2023/05/12,
政治

連勝文赴西安祭祖與國台辦主任宋濤會見，強調堅持九二共識、反對台獨

連勝文赴西安祭祖與國台辦主任宋濤會見，強調堅持九二共識、反對台獨
Photo Credit: 中央社

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宋濤在西安會見連勝文，請其代為轉達中共總書記習近平對其父連戰的親切問候。宋濤表示，習近平指出，台灣是中國的台灣。解決台灣問題是中國人自己的事，要由中國人來決定。「我們要堅持『九二共識』、反對『台獨』分裂行徑和外部勢力干涉。」

（中央社）中國國民黨副主席連勝文10日抵達陝西省西安市展開為期4天的祭祖行程，據陸媒報導，中國大陸國台辦主任宋濤昨（11）日親赴西安與連勝文會見，雙方互相轉達問候，強調要堅持九二共識。

據《央視新聞》報導，宋濤在西安會見連勝文，請其代為轉達中共總書記習近平對其父連戰的親切問候。

宋濤表示，習近平指出，台灣是中國的台灣。解決台灣問題是中國人自己的事，要由中國人來決定。「我們要堅持『九二共識』、反對『台獨』分裂行徑和外部勢力干涉，維護台海和平穩定，推動兩岸關係和平發展，推進祖國統一大業，為兩岸同胞謀福祉，為中華民族謀復興。」

宋濤還稱，對所有為兩岸關係和平發展作出貢獻的台灣同胞，歷史和人民不會忘記。

報導稱，連勝文轉達連戰對習近平的誠摯問候，表示兩岸應堅持「九二共識」、反對「台獨」，加強交流合作，維護台海和平，造福兩岸同胞。

連勝文及姐姐連惠心、弟弟連勝武，10日下午啟程前往西安展開為期4天的祭祖行程，為來自台南、長眠在西安的曾祖母沈璈掃墓。

連勝文辦公室表示，連勝文的曾祖父連雅堂長眠於新北市泰山，曾祖母則安葬於陝西西安清涼寺。從2005年時任國民黨主席連戰赴大陸展開「和平之旅」之後，連氏家族每年都會安排連氏兄弟姐妹輪流前往西安掃墓。過去4年因受疫情影響，無法前行。

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀


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