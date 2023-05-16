中國4月出口大漲、進口大跌、對俄貿易翻倍，這些現象意味著什麼？
我們想讓你知道的是
浙江大學經濟學者周君芝撰文分析認為，如果排除低基數效應，參照往年數據拉平計算，那麼今年4月出口金額幾乎與去年同期持平。不過，相比於周邊製造業為主的經濟體，中國的出口數據依然顯著，比如韓國4月出口萎縮14.2%，越南則萎縮13%。
中國海關總署5月9日公布的數據顯示，以美元計，4月中國出口同比增長8.5%，延續了一季度的增長趨勢。考慮到去年4月上海開始封城，今年4月的出口增長有低基數效應影響。
4月份的進口則大幅度下滑，進口2052.1億美元，下降7.9%，這使得中國在4月的貿易順差達到902.1億美元，擴大82.3%。
此外，4月份的外貿數據頗多關注點，比如對俄羅斯出口同比增長153%，新能源汽車出口大漲，以及高新技術產品出口受阻，一定程度可以折射中國經濟的現狀。
出口大漲與低基數效應
3月份中國出口大漲14.8%，4月份雖然回落了6.3個百分點，但8.5%的增長依然可觀。
ING首席中國經濟學家彭藹嬈（Iris Pang）向《BBC中文》表示，出口的正增長主要原因是去（2022）年疫情封鎖下的低基數的結果。
去年4月，上海疫情爆發，政府實施「封控」，造成去年4月出口訂單延遲交付，在數據上看，去年4月增幅收窄為3.9%，訂單擠壓到去年5月交付，造成5月的出口大漲14%。
浙江大學經濟學者周君芝撰文分析認為，如果排除低基數效應，參照往年數據拉平計算，那麼今年4月出口金額幾乎與去年同期持平。
不過，相比於周邊製造業為主的經濟體，中國的出口數據依然顯著，比如韓國4月出口萎縮14.2%，越南則萎縮13%。
周君芝認為，全球貿易摩擦和疫情，使中國產業轉移浪潮加速，而產業轉移帶來工程機械、零部件等生產資料出口，成為今年中國出口韌性來源。相比之下，生產資料出口恰恰也是中國區別於越南等國家的差異所在。
對俄出口翻倍
如果按照國別來看，中國對發展中國家的出口增長顯著提速，尤其是俄羅斯，今年4月對俄羅斯出口同比增長153%。
去年2月俄烏戰爭爆發後，歐美對俄羅斯的經濟制裁逐漸加碼，俄羅斯甚至無法使用國際資金清算系統（SWIFT）結算，這使俄羅斯不得不加大對華貿易力度，因為對華貿易至少可以通過中國央行打造的人民幣跨境支付系統（CIPS），使用人民幣結算。
歐美經濟制裁加上SWIFT禁令，推高了俄羅斯從中國進口的力度，根據俄羅斯官方數據，目前人民幣在俄外匯交易總量中所佔份額近40%，而在戰前，人民幣只佔0.32%。去年，俄羅斯從中國進口份額增長7%左右，從歐美日本進口份額則下降14%左右。
不過，中俄貿易的體量遠比不上與歐美之間的貿易量。俄羅斯進口的總規模大約在3000億美元左右，即使中國完全替代歐美日對俄出口的份額，再增長7%，也僅能再增長200億美元左右。相比中國接近4萬億美元出口額而言，帶動效應有限。
此外，中國對非洲出口的同比增速4月也達到50%。而對美國出口同比下降6.5%，對歐盟出口同比增長3.9%，都顯著低於整體8.5%的增速。對日本的出口則出現反轉，從3月份的同比下跌4.8%，變為同比增長11.5%。
進口萎縮意味著什麼
相比於出口的表現，進口則大幅弱於預期，按美元計價，4月中國進口萎縮了7.9%。
《路透社》分析認為，中國進口的低迷表明全球經濟將沒辦法過多依賴中國作為增長引擎，而且中國進口貨物中的一部分將在加工後，未來作為出口，這強化了中國一些主要貿易伙伴的經濟疲軟程度。
比如半導體的進口下降了15.3%，它作為手機、電腦以及新能源汽車的組成部件，暗示了這些物品的需求疲軟。
