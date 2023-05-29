逃離歧視、壓迫和無解的民族矛盾，中國少數民族想「潤出去」關卡重重

文、攝影：無言

對於大多數中國漢人來説，「潤出去」可能意味著留學、移民、工作、結婚等等多重可能性，但對於長期困在中國的少數民族，尤其是維吾爾人或藏人來説，要獲得護照、辦理出國需經歷重重的關卡與審查，「潤」對他們來説就幾乎等於是出逃和流亡。哪怕人在海外也難説得上高枕無憂，很多人同樣備受恐懼和煎熬，那些壓力既來自官方對流亡者的騷擾，同樣來自對仍身處中國親人的擔憂。

「七五事件」讓他決定脱離體制、離開中國

坐在記者面前的維吾爾青年SawutMuhammad樣貌老成，年僅30歲出頭便成為了日本維吾爾協會理事，他跟其他族人一樣，出走之後，一去便沒有回頭路。 Sawut於2016年4月來日本留學，他形容自己是最後一批能「逃出來」的維吾爾人。

Sawut從小便進入新疆的漢人學校讀書，校內九成是漢族，他自小便覺得：「只要掌握好漢語，維人是可以成功的。」因此他努力讀書，在家鄉參加鐵路設計比賽，得了第一名，故能先後在四川、北京留學，研修鐵路，並加入共產黨，更被提拔到幹部的級別。20歲出頭，他便在鐵路公司擔任副科長一職，與科長、書記管理100人的部門。

曾幾何時，Sawut也認為，在中國這片土地裡，既可以學中文、交中國朋友，又可以保持維吾爾族的身份，覺得黨始終是為中國人好，也為維吾爾人好。

然而，2009年還在唸中學的他經歷了烏魯木齊的「七五事件」後，首次萌生了想要離開中國的念頭。

2009年6月因廣州韶關工廠維吾爾工人被打死事件，釀成7月5日新疆維吾爾族千人上街遊行，爆發騷動。其後在遭到警察鎮壓後更演變成大規模的流血暴力事件。「七五事件」之後兩星期，官方首次公佈死傷數字，只有197人死，超過1600人受傷，當中大部分死亡的人為漢族，維吾爾族為10人，回族11人。根據國際特赦組織的報告，有海外維吾爾人團體指7月5日及後來被殺的維吾爾人數量，比起官方稱只有十名維吾爾人死亡要高得多。事件的真實狀況在當局的封鎖之下，至今仍然難以令外界有相對完整的認知，更多都只能從海外流亡者的口述中窺見。

SawutMuhammad稱，官方與維吾爾人估計的數字有出入，「具體數字實在不好説，」但Sawut指出在7月5日已有武警開槍，「我聽到槍聲，誰會有槍，只有警察才有槍。」騷動發生兩天之後，Sawut於7月7日看到坦克車在大街上巡邏，而他的漢人朋友也開始上街反對維吾爾人，「漢人無差別打維吾爾人，朋友拍影片給我看，警察沒有阻止他們⋯⋯」這讓他感到「所有事情都崩塌」。「七五事件之後兩天，有我完全不認識的漢人在街頭上望著我的眼睛，是非常仇恨的。從那天開始，我便決心離開這裡⋯⋯」

過去，「基於黨所講的『民族大團結』，漢人公開講維吾爾人壞話，是會被罵的。七五事件改變了一切。」Sawut説。縱使後來Sawut加入了共產黨，在鐵路公司任科長，他亦受盡歧視。他舉例説，2014年10月1日，他作為鐵路公司職員，可以免費乘搭火車，漢人職員全上車了，只有他被公安攔住了，並安排他到一個只有維吾爾人的車廂，他憤然問公安理由，公安只向他説：「一切只是為你好。」Sawut明白到，「我跟他們（漢人）不一樣，中國仍然是以漢族為主。」

他認為在當今治下，維漢兩族人的仇恨已回不了頭。因此，他與其他維吾爾年輕人一樣，一心想離開中國。

然而，母親不贊成Sawut離開故土，因為母親知道Sawut一旦出去，一定會參加維吾爾人的民族運動，況且Sawut在新疆的工作崗位上已有一定的地位，但Sawut仍然想出外闖闖。

少數能「潤出去」的藏族青年

手上戴上佛珠的藏人小塔，頭總是垂垂向下，她鼻上的鑽石鼻環閃閃發亮。今年23歲的小塔出身於西藏一座高原，三年前來到日本留學。在人前只説英語和日語，她説離開中國之後已告別國語，甚少用中文跟別人交談。

五歲的時候，小塔便被父母送到漢人的傳統小學，一班45人的課堂，只有她一個人是藏人。小塔自小學會抑制自己，在外不説藏語，要字正腔圓的説國語中文，從小她早已習慣做一個默默發奮的少數民族。

向外表示信奉共產主義的父母，在家裡卻經常以「藏人」身份向小塔施壓，跟她説：「你是代表藏人的，一定要比漢人強。」五歲的小塔不懂半個漢字，但要硬背唐詩三百首，再考取優異的成績。可是，這位「優異生」卻經常受到漢人的謾罵，她説以前漢人會破口罵她是髒人（藏人同音）、是笨蛋、是發臭的小孩。她每每向漢人老師投訴，有老師選擇沉默，也有老師會回敬她：「滾回到你的牧區！」

小塔自小對「主流」教育保持警惕，愈被打壓愈是勤奮向學，加上從前在中國因藏人身份而受到的對待，故長大後她便一心想找方法「潤出去」。

藏人很難「潤出國」，而小塔是藏人裡面少數能夠「潤出國」的青年。

2012年，西藏政府下令全面收回自治區居民持有的普通護照，該區居民九成以上是藏族，當時就任西藏自治區黨委書記的，正是後來調任到新疆去主政的陳全國。過去藏人要取得護照已非易事，在陳主政期間，西藏地區更實施限制出國旅行的新規定。

據「人權觀察」於2014年發佈的一份名為《一照兩制》的報告中，指出中國在2002年開始在簽發護照方式上逐步實行「雙軌制」，一軌快速而簡便，而另一軌則極其緩慢。前者適用於漢人為主的地區，而後者則為藏族及宗教少數民族為主的地區，包括維吾爾族和部分回族地區，生活在那些地區的漢人同樣受到影響。當時的報告指出，「在這些地區，上述政策無論在內容上或效果上都帶有歧視性，且因施加限制跨國遷徙自由的繁瑣要求而違反國際法。」