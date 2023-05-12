法國打造「歐洲電池谷」，全球固態鋰電池龍頭、台灣輝能超級工廠進駐投資1758億元

（中央社）以優異投資環境打敗對手的法國，獲全球固態鋰電池龍頭、台灣輝能科技青睞，輝能電池超級工廠將進駐逐漸成型的「歐洲電池谷」，這項投資不僅產業受惠，增加就業機會，也受民眾歡迎。

輝能進駐「歐洲電池谷」

台灣固態鋰電池公司輝能科技傳將在法國建廠，消息廣受法媒報導，報導焦點包括法國綠色產業前景、法國外資吸引力，以及輝能進駐帶來的優勢。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今（12）日於艾里賽宮（Elysée）接待全球400位產業要角，闡述法國「綠色產業法」重點，包括歐洲電動車增產、電池與風力發電產業優惠稅率、投資未來產業人才養成等。

馬克宏明（13）天將延續產業行程，前往北部臨海城鎮敦克爾克（Dunkerque）。他演說中指出，行程主要在造訪歐洲最大鋁原料製造廠。但多家法媒預測，馬克宏親赴敦克爾克，也為了宣布台灣集團輝能科技的到來。

作為目前全球唯一成功量產固態鋰電池公司，輝能的設廠將成為推動法國電動車等產業的生力軍。

法國總統府今天向《中央社》表示，「輝能科技確實是一間很美好的公司，而馬克宏總統也有機會和輝能執行長在Choose France商業峰會上見面，這是我們相當關注的計畫」，但無法告知馬克宏明天是否會親自宣布消息。

據《世界報》（Le Monde）報導，輝能在勘查40多個地點後，最後規劃在敦克爾克港附近落腳，打造電池「超級工廠」（gigafactory），投資52億歐元（約新台幣1758億元）、創造3000個工作機會。

輝能掌握固態電池關鍵技術，媒體分析，「固態電池預計能突破鋰離子電池目前的限制，帶來更多自主性、安全，更少意外，充電也更快速」。消息一出，法國各界皆對台資進駐大表歡迎。

法國策略研究基金會（FRS）研究員博達安（Antoine Bondaz）在推特上寫道：「輝能科技將投資52億歐元。中國和香港合計投資117億歐元。一間台灣公司一次就投資了中國所有公司25年來投資總額的一半。但願領導人有意識到這些數據的事實」。

Le 🇹🇼 @ProLogium va investir 5,2Mds d’euros



Le stock des investissements 🇨🇳 et 🇭🇰 est de 11,7Mds d’euros



En UNE FOIS, une boîte taïwanaise investit la moitié de ce que toutes les boîtes chinoises ont investi en 25 ans



Que les dirigeants aient conscience la réalité des chiffres https://t.co/v0Q2vorWID — Antoine Bondaz (@AntoineBondaz) May 10, 2023

Avec la gigafactory Prologium 🇹🇼 à Dunkerque qui s'ajoutera à Verkor 🇫🇷, ACC 🇫🇷🇩🇪 et Envision AESC 🇨🇳🇯🇵 , les Hauts-de-🇫🇷 compteront 4 méga-usines de batteries sur moins de 100 km.



Environ 11 Md€ investis et 10 000 emplois créés au total.



1ère inauguration : ACC le 30 mai pic.twitter.com/P1WJITfDVQ — Guillaume Gau (@guillaume_ggc) May 10, 2023

法國智庫蒙田研究所亞洲項目主任杜懋之（Mathieu Duchâtel）則指出，投資是台灣向歐盟直接投資總額的兩倍之多，認為「足以改變台灣對歐洲投資不足的歐盟論述」。

《法國1台》（TF1）今天走訪該區，當地居民同樣對台灣科技選擇建廠的規劃感到開心。

法國推動再工業化

一位居民向法國1台表示，「太棒了，這會讓人想來這裡，或來這定居」；一位青年指出，「這代表即使在我們的城市，都可以較容易找到工作」；另一名受訪者則說，「不應該消除、驅趕工業，而是要讓它轉型」。

而對於商家而言，這是經濟起飛的前兆，因為輝能科技將是繼法國公司Verkor去年宣布設廠後，第二家在此落腳的電池超級工廠，預計將為周邊產業帶來2萬名通勤或定居人口。

據《BFM財經台》指出，輝能的超級工廠將於2024年動工，2年後啟動，估計每年能為50到75萬台電動車製造電池。

在與波蘭、荷蘭和德國之間猶豫後，輝能最終選擇於法國打造台灣之外的第二條產線。對此，法媒相當興奮，分析法國環境優勢與吸引力。

法國目前有3項電動車電池工廠計畫，台灣輝能計為第4家，4工廠全都位於上法蘭西大區（Hauts-de-France），一直線排列，形成聚落，被稱為歐洲的電動電池谷。

輝能相中此地並非巧合，上法蘭西大區議會主席、右翼重量級領袖貝特宏（Xavier Bertrand）指出，「所有電動電池產業要角都希望在彼此附近，帶來良性競爭，意識到他們應該要在電池谷」。

第6屆Choose France商業峰會即將於15日登場，馬克宏於10日媒體「挑戰」（Challenges）專訪中強調，「法國的再工業化，是奮鬥所宗」，認為「再工業化便是創造購買力、挹注社會制度」。

法國推「再工業化」，打造具吸引力的法律、稅務等環境，以加強法國科技與工業產業回流與外國企業進駐投資。根據英國金融服務巨頭安永（EY）10日公布的年度報告，法國連續4年榮登歐洲最具投資吸引力國家。

法國總統府表示，除電動電池外，半導體也是法國再工業化的優先目標，更盼在這屆Choose France上達成新的計畫。

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責任編輯：莊貿捷

核稿編輯：翁世航