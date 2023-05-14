尊子漫畫：《明報》停刊40年政治諷刺專欄，再次引發香港新聞自由爭議
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香港記者協會主席陳朗昇對《BBC中文》記者說，他對尊子漫畫遭停刊不感到意外。但他認為，政治漫畫不是新聞報道，一定會有一些比喻、諷刺。有時可能有點誇張。「整個政府對尊子的漫畫高度重視、注視，只要他畫了什麼政府不認同的話，政府都會高調批評。這樣《明報》所受的壓力便很大。」
香港《明報》宣佈結束政治漫畫家尊子在該報已有40年歷史的政治漫畫專欄。該專欄過去半年多以來屢次被香港官員指責「抹黑政府」，停刊的決定再次引起業界擔憂香港新聞自由狀況。
《明報》5月11日出版的尊子漫畫上部以「編按」形式公布該決定，稱該專欄將於14日起停刊。報社未給出原因，只稱「《明報》多謝尊子40年來與我們一起見證時代的變遷」。
本名黃紀鈞的尊子回覆《BBC中文》查詢說：「我認為停刊的決定是協商下得出的。我覺得停刊的可能性常存在。漫畫因應形勢及讀者對象調整是常有的，只要不損害或扭曲含意。」
香港記者協會對尊子專欄遭停刊感到「痛心」，稱此事「反映本港容不下批評的聲音，言論自由的空間遭進一步收窄，對社會百害而無一利」。明報員工協會稱「多元社會應該包容不同聲音」。
特區民政及青年事務局是最近一個批評尊子漫畫的特區政府局級部委。局長麥美娟11日被媒體追問香港是否再也容不下諷刺性及嬉笑怒罵的媒體內容。
麥美娟回答：「對於個別機構或人士所作的決定，我們不評論。作為政府來說，我們會虛心接納不同的意見。」
「不過對於一些不實的言論，或與事實不符的事情，我們必須予以澄清。這是我們要讓市民清楚知道事實的真相。」
特區政府一年內六次點名批評
黃紀鈞1955年生於香港，香港中文大學藝術系畢業後曾當教師，當時已兼職創作政治漫畫。1973年加入《明報》當外電編譯，1983年獲《明報》創辦人金庸（查良鏞）邀請他接手政治漫畫專欄，他自此開始使用筆名「尊子」與「紀文」發表漫畫。
尊子在1980年代還曾為直屬中共涉港事務系統的《大公報》與《新晚報》畫漫畫，近年則以《明報》和《蘋果日報》為主。2021年6月《蘋果日報》遭香港國安警察搜查後停刊，尊子便只剩下《明報》兩個漫畫專欄。
過去八個月，尊子先後被特區政府六次指責其漫畫失實。
其中，今年1月5日，尊子發表以中國人大常委會對中國《香港國安法》釋法為題的漫畫，當中寫道：「今次人大釋法沒增加特首的權力……只是確認為維護國安，特首可為所欲為。」特區政府第二號人物，政務司司長陳國基在Facebook上發文，點名批評該漫畫「對行政長官履行維護國家安全的憲制責任作出偏頗、誤導並且失實的指控」。
到4月，尊子的一幅漫畫諷刺特區政府撥備巨資予執法部隊更新器材，特區保安局局長鄧炳強4月2日點名指控尊子「用一些誤導性的指控來挑動市民對政府的不滿」，又說：「事實上，《明報》的尊子在過往六個月不只一次針對政府，作出一些誤導性的指控。」
鄧炳強表態後，《大公報》發表評論文章，稱尊子「總之凡是中央和特區政府的政策必定肆意抹黑，凡是反中亂港分子必定大力吹捧，凡是愛國愛港力量必定嘲諷」，促請特區政府效法新加坡「以訟止謗」，提起訴訟，又提醒在一些國家，誹謗「更被認為是刑事犯罪而不是一種侵權行為」。
到本周，特區政府發表整頓區議會及其選舉制度方案，尊子發表漫畫，稱只要「長官」認為合適，考試語文不及格、膽固醇過高、癡肥等都可被特首委任為指定地方組織成員，參與篩選候選人。民政及青年事務局發文稱，該漫畫「扭曲、抹黑政府」，「內容無視事實，混淆視聽，並帶有歧視成份」。
這篇貼文還說：「近日《明報》接二連三針對政府完善地區治理建議方案作出一些誤導性的言論，扭曲解讀建議方案內容，屬政治凌駕道德的行為。」
尊子以文字回應《BBC中文》記者查詢說，他與《明報》編輯人員一直在關注這些官方表態。被問到會否擔心遭執法人員抓捕時，他只說這「很難掌握」。
