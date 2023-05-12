小馬可仕上台後改變菲外交風向，專家：美菲合作向東協釋放抗中訊號

文：向淩

菲律賓總統小馬可仕在東協峰會前夕表示，他將在會上尋求敲定《南海行為準則》(Conduct for the South China Sea)，並提出對台海局勢的討論，希望東協能達成一致的立場。專家認為，美菲軍事合作是向東協國家傳遞美國強化印太合作圍堵中國的強烈信號，菲律賓的美軍基地在台海安全議題上發揮重要的功能。

中國威脅導致菲律賓外交政策轉變

第42屆東協峰會在印尼東努沙登加拉省（East Nusa Tenggara）的拉布安巴佐（Labuan Bajo）登場，菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr）5月9日在記者會上表示，他將在會上尋求敲定《南海行為準則》。

中國主張領土延伸至其沿海1500多公里，涉及5個東協國家（汶萊、馬來西亞、菲律賓、越南和印尼）的經濟海域，近期又頻繁在南中國海加強軍事及海上巡邏，菲律賓船隻多次在南中國海主權爭議海域上被中國海警驅趕。

小馬可仕5月初在華盛頓會見美國總統拜登，兩國公佈新制定的《雙邊防務準則》，正式將南中國海納入美菲共同防禦範圍，並將擴大海上安全、深化《加強國防合作協定》（Enhanced Defense Cooperation Agreement, 簡稱EDCA）合作及打擊任何國家武裝攻擊的能力；美國國防部長奧斯汀（Lloyd J. Austin）也向小馬可仕重申華盛頓保衛菲律賓的承諾。

菲律賓駐美大使羅慕德斯隨後在5月8日表示，菲律賓和美國可能於今年第3季前展開南海聯合巡邏。

台灣青平台基金會副研究員江懷哲博士表示，菲律賓從2016年至2022年間由杜特蒂總統主政，當時為了發展與中國的經濟合作，比較親近中國、疏遠美國，在南中國海問題方面，希望以對話解決，但是中國在南中國海的騷擾並沒有因此減少，因此小馬可仕當選之前，輿論分為兩極。

江懷哲對美國之音說：「有些人認為說他（小馬可仕）會反美的人，就是認為說，因為他爸爸（已故前總統老馬可仕）的關係。當時他爸爸的下台，美國就算沒有支持，也是扮演一個比較默許的角色；也有一些人認為，以傳統上來講，他可能走他父親的路線的話，其實還是一個跟美國文化、西方比較親近的政治領導人。」

菲律賓亞太大學政治經濟學助理教授羅賓（Robin Michael Garcia）指出，小馬可仕當選後證實，他選擇了與中國保持距離和警戒。他以書面形式向美國之音的記者表示，選舉前，人們普遍認為小馬可仕會延續杜特蒂的親華政策，然而因為中國不斷地在南中國海，也就是菲律賓領土西部加強其威脅行為，再加上對於菲律賓的各種投資承諾愈來愈不可靠，小馬可仕當選後會轉變外交政策，與美國接近以抗衡中國，是必須且合理的。

羅賓認為，菲律賓外交政策的大轉彎，是中國自己造成的。

常駐東南亞的東亞致經專家黃自強博士在接受美國之音的採訪時表示，不只是對於南中國海，中國對整個印太地區都不斷增加威脅，而菲律賓在西太平洋具有重要戰略位置，所以小馬可仕4月底訪美與拜登會面，目的就在於深化與印太戰略夥伴同盟及美國領導的反中統一戰線聯盟關係。

他說：「小馬可仕政權雖不至於開罪北京抑或選邊站，但與美國擴大軍事合作應對印太地區挑戰，諸如美菲聯合軍演、菲律賓新增四座基地供美軍使用等舉措。」

黃自強指出，從甫落幕的美菲年度「肩並肩」聯合軍演中強化實彈操演與海上安全等協調機制，可觀察到美國正在積極強化與西太平洋第一島鏈及菲律賓等盟友互動及軍事合作。

台灣國際戰略學會副研究員黃惠華表示，2022年美日菲三國召開南中國海安全三方論壇，當時日本政府規劃創設美、日、菲「安全事務高官磋商機制」，有望發展成為新的聯盟，重點在於保衛印太區，包括東中國海、台海與南中國海區域。

她告訴美國之音：「萬一爆發衝突時候，菲律賓提供的基地，對美日同盟在台海、南海（南中國海），共同行動相當重要，從地緣角度來看，是菲律賓維護台海和平的重要貢獻。」

Photo Credit： GettyImages 2023年5月3日華盛頓，美國國防部奧斯汀與到訪的菲律賓總統小馬可仕舉行會談。

菲律賓提供美軍進駐基地協助維護台海安全

5月1日拜登與到訪白宮的小馬可仕舉行會談，會後的聯合聲明中提及台海，並且想在菲律賓、日本和美國之間建立起三邊合作模式。

小馬可仕5月9日也表示，鑒於台海情勢日漸緊張，他將在東協峰會上提出討論，希望各國對這項議題能得出一致的立場。

菲律賓亞太大學政治經濟學助理教授羅賓（Robin Michael Garcia）表示，以小馬可仕最近的行動看來，他想要凸顯菲律賓是保衛台灣或威懾中國的重要戰略要地。他指出，這樣的想法受到菲律賓政策菁英圈的認同，他們認為，美中在台灣問題上的衝突，菲律賓將無法置身度外，因此菲律賓面對台海問題所該做的不能僅止於是保護居住在台灣的菲律賓人而已。菁英圈普遍認為，如果中國成功佔領台灣，接下來很可能就會試圖佔領南中國海。

台灣青平台基金會副研究員江懷哲博士認為，菲律賓不會直接介入台海紛爭，但是基於戰略地點與美菲安全合作等因素，菲律賓的軍事基地將是美軍支持台海的絕佳後援。

他說：「假如說美方它需要運用的這些資源是在菲律賓本土的話，它（美國）也一定會需要菲律賓政府的同意。其實在呂宋島，它本地可以停的這個飛機的數量，其實是超過九州跟沖繩的總和，它其實提供了一個非常大的一個軍事腹地。」