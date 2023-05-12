「退林還耕」基層上演魔幻現實劇，反映中共執政的反覆和飯碗被砸的恐懼
我們想讓你知道的是
河南某縣還動員200個公務員花3天時間，在2畝田（約403坪）裡插秧，還派10個攝影拍照宣傳；而有幾個地方政府，分別在停車場、柏油路、操場鋪上一層薄土，成了「退路還耕」，用來應付了事；更有地方政府乾脆在土裡插上鋼筋，鋼筋頂端各釘上石頭，讓航拍及衛星圖看起來，像是插滿秧苗的農田。
退林還耕，反映中共執政的反覆和飯碗被砸的恐懼
（中央社記者邱國強台北特稿）這陣子，中國多地出現了令人費解的「退林還耕」行動，樹林、水泥地甚至馬路被勒令砍伐或挖除，改種糧食作物。不少人私下在問咋回事？怎麼突然重視起糧食來了？是不是要打仗了？
但更多中國百姓心裡冒出的疑問是，好不容易搞了20多年的「退耕還林」、「退湖還田」，政策怎麼就調頭迴轉，改成了「退林還耕」，甚至「退路還耕」呢，這不是折騰老百姓嗎？
特別是「天子腳下、首善之區」的「帝都」北京人，直到近10年前都遇過黃沙漫天的沙塵暴。他們這陣子個個擔心，近10年來好不容易靠「治沙造林」才擋掉許多的沙塵暴，會不會這麼一折騰，把好不容易種起來的防護林砍了種麥子，讓沙塵暴再現北京？
說實話，中國這陣子搞起「退林還耕」，還真的是開始重視糧食問題了。而這背後，則是以中共總書記習近平為核心的黨中央，對中國糧食始終無法自給自足而出現短缺的恐懼，以至於習近平有「中國人的飯碗任何時候都要牢牢端在自己手上」的金句。
而這背後的背後，則是習核心對西方陣營未來可能因為中國對外片面動武，極可能對中國採取禁運斷糧等制裁手段的更深恐懼。畢竟，習核心領導的中國10年來在全球強勢出擊下，如今已被西方陣營認定其有意在南海、台海生事。
這麼說來，「退林還耕」還真的和打仗不無關聯。而習核心的恐懼，其實有跡可尋。
從「退耕還林」開始的1998年到2020年，每年聚焦農業問題的中共「中央一號文件」，總不忘強調「退耕還林」。而2021年的文件，雖仍提到「退耕還林」，但提法卻改成了「鞏固『退耕還林還草』成果，完善政策、有序推進」；到了2022年的文件裡，就看不到「退耕還林」了。
再看看今年的「中央一號文件」，雖然仍提到「鞏固退耕還林還草成果」，但更明顯的是連提6次「糧食安全」4字。而2020、2021、2022這3年的文件裡，「糧食安全」依序被提到了2次、4次、5次，次數越來越多，也代表了習核心的態度轉變，造成了風向丕變。
更有甚者，則是俗稱「城管下鄉」的「農管」人員，同一時間正式走到台前。穿的制服差不多，作風也差不多，只是管的不一樣。而「農管」們管的重點，就是該種糧食的地絕不能挪作他用。否則就像城管砸地攤一樣，「農管」就來刨樹。
既然風向轉變已成，中國地方大小政府慣有的「一刀切」、加碼執法、上行下效、表面文章等風格，便在各地上演。城市裡，讓成都人引以為傲的環城綠帶，被刨除了好多塊；農村裡，林木、果樹、菜園砍得讓農民心痛。
更有甚者，河南某縣還動員200個公務員花3天時間，在2畝田（約403坪）裡插秧，還派10個攝影拍照宣傳；而有幾個地方政府，分別在停車場、柏油路、操場鋪上一層薄土，成了「退路還耕」，用來應付了事；更有地方政府乾脆在土裡插上鋼筋，鋼筋頂端各釘上石頭，讓航拍及衛星圖看起來，像是插滿秧苗的農田。
為了端牢飯碗，這25年來一輪的折騰，真是苦了百姓，也苦了一幫大小官員。但這樣的轉彎，中國上下並不陌生。
遠的不說，COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）的防疫政策，從「動態清零」到「乙類乙管」的生猛；再看對網路科技業，從嚴厲監管到「支持在引領發展、創造就業、國際競爭中大顯身手」的迅疾，都透著習核心「吾道一以貫之」的精氣神。
中共治下的中國，對內對外一向以大國自居，也一再強調治理的不易，2000多年前的老子，就有「治大國若烹小鮮」之嘆。如今，從防疫鬆綁到「退林還耕」，中國這個大國倒有點像鍋上的大餅，被來回翻面地烙著。
