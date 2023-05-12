英國提供「暴風之影巡弋飛彈」率先軍援基輔長程武器，加拿大、拉脫維亞聯手訓練烏克蘭初階軍官
我們想讓你知道的是
北約軍委主席包爾昨天在一場探討歐洲防衛與安全的論壇中表示，目前俄國軍力非常受限，85％已用於俄烏戰爭，北約盟國受攻擊的風險變小，因此可盡量軍援烏克蘭。英國政府昨天宣布提供烏克蘭暴風之影（Storm Shadow）巡弋飛彈，成為第一個提供基輔長程武器的國家。
英國提供暴風之影巡弋飛彈，率先軍援基輔長程武器
（中央社）英國政府昨天宣布提供烏克蘭暴風之影（Storm Shadow）巡弋飛彈，成為第一個提供基輔長程武器的國家。
《法新社》報導，英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）說：「今天我可以證實，英國提供暴風之影飛彈給烏克蘭。軍援這套武器系統，將賦予烏克蘭抵禦俄羅斯持續殘酷攻擊的最佳機會。」
《路透社》報導，西方官員昨天表示，英國已提供烏克蘭暴風之影長程巡弋飛彈，此舉允許烏軍打擊俄軍，以及大後方的運補中樞。
美國《有線電視新聞網》（CNN）引述多名西方高級官員，率先披露這項消息。CNN報導，英國政府已獲基輔當局保證，只會在烏克蘭主權領土內使用這些飛彈，不會用在俄羅斯境內。
烏克蘭多月來要求提供長程飛彈，但英國和美國等盟友此前提供的軍援僅限於短程武器。
克里姆林宮表示，俄軍將針對這些報導做出適當回應。
英國國防大臣華勒斯和外交大臣柯維立（James Cleverly）近幾周來在美國商討對烏克蘭的軍援。
俄烏戰爭正處於轉捩點，烏軍在維持6個月的守勢之後，料發動最新反攻行動，而俄軍雖發動大型冬季攻擊行動，卻未能在領土上有重大斬獲。
英國首相蘇納克（Rishi Sunak）今年2月在慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）中表示，英國將成為第一個提供烏克蘭長程武器的國家。
美國2月時表示，將提供「陸射小直徑炸彈」（Ground Launched Small Diameter Bomb，GLSDB），這型炸彈射程約151公里。
加拿大與拉脫維亞宣布，聯手訓練烏克蘭初階軍官
（中央社）加拿大和拉脫維亞的國防部長昨天共同宣布，兩國最快下週起將聯手訓練烏克蘭初階軍官。
《法新社》報導，這項訓練會在拉脫維亞進行，以加拿大在英國和歐洲的軍事部署及訓練為基礎，將鞏固北大西洋公約組織（NATO）的防禦並支援烏克蘭。
加拿大國防部長安南德（Anita Anand）於拉脫維亞防長姆爾涅采（Inara Murniece）來訪期間，在渥太華告訴記者：「今天我可以宣布，加拿大和拉脫維亞最快將於5月15日開始，在拉脫維亞共同訓練烏克蘭官兵。」
安南德指出，兩國軍方「將為烏克蘭武裝部隊成員，提供提升領導能力的訓練。」
烏克蘭初階軍官將接受有關「戰鬥中的權責、計劃和下令的過程、機動協調、情報、偵察、規畫及執行」等指導。
過去一年，加拿大承諾向烏克蘭提供價值超過10億加幣（約新台幣230億元）的軍事援助以抵禦俄羅斯侵略，其中包括戰車、裝甲車、地對空飛彈、榴彈砲和彈藥。
從2015年以來，加拿大也訓練了數萬名烏克蘭部隊人員。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）本月稍早表示，他已經跟加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）討論長期的防務合作。
另外，加拿大在東歐地區駐紮超過1100名部隊官兵，其中包括在拉脫維亞的800人。
北約軍委主席：俄羅斯85％軍力投入侵略烏克蘭
（中央社）北約軍事委員會主席包爾（Rob Bauer）表示，俄羅斯85％的軍力投入在侵略烏克蘭戰爭中，無餘力進犯北約盟國，因此鼓勵盟國多提供庫存軍火助烏國抵禦，同時北約反應正受中國密切關注。
烏克蘭春季反攻情勢變化受到關注，近期歐洲國家也密集討論增援武器等議題。包括北大西洋公約組織（NATO）前（10）日召開軍事委員會，聚焦成員國軍事部署速度及能力的提升計畫，歐洲聯盟（EU）27國的國防部長會議則在昨天舉行。
北約軍委主席包爾昨天在一場探討歐洲防衛與安全的論壇中表示，目前俄國軍力非常受限，85％已用於俄烏戰爭，北約盟國受攻擊的風險變小，因此可盡量軍援烏克蘭。但被問及這場戰爭何時結束，他說真的沒有答案。
包爾在回應中國議題時強調，北約視中國為挑戰而非威脅，也非敵人。他說有些盟國確實認為中國構成威脅，但去（2022）年北約在馬德里的高峰會上，全體同意的定位就是挑戰，「不論你覺得這個用語是否好笑」。
他還說，即便在網路資訊、太空等領域可能產生威脅，但中國不是北約的敵人。
包爾坦承，過去歐洲花了20年試著與俄國成為夥伴，因此對安全防務鬆懈，但俄國侵入烏克蘭的克里米亞後，北約就開始為聯合防衛作準備，包括在波蘭、巴爾幹半島的部署目標，近年也從「遏阻」進展到「防禦」。
他提到北約持續軍援烏克蘭的重要性，除了涉及歐洲安全，還有中國也在密切關注這場戰爭，包括北約的反應。
包爾談到過去西方的兩個錯誤假設，一是貿易不會帶來戰爭，這已在俄烏戰爭得到教訓，貿易反而成為威脅工具，歐洲國家與俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）簽署天然氣採購合約，「但下令斷供的是俄國總統普亭（Vladimir Putin）」。
他更提到，第二個錯誤假設是，「如果我們讓中國變有錢，他們就會變民主」。
北約軍事委員會主席包爾：
新聞來源
延伸閱讀
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- 歐盟擬對俄羅斯祭出第11輪制裁防堵規避行為，中國企業首次入列
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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我們想讓你知道的是
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