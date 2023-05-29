逃離歧視、壓迫和無解的民族矛盾，中國少數民族想「潤出去」關卡重重
我們想讓你知道的是
不少報導指出，自2016年10月起，新疆維吾爾自治區當局開始沒收維吾爾人的護照，隨後2017年新疆地區居民的護照都要交給公安部門「保管」，新疆地區居民、尤其是維人的出境自由被限制，也不簽發新護照，當時有人權組織批評，這措施是為了限制區內少數民族的行動自由。
文、攝影：無言
對於大多數中國漢人來説，「潤出去」可能意味著留學、移民、工作、結婚等等多重可能性，但對於長期困在中國的少數民族，尤其是維吾爾人或藏人來説，要獲得護照、辦理出國需經歷重重的關卡與審查，「潤」對他們來説就幾乎等於是出逃和流亡。哪怕人在海外也難説得上高枕無憂，很多人同樣備受恐懼和煎熬，那些壓力既來自官方對流亡者的騷擾，同樣來自對仍身處中國親人的擔憂。
「七五事件」讓他決定脱離體制、離開中國
坐在記者面前的維吾爾青年SawutMuhammad樣貌老成，年僅30歲出頭便成為了日本維吾爾協會理事，他跟其他族人一樣，出走之後，一去便沒有回頭路。 Sawut於2016年4月來日本留學，他形容自己是最後一批能「逃出來」的維吾爾人。
Sawut從小便進入新疆的漢人學校讀書，校內九成是漢族，他自小便覺得：「只要掌握好漢語，維人是可以成功的。」因此他努力讀書，在家鄉參加鐵路設計比賽，得了第一名，故能先後在四川、北京留學，研修鐵路，並加入共產黨，更被提拔到幹部的級別。20歲出頭，他便在鐵路公司擔任副科長一職，與科長、書記管理100人的部門。
曾幾何時，Sawut也認為，在中國這片土地裡，既可以學中文、交中國朋友，又可以保持維吾爾族的身份，覺得黨始終是為中國人好，也為維吾爾人好。
然而，2009年還在唸中學的他經歷了烏魯木齊的「七五事件」後，首次萌生了想要離開中國的念頭。
2009年6月因廣州韶關工廠維吾爾工人被打死事件，釀成7月5日新疆維吾爾族千人上街遊行，爆發騷動。其後在遭到警察鎮壓後更演變成大規模的流血暴力事件。「七五事件」之後兩星期，官方首次公佈死傷數字，只有197人死，超過1600人受傷，當中大部分死亡的人為漢族，維吾爾族為10人，回族11人。根據國際特赦組織的報告，有海外維吾爾人團體指7月5日及後來被殺的維吾爾人數量，比起官方稱只有十名維吾爾人死亡要高得多。事件的真實狀況在當局的封鎖之下，至今仍然難以令外界有相對完整的認知，更多都只能從海外流亡者的口述中窺見。
SawutMuhammad稱，官方與維吾爾人估計的數字有出入，「具體數字實在不好説，」但Sawut指出在7月5日已有武警開槍，「我聽到槍聲，誰會有槍，只有警察才有槍。」騷動發生兩天之後，Sawut於7月7日看到坦克車在大街上巡邏，而他的漢人朋友也開始上街反對維吾爾人，「漢人無差別打維吾爾人，朋友拍影片給我看，警察沒有阻止他們⋯⋯」這讓他感到「所有事情都崩塌」。「七五事件之後兩天，有我完全不認識的漢人在街頭上望著我的眼睛，是非常仇恨的。從那天開始，我便決心離開這裡⋯⋯」
過去，「基於黨所講的『民族大團結』，漢人公開講維吾爾人壞話，是會被罵的。七五事件改變了一切。」Sawut説。縱使後來Sawut加入了共產黨，在鐵路公司任科長，他亦受盡歧視。他舉例説，2014年10月1日，他作為鐵路公司職員，可以免費乘搭火車，漢人職員全上車了，只有他被公安攔住了，並安排他到一個只有維吾爾人的車廂，他憤然問公安理由，公安只向他説：「一切只是為你好。」Sawut明白到，「我跟他們（漢人）不一樣，中國仍然是以漢族為主。」
他認為在當今治下，維漢兩族人的仇恨已回不了頭。因此，他與其他維吾爾年輕人一樣，一心想離開中國。