退林還耕淪官僚主義，學者：基層上演魔幻現實劇
（中央社）越來越多有關中國「退林還耕」的荒謬施政浮上檯面，熟悉農村治理的學者說，為了保耕地紅線的政策，基層上演了一幕幕讓人頗感魔幻的現實劇，不但違背常識，整治出來的土地也沒人想耕種。
陸媒《觀察者網》11日刊出湖北第二師範學院新時代基層治理現代化研究中心教授賀海波的文章，談他今年在各地看到種種缺乏效益的「非農化非糧化整治」情況，基層幹部也抱怨不已。
中國國務院2020年發布通知，表示「堅決制止耕地非農化行為」，意思是不可以違法占用耕地做非農利用。
賀海波舉例，有3個省的村鎮分別接到任務，要限時完成上級賦予的整治土地面積，甚至有國土部門3月底下達災毀地補充390餘畝的任務，要求5月5號就要都種上早稻。
其中一名社區書記說，讓農民砍樹還田，農民不理解，鄉村幹部有時還要請農民吃飯，給農民送禮。一名鄉鎮黨委書記說，河灘地本來很適合養鵝，現在整治過來種地根本沒有什麼收成。
賀海波說，這些整治任務違背了自然條件的常識，因為最先被農民棄耕的土地必定是無水無路或易遭水淹的貧脊土地，現在整治了也不會有收益；違背了經濟學的常識，因為「不算經濟帳、只算占補平衡帳」，要農民把幾百畝的果園經濟作物拔掉改種主糧、要鄉村幹部花大錢將荒地改種主糧。
他反問，農民的家庭生活方式已經產生巨大的變化，要他們重新返鄉耕種幾畝整治過來的薄田，有的還是劣質田，有多少收入可言？
賀海波指出，很少有農民願意耕種這些土地，但鄉村幹部又不能不完成政治任務，只好拜託大戶耕種並給予補貼，實在沒辦法就由幹部自己下地來耕種。
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先研究人的需求，再講求能量平衡：透過空間佈置，創造適合自己的真正好風水
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江名萱老師以多年研究風水的成果，加上觀看居家、辦公空間風水的經驗，給正要買房裝潢、或想要調整居家空間的讀者們一些建議。現在就跟著江老師一起找出適合自己的風水，讓生活與工作都能更愉快舒適。
風水強調順勢而為、師法自然，相信可以利用天地間的自然能量，來改善居家、工作的環境，進而讓生活在其中的人們，感到平靜、和諧、愉快，運勢也能隨之開闊順暢。而在一個空間中，除了既有的方位之外，外部環境的條件、內部的裝潢佈置如何達到能量的相輔相成、和諧共好，也是落實風水哲學的面向之一。
天、地、人、時的最佳平衡
「一個好的風水方法，加上完整的事先規劃，就是創造最佳空間的重點。」江老師強調。所謂好的風水方法，指的是追本溯源。「風水是一個流傳千年的學問，而這一切，都濃縮在一本《青囊經》中。後代對《青囊經》的註釋、拆解，甚至其他所謂風水學的著作，可能都慢慢地背離原意，甚至往玄幻、迷信的方向偏離。所以如果真的要理解風水、利用風水，就必須回到經典，才能真正的認識風水是什麼，也才能更好地利用這門學問。」對江老師來說，一個好的風水師，應該要以經典中的知識，來掌握風水對人和空間的影響，進一步去設計、利用、活化這個空間中的所有條件，引入外部環境的旺氣，才能真正創造出一個適合人居住，或者辦公、做生意的所在。
「我們家是三代同堂，所以當初在設計的時候， 讓三代可以和和氣氣、快快樂樂地住在同個屋簷下，就是我的優先考量。」考慮到每個人生活的習慣有所不同，家庭生活中不可或缺的，就是完善的公共空間以及私人空間，無論多少人住在一起，都應該做到讓彼此可以輕鬆相聚，又能保留各自隱私。「長輩的需求和兒孫輩的需求絕對不一樣，如果空間規劃沒有考慮到這一點，就會造成生活上的種種不便，進而影響情緒。而居住環境對人來說，又是一個重要的『充電』場所，電沒充飽，人當然沒有精力去工作、唸書，甚至心平靜氣的跟人相處，所有的問題就是都從這裡跑出來。」
