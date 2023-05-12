川普出席CNN座談會重點一次看：否認性侵、重申選舉舞弊、首度回應國會暴動案

（中央社）美國前總統川普（Donald Trump）過去大致僅接受對他友善的保守派媒體採訪，他10日在黃金時段出席CNN現場直播座談會，時隔多年首度接受主流媒體訪問，重申他對選舉與性侵案等議題的說法。

《美聯社》報導，10日在新罕布什爾州舉行的座談會，是川普自2016年來首度參加美國《有線電視新聞網》（CNN）節目。他先前稱CNN是報導「假新聞」的媒體，擔任總統時從未同意接受CNN記者採訪。

川普競選團隊表示，川普已開始把重心轉移到2024年選戰，屆時可能再度對決現任總統拜登，他上CNN節目是踏出共和黨舒適圈。

以下是川普出席CNN座談會的對談重點：

涉性侵判賠500萬美元，重申不認識專欄作家

在川普出席CNN座談會的前一天，紐約陪審團裁定川普須為近30年前性侵一名女子，以及在這名女子公開談論此案時誹謗她負責。

陪審團裁定專欄作家卡洛爾（E. Jean Carroll）可獲得500萬美元（新台幣1.5億元）賠償金。陪審團駁回卡洛爾聲稱遭強暴的說法，但裁定川普須為罪名較輕的性虐待負責。川普否認犯罪，稱他1996年從未在百貨公司與卡洛爾邂逅，且不認識卡洛爾，並說他打算提出上訴。

CNN主持人柯林斯（Kaitlan Collins）詢問川普有關此案裁決結果的問題時，川普說他的民調支持度上升，並重申他不認識卡洛爾，但目前至少有一張他們兩人的合照流出。

川普說：「我不認識她。我從未見過她。我根本不知道她是誰。」柯林斯問這會不會影響到他對女性選民的支持時，川普沒有理會，並以嘲諷的語調重述卡洛爾的說詞，引起現場觀眾哄堂大笑。柯林斯試圖打斷他，但川普沒有停下來的意思，並稱這是「捏造的故事」，稱卡洛爾「腦子有問題」。

2020年選輸拜登，重申選舉舞弊是騙局

柯林斯10日開門見山問川普，為什麼他覺得應該再度參選，川普幾乎馬上重複他關於2020年總統選舉的謊言，一再毫無根據地指控發生選舉舞弊情事。

川普平常站在替他歡呼的支持者前，都會在舞台上大肆宣揚選舉舞弊，但他10日較平鋪直敘地稱「選舉被動過手腳」、是場「騙局」，之後柯林斯打斷他，更正他的說法，並要求他公開承認敗給拜登。

Pressed by CNN's @kaitlancollins in a New Hampshire town hall, former President Donald Trump again refuses to concede that he lost the 2020 election and repeats his false claims about election fraud.



Follow live updates and watch now. https://t.co/prGSnWv2ZL pic.twitter.com/KXAqTktWzE — CNN (@CNN) May 11, 2023

首度回應國會暴動案，拿推文證明曾籲川粉撤離

川普散播關於2020年選舉敗選的謊言，讓川粉聽到氣得於2021年1月6日闖入國會山莊鬧事。在閃躲尖銳問題多年後，川普10日首度在主流媒體回答暴動案的問題。

柯林斯問川普是否會後悔他在2021年1月6日的行為時，這位前總統馬上開始讚揚當天聆聽他談話的群眾規模，說出席造勢的觀眾都相信選舉被「動了手腳」。當時，部分支持者後來開始往國會山莊前進。

川普說：「他們在那裡感到十分驕傲。他們是心中有愛才出現在那。這很不可思議，那是很美好的一天。」

柯林斯追問川普，為什麼他沒有要求支持者離開國會山莊，或是派人協助驅散抗議群眾，結果川普轉移話題，試圖將過錯怪給時任眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）。

川普一度拿出他當天發出的推文列印紙本，顯示他在國會遭襲擊的數小時後，要求他的支持者離開國會山莊。

若政府未砍預算，促共和黨人引發債務違約

《法新社》報導，川普10日敦促共和黨籍國會議員，如果與總統拜登同黨的民主黨人不同意削減開支，他們應該拒絕調高美國債務上限，觸發債務違約。

川普說：「我要跟共和黨籍的眾議員與參議員說，如果他們沒有同意你們大減開支，你們必須讓債務違約。」

美國取消所謂的舉債上限往往是例行公事。但去年期中選舉贏得眾議院多數的共和黨關切預算支出，矢言僅在支出限制實施下，才會提高目前31.4兆美元上限。

但川普又說，他覺得這種情況不太可能發生。他說：「我不認為他們會這麼做，因為我覺得民主黨人絕對會屈服，因為大家不希望這種事發生。但這比我們現在做的事好，因為我們花太多錢在醉醺醺的士兵身上了。」

《美聯社》報導，出席座談會的觀眾主要是共和黨人與無黨派人士，他們大多支持川普，在川普闡述自己的觀點時，觀眾席傳出笑聲並熱情回應。川普在座談會結束時向觀眾說：「我喜歡你們。」

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：朱家儀