【專訪】《今天不寫小說》作者藤井樹、橘子：自我揭露像裸奔，字裡行間的目光無從閃避
我們想讓你知道的是
「你知道嗎？橘子有句座右銘：『寫書寫著寫著找回人生，減肥減著減著找回體重喔。』」藤井樹的幽默突如其來，猝不及防。兩人針鋒相對，字斟句酌，彼此遍體鱗傷卻又刀槍不入。畢竟，他們可是寫不下去的時候，就能一起「裸奔」的好友啊。
文：愛麗絲
同為網路小說世代暢銷作家，橘子笑稱過往心中的藤井樹形象是臭跩大前輩，藤井樹則說從前以為橘子是文青女作家，兩人輾轉認識後，對彼此的評價竟不約而同是——「其實超級還好」。一日，橘子邀藤井樹一起寫本散文書，「因為我斷稿了，需要技術性支援啊。」「欸你一開始好像沒跟我說這部分喔？」
為什麼是散文書？兩人過往寫慣了小說，藤井樹更笑稱自己即便想寫散文，「一動筆就變成小說體，我這個人是不是有什麼問題？」但這次兩人不寫虛構，寫最赤裸的真實。
自我揭露像裸奔
自我揭露，要揭露得多徹底呢？橘子讓記憶與時間順行——十八歲賭氣寫下的三行自傳，短暫成為編劇，因小說廣為人知的那些年歲，與父母間的相愛相殺，還有人生裡曾經漫長的憂鬱時光。「以前我總是活在下一本書、下一個半年、下一個計畫裡，卻從來沒有好好回頭看過自己的人生，」把目光與心思百回自己身上，橘子第一次仔細回望從前的日子，「我怎麼就這樣一頭熱，寫小說寫了二十幾年呢？」寫小說是無解的捉迷藏，藏起多少的自己不得而知，但散文像幢玻璃屋，字裡行間的目光無從閃避。
而重新審視人生，藤井樹寫來一如裸奔，過程難免掙扎，「我是不是該貼幾張什麼在身上遮一下？」自懂事以來，父母一輩子守著的虱目魚粥店，遭受霸凌的求學年代，母親幾乎吞噬自己與家人的憂鬱，和他成為父親後，眼見友人患上產後憂鬱。
零碎記憶越挖越沉，越寫越深，回憶經時光洗滌，即便曾是傷痕都不再扎人，某些篇章更意外療癒了讀者。「有位產後憂鬱的讀者回饋，讀到〈產後憂鬱的爸爸〉不住哭泣，她說讀這篇時就像打給生命線，而話筒的另一方是我。」成為母親後自我質疑、反覆把自己逼至牆角的時刻，因文字得到救贖，這或許是藤井樹「裸奔」時始料未及的。
「我會好好對妳，但請不要控制我的人生。」
生命裡的人間疾苦，總因人而異，有時我們能被好好接住，有時能接住他人。若真要談自己所認為的人間疾苦，藤井樹顯得猶疑不定，畢竟放眼所及，實在太多了，「每回看到我不了解的不舒服與難過，總會想很多，」戲稱自己內心小劇場簡直像座電影院，反觀橘子，倒剖析得乾淨俐落。
「人到中年的苦，就是上有父母下有小孩，外有工作內有另一半啊。」笑稱自己沒有小孩沒有另一半，恰巧只需承擔一半的苦——「我只要顧好我媽就好了。」
從前，橘子視母親如控制狂，不懂她為何總想牢牢掌握身邊的一切。童年時面對控制欲旺盛的母親、迴避型人格的父親，橘子的迴避型人格也逐漸養成。長大後，橘子參與身心靈課程，才慢慢將過去在父母影子下養成的晦暗層層剝落，漸漸理解母親的成長過程、與她缺乏安全感的真實原因。「理解後，我學會如何把界線劃清楚，我能好好對她，但也請她不要控制我的人生。」長年擔任母親的主要照顧者，橘子仍在相愛相殺的日常裡，繼續努力。
藤井樹的母親，稱不上控制狂，但她曾因憂鬱症跌入谷底，一度連帶拖下身邊的人。
「她每次開始情緒勒索的時候，我就陪她一起演，」母親經營的餐廳連年虧損，藤井樹其實早能讓母親衣食無憂，總勸她好好享清福，但母親怎麼也不願放棄，「我讓她店跟我選一個，她選了四次都選店，」藤井樹苦笑，而他長年為此與母親爭執，甚至被以死要脅，「我乾脆回那妳怎麼還不去死？」
彷彿鄉土劇八點檔場景輪番上演，藤井樹過了許久才明白，母親的歇斯底里，是病了。當他帶著母親至友人介紹的醫院看診，一連串檢查後，醫生說明，母親的自律神經幾乎毫無作用。經歷一連串治療，藤井樹笑稱母親現在終於從不見天日的深淵，被拉回光亮日常，過上「爽日子」了。
