2023/05/12,
商業

法國打造「歐洲電池谷」，全球固態鋰電池龍頭、台灣輝能超級工廠進駐投資1758億元

法國打造「歐洲電池谷」，全球固態鋰電池龍頭、台灣輝能超級工廠進駐投資1758億元
圖說：法國經濟財政暨工業與數位主權部今年初率團拜訪輝 能科技｜Photo Credit: 中央社

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台灣輝能科技青睞，其電池超級工廠將進駐逐漸成型的「歐洲電池谷」，而作為目前全球唯一成功量產固態鋰電池公司，輝能的設廠將成為推動法國電動車等產業的生力軍。

（中央社）以優異投資環境打敗對手的法國，獲全球固態鋰電池龍頭、台灣輝能科技青睞，輝能電池超級工廠將進駐逐漸成型的「歐洲電池谷」，這項投資不僅產業受惠，增加就業機會，也受民眾歡迎。

輝能進駐「歐洲電池谷」

台灣固態鋰電池公司輝能科技傳將在法國建廠，消息廣受法媒報導，報導焦點包括法國綠色產業前景、法國外資吸引力，以及輝能進駐帶來的優勢。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今（12）日於艾里賽宮（Elysée）接待全球400位產業要角，闡述法國「綠色產業法」重點，包括歐洲電動車增產、電池與風力發電產業優惠稅率、投資未來產業人才養成等。

馬克宏明（13）天將延續產業行程，前往北部臨海城鎮敦克爾克（Dunkerque）。他演說中指出，行程主要在造訪歐洲最大鋁原料製造廠。但多家法媒預測，馬克宏親赴敦克爾克，也為了宣布台灣集團輝能科技的到來。

作為目前全球唯一成功量產固態鋰電池公司，輝能的設廠將成為推動法國電動車等產業的生力軍。

法國總統府今天向《中央社》表示，「輝能科技確實是一間很美好的公司，而馬克宏總統也有機會和輝能執行長在Choose France商業峰會上見面，這是我們相當關注的計畫」，但無法告知馬克宏明天是否會親自宣布消息。

據《世界報》（Le Monde）報導，輝能在勘查40多個地點後，最後規劃在敦克爾克港附近落腳，打造電池「超級工廠」（gigafactory），投資52億歐元（約新台幣1758億元）、創造3000個工作機會。

輝能掌握固態電池關鍵技術，媒體分析，「固態電池預計能突破鋰離子電池目前的限制，帶來更多自主性、安全，更少意外，充電也更快速」。消息一出，法國各界皆對台資進駐大表歡迎。

法國策略研究基金會（FRS）研究員博達安（Antoine Bondaz）在推特上寫道：「輝能科技將投資52億歐元。中國和香港合計投資117億歐元。一間台灣公司一次就投資了中國所有公司25年來投資總額的一半。但願領導人有意識到這些數據的事實」。

法國智庫蒙田研究所亞洲項目主任杜懋之（Mathieu Duchâtel）則指出，投資是台灣向歐盟直接投資總額的兩倍之多，認為「足以改變台灣對歐洲投資不足的歐盟論述」。

《法國1台》（TF1）今天走訪該區，當地居民同樣對台灣科技選擇建廠的規劃感到開心。

法國推動再工業化

一位居民向法國1台表示，「太棒了，這會讓人想來這裡，或來這定居」；一位青年指出，「這代表即使在我們的城市，都可以較容易找到工作」；另一名受訪者則說，「不應該消除、驅趕工業，而是要讓它轉型」。

而對於商家而言，這是經濟起飛的前兆，因為輝能科技將是繼法國公司Verkor去年宣布設廠後，第二家在此落腳的電池超級工廠，預計將為周邊產業帶來2萬名通勤或定居人口。

據《BFM財經台》指出，輝能的超級工廠將於2024年動工，2年後啟動，估計每年能為50到75萬台電動車製造電池。

在與波蘭、荷蘭和德國之間猶豫後，輝能最終選擇於法國打造台灣之外的第二條產線。對此，法媒相當興奮，分析法國環境優勢與吸引力。

法國目前有3項電動車電池工廠計畫，台灣輝能計為第4家，4工廠全都位於上法蘭西大區（Hauts-de-France），一直線排列，形成聚落，被稱為歐洲的電動電池谷。

輝能相中此地並非巧合，上法蘭西大區議會主席、右翼重量級領袖貝特宏（Xavier Bertrand）指出，「所有電動電池產業要角都希望在彼此附近，帶來良性競爭，意識到他們應該要在電池谷」。

第6屆Choose France商業峰會即將於15日登場，馬克宏於10日媒體「挑戰」（Challenges）專訪中強調，「法國的再工業化，是奮鬥所宗」，認為「再工業化便是創造購買力、挹注社會制度」。

法國推「再工業化」，打造具吸引力的法律、稅務等環境，以加強法國科技與工業產業回流與外國企業進駐投資。根據英國金融服務巨頭安永（EY）10日公布的年度報告，法國連續4年榮登歐洲最具投資吸引力國家。

法國總統府表示，除電動電池外，半導體也是法國再工業化的優先目標，更盼在這屆Choose France上達成新的計畫。

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責任編輯：莊貿捷
核稿編輯：翁世航


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