對於在這樣的氛圍下告別已工作了40年的專欄，尊子說：「我想無論從新聞工作人員或創作人員角度來看，都不會停下吧？用什麼形式或方法則須做點腦力勞動。」
他還寄語香港新聞同業：「新聞工作可說是沒有休止的。有心便有新聞，沒心便看不到新聞發生。」
尊子從前也曾遭遇其它爭議事件。1998年，尊子應邀到新加坡參與一場藝術創作交流活動，其中一幅以開國總理李光耀和時任總理吳作棟為題的漫畫被認為內容不能接受，多次要求更改。尊子不予妥協，結果所有畫作被撤展丟棄。當時香港有報章稱是新加坡官員所為，《明報》則稱是新加坡國家美術館館員所為。
1999年12月20日凌晨，葡萄牙剛向中國移交澳門治權不久，澳門特區司法警察將身處當地的尊子夫婦連同11名澳門藝術界人士拘捕扣留三個小時。尊子獲釋後稱，他當時在參與澳門藝術界組織的另類「慶回歸」活動。司警並未起訴尊子，他在2002年也再次到澳門參與「港澳報刊漫畫人作品展」。
尊子漫畫專欄結束後各界反應
《明報》報系在1995年被馬來西亞商人兼華文報業大亨張曉卿收購，使其成為大馬《星洲日報》報系的一部分，2014年一輪人事耿迭，引起外間對其編採立場與自由的關注，而當時被觀察人士質疑其親近中共的張曉卿強調其辦報「沒有預設立場」。
此後該報在多數時間還是被視為親民主派報章，在《蘋果日報》結業後，更反被《大公報》質問「《明報》想接過《蘋果》的煽動角色」。
《明報》工會——明報員工協會——就尊子專欄停刊發表簡短聲明說：「尊子從80年代開始在《明報》畫政治漫畫，以嬉笑怒罵的方式針砭時弊，吸引讀者關注社會議題。本會對尊子漫畫停刊表示遺憾和無奈，亦感激尊子多年來為《明報》付出的心血。」
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先研究人的需求，再講求能量平衡：透過空間佈置，創造適合自己的真正好風水
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江名萱老師以多年研究風水的成果，加上觀看居家、辦公空間風水的經驗，給正要買房裝潢、或想要調整居家空間的讀者們一些建議。現在就跟著江老師一起找出適合自己的風水，讓生活與工作都能更愉快舒適。
風水強調順勢而為、師法自然，相信可以利用天地間的自然能量，來改善居家、工作的環境，進而讓生活在其中的人們，感到平靜、和諧、愉快，運勢也能隨之開闊順暢。而在一個空間中，除了既有的方位之外，外部環境的條件、內部的裝潢佈置如何達到能量的相輔相成、和諧共好，也是落實風水哲學的面向之一。
天、地、人、時的最佳平衡
「一個好的風水方法，加上完整的事先規劃，就是創造最佳空間的重點。」江老師強調。所謂好的風水方法，指的是追本溯源。「風水是一個流傳千年的學問，而這一切，都濃縮在一本《青囊經》中。後代對《青囊經》的註釋、拆解，甚至其他所謂風水學的著作，可能都慢慢地背離原意，甚至往玄幻、迷信的方向偏離。所以如果真的要理解風水、利用風水，就必須回到經典，才能真正的認識風水是什麼，也才能更好地利用這門學問。」對江老師來說，一個好的風水師，應該要以經典中的知識，來掌握風水對人和空間的影響，進一步去設計、利用、活化這個空間中的所有條件，引入外部環境的旺氣，才能真正創造出一個適合人居住，或者辦公、做生意的所在。
「我們家是三代同堂，所以當初在設計的時候， 讓三代可以和和氣氣、快快樂樂地住在同個屋簷下，就是我的優先考量。」考慮到每個人生活的習慣有所不同，家庭生活中不可或缺的，就是完善的公共空間以及私人空間，無論多少人住在一起，都應該做到讓彼此可以輕鬆相聚，又能保留各自隱私。「長輩的需求和兒孫輩的需求絕對不一樣，如果空間規劃沒有考慮到這一點，就會造成生活上的種種不便，進而影響情緒。而居住環境對人來說，又是一個重要的『充電』場所，電沒充飽，人當然沒有精力去工作、唸書，甚至心平靜氣的跟人相處，所有的問題就是都從這裡跑出來。」