像減肥一樣好壞反覆的憂鬱症
橘子同樣曾飽受憂鬱症所苦。
起初，是丟失五感，是自律神經失調，是長期失眠，是對一切發脾氣，是把全世界拒於門外，是「憂鬱到都不知道自己憂鬱了」。
建立病識感是困難的，治療的漫漫長路也是困難的，「跟減肥有點像，一直反反覆覆，好好壞壞。」橘子曾在夜半心臟痛醒，每日都得服藥才能入睡，後期挺過戒斷藥物治療的痛苦，逐漸回歸正常生活，「現在回想那段時光，都覺得很荒謬，」數著藥丸的日子終於都過了，也都好了。
寫著寫著找回人生
「你知道嗎？橘子有句座右銘：『寫書寫著寫著找回人生，減肥減著減著找回體重喔。』」藤井樹的幽默突如其來，猝不及防。
兩人的《今天不寫小說》是用書寫找回人生的過程，而若回溯開始書寫的起點，藤井樹笑說是因為失戀，動筆些點東西做為紀念，後讀到《第一次親密接觸》竟突然自信非凡：「我剛剛寫的那篇好像也很不錯耶。」自此投入小說家一途。
而橘子仔細思索，自己似乎具備許多能孕育創作養分，彷彿生來就該以創作為業，「高敏感，性格有很多缺陷，內心小劇場很多啊。」藤井樹一聽，似乎躺著也中槍，「咦，她在污衊我嗎？像我這種低敏感性格的人，就不適合當創作者？」兩人針鋒相對，字斟句酌，彼此遍體鱗傷卻又刀槍不入。畢竟，他們可是寫不下去的時候，就能一起「裸奔」的好友啊。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰
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樂活南投農場，來場週休輕旅行──國姓鄉、埔里鎮、魚池鄉篇
我們想讓你知道的是
南投縣觀光資源豐富，農場及休閒農業區散落於13鄉鎮中，許多不同觀光性質的農場皆有其特色，尤其不少觀光休閒農場的特色讓人「意遊未盡」。以下列舉國姓鄉、埔里鎮、魚池鄉等地區之南投地區農場、休閒農業區，若有興趣不妨就動身出發吧！
疫情解封後，國人出國旅遊人數創新高，居多人抱怨台灣旅遊成本太高，但其實在台灣的觀光首都──南投，有許多「巧而廉」的南投農場秘境等待大家去挖掘探索！不同於國人常去的日、韓、泰國，動輒需要4～6天的旅遊日期，位於臺灣中樞地區的南投縣，只需週休一日或二日，不用請假，就能安排一場輕鬆愜意輕旅行。
南投縣觀光資源豐富，各鄉鎮的觀光休閒農場尤其讓人「意遊未盡」。農場及休閒農業區散落於13鄉鎮中，許多不同觀光性質的農場皆有其特色，以下列舉國姓鄉、埔里鎮、魚池鄉等南投地區農場、休閒農業區，供遊客參考。
國姓鄉
南投休閒農業區 - 糯米橋休閒農業區
糯米橋休閒農業區位於國姓鄉北港村，是一處位於山區的客家小農村，區內有許多特色景點，如縣定古蹟糯米橋、「看見台灣」的百年茄苳老樹、音樂水車、 打石文化園區、當地信仰中心「碧雲宮」、松柏崙步道、 眉冷山步道、芙蓉瀑布等，適合全家一同出遊。四季宜人的氣候也孕育許多優質農產，有國姓咖啡、香茅、 檸檬、芭樂、絲瓜、橄欖及冷泉米等，讓人吃的安心、健康。當然，來這裡更要享受悠遊慢活，糯米橋休閒農業區內內有多家休閒農場、渡假民宿、特色餐廳與咖啡館。團體遊客亦可事先預約區內景點導覽解說服務與產業體驗活動，如香茅香皂體驗、咖啡沖泡體驗、咖啡烘豆體驗、葉拓T恤、檸檬醋體驗、冷泉米包裝體驗、爆米香體驗、季節性採果等，寓教於樂、回憶滿滿。非常推薦您來糯米橋休閒農業區旅遊與夜宿，親山樂水之餘， 也能身歷其境感受客家庄多元的產業文化與夜晚的寧靜星空之美。
地址：南投縣國姓鄉北港村北原路50號（糯米橋休閒農業區促進協會）
【鄰近景點】
糯米橋
茄苳神木老樹
芙蓉瀑布
【農業與伴手禮】
冷泉米、香茅精油、國姓咖啡、橄欖
