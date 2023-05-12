英國提供「暴風之影巡弋飛彈」率先軍援基輔長程武器，加拿大、拉脫維亞聯手訓練烏克蘭初階軍官

英國提供暴風之影巡弋飛彈，率先軍援基輔長程武器

（中央社）英國政府昨天宣布提供烏克蘭暴風之影（Storm Shadow）巡弋飛彈，成為第一個提供基輔長程武器的國家。

《法新社》報導，英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）說：「今天我可以證實，英國提供暴風之影飛彈給烏克蘭。軍援這套武器系統，將賦予烏克蘭抵禦俄羅斯持續殘酷攻擊的最佳機會。」

《路透社》報導，西方官員昨天表示，英國已提供烏克蘭暴風之影長程巡弋飛彈，此舉允許烏軍打擊俄軍，以及大後方的運補中樞。

美國《有線電視新聞網》（CNN）引述多名西方高級官員，率先披露這項消息。CNN報導，英國政府已獲基輔當局保證，只會在烏克蘭主權領土內使用這些飛彈，不會用在俄羅斯境內。

烏克蘭多月來要求提供長程飛彈，但英國和美國等盟友此前提供的軍援僅限於短程武器。

克里姆林宮表示，俄軍將針對這些報導做出適當回應。

英國國防大臣華勒斯和外交大臣柯維立（James Cleverly）近幾周來在美國商討對烏克蘭的軍援。

俄烏戰爭正處於轉捩點，烏軍在維持6個月的守勢之後，料發動最新反攻行動，而俄軍雖發動大型冬季攻擊行動，卻未能在領土上有重大斬獲。

英國首相蘇納克（Rishi Sunak）今年2月在慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）中表示，英國將成為第一個提供烏克蘭長程武器的國家。

美國2月時表示，將提供「陸射小直徑炸彈」（Ground Launched Small Diameter Bomb，GLSDB），這型炸彈射程約151公里。

加拿大與拉脫維亞宣布，聯手訓練烏克蘭初階軍官

（中央社）加拿大和拉脫維亞的國防部長昨天共同宣布，兩國最快下週起將聯手訓練烏克蘭初階軍官。

《法新社》報導，這項訓練會在拉脫維亞進行，以加拿大在英國和歐洲的軍事部署及訓練為基礎，將鞏固北大西洋公約組織（NATO）的防禦並支援烏克蘭。

加拿大國防部長安南德（Anita Anand）於拉脫維亞防長姆爾涅采（Inara Murniece）來訪期間，在渥太華告訴記者：「今天我可以宣布，加拿大和拉脫維亞最快將於5月15日開始，在拉脫維亞共同訓練烏克蘭官兵。」

安南德指出，兩國軍方「將為烏克蘭武裝部隊成員，提供提升領導能力的訓練。」

烏克蘭初階軍官將接受有關「戰鬥中的權責、計劃和下令的過程、機動協調、情報、偵察、規畫及執行」等指導。

過去一年，加拿大承諾向烏克蘭提供價值超過10億加幣（約新台幣230億元）的軍事援助以抵禦俄羅斯侵略，其中包括戰車、裝甲車、地對空飛彈、榴彈砲和彈藥。

從2015年以來，加拿大也訓練了數萬名烏克蘭部隊人員。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）本月稍早表示，他已經跟加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）討論長期的防務合作。

另外，加拿大在東歐地區駐紮超過1100名部隊官兵，其中包括在拉脫維亞的800人。

北約軍委主席：俄羅斯85％軍力投入侵略烏克蘭

（中央社）北約軍事委員會主席包爾（Rob Bauer）表示，俄羅斯85％的軍力投入在侵略烏克蘭戰爭中，無餘力進犯北約盟國，因此鼓勵盟國多提供庫存軍火助烏國抵禦，同時北約反應正受中國密切關注。

烏克蘭春季反攻情勢變化受到關注，近期歐洲國家也密集討論增援武器等議題。包括北大西洋公約組織（NATO）前（10）日召開軍事委員會，聚焦成員國軍事部署速度及能力的提升計畫，歐洲聯盟（EU）27國的國防部長會議則在昨天舉行。

北約軍委主席包爾昨天在一場探討歐洲防衛與安全的論壇中表示，目前俄國軍力非常受限，85％已用於俄烏戰爭，北約盟國受攻擊的風險變小，因此可盡量軍援烏克蘭。但被問及這場戰爭何時結束，他說真的沒有答案。

包爾在回應中國議題時強調，北約視中國為挑戰而非威脅，也非敵人。他說有些盟國確實認為中國構成威脅，但去（2022）年北約在馬德里的高峰會上，全體同意的定位就是挑戰，「不論你覺得這個用語是否好笑」。

他還說，即便在網路資訊、太空等領域可能產生威脅，但中國不是北約的敵人。

包爾坦承，過去歐洲花了20年試著與俄國成為夥伴，因此對安全防務鬆懈，但俄國侵入烏克蘭的克里米亞後，北約就開始為聯合防衛作準備，包括在波蘭、巴爾幹半島的部署目標，近年也從「遏阻」進展到「防禦」。

他提到北約持續軍援烏克蘭的重要性，除了涉及歐洲安全，還有中國也在密切關注這場戰爭，包括北約的反應。

包爾談到過去西方的兩個錯誤假設，一是貿易不會帶來戰爭，這已在俄烏戰爭得到教訓，貿易反而成為威脅工具，歐洲國家與俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）簽署天然氣採購合約，「但下令斷供的是俄國總統普亭（Vladimir Putin）」。

他更提到，第二個錯誤假設是，「如果我們讓中國變有錢，他們就會變民主」。

北約軍事委員會主席包爾：

The head of the NATO military committee said that the alliance must be ready for conflict at any moment.



The head of the NATO military committee, Rob Bauer, said the organization is not working on military plans against China, but is preparing military plans against Russia and… pic.twitter.com/S9oGBHZmAV — Spriter (@Spriter99880) May 11, 2023

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航