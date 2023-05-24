《後悔的力量》：妥善處理後悔可使人向上提升，問題是我們總無法妥善應付
我們想讓你知道的是
丹尼爾・品克在《後悔的力量》解釋人都有自己後悔的事，後悔不僅是健康的情緒，更是人之常情。認識後悔的運作方式，可幫助我們做更聰明的決策，拿出更優秀的職場與學業表現，並為生命賦予深遠的意義。
文：丹尼爾・品克（Daniel Pink）
後悔的三種好處
後悔產生的難受感受，除了減少「對失敗方針續擴承諾」的這類認知偏誤，還可在其他方面助人進步。我們可從研究得知，正確因應後悔有三種廣泛的好處：鍛鍊決策技巧、提高在各類事務的表現、增加意義感和連結感。
一、後悔幫助我們做更好的決策
請想像以下情境，從這裡開始理解後悔能助人改善的特性。
二○二○、二一年，新冠肺炎疫情爆發期間，你在欠缺考慮下，入手一把吉他，但從未真的花時間彈奏。現在，吉他占據家中一角，你又剛好需要一點現金，於是決定售出。
幸運的是，鄰居瑪麗亞正想買一把二手吉他。她向你詢問吉他的價格。
假設你先前以五百美元購入這把吉他。現在它是一把二手吉他了（一把木吉他），你不可能對瑪麗亞開一樣的價格。你心中的理想價格是三百美元，但這樣似乎開價太高，所以你說要賣二百二十五美元。心中盤算成交價落在兩百美元。
瑪麗亞聽到你開二百二十五美元，便一口答應，把錢給了你。
你會不會覺得後悔？
答案是很有可能。很多人都會後悔，尤其牽涉的層面比出售一把二手吉他更廣的時候。當別人毫不遲疑、順理成章地接受我們的第一個提議，我們通常會十分懊惱，後悔沒有提出對自己更有利的要求。然而，發生這類情況時承認後悔的感覺——樂於接納而不抗拒這使人反感的情緒，能幫助我們在未來做更好的抉擇。
舉例來說，目前任職於哥倫比亞大學的亞當．賈林斯基（Adam Galinsky），和另外三位社會心理學家，曾在二○○二年，研究提案立即被接受的協商者。他們要求這些參與協商的人評估，要是開出更高的價格，能否達成更有利的協議。後悔感覺愈強烈的人，就會花愈多時間準備往後的交涉。
賈林斯基及加州大學柏克萊分校的蘿拉．克雷（Laura Kray）、俄亥俄大學的基斯．馬克曼（Keith Markman）發現，當人們回顧先前的交涉過程、思考自己後悔沒做的事（譬如，沒在一開始就開個好價錢），這些人會在後續協商做出更有利於己的決策。不僅如此，經後悔加持的決策好處多多。產生後悔感的人，會在後續交涉把餅做大，同時確保自己分得一塊大餅。思忖前一回未辦到的事，此一行為放大後續行動的可能性，供交涉者在未來的互動按圖索驥。
許多研究顯示，後悔最主要的作用是「決策保健」（decision hygiene）。接納後悔，可以改善我們的決策流程——扎心的負面感受會拖慢決策的速度，讓我們收集更多資訊，思考更多不一樣的選項，花更多時間去做最終的決定。你對自己踏出的步伐愈是小心，就愈能避免落入「確認偏誤」（confirmation bias）這一類的認知陷阱。一項以企業執行長為對象的研究發現，鼓勵企業領袖反思後悔經驗，對「日後決策有正面助益」。
率先嚴正看待後悔的社會心理學家貝瑞．史瓦茲（Barry Schwartz）解釋，這種使人難受的感覺「可產生許多重要作用」。後悔可以「凸顯決策過程犯錯之處，下次再出現類似情境，我們就不會犯相同的錯誤」。
世界遺憾調查有許多留言圍繞這個主題打轉。例如，下面這位久久無法釋懷的家長：
我的女兒五歲時，我在送她上學的途中對她大吼，因為她把優格潑到制服上。我非常嚴厲地大聲斥責她，結果一直後悔到現在。她不該遭受這樣的對待。就為了這點小事，我讓她好傷心，不過是在制服上留下一點污漬罷了。我永遠忘不掉當時發生的事。從此以後，我沒有再像那樣對她大吼了。我從那次錯誤學到了教訓，但我真希望時光能夠倒流。
這位家長仍對過去的行為懊悔，但她善加運用那個感受，在日後做出了不一樣的抉擇，再也不會像先前那般對著孩子大吼大叫。
我們這些為人父母者嘗試做更好的決定，但是對孩子而言，具備後悔的能力，是學習推測、自己做決定的基本功。愛爾蘭的研究人員在數次實驗後指出，跨過大約七歲的發育臨界年齡，兒童的決策能力會突飛猛進，讓他們體驗到何謂後悔。艾梅爾．歐康納（Eimear O’Connor）、泰瑞莎．麥寇馬克（Teresa McCormack）及艾登．費尼（Aidan Feeney）寫道：「發展出後悔能力的兒童，可從先前的決策經驗學習，去調校選擇。」
