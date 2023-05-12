泰山連續違反重訊規定，證交所重罰300萬限期補正；泰山已提告獨董陳敏薰確認委任關係不存在

泰山：陳敏薰喪失獨立性，已提告確認委任關係不存在

（中央社）泰山5月9日解任獨立董事陳敏薰的重大訊息公告，遭證交所要求更正。泰山企業昨（11）日發布新聞稿回應表示，經營團隊已於昨天赴臺北地方法院針對獨董陳敏薰執行職務喪失獨立性，提起確認陳敏薰與泰山間董事委任關係不存在訴訟。

泰山新聞稿指出，陳敏薰身為泰山公司獨立董事，本應獨立執行職務，不僅對於任職公司應保持獨立性，對於任職公司法人股東，亦應保持獨立性，此有商業法院所作裁定可循，對於主管機關未審先判，逕認陳敏薰並未構成當然解任事由乙節，深表遺憾。

泰山指出，112年4月20日召開審計委員會會議，陳敏薰不僅未予制止法人股東龍邦公司指派董事劉偉龍荒誕不法行徑，反而配合劉偉龍行動，恣意干擾、中斷審計委員會會議進行，顯然是聽從法人股東龍邦公司指示而為行事，陳敏薰本應具有的獨立性早已蕩然無存，實令人遺憾。

新聞稿指出，陳敏薰後於112年5月5日、同年5月6日更罔顧其獨董身分，宛若龍邦公司受雇員工，偕同法人股東龍邦公司指派董事劉偉龍、韓泰生、委任律師黃福雄等人召開記者會，擅自就112年4月20日發生事實經過，惡意加油添醋，並為子虛烏有陳述，對此甚難苟同，呼籲陳敏薰勿再信口雌黃，以免招惹訟爭。

泰山表示，獨立董事本應恪遵獨立性，不得為任何公司，亦不得為任何特定股東服務，對於陳敏薰聽命於龍邦公司，而淪為戕害泰山全體股東權益幫兇行徑，深感憤慨，為維護全體股東權益，特向法院提起訴訟，確認陳敏薰與泰山間董事委任關係不存在。

Photo Credit: 中央社 食品廠泰山經營權之爭延燒，市場派龍邦公司6日召開記者會，質疑泰山投資街口支付案違法，左起為龍邦律師黃福雄、泰山獨立董事陳敏薰、龍邦董事長劉偉龍、泰山董事韓泰生。

泰山連續違反重訊規定，證交所重罰300萬限昨晚9時前補正

（中央社）泰山公司爭議不斷，證交所昨天出重手，以泰山近期多次違反重大訊息申報規定，重罰新台幣300萬元違約金，創下上市公司天價違約金。證交所限期泰山昨天晚間9時前補正資料，若仍未補正，將再加重違約金金額或改為全額交割的變更交易方法處置。

證交所新聞稿指出，泰山公司近期多則重大訊息，核有依規應輸入公開資訊觀測站情事，經證交所多次提醒，泰山公司仍有延遲輸入或迄未輸入事項。證交所列出泰山4大違反規定事項如下：

第一，112年4月21日向智慧財產及商業法院聲請禁止龍邦國際興業股份有限公司等7名股東召集泰山公司112年第2次股東臨時會一案，泰山公司遲至5月4日晚間8時41分始輸入公開資訊觀測站重大訊息畫面。

第二，112年5月6日下午3時，泰山公司召開記者會說明街口金融科技股份有限公司股權投資案，依規應於事實發生日，即5月5日輸入重大訊息，但遲至5月8日上午0時26分始輸入公開資訊觀測站重大訊息畫面。

第三，112年5月8日泰山公司發布「公告本公司取得非簽證會計師內部控制專案審查報告」重大訊息，針對會計師保留意見部分，均未詳實揭露，經洽其補正惟迄未辦理。

第四，112年5月9日泰山公司發布「公告本公司獨立董事陳敏薰依法當然解任」重大訊息，與主管機關函示不符核有未當，經證交所5月10日函洽於當日更正，但迄未辧理。

證交所表示，泰山違反重大訊息處理程序規定，屬再犯及違失情節重大，因此證交所依「對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第15條規定，對泰山公司處以新台幣300萬元違約金。

證交所要求泰山確實改善，並就未補正部分限期泰山公司於今天晚間9時前補正完畢，若泰山仍未補正，證交所將再加重違約金金額或為上市有價證券變更交易方法處置。

Photo Credit: 中央社 食品廠泰山擬以新台幣36億元取得街口金融科技40.4%股權，遭市場派龍邦質疑程序違法。街口集團創辦人胡亦嘉8日召開記者會表示，街口不可能介入 泰山經營權爭議，是無端被捲入的第三方。

遭證交所重罰限期補正重訊，泰山晚間9時前上傳2公告

（中央社）證交所昨天列出泰山4項重訊申報缺失，重罰新台幣300萬元天價，並限昨天晚間9時前補正，泰山則趕在昨晚8時50分前完成兩則公告補正上傳。

泰山更正公告中，在取得非簽證會計師「內部控制專案審查報告」內容指出，對內部控制制度設計及執行之有效性出具保留結論；對內部控制制度聲明書所聲明之事項出具無保留結論。

另外，泰山提告獨立董事陳敏薰事宜說明部分，除了敘述發生原委（含爭訟標的）外，泰山表示已由受委任律師提起本件確認委任關係不存在訴訟。

泰山同時說明，有關獨立董事陳敏薰前開行徑，泰山認為已符合當然解任事由，惟證交所既然有不同意見，泰山今日已委請律師提出確認委任關係不存在之訴，盼由司法機關做最終認定。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航