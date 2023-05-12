民主與專制的轉捩點，土耳其總統大選決定歐亞古國未來是否重返議會民主
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在野共主基里達歐魯主打恢復民主及和解，他是否凝聚支持力道足以扳倒擁全國資源於一身的艾爾多安，將不只牽動土耳其內政，也關係到土國加入歐洲聯盟的進程，以及土耳其在俄烏戰爭的角色。
（中央社）土耳其迎來大選，如果總統艾爾多安再次掌權，外界憂心土國正式走入獨裁。政權輪替雖不代表土耳其經濟浴火重生或快速走上世俗路，但能肯定的是，位處歐亞的歷史古國將告別大總統時代，重返議會民主。
5月14日舉行的總統及國會選舉可說是土耳其現代史上最重要的政治事件，不僅為治理方式及經濟政策定調，還將決定這個位處歐亞交界的中型強國走向，受到全球關注。
現任總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）執政之初，開放的土耳其曾是伊斯蘭教世界現代化進程的巨人，當時土國走向民主、經濟復甦、百萬人脫貧、戴頭巾的女性可接受高等教育及在公部門任職。
20年來，這些政績已經被經濟快速惡化、地震造成的毀滅性傷亡、治理不善及無數侵犯人權行為等弊病所掩蓋。
艾爾多安不願聽從高級經濟顧問的建議，依個人意志推動「非正統」低利率政策，造成通貨膨脹飆升、貨幣里拉在過去5年狂瀉80%、外資快速出逃。土耳其民眾持續忍受嚴重的經濟困境，貧困人口增加。中央銀行的獨立性及政策不復存，國家統計局也淪政府喉舌。
屋漏偏逢連夜雨，土耳其今年2月發生建國百年來罕見的強震，奪去逾5萬條命，200多萬人無家可歸。這場凌晨發生的世紀天災，也震出艾爾多安獨攬大權、政府缺乏制衡的弱點。專家認為，建築公司沒有遵守法規粗製濫造、救援人員遲遲未抵達震區、相關單位主管要總統點頭才敢有動作等原因都使災民淪為犧牲品。
面對鏡頭，土耳其民眾多不願開口談政治，更別提具名受訪，這或許呈現了土耳其言論自由空間遭壓縮的縮影。根據「自由之家」（Freedom House）2022年全球言論自由報告，土耳其屬「不自由」類別，網路自由度更是連4年直直落。
根據「無國界記者組織」（Reporters Without Borders）3日發布的世界新聞自由指數，土耳其連跌16個名次，在180個國家中排名165位，落後多數中亞國家及俄羅斯。
盼看到土耳其進入「後艾爾多安」時代的人樂見反對陣營展現空前團結，第3大黨人民民主黨（HDP）也不推自家候選人，「禮讓」在野共主基里達歐魯（Kemal Kilicdaroglu）。有伊斯坦堡巿長伊瑪莫魯（Ekrem Imamoglu）及安卡拉巿長亞瓦許（Mansur Yavas）兩大政治明星助攻，一再被嫌棄毫無記憶點的基里達歐魯，民調多次微幅超車艾爾多安。
基里達歐魯主打恢復民主及和解，他是否凝聚支持力道足以扳倒擁全國資源於一身的艾爾多安，將不只牽動土耳其內政，也關係到土國加入歐洲聯盟（EU）的進程，以及土耳其在俄烏戰爭的角色。
土耳其是北大西洋公約組織（NATO）成員，軍力為NATO第2大。烏克蘭戰爭爆發後，土耳其因鄰近交戰國以及艾爾多安與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）的私誼，讓土耳其別具地緣政治重要性。
如果艾爾多安真的被選民下架，土耳其與沙烏地阿拉伯搶遜尼世界領導權的區域競爭或許會稍微退燒，畢竟基里達歐魯既不好鬥，也沒有艾爾多安的野心。
繼巴西前強人總統波索納洛（Jair Bolsonaro）去年敗選後，艾爾多安若也選舉失利，將是對全球獨裁政權的一道警示。然而，如果艾爾多安再次獲勝，土耳其將難以從保守、專制上路回頭。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀
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樂活南投農場，來場週休輕旅行──信義鄉、竹山鎮、鹿谷鄉篇
我們想讓你知道的是
南投縣觀光資源豐富，農場及休閒農業區散落於13鄉鎮中，許多不同觀光性質的農場皆有其特色，尤其不少觀光休閒農場的特色讓人「意遊未盡」。以下列舉信義鄉、竹山鎮、鹿谷鄉等地區之休閒農場，若有興趣不妨就動身出發吧！