我們的認知器官（至少有一部分）是以提供長久支持為運作準則，而非僅僅予人短暫的慰藉。人需要對糟糕決策感到後悔的能力，唯有如此，我們才會懂得提高未來的決策品質。
二、後悔有助提升表現
將英文短句「Clairvoyants smash egg pools」（先知砸碎一池蛋）的字母順序調換之後，可以變成「Psychologists love anagrams」（心理學家愛易位構詞），這個例子說明的就是易位構詞。心理學家真的很喜歡易位構詞法，這是心理學研究不可或缺的要素。心理學家在受試者進入測試房間後，先要求他們將英文字詞或短語重新排列，組成其他英文字詞或短語。接著，刻意左右受試者的心情、心態、環境或加入其他變數，同時觀察受試者的表現是否受影響。
舉例來說，曾經參與後悔感與交涉行為研究的基斯．馬克曼和另外兩位同事，在一次實驗中，請受試者解開十道易位構詞的謎題。研究人員假裝「評分」並告訴受試者，他們只解出一半的單字。接著，在受試者心中點燃一絲後悔感：「請閉上眼，想一想自己在易位構詞謎題的實際表現，以及如何能表現得更好。請花一分鐘，根據你能拿出的好表現，如臨其境地評估成果。」此時，腦中縈繞「要是心態」的解謎者，心情會更差，尤其是與評估過程燃起「至少心態」的組別相比，這樣的糟糕心情會更明顯。
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10大必買南投伴手禮
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南投縣為台灣「觀光首都」，在政府和業者努力地經營下，推出非常多具有當地特色的南投伴手禮。以下介紹南投10大人氣伴手禮店家，給遊客參考！
1. 日月老茶廠
超人氣商品：尚品紅玉紅茶-台茶18號
日月老茶廠位在南投魚池鄉，鄰近日月潭、紙教堂。魚池鄉擁有絕佳的地理條件，所種植的紅茶渾厚甘美。老茶廠前身為台灣農林公司的魚池茶廠，921大地震後，重新改裝為觀光茶廠，共有兩層樓，一樓為販賣門市、茶席區、戶外品茶空間與茶類製程產線展示區；二樓有閱讀區、品茶教學區、有機餐廳和共用空間。是一個可以學習識茶、品茶、買茶的好地方。
地址：南投縣魚池鄉中明村有水巷38號
電話：049-2895508 / 049-2895510
營業時間：8:00-17:00
2. Feeling18 - 18度C巧克力工房
超人氣商品：生巧克力
網路名店18度C巧克力工房，從名店變成南投景點，可謂網路行銷成功案例一大經典。店裡的巧克力無論口味、設計、造型皆可看到店家的用心。招牌的生巧克力可挑選多種濃度，入口淡淡酒香、濃醇香滑口感，令人一吃難忘。其中，適合大人小孩的人氣口味為65%情人生巧克力，是可可濃度較低的一款，自己品嘗或贈親友同事都非常適合。近期，18度C還開了生吐司店，有原味和巧克力口味，香濃吐司無須加果醬，單吃就能品嘗到香濃牛奶香，為新人氣必點招牌！
地址：南投縣埔里鎮慈恩街20號
電話：049-2984-263
營業時間：10:00-22:00
3. 集香食品
人氣經典商品：集集火車票餅
集集最有名的就是集集線小火車。復古車廂和氣味，充滿懷舊氛圍。這款用火車車票形狀做成的「火車票餅」，融入南投農業特產和火車意象，在車票造型的餅皮內加入集集香蕉、水果、梅子等餡料，外皮香酥、內餡甜而不膩。彷彿在舌尖演繹另一種集集小鎮風情。目前共有由集集至車埕、集集至二水等7種口味，頗受消費者歡迎！
地址：南投縣集集鎮成功路258號
電話：049-2760770
營業時間：假日09:00-18:00、平日09:30-17:30
4. 天子舒芙蕾
人氣經典商品：法國飛雪奶油舒芙蕾
舒芙蕾柔軟細緻，入口即化，深受年輕人歡迎！店內人氣商品「法國飛雪奶油舒芙蕾」，選用奶油界LV等級之稱的法國飛雪金鑽奶油製作。常溫下品嘗，濃郁的乳酪香味彷彿雲朵般從嘴裡散開；若經窯烤後，口感會變得跟餅乾一樣香脆，每一口都散發迷人奶香。店內對將舒芙蕾的造型設計些巧思，結合頂級原料和在地新鮮食材，讓它由小小的杯裝，加大到6.5吋，品嘗美味也能大呼過癮。