《路透社》援引分析人士稱，過去12-18個月，全球貨幣政策的急劇緊縮，以及最近西方銀行業面臨壓力，為中國乃至全球的復甦之路帶來憂慮。
「在今年年初，人們會認為重新放開後，進口將輕鬆超過2022年的水平，但情況並非如此，」經濟學人智庫（EIU）經濟分析師徐天辰，雖然中國在疫情之後的反彈迅速而劇烈，但它在很大程度上是對內的，世界其他地方沒有感受到。
「鑒於外部需求前景黯淡，我們認為（中國的）出口將進一步下降，然後在今年晚些時候觸底反彈，」凱投宏觀（Capital Economics）經濟學家黃子淳在其報告中稱。
「全球經濟正在惡化，將削弱中國的製造業。」彭藹嬈（Iris Pang）表示，很有可能，中國政府將介入，通過財政刺激措施支持製造業帶來的就業。
「房地產市場正在修復，可能會有幫助，但復甦剛剛開始，很緩慢。補貼國產商品（如電動汽車和消費類電器），以及加快基礎設施項目的交付，所帶來的財政刺激是最可能的財政支持方式。」彭藹嬈補充稱，除非國內企業投資開始失去動力，否則放鬆貨幣政策不會是一個有效的對策，目前一季度貸款需求強勁，因此中國央行可能保持現有政策不變。
汽車出口大增
分產品來看，汽車出口表現最為亮眼。4月同比增長196%。
根據中國乘用車市場信息聯席會的數據，其中新能源汽車開始放量出口。4月出口數量達到9.1萬輛，同比增長1028.5%，環比增長29.4%，佔乘用車出口量的31%。
中國乘聯會秘書長崔東樹撰文評價，中國自主品牌出口進入新能源發展機遇期，與燃油車落後於歐美國家不同，國內新能源汽車技術相對先進，出口機會巨大。
中國政府通過補貼支持新能源汽車行業已超過十年。隨著補貼政策的結束，中國汽車行業變得更有競爭力，但是要面對從政策驅動向市場驅動的轉型壓力。長期來看，新能源汽車將在中國經濟中發揮越來越重要的作用。
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南投縣13鄉鎮農特產品──北南投篇
我們想讓你知道的是
南投縣位處台灣中部，為台灣唯一不臨海的內陸縣及地理中心，也是海拔落差最大的縣市，海拔由高至低最高相差3000餘公尺。得天獨厚的多層次海拔亦孕育出多樣化的農特產品，例如花卉、竹藝品、香蕉、甘蔗、紹興酒、紅茶、高山茶等等，本文將再深入介紹「北南投」各鄉鎮的鄉鎮與農特產品，若有興趣不妨來南投晃晃吧！
南投縣位處台灣中部，為台灣唯一不臨海的內陸縣。縣內不只有台灣最高峰「玉山」、最大湖泊「日月潭」、台灣最長河流「濁水溪」之源頭，更是台灣海拔落差最大的縣市，從450到3600公尺，最高相差3000餘公尺。多層次的海拔亦孕育出南投農業多樣化的農特產品，例如花卉、竹藝品、香蕉、甘蔗、紹興酒、紅茶、高山茶等等。
南投13縣，依地理位置分為：
北南投：草屯鎮、國姓鄉、仁愛鄉、南投市、中寮鄉、埔里鎮、魚池鄉
南南投：名間鄉、集集鎮、竹山鎮、鹿谷鄉、水里鄉、信義鄉
以下介紹「北南投」各農業鄉鎮與農特產品：
南投農業特色－草屯鎮
草屯鎮舊名「草鞋墩」，早期為鹿港進入內山地區門戶，因其挑夫、商賈、拓荒者雲集，到此換棄舊草鞋，久而久之，草鞋成墩，故稱「草鞋墩」。草屯位處「副熱帶季風氣候區」，除東部少部分高海拔區，冬季溫度較低外，大致為冬季涼爽乾燥，夏季高溫多雨，利於生產農作物及各項經濟活動。草屯最重要的農作物當屬稻米、菸葉和檳榔。稻米種植面積為南投之冠，占半數以上；菸葉面積居全國第二位，而草屯鎮的種植面積即佔全縣六成，菸酒公賣局台中菸葉廠半數原料來自此地。
草屯鎮農特產品：稻米、菸草、檳榔、荔枝、薏仁、葡萄、火鶴花、香蕉、蜜釋迦
南投農業特色－國姓鄉