對江老師來說，風水的重點之一，在於讓每一個人可以各司其職、各在其位，當人被放在正確的位置上，便自然而然地心情愉快、充滿動力，即使遇到挫折和問題，也能以更從容、積極的態度去面對解決。「風水沒有什麼玄秘，就是讓人在一個空間中，能夠感到舒適、自在，而這個空間也可以帶動能量的流動，讓人和宇宙、天地、山川等等外部空間和諧相處。」
掌握風水原理，為自己創造出合宜的居住空間
江老師除了分享自己在規劃居住空間中的考量之外，也提供了一些非常實用的建議，給現在正準備買房、佈置住家的人一些參考。「大多數人在購屋的時候，其實並不擁有建築權——這個權力被建商掌握，所以你不太能決定整個屋子的坐向、格局，也不太能決定每一個空間的大小。」江老師說道。但是，一個好的風水師，並不會將這些無解的條件視為問題，反而會懂得善加利用外部環境的條件，截長補短，將旺氣引入家中。「因為當我們在觀看風水，並不是只看這間屋子，包括整個周邊環境，甚至整個城市的地形地貌，都要納入考量。」江老師強調。
當然，在可以控制的範圍內，江老師建議大家要對所選擇的地區有一定的了解，特別是該區的風水地理特徵，是不是能夠創造出良好氣場。同時也要注意選擇遠離污染源、噪音和繁忙交通的地點，「不過，選擇的重點還是要回歸到使用者身上。比方繁忙的交通對於做生意可能是有幫助的，但一個安靜、休息用的住家，可能就並不需要這些。所以並不是交通繁忙不好，而是這個條件對空間以及使用者帶來什麼樣的影響。」在江老師的風水學中，整理好自己的條件，認清空間的屬性，就是創造好風水的第一步。
同樣的，在居住空間的裝修過程中，也必須從使用者的需求出發，「有了這個前提，你的佈置就會是為你而服務，從家具擺設、顏色搭配、燈光照明等，一切都能安放得恰如其分，進而創造出舒適、和諧並充滿活力的生活空間。」江老師也提到，如果可以的話，盡可能避免過於狹窄、擁擠的空間布置，因為這樣就等於從根本上阻斷了空氣、光線等能量在空間中流動的可能性。同時，使用者也應該要用心維持居住空間的清潔、清爽感，這是保持良好風水的關鍵，也能幫助使用者提升幸福感和生活品質。
好位置？壞位置！先別急著下定論
現代人生活中最常活動的空間，除了住家之外，大概就是辦公室了。「從老闆的角度來看，他在這個辦公室中的位置風水，必須要符合他可以領導所有員工、追求成就、業績興盛的目標。上班族也是一樣，你的座位，就是你的『統御空間』，你需要的就是一個可以為你帶來業績、和人溝通無礙的風水設計。」在辦公室中，每一個座位的風水，同樣也應該參考整體空間，甚至外部環境所帶來的影響。「比方坐在辦公室門口好了，這樣不好嗎？或許並不見得。從能量的角度來看，整個辦公室中窗戶的位置、門的位置，甚至空調的位置，這些會帶來空氣、光線流動的要素，是不是能夠和你的座位形成一個很好的能量行進路線，進而創造出一個舒適、有效率的工作環境，就比坐在哪裡還要重要。」
除此之外，開店、做生意的場所，當然也會有相對應合適的風水安排。「有時候在同一條路上的一排商店中，看起來幾乎是同樣的條件，為什麼有些店家可以長長久久，有些店家卻是常常更新，這是因為在風水上來說，即使是同一條路上，每一間店所在的位置還是非常不一樣。」江老師解釋，地球就像是一塊巨大的磁鐵，從南北極延伸出來的磁力線，對地球上的每一方空間都有非常細緻的影響。而這個磁力的分佈，其實和風水羅盤上的二十四山互相呼應。「所以一個好的風水師在看方位的時候，他看的不僅僅只是方向，而是這個地點和地球如何互相關聯，再搭配其他地理條件，甚至樓層的高度，去規劃出一個空間的風水設計。」江老師補充。
「尊天之道，以奪天光催富貴；鑿人之性，以積德業照前程；法地之理，以得地靈出人傑。」江老師希望能夠提醒大家：所謂的風水，必須先瞭解自己的需求和狀態，選定一處空間之後，以完整的設計和預先規劃，將天地間的自然能量，透過現代裝潢佈置，有效率且穩定的導入空間中，進而為使用者帶來平順的生活、暢旺的事業發展。也因此，在江老師的風水觀中，風水是一個很有系統的、科學的工程，沒有無謂的禁忌，只有順應天地能量、實用性和美學的設計，讓風水成為一種助力，為空間的主人所服務。
希望大家在建立基礎的風水觀之後，更能理解和善用風水學的原理，再加上平時累積做好倫理道德規範，為自己創造出一個良好的空間，帶來正面的能量和運勢，讓生活和工作都能更加美好、充實。