《中國共產黨，世界最強組織》：200名中央委員，怎麼領導9千萬黨員？
我們想讓你知道的是
說到中國共產黨，一般人想到的都是黨總書記習近平領導的中央委員會，但光靠國家主席一人，怎麼可能讓全國22省的14億人口乖乖聽話？其實，真正統領中國的並非國家主席習近平，而是有三個黨員就必須組成的中國共產黨基層黨支部，從黨員的思想教育，到國營或外資企業的內部運作監督，層層掌握，是中國最強大的實戰組織。
文：西村晉
200名中央委員，怎麼領導9千萬黨員？
中國共產黨的組織，呈現金字塔的結構。一般在說明中國共產黨的組織時，經常會見到這個形狀。不過，常見到的中國共產黨組織圖，其實只說明了最高階層，過於簡化，只記錄了冰山一角而已。
例如日本外務省製作的組織圖（見圖表3），說明了中央的委員會和中央宣傳部等中樞組織，並將其視為「共產黨的組織圖」。畢竟對外務省而言，說到重要的共產黨成員，只要認知到這個程度，或許就足夠了（反正他們不必和午休時間在大學走廊打掃、企劃職場裡運動會的一般黨員接觸）。但如果一般人想要了解中國共產黨，這張圖幾乎派不上用場。我曾在中國待了九年，期間和許多中共黨員接觸過，卻從來不需要找中央宣傳部。像這種圖表，我總是認為， 至少要把它明訂為「中國共產黨最高層組織圖」才對吧。
在報章雜誌和電視臺網站上看到的「中國共產黨組織圖」（如圖表4）， 都會記載「總書記→政治局常務委員→政治局員→中央委員」為止，除此之外大都被稱為「一般黨員」。說實話， 以真正的組織圖來說，這是非常不完備的。雖然沒有搞錯，但如果企業的金字塔圖，只畫出從董事長到董事會為止的幾個層級，然後把底下幾千名一般員工都畫在最底層，就說這是「某大企業的組織圖」，這種圖表很明顯是失敗的。
之所以會流傳這種「只有高層」的組織圖，其背景因素或許是意圖參雜某些印象吧，像是想要加深中國是不平等的國家、是少數掌控多數的獨裁國家等。中國的體制確實是一黨獨裁，但想要假定一個國家由獨裁來掌控、支配人民的話，也必須遵循一定的順序和方法。這樣的製圖不僅隨便，也完全無法順應我感興趣、關心的部分，因此我從以前便深感不滿。
這種令人誤解的「中國共產黨組織圖」，除了《朝日新聞》、《每日新聞》等主要報紙外，就連NHK等電視局、ITmedia 和Yahoo 等網路新聞，也是一樣的狀況。令人遺憾的是，甚至連大學裡與中國情勢相關科系的講義資料，也大都沿用這張圖表。
在新聞報導和資料中，製作、甚至刊登這個「只有頭」的組織圖的人，難道不會覺得疑惑，光靠人數只有兩百名的中央委員，要怎麼指揮與領導高達九千萬的黨員？長久以來，我實在對這些人感到不解。只要是有工作、隸屬於某個組織的人，想個三秒，就會覺得這種圖有問題吧。畢竟一個中央委員，就要領導45萬一般黨員，連簡單的行程連絡都無法順利進行，究竟要怎麼領導，實在成謎。
在大學主修經營管理、商學相關的人，或是在大規模組織中擔任管理職位的人，或許聽過「控制範圍」（span of control）這個詞。一個管理者能指揮控制的人數有限。如果是單純作業，一名管理者或許可以掌控10人以上的部屬，但如果是較複雜的業務，極限差不多能指揮五人左右。
無論是企業或行政機關，組織越大、分層越多，其中的原由就在於此。成員越多，就會大量設置末端組織，不可能光靠單一管理者監督、管理大量的成員，因此才會設置多個階層，並在每一個層級設置中階管理人員。以日本的省廳（按：外務省、氣象廳等行政機關）而言，就是「局→部→課→係→班」這類層級的組織（一般典型的案例）。如果是在大企業，則是擁有「事業部→部→課→組→小組」等層級的組織。