然而，母親不贊成Sawut離開故土，因為母親知道Sawut一旦出去，一定會參加維吾爾人的民族運動，況且Sawut在新疆的工作崗位上已有一定的地位，但Sawut仍然想出外闖闖。
少數能「潤出去」的藏族青年
手上戴上佛珠的藏人小塔，頭總是垂垂向下，她鼻上的鑽石鼻環閃閃發亮。今年23歲的小塔出身於西藏一座高原，三年前來到日本留學。在人前只説英語和日語，她説離開中國之後已告別國語，甚少用中文跟別人交談。
五歲的時候，小塔便被父母送到漢人的傳統小學，一班45人的課堂，只有她一個人是藏人。小塔自小學會抑制自己，在外不説藏語，要字正腔圓的説國語中文，從小她早已習慣做一個默默發奮的少數民族。
向外表示信奉共產主義的父母，在家裡卻經常以「藏人」身份向小塔施壓，跟她説：「你是代表藏人的，一定要比漢人強。」五歲的小塔不懂半個漢字，但要硬背唐詩三百首，再考取優異的成績。可是，這位「優異生」卻經常受到漢人的謾罵，她説以前漢人會破口罵她是髒人（藏人同音）、是笨蛋、是發臭的小孩。她每每向漢人老師投訴，有老師選擇沉默，也有老師會回敬她：「滾回到你的牧區！」
小塔自小對「主流」教育保持警惕，愈被打壓愈是勤奮向學，加上從前在中國因藏人身份而受到的對待，故長大後她便一心想找方法「潤出去」。
藏人很難「潤出國」，而小塔是藏人裡面少數能夠「潤出國」的青年。
2012年，西藏政府下令全面收回自治區居民持有的普通護照，該區居民九成以上是藏族，當時就任西藏自治區黨委書記的，正是後來調任到新疆去主政的陳全國。過去藏人要取得護照已非易事，在陳主政期間，西藏地區更實施限制出國旅行的新規定。
據「人權觀察」於2014年發佈的一份名為《一照兩制》的報告中，指出中國在2002年開始在簽發護照方式上逐步實行「雙軌制」，一軌快速而簡便，而另一軌則極其緩慢。前者適用於漢人為主的地區，而後者則為藏族及宗教少數民族為主的地區，包括維吾爾族和部分回族地區，生活在那些地區的漢人同樣受到影響。當時的報告指出，「在這些地區，上述政策無論在內容上或效果上都帶有歧視性，且因施加限制跨國遷徙自由的繁瑣要求而違反國際法。」
Tags：
南投縣13鄉鎮農特產品──濁水溪線篇
我們想讓你知道的是
南投縣位處台灣中部，為台灣唯一不臨海的內陸縣及地理中心，也是海拔落差最大的縣市，海拔由高至低最高相差3000餘公尺。得天獨厚的多層次海拔亦孕育出多樣化的農特產品，例如花卉、竹藝品、香蕉、甘蔗、紹興酒、紅茶、高山茶等等，本文將再深入介紹「南南投」各鄉鎮的鄉鎮與農特產品，若有興趣不妨來南投晃晃吧！
南投縣位處台灣中部，為台灣唯一不臨海的內陸縣。縣內不只有台灣最高峰「玉山」、最大湖泊「日月潭」、台灣最長河流「濁水溪」之源頭，更是台灣海拔落差最大的縣市，從450到3600公尺，最高相差3000餘公尺。多層次的海拔亦孕育出南投農業多樣化的農特產品，例如花卉、竹藝品、香蕉、甘蔗、紹興酒、紅茶、高山茶等等。
南投13縣，依地理位置分為：
烏溪線：埔里鎮、國姓鄉、魚池鄉、仁愛鄉、草屯鎮、中寮鄉
濁水溪線：南投市、名間鄉、鹿谷鄉、竹山鎮、集集鎮、水里鄉、信義鄉
以下介紹「濁水溪線」各農業鄉鎮與農特產品：
南投農業特色－南投市
南投市位於南譨縣西北方，鄰近台中市，貓羅溪貫穿其間，河谷溝渠縱橫，灌溉便利；溪兩側東為南投丘陵，西為八卦山台地，皆屬平坦紅壤土質，與河谷狹小平原，均肥沃適合農耕，故農產品非常豐富。南投市沖積平原區盛產稻米，品質佳、暢銷全國；八卦山台地，地勢平緩，日照充足，以青山茶、生薑、鳳梨、荔枝生產為主；而丘陵區，以香蕉為大宗，亦有龍眼及文旦，為饕客最愛。
南投市農特產品：蘭花、野蘭、青山茶、番茄、絲瓜、荔枝、鳳梨、木瓜、龍眼、文旦、杮子
南投農業特色－名間鄉
名間鄉位於南投縣西側，濁水溪北岸，八卦山台地處，其台地地勢平坦，村落遍佈，農業發達，且有台3及台16兩線省道於此交會，交通發達。名間鄉平原區引濁水溪灌溉，土壤肥沃，生產的濁水米，粒粒飽滿甘甜，日據時代即是重要外銷商品；本鄉栽植於泉水之水蕹菜，鮮脆爽口、富纖維素，為島內少數特有蔬菜；松柏長青茶風行國內外，產值達10億元以上，台地植茶面積超過90%，為國內茶葉主要產區。極目望去，一望無際皆為青翠茶園。
