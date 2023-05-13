軍方越過了「紅線」：巴基斯坦前總理伊姆蘭・汗被捕，為何引發全國抗議？

Photo Credit: Getty Images / BBC News 伊姆蘭・汗的支持者稱，政府拘捕他是越過了紅線。

支持者眾多的巴基斯坦前總理伊姆蘭・汗（Imran Khan）周二（5月9日）因腐敗指控被捕——幾個月來他一直成功避免了此事的發生，但這一刻終於還是到來。

過去數次的逮捕嘗試均功虧一簣。3月，法庭下令將他拘押，但是卻因為他的支持者與警察在他位於拉合爾的家門前發生衝突而擱置。

而他最終被捕的一幕，戲劇性也絲毫不差，當時他正身在首都伊斯蘭堡的法庭。在一群配有防暴裝備的警員包圍下，70歲的前總理幾乎被淹沒。他們將他押解出法庭外，將他綁上車。

自從去年在一次信任投票中落敗繼而下台後，伊姆蘭・汗面臨著數十項指控，包括腐敗和煽動叛亂。所以他的被捕並非出乎意料。

但是事件卻激怒了他的支持者，甚至在這個被推向危機邊緣、希望結束政治對峙的國家引起了震蕩。

伊姆蘭・汗為何被捕？

巴基斯坦政府表示，他因為在一宗腐敗調查中不配合當局而被拘押。

案件指控是伊姆蘭・汗在任總理期間收受土地作為賄賂，交換政治利益。它圍繞英國國家犯罪調查局（National Crime Agency）對巴基斯坦最大的地產商馬里克・裏亞茲・侯塞因（Malik Riaz Hussain）的「洗錢」調查而展開。

侯塞因被指向伊姆蘭・汗第三任妻子布什拉・比比（Bushra Bibi）設立的卡迪爾信託公司（Al Qadir Trust）提供土地。伊姆蘭・汗否認指控，表示土地是出於慈善目的的捐贈。

侯塞因否認洗錢，但是他在以土地換利益一事上的立場尚不為人知——他於今年較早前接受巴基斯坦國家問責局調查人員問訊，並錄下一段有關卡迪爾信託公司的聲明，但是具體內容未有公開，亦未被媒體報導。

被捕後，伊姆蘭・汗被加控一項腐敗罪名。這一指控是他未申報自己作為總理時收受禮物並出售所賺得的錢。周三一場聽證會上首次提出這一案件指控，伊姆蘭・汗則否認罪名。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 伊姆蘭・汗因腐敗指控被捕，在巴基斯坦引發抗議。

分析人士相信，如今他已在押，法庭可能會起訴他一系列罪名——這是他一直以來在躲避的事情，要麼通過不出席會議，要麼是在重重防衛下出庭並即申請保釋。事實上，他被捕的周二正是在試圖申請保釋，但最終被押走。

伊姆蘭・汗本人似乎對此有所凖備。被拘禁後，他發佈了一段較早前錄下的影片，當中表示，支持者看到這段訊息時，他很可能已經被捕。

不過，有可能他和他的律師均沒有預計他會在法庭的場合被逮捕，因為他過去也曾經出庭。但是這一次，執行拘捕令的不是警察，而是凖軍事武裝旁遮普遊騎兵（Punjab Rangers）。

伊姆蘭・汗的巴基斯坦正義運動黨（Pakistan Tehreek-e-Insaf，PTI）領導者和支持者稱，這是軍隊介入的明證。他們聲稱，拘捕與腐敗指控沒有太大關係，而完全是關於伊姆蘭・汗與軍方的持續公開對抗。他指控軍隊以及間諜組織三軍情報局（ISI）密謀暗殺他——去年他在一次槍擊中逃過一劫。

自1947年巴基斯坦獨立以來，該國軍閥曾三次奪權，且一直在政壇扮演重要角色。伊姆蘭・汗也被認為是在他們的支持下登上權力寶座。不過，他的優越出身，他曾作為板球運動員奪得的榮譽和聲望，以及他的個人魅力，令他的受歡迎程度遠超巴基斯坦近年出現過的任何人物。

Photo Credit: EPA / BBC News 前總理被捕加劇了巴基斯坦的政治動蕩。

他作為總理被趕下台時，很多人相信主要是因為他在任期間的糟糕政績，包括與軍方的決裂。但是，他很快就採取攻擊姿態，批評軍隊，並奉行一種獲得大眾共鳴的民粹主義敘事。而且他是高調地做這一切，舉辦大型集會和大規模的遊行，為地方選舉站台，當中很多由他的政黨勝出。

這種狀況持續了多個月，同時伊姆蘭・汗也逃避了逮捕。之後，他公開指控情報官員試圖暗殺他。被激怒的軍官否認指控，並且在逮捕的前幾天警告他不要再重覆提及。

現在，隨著軍隊採取強硬手段，伊姆蘭・汗的支持者稱，軍方越過了「紅線」——是前總理本人的紅線。隨著公眾憤怒轉向軍隊，巴基斯坦正面臨著前所未見的局面。

軍隊一份聲明稱，5月9日將會作為「黑暗的一章」被銘記，並且警告，假如抗議者向軍隊和其他政府設施實施更多攻擊，就會作出「極大的回應」。

緊要關頭

圍繞伊姆蘭・汗的不確定性令巴基斯坦癱瘓多月。

這個人口2.31億的核武國家本來已經面對著糧食價格飛漲、長年經濟危機和極端暴力的問題。與國際貨幣基金組織（IMF）談判急需的紓困措施沒有進展，今年將舉行的選舉亦陷入僵局。

分析人士認為，伊姆蘭・汗被捕只會加深越來越嚴重的不穩定，以及傷害前總理與建制之間和解的機會，無論是政府還是軍隊。

在總理夏巴茲・謝里夫（Shabaz Sharif）領導下掌權的13個聯合政府成員表示，他們「與逮捕行動無關」，稱行動符合程序。

但是其他人表示，伊姆蘭・汗被捕對政府有利，因為如果他被裁定有罪，就將失去參選資格，而且可能是終身。

伊姆蘭・汗在巴基斯坦政壇的冒起，幾乎與他的運動生涯一樣迅速。在爭奪國家最高權力的過程中，他甚至成功地將自己從一個富家公子板球偶像重新塑造成一個道貌岸然的政客。

很多人認為軍方在他走向總理寶座的路途上是他的同盟，而雙方都否認這一點——但現在，軍隊似乎站到了他的對面。

這對於伊姆蘭・汗和巴基斯坦來說意味著什麼，目前尚不清楚，因為這個國家正在走向一個前所未見的境地。