川普出席CNN座談會重點一次看：否認性侵、重申選舉舞弊、首度回應國會暴動案
我們想讓你知道的是
10日在新罕布什爾州舉行的座談會，是川普自2016年來首度參加CNN節目。他先前稱CNN是報導「假新聞」的媒體，擔任總統時從未同意接受CNN記者採訪。川普競選團隊表示，川普已開始把重心轉移到2024年選戰，屆時可能再度對決現任總統拜登，他上CNN節目是踏出共和黨舒適圈。
（中央社）美國前總統川普（Donald Trump）過去大致僅接受對他友善的保守派媒體採訪，他10日在黃金時段出席CNN現場直播座談會，時隔多年首度接受主流媒體訪問，重申他對選舉與性侵案等議題的說法。
《美聯社》報導，10日在新罕布什爾州舉行的座談會，是川普自2016年來首度參加美國《有線電視新聞網》（CNN）節目。他先前稱CNN是報導「假新聞」的媒體，擔任總統時從未同意接受CNN記者採訪。
川普競選團隊表示，川普已開始把重心轉移到2024年選戰，屆時可能再度對決現任總統拜登，他上CNN節目是踏出共和黨舒適圈。
以下是川普出席CNN座談會的對談重點：
- 涉性侵判賠500萬美元，重申不認識專欄作家
在川普出席CNN座談會的前一天，紐約陪審團裁定川普須為近30年前性侵一名女子，以及在這名女子公開談論此案時誹謗她負責。
陪審團裁定專欄作家卡洛爾（E. Jean Carroll）可獲得500萬美元（新台幣1.5億元）賠償金。陪審團駁回卡洛爾聲稱遭強暴的說法，但裁定川普須為罪名較輕的性虐待負責。川普否認犯罪，稱他1996年從未在百貨公司與卡洛爾邂逅，且不認識卡洛爾，並說他打算提出上訴。
CNN主持人柯林斯（Kaitlan Collins）詢問川普有關此案裁決結果的問題時，川普說他的民調支持度上升，並重申他不認識卡洛爾，但目前至少有一張他們兩人的合照流出。
川普說：「我不認識她。我從未見過她。我根本不知道她是誰。」柯林斯問這會不會影響到他對女性選民的支持時，川普沒有理會，並以嘲諷的語調重述卡洛爾的說詞，引起現場觀眾哄堂大笑。柯林斯試圖打斷他，但川普沒有停下來的意思，並稱這是「捏造的故事」，稱卡洛爾「腦子有問題」。
- 2020年選輸拜登，重申選舉舞弊是騙局
柯林斯10日開門見山問川普，為什麼他覺得應該再度參選，川普幾乎馬上重複他關於2020年總統選舉的謊言，一再毫無根據地指控發生選舉舞弊情事。
川普平常站在替他歡呼的支持者前，都會在舞台上大肆宣揚選舉舞弊，但他10日較平鋪直敘地稱「選舉被動過手腳」、是場「騙局」，之後柯林斯打斷他，更正他的說法，並要求他公開承認敗給拜登。
- 首度回應國會暴動案，拿推文證明曾籲川粉撤離
川普散播關於2020年選舉敗選的謊言，讓川粉聽到氣得於2021年1月6日闖入國會山莊鬧事。在閃躲尖銳問題多年後，川普10日首度在主流媒體回答暴動案的問題。
柯林斯問川普是否會後悔他在2021年1月6日的行為時，這位前總統馬上開始讚揚當天聆聽他談話的群眾規模，說出席造勢的觀眾都相信選舉被「動了手腳」。當時，部分支持者後來開始往國會山莊前進。
川普說：「他們在那裡感到十分驕傲。他們是心中有愛才出現在那。這很不可思議，那是很美好的一天。」
柯林斯追問川普，為什麼他沒有要求支持者離開國會山莊，或是派人協助驅散抗議群眾，結果川普轉移話題，試圖將過錯怪給時任眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）。
川普一度拿出他當天發出的推文列印紙本，顯示他在國會遭襲擊的數小時後，要求他的支持者離開國會山莊。
- 若政府未砍預算，促共和黨人引發債務違約
《法新社》報導，川普10日敦促共和黨籍國會議員，如果與總統拜登同黨的民主黨人不同意削減開支，他們應該拒絕調高美國債務上限，觸發債務違約。
