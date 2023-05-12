小馬可仕上台後改變菲外交風向，專家：美菲合作向東協釋放抗中訊號
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菲律賓亞太大學政治經濟學助理教授羅賓表示，小馬可仕想要凸顯菲律賓是保衛台灣或威懾中國的重要戰略要地。他指出，這樣的想法受到菲律賓政策菁英圈的認同，因為如果中國成功佔領台灣，接下來很可能就會試圖佔領南海。
文：向淩
菲律賓總統小馬可仕在東協峰會前夕表示，他將在會上尋求敲定《南海行為準則》(Conduct for the South China Sea)，並提出對台海局勢的討論，希望東協能達成一致的立場。專家認為，美菲軍事合作是向東協國家傳遞美國強化印太合作圍堵中國的強烈信號，菲律賓的美軍基地在台海安全議題上發揮重要的功能。
中國威脅導致菲律賓外交政策轉變
第42屆東協峰會在印尼東努沙登加拉省（East Nusa Tenggara）的拉布安巴佐（Labuan Bajo）登場，菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr）5月9日在記者會上表示，他將在會上尋求敲定《南海行為準則》。
中國主張領土延伸至其沿海1500多公里，涉及5個東協國家（汶萊、馬來西亞、菲律賓、越南和印尼）的經濟海域，近期又頻繁在南中國海加強軍事及海上巡邏，菲律賓船隻多次在南中國海主權爭議海域上被中國海警驅趕。
小馬可仕5月初在華盛頓會見美國總統拜登，兩國公佈新制定的《雙邊防務準則》，正式將南中國海納入美菲共同防禦範圍，並將擴大海上安全、深化《加強國防合作協定》（Enhanced Defense Cooperation Agreement, 簡稱EDCA）合作及打擊任何國家武裝攻擊的能力；美國國防部長奧斯汀（Lloyd J. Austin）也向小馬可仕重申華盛頓保衛菲律賓的承諾。
菲律賓駐美大使羅慕德斯隨後在5月8日表示，菲律賓和美國可能於今年第3季前展開南海聯合巡邏。
台灣青平台基金會副研究員江懷哲博士表示，菲律賓從2016年至2022年間由杜特蒂總統主政，當時為了發展與中國的經濟合作，比較親近中國、疏遠美國，在南中國海問題方面，希望以對話解決，但是中國在南中國海的騷擾並沒有因此減少，因此小馬可仕當選之前，輿論分為兩極。
江懷哲對美國之音說：「有些人認為說他（小馬可仕）會反美的人，就是認為說，因為他爸爸（已故前總統老馬可仕）的關係。當時他爸爸的下台，美國就算沒有支持，也是扮演一個比較默許的角色；也有一些人認為，以傳統上來講，他可能走他父親的路線的話，其實還是一個跟美國文化、西方比較親近的政治領導人。」
菲律賓亞太大學政治經濟學助理教授羅賓（Robin Michael Garcia）指出，小馬可仕當選後證實，他選擇了與中國保持距離和警戒。他以書面形式向美國之音的記者表示，選舉前，人們普遍認為小馬可仕會延續杜特蒂的親華政策，然而因為中國不斷地在南中國海，也就是菲律賓領土西部加強其威脅行為，再加上對於菲律賓的各種投資承諾愈來愈不可靠，小馬可仕當選後會轉變外交政策，與美國接近以抗衡中國，是必須且合理的。
羅賓認為，菲律賓外交政策的大轉彎，是中國自己造成的。
常駐東南亞的東亞致經專家黃自強博士在接受美國之音的採訪時表示，不只是對於南中國海，中國對整個印太地區都不斷增加威脅，而菲律賓在西太平洋具有重要戰略位置，所以小馬可仕4月底訪美與拜登會面，目的就在於深化與印太戰略夥伴同盟及美國領導的反中統一戰線聯盟關係。
他說：「小馬可仕政權雖不至於開罪北京抑或選邊站，但與美國擴大軍事合作應對印太地區挑戰，諸如美菲聯合軍演、菲律賓新增四座基地供美軍使用等舉措。」
