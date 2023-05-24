《後悔的力量》：妥善處理後悔可使人向上提升，問題是我們總無法妥善應付

文：丹尼爾・品克（Daniel Pink）

後悔的三種好處

後悔產生的難受感受，除了減少「對失敗方針續擴承諾」的這類認知偏誤，還可在其他方面助人進步。我們可從研究得知，正確因應後悔有三種廣泛的好處：鍛鍊決策技巧、提高在各類事務的表現、增加意義感和連結感。

一、後悔幫助我們做更好的決策

請想像以下情境，從這裡開始理解後悔能助人改善的特性。

二○二○、二一年，新冠肺炎疫情爆發期間，你在欠缺考慮下，入手一把吉他，但從未真的花時間彈奏。現在，吉他占據家中一角，你又剛好需要一點現金，於是決定售出。

幸運的是，鄰居瑪麗亞正想買一把二手吉他。她向你詢問吉他的價格。

假設你先前以五百美元購入這把吉他。現在它是一把二手吉他了（一把木吉他），你不可能對瑪麗亞開一樣的價格。你心中的理想價格是三百美元，但這樣似乎開價太高，所以你說要賣二百二十五美元。心中盤算成交價落在兩百美元。

瑪麗亞聽到你開二百二十五美元，便一口答應，把錢給了你。

你會不會覺得後悔？

答案是很有可能。很多人都會後悔，尤其牽涉的層面比出售一把二手吉他更廣的時候。當別人毫不遲疑、順理成章地接受我們的第一個提議，我們通常會十分懊惱，後悔沒有提出對自己更有利的要求。然而，發生這類情況時承認後悔的感覺——樂於接納而不抗拒這使人反感的情緒，能幫助我們在未來做更好的抉擇。

舉例來說，目前任職於哥倫比亞大學的亞當．賈林斯基（Adam Galinsky），和另外三位社會心理學家，曾在二○○二年，研究提案立即被接受的協商者。他們要求這些參與協商的人評估，要是開出更高的價格，能否達成更有利的協議。後悔感覺愈強烈的人，就會花愈多時間準備往後的交涉。

賈林斯基及加州大學柏克萊分校的蘿拉．克雷（Laura Kray）、俄亥俄大學的基斯．馬克曼（Keith Markman）發現，當人們回顧先前的交涉過程、思考自己後悔沒做的事（譬如，沒在一開始就開個好價錢），這些人會在後續協商做出更有利於己的決策。不僅如此，經後悔加持的決策好處多多。產生後悔感的人，會在後續交涉把餅做大，同時確保自己分得一塊大餅。思忖前一回未辦到的事，此一行為放大後續行動的可能性，供交涉者在未來的互動按圖索驥。

許多研究顯示，後悔最主要的作用是「決策保健」（decision hygiene）。接納後悔，可以改善我們的決策流程——扎心的負面感受會拖慢決策的速度，讓我們收集更多資訊，思考更多不一樣的選項，花更多時間去做最終的決定。你對自己踏出的步伐愈是小心，就愈能避免落入「確認偏誤」（confirmation bias）這一類的認知陷阱。一項以企業執行長為對象的研究發現，鼓勵企業領袖反思後悔經驗，對「日後決策有正面助益」。

率先嚴正看待後悔的社會心理學家貝瑞．史瓦茲（Barry Schwartz）解釋，這種使人難受的感覺「可產生許多重要作用」。後悔可以「凸顯決策過程犯錯之處，下次再出現類似情境，我們就不會犯相同的錯誤」。

世界遺憾調查有許多留言圍繞這個主題打轉。例如，下面這位久久無法釋懷的家長：

我的女兒五歲時，我在送她上學的途中對她大吼，因為她把優格潑到制服上。我非常嚴厲地大聲斥責她，結果一直後悔到現在。她不該遭受這樣的對待。就為了這點小事，我讓她好傷心，不過是在制服上留下一點污漬罷了。我永遠忘不掉當時發生的事。從此以後，我沒有再像那樣對她大吼了。我從那次錯誤學到了教訓，但我真希望時光能夠倒流。

這位家長仍對過去的行為懊悔，但她善加運用那個感受，在日後做出了不一樣的抉擇，再也不會像先前那般對著孩子大吼大叫。

我們這些為人父母者嘗試做更好的決定，但是對孩子而言，具備後悔的能力，是學習推測、自己做決定的基本功。愛爾蘭的研究人員在數次實驗後指出，跨過大約七歲的發育臨界年齡，兒童的決策能力會突飛猛進，讓他們體驗到何謂後悔。艾梅爾．歐康納（Eimear O’Connor）、泰瑞莎．麥寇馬克（Teresa McCormack）及艾登．費尼（Aidan Feeney）寫道：「發展出後悔能力的兒童，可從先前的決策經驗學習，去調校選擇。」

我們的認知器官（至少有一部分）是以提供長久支持為運作準則，而非僅僅予人短暫的慰藉。人需要對糟糕決策感到後悔的能力，唯有如此，我們才會懂得提高未來的決策品質。

二、後悔有助提升表現

將英文短句「Clairvoyants smash egg pools」（先知砸碎一池蛋）的字母順序調換之後，可以變成「Psychologists love anagrams」（心理學家愛易位構詞），這個例子說明的就是易位構詞。心理學家真的很喜歡易位構詞法，這是心理學研究不可或缺的要素。心理學家在受試者進入測試房間後，先要求他們將英文字詞或短語重新排列，組成其他英文字詞或短語。接著，刻意左右受試者的心情、心態、環境或加入其他變數，同時觀察受試者的表現是否受影響。

舉例來說，曾經參與後悔感與交涉行為研究的基斯．馬克曼和另外兩位同事，在一次實驗中，請受試者解開十道易位構詞的謎題。研究人員假裝「評分」並告訴受試者，他們只解出一半的單字。接著，在受試者心中點燃一絲後悔感：「請閉上眼，想一想自己在易位構詞謎題的實際表現，以及如何能表現得更好。請花一分鐘，根據你能拿出的好表現，如臨其境地評估成果。」此時，腦中縈繞「要是心態」的解謎者，心情會更差，尤其是與評估過程燃起「至少心態」的組別相比，這樣的糟糕心情會更明顯。