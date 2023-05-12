「退林還耕」基層上演魔幻現實劇，反映中共執政的反覆和飯碗被砸的恐懼

退林還耕，反映中共執政的反覆和飯碗被砸的恐懼

（中央社記者邱國強台北特稿）這陣子，中國多地出現了令人費解的「退林還耕」行動，樹林、水泥地甚至馬路被勒令砍伐或挖除，改種糧食作物。不少人私下在問咋回事？怎麼突然重視起糧食來了？是不是要打仗了？

但更多中國百姓心裡冒出的疑問是，好不容易搞了20多年的「退耕還林」、「退湖還田」，政策怎麼就調頭迴轉，改成了「退林還耕」，甚至「退路還耕」呢，這不是折騰老百姓嗎？

特別是「天子腳下、首善之區」的「帝都」北京人，直到近10年前都遇過黃沙漫天的沙塵暴。他們這陣子個個擔心，近10年來好不容易靠「治沙造林」才擋掉許多的沙塵暴，會不會這麼一折騰，把好不容易種起來的防護林砍了種麥子，讓沙塵暴再現北京？

說實話，中國這陣子搞起「退林還耕」，還真的是開始重視糧食問題了。而這背後，則是以中共總書記習近平為核心的黨中央，對中國糧食始終無法自給自足而出現短缺的恐懼，以至於習近平有「中國人的飯碗任何時候都要牢牢端在自己手上」的金句。

而這背後的背後，則是習核心對西方陣營未來可能因為中國對外片面動武，極可能對中國採取禁運斷糧等制裁手段的更深恐懼。畢竟，習核心領導的中國10年來在全球強勢出擊下，如今已被西方陣營認定其有意在南海、台海生事。

這麼說來，「退林還耕」還真的和打仗不無關聯。而習核心的恐懼，其實有跡可尋。

從「退耕還林」開始的1998年到2020年，每年聚焦農業問題的中共「中央一號文件」，總不忘強調「退耕還林」。而2021年的文件，雖仍提到「退耕還林」，但提法卻改成了「鞏固『退耕還林還草』成果，完善政策、有序推進」；到了2022年的文件裡，就看不到「退耕還林」了。

再看看今年的「中央一號文件」，雖然仍提到「鞏固退耕還林還草成果」，但更明顯的是連提6次「糧食安全」4字。而2020、2021、2022這3年的文件裡，「糧食安全」依序被提到了2次、4次、5次，次數越來越多，也代表了習核心的態度轉變，造成了風向丕變。

更有甚者，則是俗稱「城管下鄉」的「農管」人員，同一時間正式走到台前。穿的制服差不多，作風也差不多，只是管的不一樣。而「農管」們管的重點，就是該種糧食的地絕不能挪作他用。否則就像城管砸地攤一樣，「農管」就來刨樹。

既然風向轉變已成，中國地方大小政府慣有的「一刀切」、加碼執法、上行下效、表面文章等風格，便在各地上演。城市裡，讓成都人引以為傲的環城綠帶，被刨除了好多塊；農村裡，林木、果樹、菜園砍得讓農民心痛。

更有甚者，河南某縣還動員200個公務員花3天時間，在2畝田（約403坪）裡插秧，還派10個攝影拍照宣傳；而有幾個地方政府，分別在停車場、柏油路、操場鋪上一層薄土，成了「退路還耕」，用來應付了事；更有地方政府乾脆在土裡插上鋼筋，鋼筋頂端各釘上石頭，讓航拍及衛星圖看起來，像是插滿秧苗的農田。

為了端牢飯碗，這25年來一輪的折騰，真是苦了百姓，也苦了一幫大小官員。但這樣的轉彎，中國上下並不陌生。

遠的不說，COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）的防疫政策，從「動態清零」到「乙類乙管」的生猛；再看對網路科技業，從嚴厲監管到「支持在引領發展、創造就業、國際競爭中大顯身手」的迅疾，都透著習核心「吾道一以貫之」的精氣神。

中共治下的中國，對內對外一向以大國自居，也一再強調治理的不易，2000多年前的老子，就有「治大國若烹小鮮」之嘆。如今，從防疫鬆綁到「退林還耕」，中國這個大國倒有點像鍋上的大餅，被來回翻面地烙著。

退林還耕淪官僚主義，學者：基層上演魔幻現實劇

（中央社）越來越多有關中國「退林還耕」的荒謬施政浮上檯面，熟悉農村治理的學者說，為了保耕地紅線的政策，基層上演了一幕幕讓人頗感魔幻的現實劇，不但違背常識，整治出來的土地也沒人想耕種。

陸媒《觀察者網》11日刊出湖北第二師範學院新時代基層治理現代化研究中心教授賀海波的文章，談他今年在各地看到種種缺乏效益的「非農化非糧化整治」情況，基層幹部也抱怨不已。

中國國務院2020年發布通知，表示「堅決制止耕地非農化行為」，意思是不可以違法占用耕地做非農利用。

賀海波舉例，有3個省的村鎮分別接到任務，要限時完成上級賦予的整治土地面積，甚至有國土部門3月底下達災毀地補充390餘畝的任務，要求5月5號就要都種上早稻。

其中一名社區書記說，讓農民砍樹還田，農民不理解，鄉村幹部有時還要請農民吃飯，給農民送禮。一名鄉鎮黨委書記說，河灘地本來很適合養鵝，現在整治過來種地根本沒有什麼收成。

賀海波說，這些整治任務違背了自然條件的常識，因為最先被農民棄耕的土地必定是無水無路或易遭水淹的貧脊土地，現在整治了也不會有收益；違背了經濟學的常識，因為「不算經濟帳、只算占補平衡帳」，要農民把幾百畝的果園經濟作物拔掉改種主糧、要鄉村幹部花大錢將荒地改種主糧。

他反問，農民的家庭生活方式已經產生巨大的變化，要他們重新返鄉耕種幾畝整治過來的薄田，有的還是劣質田，有多少收入可言？

賀海波指出，很少有農民願意耕種這些土地，但鄉村幹部又不能不完成政治任務，只好拜託大戶耕種並給予補貼，實在沒辦法就由幹部自己下地來耕種。