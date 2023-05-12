美國大使控南非軍援俄羅斯，南非總統：美方不遵守協議、提前公開未證實指控
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美國駐南非大使昨（11）日指控南非，透過停靠在開普敦的貨船，提供俄羅斯武器與彈藥。南非總統則表示，美國沒有遵守調查協議，提前公開尚未被證實的指控。《紐約時報》指出，南非官員拒絕譴責俄羅斯，是因為執政黨非洲民族議會在過去反對種族隔離抗爭時，得到了蘇聯的支持。
綜合《紐約時報》、《CNN》與《News24》的報導，美國駐南非大使昨（11）日指控南非，透過停靠在開普敦的俄羅斯貨船，提供俄羅斯武器與彈藥。南非總統則表示，美國沒有遵守調查協議，提前公開尚未被證實的指控，令人感到失望。
美國駐南非大使伯傑帝（Reuben E. Brigety II）昨日表示，華盛頓有理由相信，去（2022）年12月6日至8日停靠在南非西蒙海軍基地（Simon’s Town naval base）的俄羅斯貨船Lady R「裝載了武器與彈藥」，然後駛回俄羅斯。而美國已在去年5月，將Lady R列入烏俄戰爭制裁名單上。
面對伯傑帝大使的指控，南非總統府在昨日發表了官方聲明，指出南非政府早已承諾針對Lady R貨船停靠一事，由1名退休法官主導，進行獨立調查。而南非代表團在上週訪問華盛頓時，也已與美國官員達成協議，讓事件的調查順利進行，美方則會提供任何有關的證據。
南非總統府的聲明表示，對於美國大使突然公開此事，破壞2國就此事達成的調查協議，以及2國代表團間的努力，感到相當失望。
南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）昨日在國會接受質詢時表示，與Lady R有關的事件「正在調查中」。南非總統府發言人馬格溫亞（Vincent Magwenya）也在昨日發表評論，批評伯傑帝大使的指控，並補充道，「至今沒有任何證據」可以證明Lady R停靠南非的目的。
不過發言人馬格溫亞的此番言論，已被美國馬里蘭州民主黨參議員霍倫（Chris Van Hollen）給反駁。
霍倫在聲明中指出，上週在華盛頓會見了南非政府代表團，以及美國駐南非大使，來訪的南非官員表示，「能夠理解美國對南非與俄羅斯間，軍事關聯加強的擔憂，並且會認真對待美國所提供的相關證據。」霍倫也補充道，南非官員當初表示，他們將會追究轉讓武器與彈藥者的責任。
《CNN》記者詢問發言人馬格溫亞，南非為何會對Lady R停靠軍港一事進行調查。瑪格溫亞回覆表示，「美國情報部門表示，他們有明確的證據可以提供。我們認真對待這些指控，並且希望有一個可靠的獨立調查，來陳述事實的真相。否則南非將面臨一系列的反駁與否認，而這對我們的雙邊關係沒有任何的幫助。」
南非最大反對黨民主聯盟（Democratic Alliance）領導人斯丁豪（John Steenhuisen）表示，大使伯傑帝的指控，「證實總統拉瑪佛沙及其政府，確實與俄羅斯對烏克蘭的戰爭有關。」
根據南非媒體《News24》的報導，烏克蘭駐南非大使館表示，將會要求與南非國防和退伍軍人部部長（Defence and Military Veterans Minister）莫迪賽（Thandi Modise），進行「緊急」會談。
美國參議院外交關係委員會共和黨參議員瑞胥（Jim Risch），呼籲拜登（Joe Biden）政府，「重新評估目前與南非政府接觸的範圍與規模。」
根據《紐約時報》的報導，美國政府暗示，如果證實南非確實協助俄羅斯獲得武器、彈藥，或是幫助其逃避國際制裁，將會對南非進行報復。包括實際制裁，以及撤銷南非對美貿易優惠政策等。
《紐約時報》指出，南非官員拒絕譴責、孤立俄羅斯，是因為執政黨非洲民族議會（African National Congress）在過去反對種族隔離抗爭的過程中，得到了蘇聯的支持。
《CNN》報導也表示，南非政府經常在聯合國大會上，針對譴責俄羅斯的議案，投下棄權票。儘管南非領導人一再表示，他們在烏俄戰爭中保持中立，並呼籲雙方透過談判來解決問題，但他們的態度與行動，已被西方列強質疑。
新聞來源
- The U.S. ambassador to South Africa accused the country of providing weapons to Russia.（The New York Times）
- South Africa loaded arms onto sanctioned Russian vessel, US ambassador tells local media（CNN）
- #LadyRussiagate: Independent inquiry to investigate claims that SA supplied arms to Russia - Presidency（News24）
- Presidency responds to claims of weapons supply to Russia made by the US Ambassador（The Presidency Republic of South Africa）
延伸閱讀
- 金磚五國領袖視訊峰會：習近平呼籲擴大成員國，普亭要求團結對抗西方「自私行為」
- 普亭：俄羅斯貿易將轉向「金磚國家」，考慮在俄開設印度超市、多買中國汽車
- 中國究竟會不會向俄羅斯提供武器？相關警告有多少根據？
- 布林肯警告中國考慮提供俄羅斯「致命性軍援」，中國反嗆：不斷送武器到烏克蘭的是美國
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責任編輯：賴明君
核稿編輯：楊士範
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韓國文化觀光大展瘋韓流：從舞台到餐桌，盤點那些你不曾體驗的韓國特色！
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