黃自強指出，從甫落幕的美菲年度「肩並肩」聯合軍演中強化實彈操演與海上安全等協調機制，可觀察到美國正在積極強化與西太平洋第一島鏈及菲律賓等盟友互動及軍事合作。
台灣國際戰略學會副研究員黃惠華表示，2022年美日菲三國召開南中國海安全三方論壇，當時日本政府規劃創設美、日、菲「安全事務高官磋商機制」，有望發展成為新的聯盟，重點在於保衛印太區，包括東中國海、台海與南中國海區域。
她告訴美國之音：「萬一爆發衝突時候，菲律賓提供的基地，對美日同盟在台海、南海（南中國海），共同行動相當重要，從地緣角度來看，是菲律賓維護台海和平的重要貢獻。」
菲律賓提供美軍進駐基地協助維護台海安全
5月1日拜登與到訪白宮的小馬可仕舉行會談，會後的聯合聲明中提及台海，並且想在菲律賓、日本和美國之間建立起三邊合作模式。
小馬可仕5月9日也表示，鑒於台海情勢日漸緊張，他將在東協峰會上提出討論，希望各國對這項議題能得出一致的立場。
菲律賓亞太大學政治經濟學助理教授羅賓（Robin Michael Garcia）表示，以小馬可仕最近的行動看來，他想要凸顯菲律賓是保衛台灣或威懾中國的重要戰略要地。他指出，這樣的想法受到菲律賓政策菁英圈的認同，他們認為，美中在台灣問題上的衝突，菲律賓將無法置身度外，因此菲律賓面對台海問題所該做的不能僅止於是保護居住在台灣的菲律賓人而已。菁英圈普遍認為，如果中國成功佔領台灣，接下來很可能就會試圖佔領南中國海。
台灣青平台基金會副研究員江懷哲博士認為，菲律賓不會直接介入台海紛爭，但是基於戰略地點與美菲安全合作等因素，菲律賓的軍事基地將是美軍支持台海的絕佳後援。
他說：「假如說美方它需要運用的這些資源是在菲律賓本土的話，它（美國）也一定會需要菲律賓政府的同意。其實在呂宋島，它本地可以停的這個飛機的數量，其實是超過九州跟沖繩的總和，它其實提供了一個非常大的一個軍事腹地。」
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樂活南投農場，來場週休輕旅行──國姓鄉、埔里鎮、魚池鄉篇
我們想讓你知道的是
南投縣觀光資源豐富，農場及休閒農業區散落於13鄉鎮中，許多不同觀光性質的農場皆有其特色，尤其不少觀光休閒農場的特色讓人「意遊未盡」。以下列舉國姓鄉、埔里鎮、魚池鄉等地區之南投地區農場、休閒農業區，若有興趣不妨就動身出發吧！
疫情解封後，國人出國旅遊人數創新高，居多人抱怨台灣旅遊成本太高，但其實在台灣的觀光首都──南投，有許多「巧而廉」的南投農場秘境等待大家去挖掘探索！不同於國人常去的日、韓、泰國，動輒需要4～6天的旅遊日期，位於臺灣中樞地區的南投縣，只需週休一日或二日，不用請假，就能安排一場輕鬆愜意輕旅行。
南投縣觀光資源豐富，各鄉鎮的觀光休閒農場尤其讓人「意遊未盡」。農場及休閒農業區散落於13鄉鎮中，許多不同觀光性質的農場皆有其特色，以下列舉國姓鄉、埔里鎮、魚池鄉等南投地區農場、休閒農業區，供遊客參考。
國姓鄉
南投休閒農業區 - 糯米橋休閒農業區
糯米橋休閒農業區位於國姓鄉北港村，是一處位於山區的客家小農村，區內有許多特色景點，如縣定古蹟糯米橋、「看見台灣」的百年茄苳老樹、音樂水車、 打石文化園區、當地信仰中心「碧雲宮」、松柏崙步道、 眉冷山步道、芙蓉瀑布等，適合全家一同出遊。四季宜人的氣候也孕育許多優質農產，有國姓咖啡、香茅、 檸檬、芭樂、絲瓜、橄欖及冷泉米等，讓人吃的安心、健康。當然，來這裡更要享受悠遊慢活，糯米橋休閒農業區內內有多家休閒農場、渡假民宿、特色餐廳與咖啡館。團體遊客亦可事先預約區內景點導覽解說服務與產業體驗活動，如香茅香皂體驗、咖啡沖泡體驗、咖啡烘豆體驗、葉拓T恤、檸檬醋體驗、冷泉米包裝體驗、爆米香體驗、季節性採果等，寓教於樂、回憶滿滿。非常推薦您來糯米橋休閒農業區旅遊與夜宿，親山樂水之餘， 也能身歷其境感受客家庄多元的產業文化與夜晚的寧靜星空之美。