川普說：「我要跟共和黨籍的眾議員與參議員說，如果他們沒有同意你們大減開支，你們必須讓債務違約。」
美國取消所謂的舉債上限往往是例行公事。但去年期中選舉贏得眾議院多數的共和黨關切預算支出，矢言僅在支出限制實施下，才會提高目前31.4兆美元上限。
但川普又說，他覺得這種情況不太可能發生。他說：「我不認為他們會這麼做，因為我覺得民主黨人絕對會屈服，因為大家不希望這種事發生。但這比我們現在做的事好，因為我們花太多錢在醉醺醺的士兵身上了。」
《美聯社》報導，出席座談會的觀眾主要是共和黨人與無黨派人士，他們大多支持川普，在川普闡述自己的觀點時，觀眾席傳出笑聲並熱情回應。川普在座談會結束時向觀眾說：「我喜歡你們。」
新聞來源
延伸閱讀
- 川普遭陪審團認定性侵作家卡洛爾，判賠500萬美元，選戰是否受挫待觀察
- 川普出庭應訊：3起封口費案被控34項重罪，若遭起訴還能再參選總統嗎？
- 川普若因與成人片女星封口費案被捕，將造成什麼衝擊？6大疑問一次看
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀
Tags：
【圖解】領航5G勢在必行！5G+創新應用師資最佳產業實戰推手等你同行
我們想讓你知道的是
除了校園與產業的媒合，師資人才培訓也是「5G+產業新星揚帆啟航計畫」的重點目標；舉凡輔導業師、校園教師、育成經理人以及5G產業相關新創領袖，都是創新應用師資人才招募計畫的目標對象，盼能透過計畫的參與交流，教學相長輔導校園與新創人才。
臺灣自108年5月10日核定「臺灣5G行動計畫」，全力發展各式5G電信加值服務及垂直應用服務，提升數位競爭力、實現智慧生活，時至今日，隨著5G應用場景越來越普及， 5G相關的技術研發和人才需求也快速增加，根據國家發展委員會《111-113年重點產業人才供需調查及推估》彙整報告，因應物聯網、5G產品與應用服務持續增加，通訊（含5G）產業人才需求年增5000人，是需求量增加前三大產業，而IC設計、通訊相關產業平均每年新增的需求人數合計為2萬6340人，結合智慧製造、AI應用服務更高達7萬4990人，顯見由於5G趨勢議題發酵，進而帶動通訊暨5G相關產業專業人才需求上升。從學校到企業、政府部門皆紛紛加強5G人才培訓，因此，優秀的5G師資人才，勢必也將成為推動產業升級和創新應用的重要關鍵。
人才 x 技術，多角媒合交流打造亮眼成果
當國內企業市場普遍求才若渴，為了促進臺灣產業轉型升級，自民國109年起，經濟部工業局即開辦「5G+產業新星揚帆啟航計畫」，不只是從產學合作端著手，更瞄準傳道授業的師資超前部署，以強大的國內外大廠資源，為師資們提供一個多元的增能環境，加值後不僅優化國內師資能量，更為培訓5G人才繼續努力。
不過，了解創新應用師資內容之前，讓我們先看看過去幾年推動5G師資人才培訓這方面，擁有怎樣亮眼成績？109至111年期間，「5G+產業新星揚帆啟航計畫」共推動74位種子師資，這些種子師資都是經過培訓後協助新創團隊、企業或校園人才，加速產業升級的重要推手之一！讓我們透過以下的實例，看看5G+創新應用師資究竟達成了什麼樣具體的幫助。
#亮點一：加深跨域交流應用，1+1>2！
當5G技術與室內設計跨域結合，能夠激盪出什麼樣的火花？由陽明交通大學與僑光科技大學共同組成的「室實擺在眼前」，在僑光科技大學機械與電腦輔助工程系林昱呈主任的指導與鄭淳詩講師的帶領下，應用5G XR數位虛擬設計建構數位展場，榮獲2022通訊大賽-5G領航創新應用競賽斬獲概念組數位娛樂領域冠軍。團隊也以3D掃描與追蹤定位之核心技術，進一步與中興大學物聯網製造基地合作，開發國產晶片並持續以AI演算法讓沉浸體驗最佳化，優化使用者體驗，讓概念產品能夠創造產品商品化。