對本書感興趣的讀者中，或許有很多人也對軍事抱持高度關心。這樣的話，或許以軍隊組織來說明，會讓大家更容易理解。大多數國家，在近代以後的軍隊組織都是「師團→旅→連隊→大隊→中隊→小隊→班」這樣的層級構造（不過日本自衛隊中，很多都會省略大隊）（按：中華民國陸軍的編制則是指揮部、旅、營、連、排、班）。一個師團裡會有幾萬人存在，但到了小隊層級，就只會有數十人。就算師團長再怎麼有能力，如果缺少層級，也不可能一一向末端的隊員發號施令，更何況要掌握隊員的狀況和教育。
無論是企業也好，軍隊也罷，會形成金字塔形狀的組織，理由就是和「控制範圍」有關。但如果完全不考慮這一點，只是單純描繪出金字塔形狀的組織圖，可見日本常見的「中國共產黨組織圖」是瑕疵品。要是用這種圖表來理解中國共產黨的組織架構，就會忽略本書先前討論的黨支部的結構與工作角色。中央委員可不會照顧想要入黨的大學生啊。
「中國共產黨的金字塔型組織結構」在黨中央和最底層中間，其實還有好幾層階層，這原本是理所當然不過的事。但在日本的報紙上，只是在金字塔最底部加上一層，寫著「8,900萬名一般黨員」。但實際上，這一層如同千層酥一樣，還有很多階層。此外，在先前的圖表，被標記為「一般黨員」的人之中，也包含了有力國有企業的黨委書記等，握有重大影響力的幹部。像這樣的人，毫無疑問是重要幹部，他們不僅能左右職場的方針，甚至還有權力左右許多優秀人物的未來，不能將其單純簡化為「一般黨員」。
此外，日本的報紙上經常看到「只有頭」的中國共產黨組織圖，唯有仔細審視圖中省略的部分，我們才能真正看出一黨獨裁的機制。接下來，讓我們仔細看看，被極端省略為「8,900萬名一般黨員」的階層吧。
書籍介紹
本文摘錄自《中國共產黨，世界最強組織：國家主席一人怎麼號令14億人？從灌輸個人思想到企業內部運作，是什麼在層層掌握》，大是文化出版
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南投縣13鄉鎮農特產品──濁水溪線篇
我們想讓你知道的是
南投縣位處台灣中部，為台灣唯一不臨海的內陸縣及地理中心，也是海拔落差最大的縣市，海拔由高至低最高相差3000餘公尺。得天獨厚的多層次海拔亦孕育出多樣化的農特產品，例如花卉、竹藝品、香蕉、甘蔗、紹興酒、紅茶、高山茶等等，本文將再深入介紹「南南投」各鄉鎮的鄉鎮與農特產品，若有興趣不妨來南投晃晃吧！
南投縣位處台灣中部，為台灣唯一不臨海的內陸縣。縣內不只有台灣最高峰「玉山」、最大湖泊「日月潭」、台灣最長河流「濁水溪」之源頭，更是台灣海拔落差最大的縣市，從450到3600公尺，最高相差3000餘公尺。多層次的海拔亦孕育出南投農業多樣化的農特產品，例如花卉、竹藝品、香蕉、甘蔗、紹興酒、紅茶、高山茶等等。
南投13縣，依地理位置分為：
烏溪線：埔里鎮、國姓鄉、魚池鄉、仁愛鄉、草屯鎮、中寮鄉
濁水溪線：南投市、名間鄉、鹿谷鄉、竹山鎮、集集鎮、水里鄉、信義鄉
以下介紹「濁水溪線」各農業鄉鎮與農特產品：
南投農業特色－南投市
南投市位於南譨縣西北方，鄰近台中市，貓羅溪貫穿其間，河谷溝渠縱橫，灌溉便利；溪兩側東為南投丘陵，西為八卦山台地，皆屬平坦紅壤土質，與河谷狹小平原，均肥沃適合農耕，故農產品非常豐富。南投市沖積平原區盛產稻米，品質佳、暢銷全國；八卦山台地，地勢平緩，日照充足，以青山茶、生薑、鳳梨、荔枝生產為主；而丘陵區，以香蕉為大宗，亦有龍眼及文旦，為饕客最愛。
南投市農特產品：蘭花、野蘭、青山茶、番茄、絲瓜、荔枝、鳳梨、木瓜、龍眼、文旦、杮子
南投農業特色－名間鄉
名間鄉位於南投縣西側，濁水溪北岸，八卦山台地處，其台地地勢平坦，村落遍佈，農業發達，且有台3及台16兩線省道於此交會，交通發達。名間鄉平原區引濁水溪灌溉，土壤肥沃，生產的濁水米，粒粒飽滿甘甜，日據時代即是重要外銷商品；本鄉栽植於泉水之水蕹菜，鮮脆爽口、富纖維素，為島內少數特有蔬菜；松柏長青茶風行國內外，產值達10億元以上，台地植茶面積超過90%，為國內茶葉主要產區。極目望去，一望無際皆為青翠茶園。
