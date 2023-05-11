2023/05/11,
政治

《明報》停刊「尊子漫畫」，尊子：縱是崎嶇，總有前路

《明報》停刊「尊子漫畫」，尊子：縱是崎嶇，總有前路
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《明報》將自14日起停刊「尊子漫畫」。尊子回應事件時形容停刊的決定也是今天「香港故事」的一部分，談及個人感受則表示「縱是崎嶇，總有前路的」。

（中央社）香港《明報》公布，將自14日起停刊「尊子漫畫」。尊子是本地著名政治漫畫家，《明報》雖未說明停載原因，但近半年來，政府部門多次批評尊子漫畫「扭曲事實」及「抹黑政府」。

據《香港電台》，尊子初步回應事件時形容停刊的決定也是今天「香港故事」的一部分，談及個人感受則表示「縱是崎嶇，總有前路的」。

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《明報》今天（11日）刊登公告指「尊子漫畫」將於14日起停刊，同時停刊的還有「世紀版乜議員漫畫」。《明報》編輯部表示，「感謝尊子40年來一同見證時代的變遷」。

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《明報》5月11日網站截圖

筆名「尊子」的漫畫家黃紀鈞1983年起在《明報》刊載針對香港時事與公共政策的諷刺漫畫。2019年「反送中」運動爆發後，「尊子漫畫」不時引起爭議，但還能繼續刊登。

不過，近半年來，多個政府部門卻先後發表聲明，批評「尊子漫畫」一些內容「扭曲事實」和「抹黑政府」，是歷來少有的情況。

黃紀鈞今天告訴《法新社》：「漫畫只是一個媒介。每個人都應該做他應該做的事以及我們能做的事。」

「尊子漫畫」最近一次遭政府點名批評是本週二（9日）刊登的一幅漫畫，諷刺港府恢復區議員委任制，內容大致提及，只要長官認為合適，無論是「會考中英數不及格、矮細（身材瘦小）、色盲等亦無問題」，即可獲委任為防火滅罪委員會，把關篩選區議員等。

漫畫刊登後，民政及青年事務局局長麥美娟指責漫畫「扭曲和抹黑政府」委任地區撲滅罪行委員會及地區防火委員會委員原則，內容「無視事實」及「混淆視聽」，並帶有歧視成分和侮辱，有違傳媒道德。

曾點名批評「尊子漫畫」的還有警務處、勞工及福利局、文化體育及旅遊局、政務司司長辦公室和保安局。

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圖為尊子2012年受訪照片。

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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex


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