名間鄉農特產品：濁水米、鳳梨、通天草、生薑、水蕹菜山藥、茶葉
南投農業特色－鹿谷鄉
鹿谷鄉位於南投縣西南方，海拔約800公尺上下，為氣候濕潤丘陵地形，年均溫25℃，雨量充沛。終年雲霧籠罩，加上土壤富有機質，所以適合茶樹生產，當地盛產「凍頂烏龍茶」已是台灣最知名的茶種。鹿谷鄉70%居民以茶葉生產為業，為全島唯一依靠單一生產作物為經濟來源之鄉鎮，經多年推廣改良，品質穩定，茶葉因地處高地，產值通常較平地茶葉為高，且因價格穩定，居民享有極高生活水準；除此之外，除茶葉外，竹筍、山芹菜及鱒魚養殖也是本鄉特產。
鹿谷鄉農特產品：凍頂烏龍茶、竹筍、山芹菜、良質米、明日葉、鱒魚、茶梅
南投農業特色－竹山鎮
竹山鎮位於南投縣南端，靠近雲嘉地區。境內有濁水溪和清水溪環繞。為海拔1,600公尺以下山地丘陵地，其山林佔全部面積之80%，因氣溫、雨量適中及少強風，適宜竹類生長，以盛產竹子而得名。本縣竹筍產量屬全國第五位。農產品主要為竹類產品為主，農產主要仍以竹類產品居最大宗，鮮筍類以冬筍、桂竹筍暢銷全島，各種筍類加工製品，更為多樣，為全國筍類最大供應產區；相關的竹製藝品，在居多藝術家投入和學校產學合作下，竹藝品除了美感外，更增加現在科技的應用，如LED竹檯燈、竹製涼蓆、電動竹扇等。
竹山鎮農特產品：冬筍、春筍、桂竹筍、麻竹筍、綠竹筍、筍乾、桶筍、筍絲、筍茸、醬筍、竹山紅番薯、破布子、烏龍、金萱、翠玉茶葉、番茄、巨峰葡萄
南投農業特色－集集鎮
集集鎮位於南投縣中部，濁水溪北岸，為南投縣最小的鄉鎮。其腹地狹小且多山，但古蹟，與在地美食甚多且頗受好評，人文藝術濃厚。近年推動綠色隧道與鐵道觀光活動有成，集集小鎮已成為國內知名的新興旅遊勝地。因集集腹地小，溪岸平原面積有限，主要農作為廿世紀番石榴及榮獲國產水果品牌認證的「紫水晶」巨峰葡萄。另外，山坡丘陵所產的香蕉，因氣候地質事宜，其香蕉香氣芬芳，口味甘甜可口，為知名山蕉；而紅龍果和糯米荔枝核小肉甜為近年新興水果，甜度高、品質佳，數量有限，深受消費者喜愛。集集鎮知名花卉為向日葵，大而豔麗頗受歡迎。
集集鎮農特產品：糯米荔枝、廿世紀番石榴、山蕉、巨峰葡萄、紅龍果、向日葵
南投農業特色－水里鄉
水里鄉位於南投縣中部，濁水溪上游，係本縣進入山區之隘口。水里鄉境內有陳有蘭溪、水里溪及濁水溪，溪流河谷交錯，周圍高山圍繞，氣候溫和；集集線鐵路終站車埕位於鄉境，水里也為新中橫公路之起點。水里鄉主要農作物為高山茶和青梅，茶園約在海拔1,000公尺左右，屬玉山茶區，茶色清澈，入口回甘，深獲茶友喜愛。境內青梅，鮮脆多汁，品質優良，為外銷日本之主力，近年發展多樣口味梅製品，以「天山梅」打響名號。新中橫沿線所產「黑紫玉」巨峰葡萄榮獲國產水果品牌認證，冬季品質尤佳。
水里鄉農特產品：高山茶、青梅、愛玉凍、國蘭、華盛頓臍橙、十月龍眼、茂谷柑、鹿茸、香蕉、水蜜桃、巨峰葡萄、苦茶油
南投農業特色－信義鄉
信義鄉位於南投縣東南部，為境內最大鄉鎮，亦是縣內兩個山地鄉之一，面積廣達面積1422.42平方公里。信義鄉內高山峻嶺，溪流蜿蜒溪谷平地較少，為玉山國家公園入口處，新中橫公路上的重要據點，縣內居民以農作為主。信義鄉氣候溫和，但因高海拔，日夜溫差大，以致蘊育了許多品質優良的農特產品，如青梅、夏季蔬菜、花卉、愛玉子、苦茶、雜糧、蓮霧及知名巨峰葡萄（玉珠）等。另外，溪谷山間養殖鱒魚、香魚、切花、土雞等。信義鄉擁有號稱「全台最會搞行銷」的信義鄉農會，擅長包裝農產品，並結合當地東埔溫泉及觀光果園，突破了農業發展遲緩的障礙，開拓了山地鄉農業觀光發展的新境界。
信義鄉農特產品：青梅、巨峰葡萄、紅肉李、芭樂、番茄、玉山茶、高冷蔬菜、轎摃竹筍、野菜、香魚、高級切花、苦茶油、愛玉凍
以上廣告由南投縣政府農業處提供。