對江老師來說，風水的重點之一，在於讓每一個人可以各司其職、各在其位，當人被放在正確的位置上，便自然而然地心情愉快、充滿動力，即使遇到挫折和問題，也能以更從容、積極的態度去面對解決。「風水沒有什麼玄秘，就是讓人在一個空間中，能夠感到舒適、自在，而這個空間也可以帶動能量的流動，讓人和宇宙、天地、山川等等外部空間和諧相處。」
掌握風水原理，為自己創造出合宜的居住空間
江老師除了分享自己在規劃居住空間中的考量之外，也提供了一些非常實用的建議，給現在正準備買房、佈置住家的人一些參考。「大多數人在購屋的時候，其實並不擁有建築權——這個權力被建商掌握，所以你不太能決定整個屋子的坐向、格局，也不太能決定每一個空間的大小。」江老師說道。但是，一個好的風水師，並不會將這些無解的條件視為問題，反而會懂得善加利用外部環境的條件，截長補短，將旺氣引入家中。「因為當我們在觀看風水，並不是只看這間屋子，包括整個周邊環境，甚至整個城市的地形地貌，都要納入考量。」江老師強調。
當然，在可以控制的範圍內，江老師建議大家要對所選擇的地區有一定的了解，特別是該區的風水地理特徵，是不是能夠創造出良好氣場。同時也要注意選擇遠離污染源、噪音和繁忙交通的地點，「不過，選擇的重點還是要回歸到使用者身上。比方繁忙的交通對於做生意可能是有幫助的，但一個安靜、休息用的住家，可能就並不需要這些。所以並不是交通繁忙不好，而是這個條件對空間以及使用者帶來什麼樣的影響。」在江老師的風水學中，整理好自己的條件，認清空間的屬性，就是創造好風水的第一步。
同樣的，在居住空間的裝修過程中，也必須從使用者的需求出發，「有了這個前提，你的佈置就會是為你而服務，從家具擺設、顏色搭配、燈光照明等，一切都能安放得恰如其分，進而創造出舒適、和諧並充滿活力的生活空間。」江老師也提到，如果可以的話，盡可能避免過於狹窄、擁擠的空間布置，因為這樣就等於從根本上阻斷了空氣、光線等能量在空間中流動的可能性。同時，使用者也應該要用心維持居住空間的清潔、清爽感，這是保持良好風水的關鍵，也能幫助使用者提升幸福感和生活品質。
好位置？壞位置！先別急著下定論
現代人生活中最常活動的空間，除了住家之外，大概就是辦公室了。「從老闆的角度來看，他在這個辦公室中的位置風水，必須要符合他可以領導所有員工、追求成就、業績興盛的目標。上班族也是一樣，你的座位，就是你的『統御空間』，你需要的就是一個可以為你帶來業績、和人溝通無礙的風水設計。」在辦公室中，每一個座位的風水，同樣也應該參考整體空間，甚至外部環境所帶來的影響。「比方坐在辦公室門口好了，這樣不好嗎？或許並不見得。從能量的角度來看，整個辦公室中窗戶的位置、門的位置，甚至空調的位置，這些會帶來空氣、光線流動的要素，是不是能夠和你的座位形成一個很好的能量行進路線，進而創造出一個舒適、有效率的工作環境，就比坐在哪裡還要重要。」
除此之外，開店、做生意的場所，當然也會有相對應合適的風水安排。「有時候在同一條路上的一排商店中，看起來幾乎是同樣的條件，為什麼有些店家可以長長久久，有些店家卻是常常更新，這是因為在風水上來說，即使是同一條路上，每一間店所在的位置還是非常不一樣。」江老師解釋，地球就像是一塊巨大的磁鐵，從南北極延伸出來的磁力線，對地球上的每一方空間都有非常細緻的影響。而這個磁力的分佈，其實和風水羅盤上的二十四山互相呼應。「所以一個好的風水師在看方位的時候，他看的不僅僅只是方向，而是這個地點和地球如何互相關聯，再搭配其他地理條件，甚至樓層的高度，去規劃出一個空間的風水設計。」江老師補充。
「尊天之道，以奪天光催富貴；鑿人之性，以積德業照前程；法地之理，以得地靈出人傑。」江老師希望能夠提醒大家：所謂的風水，必須先瞭解自己的需求和狀態，選定一處空間之後，以完整的設計和預先規劃，將天地間的自然能量，透過現代裝潢佈置，有效率且穩定的導入空間中，進而為使用者帶來平順的生活、暢旺的事業發展。也因此，在江老師的風水觀中，風水是一個很有系統的、科學的工程，沒有無謂的禁忌，只有順應天地能量、實用性和美學的設計，讓風水成為一種助力，為空間的主人所服務。
希望大家在建立基礎的風水觀之後，更能理解和善用風水學的原理，再加上平時累積做好倫理道德規範，為自己創造出一個良好的空間，帶來正面的能量和運勢，讓生活和工作都能更加美好、充實。