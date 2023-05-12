抗議房租高漲，義大利全國多城大學生響應「校園搭帳篷」

（中央社）一名米蘭理工大學學生日前因付不出租金，在校園草皮上搭帳篷抗議住房成本高漲。抗議風潮如今蔓延到整個義大利，各地區多名學生紛紛響應在校園周遭搭帳篷以示抗議。

《晚郵報》（Corriere Della Sera）10日報導，從米蘭、羅馬、卡利亞里（Cagliari）、杜林、巴維亞（Pavia）到波隆那，蔓延到整個義大利，學生因付不出昂貴租金，決定在校園周遭搭帳篷，以抗議住房成本越來越高。

《安莎通訊社》（ANSA）報導，自5月2日起一名在米蘭就讀米蘭理工大學（Politecnico di Milano）環境工程的23歲學生拉梅拉（Ilaria Lamera）因付不出昂貴的租金決定在校園草皮上搭帳篷，以抗議住房成本越來越高。幾天之內米蘭理工大學就出了10幾個帳篷，此事件讓大家正視到學生居住權的急迫性。拉梅拉說，在其他城市，大學生也面臨同樣問題。

拉梅拉表示，米蘭這個城市的情況是不切實際的，她去參觀了很多房屋，他們都要求700歐元（約新台幣2萬3千元）以上，且不包含其他帳單。

米蘭理工大學校長修託（Donatella Sciuto）知道此事後，會見拉梅拉時表示，自己將會在這場戰鬥中支援她。

修託表示：「作為校長，這是我們一段時間以來一直在譴責的事。我還告訴市長，米蘭除了是老年人和富人的城市，我們不僅需要學生的住房，還需要為那些畢業但工資繳不起房租的人提供住房」。

報導表示，羅馬大學也發生一樣的情況，一些羅馬學生也在校長辦公室前搭起帳篷，羅馬可住公寓的平均價格為500歐元（約新台1萬7千元），而外地學生人數有40萬名，佔整個大學人口的三分之一 。羅馬透過住房捐款和獎學金提供，仍然是一項臨時和微薄的解決方案，投資於學生宿舍的資金還是太少。

學生在帳篷度過了一夜之後，羅馬大學的校長波利梅尼（Antonella Polimeni）也到了，她向學生說道：「我們非常清楚住房危機為教育權帶來問題，特別是在低收入的學生。自從我開始任職以來，已竭盡所能，以減輕目前的困難」。現在已經設立了一個專門基金來資助住房，大學建設專案也正在進行中，未來幾個月內這些專案將為羅馬提供更多住房名額。

但羅馬大學組織抗議租金上漲的協調員皮瓦（Leone Piva）說，校長已經表明自己對對話持開放態度，學生想要的是事實，以及真正的對抗住房緊急情況並尋求有效的解決方案，因此抗議不會停止。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：朱家儀