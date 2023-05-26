《訪茶》：台灣以烏龍茶聞名，它比無氧化的綠茶更複雜，卻還沒達到紅茶的幽暗深厚
我們想讓你知道的是
洛弗爾領著讀者從蘇格蘭到福建，再從馬拉威到南非、尼泊爾、台灣，穿梭於不同時空地域，書寫她一路上遇見的茶葉、茶莊、茶人、茶事，甚至是倚賴茶來平心靜氣的僧侶。
文：漢麗耶塔・洛弗爾（Henrietta Lovell）
壯麗複雜的自由爵士樂，日落烏龍
撇開選擇的壓力不談，我喜歡不知道自己會得到什麼，那種驚喜和第一次品嘗某個事物的興奮感。我經常得由全是中文的菜單上隨機挑選菜餚，只能指著一行中文字，希望有個最好的結果，完全不敢指望，有些不安，但大多是莫大的欣喜。
在台北車站，我在上火車前先停步買午餐。我隨意挑了一個攤位，或者該說顧攤位的幾位小姐挑中了我，她們把我拉過去，幫我選了包子，點頭向我保證，並且由我的錢包裡掏出鈔票。包子是熱的，裡面包的是黏稠香辣的豬肉餡。
從台北到台東四個半小時的火車沒有Wi-Fi。可惜的是，我們大約到半路就進了黑暗的隧道，所以我看不到什麼風景。我坐著聆聽巴哈無伴奏大提琴組曲，由深色玻璃的倒影中注視其他乘客，感覺自己像個青少年，越來越興高采烈。我不知道自己要去哪裡，或者該期待旅程的另一頭會有什麼。我在一片漆黑中下了火車。和我通電郵並且說好要來接我的大衛卻沒出現。我離開月台，走出車站，來到街上，在唯一一支嘶嘶作響的燈柱下四處張望。空氣又熱又悶，小蟲飛舞盤旋。人們消失在等候的汽車中，原本就不多的群眾變得更稀稀落落。我不知道接下來會發生什麼，正當我幾乎快要失望時，一個年輕人喊了我的名字。
大衛開車送我到茶園附近的一家旅館，我是唯一的住客。我被帶到一間獨立的小房間，是用三夾板蓋的，就像大間的花園棚屋，只是裝了空調。我穿過斑駁的花園，來到一間小木屋，看起來有點像接待處、廚房和酒吧，兩個男人坐在黑暗中喝啤酒。我把手機遞給那個不諳英語的年輕人，他明白我的意思，輸入了Wi-Fi密碼，然後指了指我們腳下。我這才明白唯一能用Wi-Fi的地方就在那裡。黑暗中，在台灣某處的一間小屋外，在成群的蚊子和茉莉花香之中，電郵湧上手機螢幕。我沒有待很久，網路連接的速度很慢，而且儘管訊息可能很緊急，我卻沒有任何防蚊液，那些可是很厲害的有機農田蚊子。
第二天早上，我到小木屋等大衛按原先安排的來接我，已經有個加了調味醬的蛋餅等著我，還有一杯用茶包泡的茶。我把茶包遞回給那名男子，搖了搖頭，並且把臉皺起來，他茫然地看著我。我探頭往他的小屋望去，看到一個裝滿啤酒的冰箱、一個煮開水的水壺、一個電爐、一台電腦、一個連接喇叭的音響，和一個時髦的虹吸式咖啡沖煮壺。我們深入台灣茶鄉，但我卻喝到一杯很好的咖啡，簡直就像在肖爾迪奇（Shoreditch，是倫敦的藝術區，有許多手沖咖啡店）一樣：他穿著帶按扣的短袖襯衫、及膝工作短褲、白襪，和一塵不染的白色運動鞋。
在當今中國茶葉貿易中心廈門也有同樣的情況。較富裕的年輕人在沿著港口分布的咖啡店裡，眺望巨大的貨櫃船消磨時光。
氣溫升到四十多度，我的襯衫感覺就像皮大衣一樣。高大，靦腆，有趣的年輕茶農小魏帶我參觀。我猜想他很有趣；儘管他一個英文字都不會說，卻笑得很開心。他的朋友大衛為他翻譯。想要出口茶葉的農民碰到的一個障礙就是要找到市場，然後和這個市場溝通。但他們正在尋找方法——至少這一代是如此。
