長榮桂冠酒店「水蜜桃烏龍巧克力糖」獲英國大賽最高榮譽，是亞洲唯一得獎作品

（中央社）「英國巧克力學院」（Academy of Chocolate）前（10日）晚發布2022年「黃金巧克力糖」（Golden Bonbon）殊榮名單，獲獎品項都是評審團一致認定在年度競賽中值得特別肯定的珍品，其中包括長榮桂冠酒店的水蜜桃烏龍茶巧克力。

這款使用台灣高山烏龍茶的巧克力糖是唯一來自亞洲的得獎作品。其他3個作品都來自歐洲，包括成績排名第一的保加利亞，以及居次的德國和英國。

定居英國多年、具台灣背景的評審團成員林韋君告訴《中央社》，獲「黃金巧克力糖」殊榮得通過層層評審關卡考驗，得獎作品毫無疑問都是巧克力糖頂級之作。

她說，尤其高興其他評審團成員都注意到，烏龍茶等來自台灣的原料品質優越。令人印象深刻的是，儘管部分來自台灣的巧克力作品曾在英國海關卡了好幾個星期，它們的品質依然卓越。

林韋君提到，許多評審團成員都陸續表示，整體而言，與來自世界各地的巧克力相較，來自台灣的作品堪稱表現突出、位居全球前段班。

英國巧克力學院自2005年起每年在倫敦舉辦國際巧克力競賽，評審團成員涵蓋巧克力師、巧克力商、美食評論家、記者等，以盲測方式品鑑巧克力的外觀、香氣和味覺表現。

學院去（2022）年至今年初分兩波公布2022年大賽各類別獲獎名單，來自台灣的作品表現搶眼，囊括多項金、銀、銅獎；土生土長、在地加工的屏東可可豆也獲多個金獎肯定。

評審團曾在相關新聞發布特別提到，台灣堪稱是「創新之源」（a source of innovation），在單品和風味巧克力等競賽類別的得獎比例很高。

根據學院的資料，在2022年度國際大賽，來自世界各地的參賽作品共計約900件。

Photo Credit: 評審團成員林韋君提供 via 中央社 「英國巧克力學院」10日發布2022年「黃金巧克力糖」（Golden Bonbon）殊榮名單，獲獎品項都是評審團一致認定在年度競賽中值得特別肯定的珍品，其中包括長榮桂冠酒店的水蜜桃烏龍茶巧克力。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航