《中國共產黨，世界最強組織》：200名中央委員，怎麼領導9千萬黨員？

文：西村晉

200名中央委員，怎麼領導9千萬黨員？

中國共產黨的組織，呈現金字塔的結構。一般在說明中國共產黨的組織時，經常會見到這個形狀。不過，常見到的中國共產黨組織圖，其實只說明了最高階層，過於簡化，只記錄了冰山一角而已。

例如日本外務省製作的組織圖（見圖表3），說明了中央的委員會和中央宣傳部等中樞組織，並將其視為「共產黨的組織圖」。畢竟對外務省而言，說到重要的共產黨成員，只要認知到這個程度，或許就足夠了（反正他們不必和午休時間在大學走廊打掃、企劃職場裡運動會的一般黨員接觸）。但如果一般人想要了解中國共產黨，這張圖幾乎派不上用場。我曾在中國待了九年，期間和許多中共黨員接觸過，卻從來不需要找中央宣傳部。像這種圖表，我總是認為， 至少要把它明訂為「中國共產黨最高層組織圖」才對吧。

Photo Credit: 大是文化出版

在報章雜誌和電視臺網站上看到的「中國共產黨組織圖」（如圖表4）， 都會記載「總書記→政治局常務委員→政治局員→中央委員」為止，除此之外大都被稱為「一般黨員」。說實話， 以真正的組織圖來說，這是非常不完備的。雖然沒有搞錯，但如果企業的金字塔圖，只畫出從董事長到董事會為止的幾個層級，然後把底下幾千名一般員工都畫在最底層，就說這是「某大企業的組織圖」，這種圖表很明顯是失敗的。

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之所以會流傳這種「只有高層」的組織圖，其背景因素或許是意圖參雜某些印象吧，像是想要加深中國是不平等的國家、是少數掌控多數的獨裁國家等。中國的體制確實是一黨獨裁，但想要假定一個國家由獨裁來掌控、支配人民的話，也必須遵循一定的順序和方法。這樣的製圖不僅隨便，也完全無法順應我感興趣、關心的部分，因此我從以前便深感不滿。

這種令人誤解的「中國共產黨組織圖」，除了《朝日新聞》、《每日新聞》等主要報紙外，就連NHK等電視局、ITmedia 和Yahoo 等網路新聞，也是一樣的狀況。令人遺憾的是，甚至連大學裡與中國情勢相關科系的講義資料，也大都沿用這張圖表。

在新聞報導和資料中，製作、甚至刊登這個「只有頭」的組織圖的人，難道不會覺得疑惑，光靠人數只有兩百名的中央委員，要怎麼指揮與領導高達九千萬的黨員？長久以來，我實在對這些人感到不解。只要是有工作、隸屬於某個組織的人，想個三秒，就會覺得這種圖有問題吧。畢竟一個中央委員，就要領導45萬一般黨員，連簡單的行程連絡都無法順利進行，究竟要怎麼領導，實在成謎。

在大學主修經營管理、商學相關的人，或是在大規模組織中擔任管理職位的人，或許聽過「控制範圍」（span of control）這個詞。一個管理者能指揮控制的人數有限。如果是單純作業，一名管理者或許可以掌控10人以上的部屬，但如果是較複雜的業務，極限差不多能指揮五人左右。

無論是企業或行政機關，組織越大、分層越多，其中的原由就在於此。成員越多，就會大量設置末端組織，不可能光靠單一管理者監督、管理大量的成員，因此才會設置多個階層，並在每一個層級設置中階管理人員。以日本的省廳（按：外務省、氣象廳等行政機關）而言，就是「局→部→課→係→班」這類層級的組織（一般典型的案例）。如果是在大企業，則是擁有「事業部→部→課→組→小組」等層級的組織。

對本書感興趣的讀者中，或許有很多人也對軍事抱持高度關心。這樣的話，或許以軍隊組織來說明，會讓大家更容易理解。大多數國家，在近代以後的軍隊組織都是「師團→旅→連隊→大隊→中隊→小隊→班」這樣的層級構造（不過日本自衛隊中，很多都會省略大隊）（按：中華民國陸軍的編制則是指揮部、旅、營、連、排、班）。一個師團裡會有幾萬人存在，但到了小隊層級，就只會有數十人。就算師團長再怎麼有能力，如果缺少層級，也不可能一一向末端的隊員發號施令，更何況要掌握隊員的狀況和教育。

無論是企業也好，軍隊也罷，會形成金字塔形狀的組織，理由就是和「控制範圍」有關。但如果完全不考慮這一點，只是單純描繪出金字塔形狀的組織圖，可見日本常見的「中國共產黨組織圖」是瑕疵品。要是用這種圖表來理解中國共產黨的組織架構，就會忽略本書先前討論的黨支部的結構與工作角色。中央委員可不會照顧想要入黨的大學生啊。

「中國共產黨的金字塔型組織結構」在黨中央和最底層中間，其實還有好幾層階層，這原本是理所當然不過的事。但在日本的報紙上，只是在金字塔最底部加上一層，寫著「8,900萬名一般黨員」。但實際上，這一層如同千層酥一樣，還有很多階層。此外，在先前的圖表，被標記為「一般黨員」的人之中，也包含了有力國有企業的黨委書記等，握有重大影響力的幹部。像這樣的人，毫無疑問是重要幹部，他們不僅能左右職場的方針，甚至還有權力左右許多優秀人物的未來，不能將其單純簡化為「一般黨員」。

此外，日本的報紙上經常看到「只有頭」的中國共產黨組織圖，唯有仔細審視圖中省略的部分，我們才能真正看出一黨獨裁的機制。接下來，讓我們仔細看看，被極端省略為「8,900萬名一般黨員」的階層吧。

書籍介紹

本文摘錄自《中國共產黨，世界最強組織：國家主席一人怎麼號令14億人？從灌輸個人思想到企業內部運作，是什麼在層層掌握》，大是文化出版