【交通方式】
由國道3號轉國道6號下國姓交流道，轉往國姓方向沿著省道台14線（中潭公路）前行，於柑仔林左轉接往133縣道，經過國姓市區於長流加油站右轉接省道台21線，約十分鐘車程即可到達「糯米橋休閒農業區」。
（南下）
走國道一號至南屯交流道下，接中彰快速道路，再接國道三號往南投、草屯方向，至草屯交流道下經台 14 線道往國姓鄉再接台 21 線至北港村糯米橋休閒農業區。
（北上）
走國道三號至草屯交流道下，經台 14 線道往國姓鄉，再接台 21 線至北港村糯米橋休閒農業區。
南投休閒農業區 - 福龜休閒農業區
福龜村名源自於境內最大聚落「龜仔頭」之首字，加上吉言佳字「福」而成。福龜村為草屯鎮進入國姓鄉的首經之地，居民以客家人居多。土地利用早年以旱田為主，但在福龜圳開鑿之後，紛紛轉作高經濟價值作物。「福龜休閒農業區」地點在南投縣國姓鄉福龜村，位於台14線通往埔里、日月潭中點，處烏溪南岸緊鄰烏溪畔，景色優美宜人，內有水圳生態步道、環村自行車 道，不管是騎車、散步都能欣賞區內的山林綠野風光，還可眺望遠處的九九峰，自然天成的景觀令人身心舒暢。除外，更透過休閒農業的深度，將本區塑造為生態、產業、生活之田園樂活區。
地址：南投縣國姓鄉中正路一段206-5號（福龜休閒農業區發展協會）
【鄰近景點】
阿嬤洗衣墩
橋聳雲天
北玄宮
【農業與伴手禮】
檸檬、草莓、木瓜、砂糖橘、枇杷、蜜棗、咖啡
【交通方式】
1. 國道3號轉國道6號，國姓交流道下台 14 線，即抵達福龜休閒農業區。
2. 高鐵台中站搭乘南投客運往埔里，轉日月潭線(不經國道6號) ，於福龜站下車
3. 台中火車站搭乘南投客運、全航客運往埔里 (不經國道6號) ，於福龜站下車。
埔里鎮
南投休閒農業區 - 桃米休閒農業區
「桃米休閒農業區」位於埔里鎮桃米里，台21線往日月潭方向途中。921地震後，當地居民攜手重建，結合在地豐富的農業和生態，加強社區營造，創造出多元的自然觀光旅程，深受遊客喜愛。透過在地導覽，可觀賞社區內蝴蝶、青蛙、蜻蜓、豆娘、鳥類、螢火蟲、野生植物…等。「桃米休閒農業區」除串聯當地商家、景點，並與暨南大學合作，加強觀光資源開發與行銷，多次榮獲政府機關表揚，成為農村再造典範。
地址：南投縣埔里鎮桃米巷64之4號（桃米休閒農業區推展協會）
【鄰近景點】
桃米親水公園
暨南大學
紙教堂
妮娜巧克力城堡
【農業與伴手禮】
茭白筍、桃米筍干、醬筍、百香果
【交通方式】
國道3號214k接國道6號，國道6號29k下愛蘭交流道，往日月潭方向行駛，於台21線51k右轉（全家便利商店），即可抵達。
南投農場 - 台一生態休閒農場
「台一生態休閒農場」位於南投縣埔里鎮，園區廣大。園區以自然教育生態為主軸，近年來增加多設施，如蝴蝶園、昆蟲生態館、水上花園餐廳、花屋、光合廣場、仙人掌生態區、押花生活館……等主題場域；較特別的是，園區還設置全台唯一的「花神廟」，一旁還有「花神許願池」供遊客許願，許願成功花仙子還會贈送你一個小驚喜。園區門票分為純欣賞風景與折抵消費（飲食或採果），是情侶、親子旅遊的好去處。
【鄰近景點】
埔里觀光酒廠
台灣地理中心碑
台光香草園
埔里鯉魚潭
【農業與伴手禮】
百香果、果醋、香蕉果乾、柿子果乾、草莓果乾
【交通方式】
從南部或北部前往：國道三號於霧峰系統214K接國道六號，至埔里終點端處出口下，左轉台14線往霧社方向，下出口約3分鐘即可抵達。
從東部前往：花蓮太魯閣入山往合歡山方向行駛，經清境農場、霧社、奧萬大國家森林遊樂區，接台14線西行下山沿著指標即可到達。
魚池鄉
南投休閒農業區 - 大雁休閒農業區