國姓鄉，因明末清初，鄭成功軍師劉國軒率兵肅撫，命名為「國姓」；戰後也依此改置「國姓鄉」。國姓鄉山多平原少，不適合耕作，故農民收入有限。國民政府撤退來台後，鼓勵民眾改種花卉水果，本縣梅樹種植面積約占全台的一半，產量冠全國。其中青梅栽植面積更超過1000公頃，占全縣第二位。居多客家人以獨特手藝醃製青梅，打造知名的「國姓梅」特產。另外柑林枇杷亦享譽全國，全盛時期，產量曾達全台70％。另外，在中潭公路旁的興起觀光草莓園。國姓枇杷和草莓產量近年來已躍為全國第二位，其他農特產品，多樣味美，深受消費者肯定。
國姓鄉農特產品：青梅、枇杷、草莓、柑橘、蜜汁楊桃、芭樂、甜桃、無子檸檬、波羅蜜、蜜釋迦、香蕉、香菇、茶葉、鹿茸
南投農業特色－仁愛鄉
仁愛鄉面積1,273.5平方公里，為南投縣的第二大山地鄉。位於本縣東北方，東面有中央山脈與花蓮縣相毗鄰，北邊有白狗大山、八仙山等高峰和台中縣為界。仁愛鄉位處台中中央山脈軸心地帶，群山綿延、溪流縱橫、美不勝收。高海拔的優越自然環境，孕育當地獨具特色的農產品，如溫帶水果種類和產量豐富，尤其以蘋果、梨和李子的產量分居全國第二、三、四位；另外，高冷蔬菜、溫帶花卉、高山茶、冷水淡水魚「虹鱒」、以及原味十足的香檽米、放山雞……等。皆為國內名聞遐邇的南投特色農產品。
仁愛鄉農特產品：鯝魚、虹鱒、土雞、水蜜桃、新世紀梨、蘋果、李子、高山茶、高麗菜、翠玉白菜、山芹菜、結球萵苣、咖啡、香糯米
南投農業特色－南投市
南投市位於南投縣西北方，鄰近台中市，貓羅溪貫穿其間，河谷溝渠縱橫，灌溉便利；溪兩側東為南投丘陵，西為八卦山台地，皆屬平坦紅壤土質，與河谷狹小平原，均肥沃適合農耕，故農產品非常豐富。南投市沖積平原區盛產稻米，品質佳、暢銷全國；八卦山台地，地勢平緩，日照充足，以青山茶、生薑、鳳梨、荔枝生產為主；而丘陵區，以香蕉為大宗，亦有龍眼及文旦，為饕客最愛。
南投市農特產品：蘭花、野蘭、青山茶、番茄、絲瓜、荔枝、鳳梨、木瓜、龍眼、文旦、杮子
南投農業特色－中寮鄉
中寮鄉位處南投縣中央，四面環山，山坡地佔大部份面積，故為「平地的山地鄉」。耕地多為傾斜山坡地，水利不便，耕種則以旱作為主。中寮鄉香蕉為本鄉最重要的農作物，亦是南投縣最大產地。昔日因香蕉外銷黃金時期沒落後，竹筍、龍眼、檳榔、茶樹及柳丁等作物起而之。當下龍眼種植面積達1500公頃以上，產量居全國第三位；荔枝栽植面積亦佔全縣第三位；近期大力開發文旦作物，栽植面積冠全縣，並已建立相當口碑。最近中寮鄉積極栽培新興果樹，如茂谷柑、甜柿等，因品質優異，市場價格相當高，深受消費者喜愛，為前景看好的重點培育水果。
中寮鄉農特產品：香蕉、茂谷柑、甜柿、龍眼、柑桔、荔枝、文旦、二尖茶、竹筍
南投農業特色－埔里鎮
埔里鎮四面環山，為盆地地形，海拔約在380到700公尺之間，屬於副熱帶濕潤氣候，冬不嚴寒、夏不酷熱、而且雨量充沛、少強風。因地理環境優越，氣候溫和，土質肥沃，水質甘美，成為埔里鎮農特產品發展沃土。其中以香菇產量冠全縣與全國，香菇碩大甘美，為南投縣農產品外銷重點之一。另外，還有多樣花卉、紅甘蔗、夏季蘿蔔和百香果；新鮮青翠的茭白筍及各種野菜；香Q美味的米粉、香醇紹興酒、有「藥王」之稱台灣金線蓮…等等。讓埔里鎮成為兼具觀光與農業的新市鎮。
埔里鎮農特產品：紅甘蔗、茭白筍、百香果、香菇、蘿蔔、米粉、紹興酒、金線蓮
南投農業特色－魚池鄉
魚池鄉位於南投縣中央，山明水秀、環境如詩如畫。台灣知名景點-日月潭、九族文化村即位於魚池鄉。因海拔、溫度、濕度適合紅茶種植，品質極佳的日月潭紅茶，國內的阿薩姆紅茶即取自當地，成為國內最重要的農茶產地，其相關的觀光茶廠近年亦如雨後春筍般蓬勃發展；除此之外，香菇、金線蓮、蘭花、檳榔、茭白筍、金針花、茄子、絲瓜、椪柑……等等，也是本鄉重要的農作物。本縣茭白筍產量為全國第一，太空包香菇產量全國第二，金針菜、茄子、段木香菇則佔全國第三。若有遊客來魚池鄉觀光之餘，記得品嘗本鄉多樣且味美的農特產品。
魚池鄉農特產品：日月潭紅茶、金針花、香菇、蘭花、茄子、金線蓮、椪柑、絲瓜、檳榔
以上廣告由南投縣政府農業處提供。