園及10公頃的孟宗竹林。近十年來由茶業轉型，集合國內產、官、學界努力精進製窯燒炭技術，以提供高品質的孟宗竹炭原料及相關製品為主。農場結合自然景觀、生態環境及竹產業文化，並提供竹炭製程導覽及當地特色美食、幸福手作DIY、竹林茶席、竹林生態步道……等活動，冀望到此一遊的遊客，都能對「孟宗竹」以及其豐富的生活應用有更深一層的了解。農場內特製的「武岫孟宗竹炭」燒製係以四年生以上的孟宗竹為材料，採用高溫炭化技術，歷時十多天，以傳統窯手工精心燒製而成（並非一般機械燒材油方式），所生產之孟宗竹炭堅持高品質，其衍生的竹炭用品，健康且實用性高，是每個遊客必買的伴手禮。
地址：南投縣鹿谷鄉竹林村田頭巷35-66號
【鄰近景點】
半天橋
長源圳生態步道
大石公
石馬公園
【農業與伴手禮】
竹炭手工精油皂、竹醋液、武岫竹炭、炭好茶
【交通方式】
走國道3號（中二高）下竹山交流道，台3線右轉，縣道151甲-左轉，往鹿谷方向，接151縣道，往小半天方向，接竹林村方向即可到達。
以上廣告由南投縣政府農業處提供。