名間鄉農特產品：濁水米、鳳梨、通天草、生薑、水蕹菜山藥、茶葉
南投農業特色－鹿谷鄉
鹿谷鄉位於南投縣西南方，海拔約800公尺上下，為氣候濕潤丘陵地形，年均溫25℃，雨量充沛。終年雲霧籠罩，加上土壤富有機質，所以適合茶樹生產，當地盛產「凍頂烏龍茶」已是台灣最知名的茶種。鹿谷鄉70%居民以茶葉生產為業，為全島唯一依靠單一生產作物為經濟來源之鄉鎮，經多年推廣改良，品質穩定，茶葉因地處高地，產值通常較平地茶葉為高，且因價格穩定，居民享有極高生活水準；除此之外，除茶葉外，竹筍、山芹菜及鱒魚養殖也是本鄉特產。
鹿谷鄉農特產品：凍頂烏龍茶、竹筍、山芹菜、良質米、明日葉、鱒魚、茶梅
南投農業特色－竹山鎮
竹山鎮位於南投縣南端，靠近雲嘉地區。境內有濁水溪和清水溪環繞。為海拔1,600公尺以下山地丘陵地，其山林佔全部面積之80%，因氣溫、雨量適中及少強風，適宜竹類生長，以盛產竹子而得名。本縣竹筍產量屬全國第五位。農產品主要為竹類產品為主，農產主要仍以竹類產品居最大宗，鮮筍類以冬筍、桂竹筍暢銷全島，各種筍類加工製品，更為多樣，為全國筍類最大供應產區；相關的竹製藝品，在居多藝術家投入和學校產學合作下，竹藝品除了美感外，更增加現在科技的應用，如LED竹檯燈、竹製涼蓆、電動竹扇等。
竹山鎮農特產品：冬筍、春筍、桂竹筍、麻竹筍、綠竹筍、筍乾、桶筍、筍絲、筍茸、醬筍、竹山紅番薯、破布子、烏龍、金萱、翠玉茶葉、番茄、巨峰葡萄
南投農業特色－集集鎮
集集鎮位於南投縣中部，濁水溪北岸，為南投縣最小的鄉鎮。其腹地狹小且多山，但古蹟，與在地美食甚多且頗受好評，人文藝術濃厚。近年推動綠色隧道與鐵道觀光活動有成，集集小鎮已成為國內知名的新興旅遊勝地。因集集腹地小，溪岸平原面積有限，主要農作為廿世紀番石榴及榮獲國產水果品牌認證的「紫水晶」巨峰葡萄。另外，山坡丘陵所產的香蕉，因氣候地質事宜，其香蕉香氣芬芳，口味甘甜可口，為知名山蕉；而紅龍果和糯米荔枝核小肉甜為近年新興水果，甜度高、品質佳，數量有限，深受消費者喜愛。集集鎮知名花卉為向日葵，大而豔麗頗受歡迎。
集集鎮農特產品：糯米荔枝、廿世紀番石榴、山蕉、巨峰葡萄、紅龍果、向日葵
南投農業特色－水里鄉
水里鄉位於南投縣中部，濁水溪上游，係本縣進入山區之隘口。水里鄉境內有陳有蘭溪、水里溪及濁水溪，溪流河谷交錯，周圍高山圍繞，氣候溫和；集集線鐵路終站車埕位於鄉境，水里也為新中橫公路之起點。水里鄉主要農作物為高山茶和青梅，茶園約在海拔1,000公尺左右，屬玉山茶區，茶色清澈，入口回甘，深獲茶友喜愛。境內青梅，鮮脆多汁，品質優良，為外銷日本之主力，近年發展多樣口味梅製品，以「天山梅」打響名號。新中橫沿線所產「黑紫玉」巨峰葡萄榮獲國產水果品牌認證，冬季品質尤佳。
水里鄉農特產品：高山茶、青梅、愛玉凍、國蘭、華盛頓臍橙、十月龍眼、茂谷柑、鹿茸、香蕉、水蜜桃、巨峰葡萄、苦茶油
南投農業特色－信義鄉
信義鄉位於南投縣東南部，為境內最大鄉鎮，亦是縣內兩個山地鄉之一，面積廣達面積1422.42平方公里。信義鄉內高山峻嶺，溪流蜿蜒溪谷平地較少，為玉山國家公園入口處，新中橫公路上的重要據點，縣內居民以農作為主。信義鄉氣候溫和，但因高海拔，日夜溫差大，以致蘊育了許多品質優良的農特產品，如青梅、夏季蔬菜、花卉、愛玉子、苦茶、雜糧、蓮霧及知名巨峰葡萄（玉珠）等。另外，溪谷山間養殖鱒魚、香魚、切花、土雞等。信義鄉擁有號稱「全台最會搞行銷」的信義鄉農會，擅長包裝農產品，並結合當地東埔溫泉及觀光果園，突破了農業發展遲緩的障礙，開拓了山地鄉農業觀光發展的新境界。
信義鄉農特產品：青梅、巨峰葡萄、紅肉李、芭樂、番茄、玉山茶、高冷蔬菜、轎摃竹筍、野菜、香魚、高級切花、苦茶油、愛玉凍
以上廣告由南投縣政府農業處提供。