地址：南投縣國姓鄉北港村北原路50號（糯米橋休閒農業區促進協會）
【鄰近景點】
糯米橋
茄苳神木老樹
芙蓉瀑布
【農業與伴手禮】
冷泉米、香茅精油、國姓咖啡、橄欖
【交通方式】
由國道3號轉國道6號下國姓交流道，轉往國姓方向沿著省道台14線（中潭公路）前行，於柑仔林左轉接往133縣道，經過國姓市區於長流加油站右轉接省道台21線，約十分鐘車程即可到達「糯米橋休閒農業區」。
（南下）
走國道一號至南屯交流道下，接中彰快速道路，再接國道三號往南投、草屯方向，至草屯交流道下經台 14 線道往國姓鄉再接台 21 線至北港村糯米橋休閒農業區。
（北上）
走國道三號至草屯交流道下，經台 14 線道往國姓鄉，再接台 21 線至北港村糯米橋休閒農業區。
南投休閒農業區 - 福龜休閒農業區
福龜村名源自於境內最大聚落「龜仔頭」之首字，加上吉言佳字「福」而成。福龜村為草屯鎮進入國姓鄉的首經之地，居民以客家人居多。土地利用早年以旱田為主，但在福龜圳開鑿之後，紛紛轉作高經濟價值作物。「福龜休閒農業區」地點在南投縣國姓鄉福龜村，位於台14線通往埔里、日月潭中點，處烏溪南岸緊鄰烏溪畔，景色優美宜人，內有水圳生態步道、環村自行車 道，不管是騎車、散步都能欣賞區內的山林綠野風光，還可眺望遠處的九九峰，自然天成的景觀令人身心舒暢。除外，更透過休閒農業的深度，將本區塑造為生態、產業、生活之田園樂活區。
地址：南投縣國姓鄉中正路一段206-5號（福龜休閒農業區發展協會）
【鄰近景點】
阿嬤洗衣墩
橋聳雲天
北玄宮
【農業與伴手禮】
檸檬、草莓、木瓜、砂糖橘、枇杷、蜜棗、咖啡
【交通方式】
1. 國道3號轉國道6號，國姓交流道下台 14 線，即抵達福龜休閒農業區。
2. 高鐵台中站搭乘南投客運往埔里，轉日月潭線(不經國道6號) ，於福龜站下車
3. 台中火車站搭乘南投客運、全航客運往埔里 (不經國道6號) ，於福龜站下車。
埔里鎮
南投休閒農業區 - 桃米休閒農業區
「桃米休閒農業區」位於埔里鎮桃米里，台21線往日月潭方向途中。921地震後，當地居民攜手重建，結合在地豐富的農業和生態，加強社區營造，創造出多元的自然觀光旅程，深受遊客喜愛。透過在地導覽，可觀賞社區內蝴蝶、青蛙、蜻蜓、豆娘、鳥類、螢火蟲、野生植物…等。「桃米休閒農業區」除串聯當地商家、景點，並與暨南大學合作，加強觀光資源開發與行銷，多次榮獲政府機關表揚，成為農村再造典範。
地址：南投縣埔里鎮桃米巷64之4號（桃米休閒農業區推展協會）
【鄰近景點】
桃米親水公園
暨南大學
紙教堂
妮娜巧克力城堡
【農業與伴手禮】
茭白筍、桃米筍干、醬筍、百香果
【交通方式】
國道3號214k接國道6號，國道6號29k下愛蘭交流道，往日月潭方向行駛，於台21線51k右轉（全家便利商店），即可抵達。
南投農場 - 台一生態休閒農場
「台一生態休閒農場」位於南投縣埔里鎮，園區廣大。園區以自然教育生態為主軸，近年來增加多設施，如蝴蝶園、昆蟲生態館、水上花園餐廳、花屋、光合廣場、仙人掌生態區、押花生活館……等主題場域；較特別的是，園區還設置全台唯一的「花神廟」，一旁還有「花神許願池」供遊客許願，許願成功花仙子還會贈送你一個小驚喜。園區門票分為純欣賞風景與折抵消費（飲食或採果），是情侶、親子旅遊的好去處。
【鄰近景點】
埔里觀光酒廠
台灣地理中心碑
台光香草園
埔里鯉魚潭
【農業與伴手禮】
百香果、果醋、香蕉果乾、柿子果乾、草莓果乾
【交通方式】
從南部或北部前往：國道三號於霧峰系統214K接國道六號，至埔里終點端處出口下，左轉台14線往霧社方向，下出口約3分鐘即可抵達。
從東部前往：花蓮太魯閣入山往合歡山方向行駛，經清境農場、霧社、奧萬大國家森林遊樂區，接台14線西行下山沿著指標即可到達。
