TNL+ 2023/05/12,
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學經歷造假的美國眾議員桑托斯遭控詐欺等13項罪名，麥卡錫：若被定罪希望他辭職

學經歷造假的美國眾議員桑托斯遭控詐欺等13項罪名，麥卡錫：若被定罪希望他辭職
美國聯邦眾議員桑托斯｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

桑托斯表示自己畢業於紐約市立大學巴魯克學院（Baruch College），且曾在高盛（Goldman Sachs）及花旗（Citigroup）知名金融集團任職，但後續卻遭兩集團發言人否認，並強調桑德斯並沒有有任何在高盛或花旗的工作記錄。

文：Taylor Mei

於去（2022）年12月，承認自己學歷造假的美國共和黨籍眾議員桑托斯（George Santos）如今遭控電話詐騙、洗錢、惡意欺騙等一系列共13項罪名。針對多項相關指控，桑托斯則全數拒絕認罪。

不過，在相關調查程序已經展開的同時，已經有不少呼聲希望桑托斯能自動辭職，而後續若他確認被定罪，美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）也表示，將會請他辭去眾議員職位。

上任沒多久，多項指控帶著走

現年34歲的桑托斯為紐約州第三國會選區眾議員，自今年1月3日上任。不過在上任不久後，桑托斯卻開始面臨來自各界對他涉嫌造假及詐欺等指控。

據英國《BBC News》報導指出，桑托斯表示自己畢業於紐約市立大學巴魯克學院（Baruch College），且曾在高盛（Goldman Sachs）及花旗（Citigroup）知名金融集團任職，但後續卻遭兩集團發言人否認，並強調桑德斯並沒有有任何在高盛或花旗的工作記錄。

紐約時報》曾報導，花旗發言人羅梅羅阿普樂絲（Danielle Romero-Apsilos）對此指出：「我們無法確認桑托斯先生的任職紀錄，也對他宣稱擔任的職務名稱感到十分陌生。」

此外，根據《美聯社》報導，桑托斯從年輕時即開始累計多項犯罪記錄，如在賓州透過假支票購買價值上千元的狗、在紐澤西向獸醫師承諾將會支付狗動手術所需的3000元美金（約9.2萬新台幣）、謊稱要協助受暴寵物進行募款、非法使用議員選舉募款資金，以及誇耀自己手上有13棟房產等多項不實詐騙行為。

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