第一次訪問很奇特而且出人意表，因為茶園的海拔比我以前去過的任何一座茶園都低得多。茶田散布在農田周圍；小樹苗和新的實驗田分布在熱帶水果的果園之間。它看起來像小規模的果菜園，有些田地只有一塊社區菜園那麼大。政府劃出了大片的農地，禁止任何形式的工廠或工業生產。種植這種烏龍茶的地區完全是有機的，所有的農民都必須奉行相似的農業規範，密切地合作，就像他們一樣。
小魏指給我看一塊新苗還沒有拔起來的茶田，讓我更喜歡他；他們嘗試栽種一種不適合這片土地的新品種。可憐的幼苗大多枯萎瀕死。他想讓我知道他正在嘗試，而且不怕失敗。當然，他也向我展示了他鬱鬱蔥蔥的富饒茶田。採摘的工人戴著帶有穗的雨傘帽子，儘管天氣炎熱，他們還是把每一寸皮膚都包得緊緊的，以免被太陽曬黑。他們把刀片縫在手套上，以便切下葉片，而不是由莖上折斷葉子。
那天，小魏和大衛最在意的是我們該去哪裡吃午飯。小村子裡沒有任何餐廳。我問他們通常在哪裡吃飯，他們焦慮地互望。大衛解釋說，那是本地給農民供餐的簡單地方，我真心地說，我最喜歡那種地方。
要不是他們帶路，我一定會走過它而不知道：它看起來比較像是肉店，上面蓋著厚厚的塑膠布。在屋外，一群打赤膊的男人用大火在炒鍋上煮菜。當時是攝氏四十度。我們躲進簾子後面，發現裡面有六張塑膠桌子和椅子，還有破舊的冷氣機。食客坐在裡面，享受一部分空調的舒適，而廚師們則在中午的高溫下大汗淋漓。雖然世界各地的廚師都得忍受惡劣的工作條件，但這些人真的很辛苦。就像所有的廚師一樣，他們大喊大笑，繼續餵飽人的工作。
大電視螢幕上正在播映中文的連續劇，男人都弓著腰吃麵，看報，喝茶。聞起來很香。沒有菜單。經過簡短的討論後，唯一的女服務員為我們送來了食物。我的是一大碗配著肉片和青菜的白色湯麵。桌上有辣醬和醬油，兩種我都加了。因為我們吃的是湯麵，所以不提供茶水。我有向他們要，但他們說，「吃這種湯麵，我們不配茶。」我沒有爭辯。
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加熱加味菸成菸害防制破口？菸防團體與立委籲伸張程序正義
我們想讓你知道的是
各界期待的菸害防治法新法上路，其主要目的是禁電子煙和納管加熱菸，以保障國人身心健康。然而，在新法實施兩個月後，其是否有效執行、法規是否存在漏洞，以及政府的風險評估機制是否準備好了等問題，都遭到反菸團體及立委的質疑。
5月31日將迎來世界無菸日，而台灣菸害防制法新法甫於今年3月22日上路施行，正式禁止電子煙與未經指定菸品健康風險評估審查之加熱菸。新法迄今推動超過2個月，爭議卻不斷，不只跨黨派立委、民間菸害防制聯盟及家長與教育團體等，皆質疑為何違法新興菸品仍在實體與網路商店上隨處可見，就連國健署也於日前坦承，違規件數並未因新法上路而明確下降，且稽查懲處對象有相當高比例是未成年人。此外，儘管違法攜帶加熱菸入境最高可罰500萬元，關務署卻發現走私情形異常熱絡，光今年1到4月海關就一共查獲違法菸品1055件，也逼得國健署不斷呼籲民眾不要以身試法。
但這些亂象並非就地合法就能解決，民間菸防團體直言，加味菸禁令至今不見蹤影，以及國健署審查指定菸品之辦法名稱具誤導性、亦無明確機制，皆讓人懷疑本應保障國人，特別是青少年身心健康的新法，是否真能達到修法初衷、落實執法？立委們也表達擔憂，認為違法菸品四處流竄，國健署與地方衛生局是否有稽查人力與資源不足，導致取締準則混亂的情形發生？