「大雁休閒農業區」位於魚池鄉大雁村，為知名日月潭紅茶產地。921地震後，當地居民投入重建與社區營造工作，推廣紅茶種植，經多年的改良和推廣，魚池鄉的紅玉紅茶、紅韻紅茶、阿薩姆紅茶、蜜香紅茶已遠近馳名，深獲國內外消費者認可。到大雁休閒農業區，除了可以品嘗紅茶料理、體驗捏陶外，亦可登上金龍山頂欣賞壯闊雲海美景，當地也有許多民宿供住宿，可以趁此遠離塵囂，好好放鬆沉澱再出發。
地址：南投縣魚池鄉大雁村大雁巷42-2號（大雁休閒農業區發展協會）
【鄰近景點】
金龍山
大雁茶園風光
靈龍護庄
澀水森林步道水上瀑布
【農業與伴手禮】
香菇、蘭花與紅茶、陶藝品
【交通方式】
（南下）
國道3號接國道6號，至愛蘭交流道下（接台14往埔里），埔里（接台21線）往魚池方向，經過大雁隧道後，於54.5公里處依指標轉進投66-1鄉道，即可進入大雁澀水社區。
（北上）
國道3號至竹山交流道下左轉往社寮轉往集集方向，接新台16線經集集、水里再接台131線（或台21線經日月潭）至魚池鄉，即可進入大雁澀水區。
南投休閒農業區 - 大林休閒農業區
「大林休閒農業區」位於魚池鄉大林村，原是典型的農業聚落。在近幾年休閒旅遊興盛的帶動下，開始轉型朝向觀光產業發展，包括民宿、餐飲、農場、 農特產開發販售等，提供給遊客更豐富的賞玩服務。 本區屬於日月潭國家風景區轄內，不難想見此處山水的迷人之處，而知名的遊樂園九族文化村就位於本區的中心位置，更具備吸引遊客到訪的優勢資源。除了美麗風光與設備完善的園區外，純樸農村的風貌，更讓遊客有機會體驗貼近自然的休閒樂趣。 多元的農村景觀與自然生態，植物原始林相完整，還有台港特有種「桃實百日青」的國寶級樹種，蝶類、鳥類、蟬類、甲蟲等種類繁多。這裡不僅可以觀賞蘭花及參觀菇園，更有世界虹吸式咖啡大賽得到亞軍的優質咖啡，歡迎您來細細品嘗！
地址：南投縣魚池鄉大林村金天巷8號（大林休閒農業區發展協會）
【鄰近景點】
日月潭
九族文化村
向山遊客中心
文武廟
【農業與伴手禮】
紅茶、紅茶梅、懷古茶簍、香菇、咖啡、蘭花
【交通方式】
（南下）
國道3號接國道6號，在愛蘭交流道下（接台14往埔里），埔里（接台21線）往魚池、九族方向。
（北上）
走國道三號至竹山交流道下左轉往社寮、集集方向接台16線經集集、水里，接投131線至魚池（或台21線經日月潭）、九族。
南投休閒農業區 -日月潭頭社活盆地休閒農業區
頭社活盆地休閒農業區位於南投縣魚池鄉台21線上、水里與日月潭之間，為日月潭環潭公路的入口，亦屬國家風景區轄內。在行政區上包括武登村與頭社村， 共同組成的一個近橢圓形的盆地，是個小而美、小而豐富的精緻休閒農業區。本區原本為邵族部落的居住地，「頭社」即來自於原住民，後來居民以漢人為主， 在本區仍可看到原住民及漢族拓墾的文化遺跡。至於「活盆地」則是因為本區由較淺的湖泊區域淤積而成，加上特有的泥炭土層豐富的含水量，讓整個盆地底似乎有點晃動，猶如活著一般。豐富多樣的自然美景，加上人文歷史的資產，以及傳統農業與村莊的純樸美感，頭社活盆地是個適合盤桓數日的休閒旅遊區域，尤其便利的交通與鄰近日月潭風景區的特點，更推薦您把這兒當成深度體驗南投風情的核心據點！
地址：南投縣魚池鄉頭社村平和巷46號（日月潭頭社活盆地休閒農業區促進會）
【鄰近景點】
日月潭
九族文化村
向山遊客中心
文武廟
【農業與伴手禮】
紅茶、香菇
【交通方式】
（南下）
國道 3 號→國道 6 號→愛蘭交流道下→台 14 線往埔里→台 21 線往 日月潭→經商店區、水社壩及水社隧道→日月潭頭社活盆地休閒農業區。
（北上）
國道 3 號→名間交流道下→左轉台 3 線往集集、水里→台 16 線至 水里後右轉往蛇窯→台 21 線往日月潭→日月潭頭社活盆地休閒農業區。
以上廣告由南投縣政府農業處提供。