另一個例子則是將5G技術應用在農業，致理科大行銷與流通管理系暨商務與智慧創新研究所費聿明副教授，透過本計畫加值5G專業知能，輔導團隊「雲聯勁網」將5G技術結合AI辨識雞隻健康狀態，成功獲得2021通訊大賽-5G領航創新應用競賽概念組冠軍。此外，團隊也加入RFID技術，記錄雞隻的移動距離並換算雞跑步步數，成功入選科技部2022Fiti創新創業激勵計畫。
這樣類似的技術，費聿明副教授也進一步協助團隊應用於臺製咖啡烘培機聯網智能化，買家透過遠端控制烘豆流程，運用5G即時傳輸影像與聲音，再經由AI辨別協助完成咖啡豆烘焙，從農業到餐飲，逐步將5G通訊擴散應用在不同領域中。
#亮點二：激發產學合作，開拓更多可能！
各領域延伸應用外，企業與校園間的資源整合更利於5G量能的延續，新創公司「獵戶科技」便是透過計畫平台與國立陽明交通大學串接，展開「5G專網場域測試」與「定位數據優化5G網路管理功能」合作，並於MWC(Mobile World Congress) 2023巴塞隆納進行相關展示。
而國立高雄科技大學智慧商務系李仕雄副教授，則是透過整合衛星與5G通訊，將技術轉移衛星通訊模組與對話啟動協定相互傳輸功能應用於產業界，且在計畫支持下持續投入產業人才培育與發展，因應高齡化社會變遷，以物聯網技術與人工智慧演算法，開發更便民有感的智慧長照系統與免鑰匙智慧辨識模組。
目前負責南臺科技大學校園行動電信中心的資訊工程學系杜俊育助理教授，亦在完成計畫多元課程後，融合國際5G知能並與臺廠網通業者合作，斥資千萬打造國內自主5G企業專網平台，致力5G O-RAN技術與應用服務驗證，創造貼近產業實作環境，深化產學合作。
#亮點三：投入混成培育，一起壯大5G能量！
除了實戰應用，創新應用師資也會成為加值數位內容的重要推手，「5G+產業新星揚帆啟航計畫」官方網站上有許多提供給學員學習的線上課程，以及社群論壇交流等資源，經培訓之後，種子師資也會擔任講師、資訊專家等，協同學員成長；或者投入這些相關線上資源的產出，如自製影音課程、撰寫社群專欄文章等。
即刻加入創新應用師資方案，拓展你的5G能量 ！
透過5G創新應用師資綜合培育，以及多元課程加值，讓師資結合其原本既有育成輔導經驗，就能共同協助新創/學生團隊孵育5G應用，同時也讓自己擁有更多實戰經驗與拓展人脈網絡、與更多同好交流。112年 5G+ 創新應用師資歡迎盡快報名加入，培訓方案詳細內容請見下圖：
不僅有完善的研習時數，還提供國際5G專業課程以及5G場域體驗、資源交流等豐富資源機會，如果你具備相關條件，對於5G產業也懷抱高度熱忱，「5G+產業新星揚帆啟航計畫」創新應用師資就是你絕佳的舞台！
☞現在馬上申請：https://www.5g-jump.org.tw/zh-tw/bulletin/content/1785
5G跨域創新時代，實戰應用成關鍵！
除了前述的創新應用師資可以幫助提升產業5G相關技術含量，為了讓學生未來投入職場時，能夠快速接軌產業節奏與實作需求，如何鏈結產業與新鮮人也是「5G+產業新星揚帆啟航計畫」很重要的一環，截至112年4月17日，「5G+產業新星揚帆啟航計畫」已累積1120位學生報名參加，成功推動至少10案產學合作計畫、媒合395位產業新星，歷年媒合率高達98％。「5G+產業新星揚帆啟航計畫」作為培養5G產業即戰力的推手，希望透過邀請大專校院應屆畢業生、大三以上或碩博士在學生前來參與5G研發實戰，只要報名完成媒合，即可進入相關實戰研習，藉此精準鏈結企業與新鮮人，不僅讓學生畢業即可學以致用，更是作為讓學生超前部署、提前做好職涯規劃的最佳利器。
▶瞭解更多5G+產業新星揚帆啟航計畫，為5G應用賦能加值！
▶延伸閱讀：《5G人才布局之道，給5星級的你知道！》特別報導專區
經濟部工業局廣告