地址：南投縣埔里鎮慈恩街11號
電話：0965-103912
營業時間：假日10:00-19:00、平日 11:00-19:00
5. 久保田烘焙坊
人氣經典商品：咬人貓麵包
位於溪頭旁妖怪村內的「久保田烘焙坊」，是間與眾不同的麵包店。店內「咬人貓麵包」，採用美日現採的新鮮咬人貓葉片，搗成汁液加入麵糰中，再以獨家秘方提味，創造出溪頭人氣商品。咬人貓麵包的出爐時間為早上10:30及下午14:30，出爐前半個小時開始排隊，快出爐前才會發放號碼牌，由此可見其熱銷程度。「咬人貓麵包」外面有一片咬人貓葉，內餡為燻雞起司口味，麵包柔軟又好吃，一個售價30元。店內還有其他KUSO的商品，例如免万炭、塞里涼、狗始糖……等，皆是溪頭必買伴手禮。
地址：南投縣鹿谷鄉興產路2-3號
電話：049-261 2121#151
營業時間：10:00-19:00
6. 微熱山丘SunnyHills
人氣經典商品：土鳳梨酥
台灣名產，最知名的鳳梨酥品牌「微熱山丘」，其發源地就在南投，位於139縣道旁的「微熱山丘三合院店」正是創始店。因其採用南投八卦山種植的土鳳梨，內餡酸甜。鳳梨酥在台灣以冬瓜替代鳳梨入餡已行之有年，微熱山丘卻大膽採用土鳳梨做餡料，還鳳梨酥本色，沒想到意外掀起一股土鳳梨酥熱潮。到微熱山丘品嘗鳳梨酥，除了可免費享用一塊鳳梨酥，店家還貼心附上一杯熱茶，在充滿懷舊氣氛下的三合院民宅中，拋開俗務，盡享一片寧靜。
地址：南投縣南投市鳳山里八卦路1100巷2號（139縣道）
電話：049-2292767
營業時間：10:00-18:00
7. 日月潭田園紅茶手工蛋捲
人氣經典商品：紅茶手工蛋捲
日月潭紅茶馳名國際，紅玉、阿薩姆、紅韻、藏芽四大品系，各有特色、韻味十足。近年來紅茶相關加工品在業者創新包裝下，如雨後春筍般在市場熱銷。這款「日月潭田園紅茶手工蛋捲」位於日月潭水社碼頭附近的中興停車場旁，招牌口味為日月潭紅茶蛋捲。每個蛋捲都是現場手工製造，多層次口感，香酥鬆脆，香氣十足。除了招牌紅茶口味，還有芝麻、咖啡和原味等，現場還可試吃，是到日月潭旅遊必買伴手禮之一。
地址：南投縣魚池鄉水社村中興路 38-2號
電話：049-2855538
營業時間：假日09:00-18:30 平日09:30-18:00
8. 久味大姐手工麻糬
人氣經典商品：招牌金條麻糬
南投草屯知名排隊名店非中山街上的「久味大姐手工麻糬」莫屬了！來到現場就能看到店員手工包麻糬，因人數實在太多，還設置自動點餐機。店內超人氣產品「純金金條長條招牌麻糬」，招牌是寫「綜合口味」，但意外的是所謂的「綜合」不是三種個別口味，是一顆就包了三種口味。長條麻糬外面裹上古早味花生磨成的花生粉，裡頭則有熬煮成綿密的萬丹紅豆泥＋芝麻花生內餡，麻糬軟中帶Q不黏牙，難怪每人都是一次3至5盒購買。
地址：南投縣草屯鎮中山街201號
電話：049-2333996
營業時間：05：30-21：00
9. 果丘in
人氣經典商品：白木耳吸凍飲
果丘in位於南投埔里，是台灣少有的「膠質果凍補充包」專賣店。其補充包方便攜帶、即開即飲，精心的吸嘴設計更讓你輕輕一吸，就能嘗到白木耳的Ｑ彈滑順！果丘in採用埔里好水培養的白木耳。每顆都富有膳食纖維及天然的植物膠質，飲用時不只解饞護胃，還更能養顏！口味部分，除了冰糖原味外，還結合南投在地食材，提供如埔里老茶廠紅茶、大坪頂百香果、信義青梅、南投鳳梨以及季節限定的桑椹等多種口味。告別不健康的碳酸飲料，享瘦一下，來包健康的白木耳吸凍飲吧！
地址：南投縣埔里鎮自強路188號
電話：049-2902939
營業時間：10:30-18:00
10. 日香食品廠
推薦商品：冬筍餅
竹山除了知名的冬筍、紅番薯外，還有一項外地人必買的伴手禮「日香冬筍餅」，其已成為冬筍餅的代名詞。日香由創辦人吳萬居先生於63年成立，已傳承三代。日香將地方特色農產品融入麵粉當中，以獨家傳承香料，油炸成香脆可口、風味絕佳之餅乾，目前主力產品為冬筍餅、芋仔餅、蕃薯餅，還有香菇酥、牛蒡餅、海苔餅等，其特色為將農產品特殊加工保留其香味於餅乾之中，口感獨特。目前產品已行銷到全省名超市、觀光區。
地址：南投縣竹山鎮集山路3段207-6號
電話：049-2642540
營業時間：8:00-17:00
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