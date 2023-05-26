《訪茶》：台灣以烏龍茶聞名，它比無氧化的綠茶更複雜，卻還沒達到紅茶的幽暗深厚

文：漢麗耶塔・洛弗爾（Henrietta Lovell）

壯麗複雜的自由爵士樂，日落烏龍

撇開選擇的壓力不談，我喜歡不知道自己會得到什麼，那種驚喜和第一次品嘗某個事物的興奮感。我經常得由全是中文的菜單上隨機挑選菜餚，只能指著一行中文字，希望有個最好的結果，完全不敢指望，有些不安，但大多是莫大的欣喜。

在台北車站，我在上火車前先停步買午餐。我隨意挑了一個攤位，或者該說顧攤位的幾位小姐挑中了我，她們把我拉過去，幫我選了包子，點頭向我保證，並且由我的錢包裡掏出鈔票。包子是熱的，裡面包的是黏稠香辣的豬肉餡。

從台北到台東四個半小時的火車沒有Wi-Fi。可惜的是，我們大約到半路就進了黑暗的隧道，所以我看不到什麼風景。我坐著聆聽巴哈無伴奏大提琴組曲，由深色玻璃的倒影中注視其他乘客，感覺自己像個青少年，越來越興高采烈。我不知道自己要去哪裡，或者該期待旅程的另一頭會有什麼。我在一片漆黑中下了火車。和我通電郵並且說好要來接我的大衛卻沒出現。我離開月台，走出車站，來到街上，在唯一一支嘶嘶作響的燈柱下四處張望。空氣又熱又悶，小蟲飛舞盤旋。人們消失在等候的汽車中，原本就不多的群眾變得更稀稀落落。我不知道接下來會發生什麼，正當我幾乎快要失望時，一個年輕人喊了我的名字。

大衛開車送我到茶園附近的一家旅館，我是唯一的住客。我被帶到一間獨立的小房間，是用三夾板蓋的，就像大間的花園棚屋，只是裝了空調。我穿過斑駁的花園，來到一間小木屋，看起來有點像接待處、廚房和酒吧，兩個男人坐在黑暗中喝啤酒。我把手機遞給那個不諳英語的年輕人，他明白我的意思，輸入了Wi-Fi密碼，然後指了指我們腳下。我這才明白唯一能用Wi-Fi的地方就在那裡。黑暗中，在台灣某處的一間小屋外，在成群的蚊子和茉莉花香之中，電郵湧上手機螢幕。我沒有待很久，網路連接的速度很慢，而且儘管訊息可能很緊急，我卻沒有任何防蚊液，那些可是很厲害的有機農田蚊子。

第二天早上，我到小木屋等大衛按原先安排的來接我，已經有個加了調味醬的蛋餅等著我，還有一杯用茶包泡的茶。我把茶包遞回給那名男子，搖了搖頭，並且把臉皺起來，他茫然地看著我。我探頭往他的小屋望去，看到一個裝滿啤酒的冰箱、一個煮開水的水壺、一個電爐、一台電腦、一個連接喇叭的音響，和一個時髦的虹吸式咖啡沖煮壺。我們深入台灣茶鄉，但我卻喝到一杯很好的咖啡，簡直就像在肖爾迪奇（Shoreditch，是倫敦的藝術區，有許多手沖咖啡店）一樣：他穿著帶按扣的短袖襯衫、及膝工作短褲、白襪，和一塵不染的白色運動鞋。

在當今中國茶葉貿易中心廈門也有同樣的情況。較富裕的年輕人在沿著港口分布的咖啡店裡，眺望巨大的貨櫃船消磨時光。

氣溫升到四十多度，我的襯衫感覺就像皮大衣一樣。高大，靦腆，有趣的年輕茶農小魏帶我參觀。我猜想他很有趣；儘管他一個英文字都不會說，卻笑得很開心。他的朋友大衛為他翻譯。想要出口茶葉的農民碰到的一個障礙就是要找到市場，然後和這個市場溝通。但他們正在尋找方法——至少這一代是如此。

第一次訪問很奇特而且出人意表，因為茶園的海拔比我以前去過的任何一座茶園都低得多。茶田散布在農田周圍；小樹苗和新的實驗田分布在熱帶水果的果園之間。它看起來像小規模的果菜園，有些田地只有一塊社區菜園那麼大。政府劃出了大片的農地，禁止任何形式的工廠或工業生產。種植這種烏龍茶的地區完全是有機的，所有的農民都必須奉行相似的農業規範，密切地合作，就像他們一樣。

小魏指給我看一塊新苗還沒有拔起來的茶田，讓我更喜歡他；他們嘗試栽種一種不適合這片土地的新品種。可憐的幼苗大多枯萎瀕死。他想讓我知道他正在嘗試，而且不怕失敗。當然，他也向我展示了他鬱鬱蔥蔥的富饒茶田。採摘的工人戴著帶有穗的雨傘帽子，儘管天氣炎熱，他們還是把每一寸皮膚都包得緊緊的，以免被太陽曬黑。他們把刀片縫在手套上，以便切下葉片，而不是由莖上折斷葉子。

那天，小魏和大衛最在意的是我們該去哪裡吃午飯。小村子裡沒有任何餐廳。我問他們通常在哪裡吃飯，他們焦慮地互望。大衛解釋說，那是本地給農民供餐的簡單地方，我真心地說，我最喜歡那種地方。

要不是他們帶路，我一定會走過它而不知道：它看起來比較像是肉店，上面蓋著厚厚的塑膠布。在屋外，一群打赤膊的男人用大火在炒鍋上煮菜。當時是攝氏四十度。我們躲進簾子後面，發現裡面有六張塑膠桌子和椅子，還有破舊的冷氣機。食客坐在裡面，享受一部分空調的舒適，而廚師們則在中午的高溫下大汗淋漓。雖然世界各地的廚師都得忍受惡劣的工作條件，但這些人真的很辛苦。就像所有的廚師一樣，他們大喊大笑，繼續餵飽人的工作。

大電視螢幕上正在播映中文的連續劇，男人都弓著腰吃麵，看報，喝茶。聞起來很香。沒有菜單。經過簡短的討論後，唯一的女服務員為我們送來了食物。我的是一大碗配著肉片和青菜的白色湯麵。桌上有辣醬和醬油，兩種我都加了。因為我們吃的是湯麵，所以不提供茶水。我有向他們要，但他們說，「吃這種湯麵，我們不配茶。」我沒有爭辯。