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南投縣觀光資源豐富，各鄉鎮的觀光休閒農場尤其讓人「意遊未盡」。南投農場及休閒農業區散落於13鄉鎮中，有許多不同觀光性質的農場皆有其特色，以下列舉信義鄉、竹山鎮、鹿谷鄉等南投地區農場、休閒農業區，供遊客參考。
信義鄉
南投休閒農業區 - 自強愛國休閒農業區
「自強愛國休閒農業區」位於南投縣信義鄉西北方，鄰近東埔溫泉區、八通關古道、玉山國家公園，周邊旅遊資源豐富，幅員遼闊。農業區面積達2,000餘公頃，涵蓋區域包括烏松崙森林休閒區、崁腳寮葡萄休閒區、風櫃斗梅園區、牛稠坑景觀生態區及坪瀨溪流生態區。區域內有坪瀨溪、刺蔥林溪與陳有蘭溪等溪流，水資源豐富孕育豐富的農產品和生態資源，最著名的農產品即為青梅和青梅加工品，果粒碩大且多汁；而崁腳寮生產的葡萄的品質也深受消費者肯定，另外，風櫃斗的梅花遠近馳名，每到梅花季，即可見到滿山滿谷的梅花和人群。無論賞花、採果、踏青、生態探索……等多元遊程，都吸引許多遊客多次造訪！
地址：南投縣信義鄉綠美巷20號
【鄰近景點】
東埔溫泉區
八通關古道
玉山國家公園
【農業與伴手禮】
青梅、梅子果釀、葡萄、時蔬、柿子
【交通方式】
國道3號下名間交流道，左轉台3線往名間方向，再接 台16線往集集、水里方向，於水里接台21線往信義 至88.6公里處信義分局前右轉，循投59線前行即可 達愛國村、自強村。
竹山鎮
南投農場 - 天野青草葯園休閒農場
「天野青草葯園休閒農場」位於竹山鎮，近紫南宮。成立於民國96年，擁有廣闊的青草藥園，種植約200科別、1200個藥草品種，農場內設有藥草老師，教導遊客藥草相關知識。農場內附設「天野養生餐廳」，主要接待團客。餐廳主打「藥膳養生料理」，健康養生無負擔。園區內門市部，主要販售各類青草藥乾品、加工製品與其他農作物；農場參觀不收門票，創辦人沈金順表示，成立農場目的，是為了要推廣藥用植物的正確觀念；另一方面，常有新聞傳出民眾誤食、誤用某些植物導致中毒的案例，以至於讓青草藥背負許多誤解，他也期待透過藥園的宣導推廣，能讓社會大眾了解青草藥的益處，進而能正確地善用青草藥。
地址：南投縣竹山鎮延正里1鄰集山路二段591-8號
【鄰近景點】
紫南宮
竹山文化園區
車籠埔斷層園區
竹山菸葉館
【農業與伴手禮】
白花蝶豆、月桃、金錢草
【交通方式】
走國道三號，下竹山交流道後再往台三線竹山方向走一公里迴轉，即可到達天野青草葯園休閒農場。
鹿谷鄉
南投休閒農業區 - 小半天休閒農業區
「小半天休閒農業區」位於南投縣鹿谷鄉，幅員遼闊約有286.71公頃，涵蓋竹林村、竹豐村，和雅村小半天休閒農業區等三個村落。海拔從200至1,500公尺。農作物擁有「三金」美名：綠金「茶葉」、黃金「竹筍」、黑金「竹炭」。農業區內水池林地維持良好無污染，故生態資源豐富：螢火蟲、昆蟲、鳥類及保育類藍腹鷴等，在此還可以白天觀雲海、晚上看星空。由於本地區之地理環境特性屬多山少平原的地形，大多數的居民群聚而定。區內有武岫休閒農場、43家合法民宿與13家餐飲業者，94年獲選全國最美麗社區。多樣化的生態遊程、具特色的在地美食料理，使小半天休閒農業區常是回訪客首選之一。
地址：南投縣鹿谷鄉光復路174-7號
【鄰近景點】
德興瀑布
長源圳生態步道
孟宗竹林古戰場
大崙山觀光茶園
【農業與伴手禮】
冬筍、長年菜、山芹菜、竹管茶餅、竹炭鹹蛋
【交通方式】
北上及南下於中二高竹山交流道下，右轉台3線省道至南下2.4公里處，左轉保甲路再左轉151縣道往鹿谷溪頭方向（9公里），經鹿谷廣興7-11後右轉往小半天休閒農業區。
南投農場 - 武岫休閒農場
「武岫休閒農場」位於南投縣鹿谷鄉，初期以經營茶業為生，農場擁有專屬茶園及10公頃的孟宗竹林。近十年來由茶業轉型，集合國內產、官、學界努力精進製窯燒炭技術，以提供高品質的孟宗竹炭原料及相關製品為主。農場結合自然景觀、生態環境及竹產業文化，並提供竹炭製程導覽及當地特色美食、幸福手作DIY、竹林茶席、竹林生態步道……等活動，冀望到此一遊的遊客，都能對「孟宗竹」以及其豐富的生活應用有更深一層的了解。農場內特製的「武岫孟宗竹炭」燒製係以四年生以上的孟宗竹為材料，採用高溫炭化技術，歷時十多天，以傳統窯手工精心燒製而成（並非一般機械燒材油方式），所生產之孟宗竹炭堅持高品質，其衍生的竹炭用品，健康且實用性高，是每個遊客必買的伴手禮。
地址：南投縣鹿谷鄉竹林村田頭巷35-66號
【鄰近景點】
半天橋
長源圳生態步道
大石公
石馬公園
【農業與伴手禮】
竹炭手工精油皂、竹醋液、武岫竹炭、炭好茶
【交通方式】
走國道3號（中二高）下竹山交流道，台3線右轉，縣道151甲-左轉，往鹿谷方向，接151縣道，往小半天方向，接竹林村方向即可到達。
以上廣告由南投縣政府農業處提供。