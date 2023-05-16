中國4月出口大漲、進口大跌、對俄貿易翻倍，這些現象意味著什麼？

中國海關總署5月9日公布的數據顯示，以美元計，4月中國出口同比增長8.5%，延續了一季度的增長趨勢。考慮到去年4月上海開始封城，今年4月的出口增長有低基數效應影響。

4月份的進口則大幅度下滑，進口2052.1億美元，下降7.9%，這使得中國在4月的貿易順差達到902.1億美元，擴大82.3%。

此外，4月份的外貿數據頗多關注點，比如對俄羅斯出口同比增長153%，新能源汽車出口大漲，以及高新技術產品出口受阻，一定程度可以折射中國經濟的現狀。

出口大漲與低基數效應

3月份中國出口大漲14.8%，4月份雖然回落了6.3個百分點，但8.5%的增長依然可觀。

ING首席中國經濟學家彭藹嬈（Iris Pang）向《BBC中文》表示，出口的正增長主要原因是去（2022）年疫情封鎖下的低基數的結果。

去年4月，上海疫情爆發，政府實施「封控」，造成去年4月出口訂單延遲交付，在數據上看，去年4月增幅收窄為3.9%，訂單擠壓到去年5月交付，造成5月的出口大漲14%。

浙江大學經濟學者周君芝撰文分析認為，如果排除低基數效應，參照往年數據拉平計算，那麼今年4月出口金額幾乎與去年同期持平。

不過，相比於周邊製造業為主的經濟體，中國的出口數據依然顯著，比如韓國4月出口萎縮14.2%，越南則萎縮13%。

周君芝認為，全球貿易摩擦和疫情，使中國產業轉移浪潮加速，而產業轉移帶來工程機械、零部件等生產資料出口，成為今年中國出口韌性來源。相比之下，生產資料出口恰恰也是中國區別於越南等國家的差異所在。

對俄出口翻倍

如果按照國別來看，中國對發展中國家的出口增長顯著提速，尤其是俄羅斯，今年4月對俄羅斯出口同比增長153%。

去年2月俄烏戰爭爆發後，歐美對俄羅斯的經濟制裁逐漸加碼，俄羅斯甚至無法使用國際資金清算系統（SWIFT）結算，這使俄羅斯不得不加大對華貿易力度，因為對華貿易至少可以通過中國央行打造的人民幣跨境支付系統（CIPS），使用人民幣結算。

歐美經濟制裁加上SWIFT禁令，推高了俄羅斯從中國進口的力度，根據俄羅斯官方數據，目前人民幣在俄外匯交易總量中所佔份額近40%，而在戰前，人民幣只佔0.32%。去年，俄羅斯從中國進口份額增長7%左右，從歐美日本進口份額則下降14%左右。

Photo Credit: KREMLIN POOL/SPUTNIK/EPA / BBC News 習近平在今年3月訪俄時稱，中俄關係「對世界格局和人類前途命運至關重要」。

不過，中俄貿易的體量遠比不上與歐美之間的貿易量。俄羅斯進口的總規模大約在3000億美元左右，即使中國完全替代歐美日對俄出口的份額，再增長7%，也僅能再增長200億美元左右。相比中國接近4萬億美元出口額而言，帶動效應有限。

此外，中國對非洲出口的同比增速4月也達到50%。而對美國出口同比下降6.5%，對歐盟出口同比增長3.9%，都顯著低於整體8.5%的增速。對日本的出口則出現反轉，從3月份的同比下跌4.8%，變為同比增長11.5%。

進口萎縮意味著什麼

相比於出口的表現，進口則大幅弱於預期，按美元計價，4月中國進口萎縮了7.9%。

《路透社》分析認為，中國進口的低迷表明全球經濟將沒辦法過多依賴中國作為增長引擎，而且中國進口貨物中的一部分將在加工後，未來作為出口，這強化了中國一些主要貿易伙伴的經濟疲軟程度。

比如半導體的進口下降了15.3%，它作為手機、電腦以及新能源汽車的組成部件，暗示了這些物品的需求疲軟。

《路透社》援引分析人士稱，過去12-18個月，全球貨幣政策的急劇緊縮，以及最近西方銀行業面臨壓力，為中國乃至全球的復甦之路帶來憂慮。

「在今年年初，人們會認為重新放開後，進口將輕鬆超過2022年的水平，但情況並非如此，」經濟學人智庫（EIU）經濟分析師徐天辰，雖然中國在疫情之後的反彈迅速而劇烈，但它在很大程度上是對內的，世界其他地方沒有感受到。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 今年以來中國的消費出現明顯反彈，但經濟的疫後復甦之路沒有預想中那樣順利。

「鑒於外部需求前景黯淡，我們認為（中國的）出口將進一步下降，然後在今年晚些時候觸底反彈，」凱投宏觀（Capital Economics）經濟學家黃子淳在其報告中稱。

「全球經濟正在惡化，將削弱中國的製造業。」彭藹嬈（Iris Pang）表示，很有可能，中國政府將介入，通過財政刺激措施支持製造業帶來的就業。

「房地產市場正在修復，可能會有幫助，但復甦剛剛開始，很緩慢。補貼國產商品（如電動汽車和消費類電器），以及加快基礎設施項目的交付，所帶來的財政刺激是最可能的財政支持方式。」彭藹嬈補充稱，除非國內企業投資開始失去動力，否則放鬆貨幣政策不會是一個有效的對策，目前一季度貸款需求強勁，因此中國央行可能保持現有政策不變。

汽車出口大增

分產品來看，汽車出口表現最為亮眼。4月同比增長196%。

根據中國乘用車市場信息聯席會的數據，其中新能源汽車開始放量出口。4月出口數量達到9.1萬輛，同比增長1028.5%，環比增長29.4%，佔乘用車出口量的31%。

中國乘聯會秘書長崔東樹撰文評價，中國自主品牌出口進入新能源發展機遇期，與燃油車落後於歐美國家不同，國內新能源汽車技術相對先進，出口機會巨大。

中國政府通過補貼支持新能源汽車行業已超過十年。隨著補貼政策的結束，中國汽車行業變得更有競爭力，但是要面對從政策驅動向市場驅動的轉型壓力。長期來看，新能源汽車將在中國經濟中發揮越來越重要的作用。