魚池鄉
南投休閒農業區 - 大雁休閒農業區
「大雁休閒農業區」位於魚池鄉大雁村，為知名日月潭紅茶產地。921地震後，當地居民投入重建與社區營造工作，推廣紅茶種植，經多年的改良和推廣，魚池鄉的紅玉紅茶、紅韻紅茶、阿薩姆紅茶、蜜香紅茶已遠近馳名，深獲國內外消費者認可。到大雁休閒農業區，除了可以品嘗紅茶料理、體驗捏陶外，亦可登上金龍山頂欣賞壯闊雲海美景，當地也有許多民宿供住宿，可以趁此遠離塵囂，好好放鬆沉澱再出發。
地址：南投縣魚池鄉大雁村大雁巷42-2號（大雁休閒農業區發展協會）
【鄰近景點】
金龍山
大雁茶園風光
靈龍護庄
澀水森林步道水上瀑布
【農業與伴手禮】
香菇、蘭花與紅茶、陶藝品
【交通方式】
（南下）
國道3號接國道6號，至愛蘭交流道下（接台14往埔里），埔里（接台21線）往魚池方向，經過大雁隧道後，於54.5公里處依指標轉進投66-1鄉道，即可進入大雁澀水社區。
（北上）
國道3號至竹山交流道下左轉往社寮轉往集集方向，接新台16線經集集、水里再接台131線（或台21線經日月潭）至魚池鄉，即可進入大雁澀水區。
南投休閒農業區 - 大林休閒農業區
「大林休閒農業區」位於魚池鄉大林村，原是典型的農業聚落。在近幾年休閒旅遊興盛的帶動下，開始轉型朝向觀光產業發展，包括民宿、餐飲、農場、 農特產開發販售等，提供給遊客更豐富的賞玩服務。 本區屬於日月潭國家風景區轄內，不難想見此處山水的迷人之處，而知名的遊樂園九族文化村就位於本區的中心位置，更具備吸引遊客到訪的優勢資源。除了美麗風光與設備完善的園區外，純樸農村的風貌，更讓遊客有機會體驗貼近自然的休閒樂趣。 多元的農村景觀與自然生態，植物原始林相完整，還有台港特有種「桃實百日青」的國寶級樹種，蝶類、鳥類、蟬類、甲蟲等種類繁多。這裡不僅可以觀賞蘭花及參觀菇園，更有世界虹吸式咖啡大賽得到亞軍的優質咖啡，歡迎您來細細品嘗！
地址：南投縣魚池鄉大林村金天巷8號（大林休閒農業區發展協會）
【鄰近景點】
日月潭
九族文化村
向山遊客中心
文武廟
【農業與伴手禮】
紅茶、紅茶梅、懷古茶簍、香菇、咖啡、蘭花
【交通方式】
（南下）
國道3號接國道6號，在愛蘭交流道下（接台14往埔里），埔里（接台21線）往魚池、九族方向。
（北上）
走國道三號至竹山交流道下左轉往社寮、集集方向接台16線經集集、水里，接投131線至魚池（或台21線經日月潭）、九族。
南投休閒農業區 -日月潭頭社活盆地休閒農業區
頭社活盆地休閒農業區位於南投縣魚池鄉台21線上、水里與日月潭之間，為日月潭環潭公路的入口，亦屬國家風景區轄內。在行政區上包括武登村與頭社村， 共同組成的一個近橢圓形的盆地，是個小而美、小而豐富的精緻休閒農業區。本區原本為邵族部落的居住地，「頭社」即來自於原住民，後來居民以漢人為主， 在本區仍可看到原住民及漢族拓墾的文化遺跡。至於「活盆地」則是因為本區由較淺的湖泊區域淤積而成，加上特有的泥炭土層豐富的含水量，讓整個盆地底似乎有點晃動，猶如活著一般。豐富多樣的自然美景，加上人文歷史的資產，以及傳統農業與村莊的純樸美感，頭社活盆地是個適合盤桓數日的休閒旅遊區域，尤其便利的交通與鄰近日月潭風景區的特點，更推薦您把這兒當成深度體驗南投風情的核心據點！
地址：南投縣魚池鄉頭社村平和巷46號（日月潭頭社活盆地休閒農業區促進會）
【鄰近景點】
日月潭
九族文化村
向山遊客中心
文武廟
【農業與伴手禮】
紅茶、香菇
【交通方式】
（南下）
國道 3 號→國道 6 號→愛蘭交流道下→台 14 線往埔里→台 21 線往 日月潭→經商店區、水社壩及水社隧道→日月潭頭社活盆地休閒農業區。
（北上）
國道 3 號→名間交流道下→左轉台 3 線往集集、水里→台 16 線至 水里後右轉往蛇窯→台 21 線往日月潭→日月潭頭社活盆地休閒農業區。
以上廣告由南投縣政府農業處提供。