因此董氏基金會、台灣菸害防制暨戒菸衛教學會、愛兒親師家長協會、全國家長會長會長聯盟等「台灣拒菸聯盟」團體代表，日前出席國民黨立委林為洲召開的「亂象頻傳？法規漏洞？審查黑箱？拒絕護航加熱菸成『健康菸』」記者會，即提出請求衛環委員會吳玉琴、邱泰源兩位召委，將已經公告的加熱菸上市評估辦法備查案排入審查，才有機會為守護台灣年輕人的健康進行亡羊補牢、並立即公告實施加味菸禁止條例等訴求。
新興菸品違法交易頻傳？家長團體：稽查成效不彰，罔顧青少年健康
在落實執法方面，立委林為洲指出，現行法規中明確規範，任何未經健康風險評估的產品都屬於違法，不能進行銷售或宣傳。然而，目前政府的取締行動僅止於象徵性地針對幾個大型網路平台。台灣拒菸聯盟指出，目前在實體店、代購網站及個人平台等處，依然可以看到相當熱絡的違法電子煙與加熱菸交易。
全國家長會長聯盟理事長黃正銘表示：「人力不足，是導致取締與稽查成效不彰的原因之一，建議可考慮採用鼓勵民眾檢舉的方法，例如給予檢舉獎金，重賞之下必有勇夫，相信全民都會願意一起為防止電子煙違法交易、保護我們的青少年而努力。」時代力量立委陳椒華則認為，既然新興菸品管理現在依法有據，問題就落在國健署是否嚴格執法？鑒於新興菸品使用者以年輕族群為大宗，是否有與教育部、學校攜手合作，落實新興菸品菸害防制的教育宣傳？
加味菸禁令為菸商預留漏洞？立委、民團齊聲呼籲國健署應清楚說明
反菸團體抨擊國健署為開放加熱菸，不只使用嚴重誤導性的「健康風險評估審查」一詞，連在禁止加味菸上，也僅禁止花香、果香、巧克力、薄荷等四種口味，但根據國健署在108年公布的資料指出，菸商申請菸品添加口味已達1200餘種。對此，立委林為洲質疑是否為菸商預留漏洞？台灣拒菸聯盟也質疑，為何加味菸禁令特別給予業者18個月的緩衝期，明顯有別於母法規定，有違反程序正義之嫌。
林為洲也在記者會上點出，新興菸品最吸引年輕族群的地方，就是口味新穎，現在國健署說加熱菸已可送指定菸品風險評估審查，又遲遲不肯公告加味菸禁令，是不是要讓加熱菸的加味菸彈有可趁之機？他呼籲國健署應明確承諾，加味菸禁令公布前或公布後的緩衝期間，都拒審加味加熱菸彈。陳椒華在受訪時則表示，國健署應該檢討為何加味菸緩衝期一事，受到各方反彈？堅持18個月，是有什麼特別考量？為什麼不能跟菸品包裝警示圖文的緩衝期一樣，公告後1年上路？她表示將去文國健署，要求說明。
菸防法配套尚不齊備，有賴社會大眾、菸防團體、立院共同監督
菸防團體不只擔憂指定菸品的風險評估審查不完備，黃正銘理事長更在記者會中強調，早已多次要求中央一定要盡快啟動新興菸品的吸菸行為及公共衛生影響之本土研究與追蹤資料，但至今仍未收到任何回應，讓人相當憂心。立委陳椒華也認為，既然決定開放加熱菸，政府應該積極投入相關研究，以利進行指定菸品的風險評估，建議衛福部可以和國衛院展開研究計畫的合作。
菸防法既已上路，又該如何監督？反菸團體認為，立委們可依據立院職權行使法，將有違反或牴觸法律規定疑慮的指定菸品審查辦法，由立院備審改為送交衛環委員會審查，而非便宜行事、讓漏洞百出的制度默默運行下去。針對爭議法規、行政命令，台灣過去就有類似做法，像是2020年開放萊豬的行政命令，就由備審改為朝野聯席審查、2022年兵役延長案，也有由從查照改為審查的呼聲。
身為時代力量立院黨團副總召的陳椒華也提到，近期的再生醫療法，也是因為醫療改革、病友權益團體、醫學法規學界、在野黨團齊聲表達疑慮，才讓政府暫緩表決，顯見法律就算通過，不代表社會各界就應停止關注議題。她很感謝民團一直代替國健署來謹慎把關菸防法，時代力量也會持續關心執法情形，並要求衛福部建置菸品相關之流行病學調查資料庫。她認為，「只有當民眾真正理解菸品對健康的危害，我們才能從源頭降低國人對菸的需求，從而達到防治菸害的目的。」