【專訪】《今天不寫小說》作者藤井樹、橘子：自我揭露像裸奔，字裡行間的目光無從閃避

文：愛麗絲

同為網路小說世代暢銷作家，橘子笑稱過往心中的藤井樹形象是臭跩大前輩，藤井樹則說從前以為橘子是文青女作家，兩人輾轉認識後，對彼此的評價竟不約而同是——「其實超級還好」。一日，橘子邀藤井樹一起寫本散文書，「因為我斷稿了，需要技術性支援啊。」「欸你一開始好像沒跟我說這部分喔？」

為什麼是散文書？兩人過往寫慣了小說，藤井樹更笑稱自己即便想寫散文，「一動筆就變成小說體，我這個人是不是有什麼問題？」但這次兩人不寫虛構，寫最赤裸的真實。

自我揭露像裸奔

自我揭露，要揭露得多徹底呢？橘子讓記憶與時間順行——十八歲賭氣寫下的三行自傳，短暫成為編劇，因小說廣為人知的那些年歲，與父母間的相愛相殺，還有人生裡曾經漫長的憂鬱時光。「以前我總是活在下一本書、下一個半年、下一個計畫裡，卻從來沒有好好回頭看過自己的人生，」把目光與心思百回自己身上，橘子第一次仔細回望從前的日子，「我怎麼就這樣一頭熱，寫小說寫了二十幾年呢？」寫小說是無解的捉迷藏，藏起多少的自己不得而知，但散文像幢玻璃屋，字裡行間的目光無從閃避。

而重新審視人生，藤井樹寫來一如裸奔，過程難免掙扎，「我是不是該貼幾張什麼在身上遮一下？」自懂事以來，父母一輩子守著的虱目魚粥店，遭受霸凌的求學年代，母親幾乎吞噬自己與家人的憂鬱，和他成為父親後，眼見友人患上產後憂鬱。

零碎記憶越挖越沉，越寫越深，回憶經時光洗滌，即便曾是傷痕都不再扎人，某些篇章更意外療癒了讀者。「有位產後憂鬱的讀者回饋，讀到〈產後憂鬱的爸爸〉不住哭泣，她說讀這篇時就像打給生命線，而話筒的另一方是我。」成為母親後自我質疑、反覆把自己逼至牆角的時刻，因文字得到救贖，這或許是藤井樹「裸奔」時始料未及的。

「我會好好對妳，但請不要控制我的人生。」

生命裡的人間疾苦，總因人而異，有時我們能被好好接住，有時能接住他人。若真要談自己所認為的人間疾苦，藤井樹顯得猶疑不定，畢竟放眼所及，實在太多了，「每回看到我不了解的不舒服與難過，總會想很多，」戲稱自己內心小劇場簡直像座電影院，反觀橘子，倒剖析得乾淨俐落。

「人到中年的苦，就是上有父母下有小孩，外有工作內有另一半啊。」笑稱自己沒有小孩沒有另一半，恰巧只需承擔一半的苦——「我只要顧好我媽就好了。」

從前，橘子視母親如控制狂，不懂她為何總想牢牢掌握身邊的一切。童年時面對控制欲旺盛的母親、迴避型人格的父親，橘子的迴避型人格也逐漸養成。長大後，橘子參與身心靈課程，才慢慢將過去在父母影子下養成的晦暗層層剝落，漸漸理解母親的成長過程、與她缺乏安全感的真實原因。「理解後，我學會如何把界線劃清楚，我能好好對她，但也請她不要控制我的人生。」長年擔任母親的主要照顧者，橘子仍在相愛相殺的日常裡，繼續努力。

藤井樹的母親，稱不上控制狂，但她曾因憂鬱症跌入谷底，一度連帶拖下身邊的人。

「她每次開始情緒勒索的時候，我就陪她一起演，」母親經營的餐廳連年虧損，藤井樹其實早能讓母親衣食無憂，總勸她好好享清福，但母親怎麼也不願放棄，「我讓她店跟我選一個，她選了四次都選店，」藤井樹苦笑，而他長年為此與母親爭執，甚至被以死要脅，「我乾脆回那妳怎麼還不去死？」

彷彿鄉土劇八點檔場景輪番上演，藤井樹過了許久才明白，母親的歇斯底里，是病了。當他帶著母親至友人介紹的醫院看診，一連串檢查後，醫生說明，母親的自律神經幾乎毫無作用。經歷一連串治療，藤井樹笑稱母親現在終於從不見天日的深淵，被拉回光亮日常，過上「爽日子」了。

像減肥一樣好壞反覆的憂鬱症

橘子同樣曾飽受憂鬱症所苦。

起初，是丟失五感，是自律神經失調，是長期失眠，是對一切發脾氣，是把全世界拒於門外，是「憂鬱到都不知道自己憂鬱了」。

建立病識感是困難的，治療的漫漫長路也是困難的，「跟減肥有點像，一直反反覆覆，好好壞壞。」橘子曾在夜半心臟痛醒，每日都得服藥才能入睡，後期挺過戒斷藥物治療的痛苦，逐漸回歸正常生活，「現在回想那段時光，都覺得很荒謬，」數著藥丸的日子終於都過了，也都好了。

寫著寫著找回人生

「你知道嗎？橘子有句座右銘：『寫書寫著寫著找回人生，減肥減著減著找回體重喔。』」藤井樹的幽默突如其來，猝不及防。

兩人的《今天不寫小說》是用書寫找回人生的過程，而若回溯開始書寫的起點，藤井樹笑說是因為失戀，動筆些點東西做為紀念，後讀到《第一次親密接觸》竟突然自信非凡：「我剛剛寫的那篇好像也很不錯耶。」自此投入小說家一途。

而橘子仔細思索，自己似乎具備許多能孕育創作養分，彷彿生來就該以創作為業，「高敏感，性格有很多缺陷，內心小劇場很多啊。」藤井樹一聽，似乎躺著也中槍，「咦，她在污衊我嗎？像我這種低敏感性格的人，就不適合當創作者？」兩人針鋒相對，字斟句酌，彼此遍體鱗傷卻又刀槍不入。畢竟，他們可是寫不下去的時候，就能一起「裸奔」的好友啊。

本文經Readmoo閱讀最前線授權刊登，原文發表於此

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