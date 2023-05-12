台灣輝能獨步全球量產固態鋰電池，馬克宏力邀布局法國電動車供應鏈
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台灣固態鋰電池公司——輝能科技傳出將在法國投資52億歐元建廠，預計2026年開始營運。經濟部表示，法國為歐盟第一大電動車生產國，輝能若到法國建廠，可就近滿足客戶需求，預估每年可為高達75萬輛車供應電池。
（中央社）台灣固態電池公司輝能科技今（12）日表示，將在法國北部投資52億歐元（新台幣1743億元）建廠，這是輝能在歐洲的第一家工廠。
輝能在歐洲投資52億歐元
《法新社》報導，輝能希望在2026年底開始生產，並在幾年內擁有3000名員工後逐步擴大。
到2030年，輝能將在敦克爾克投資52億歐元（新台幣1743億元），產能滿載時可為數十萬輛車供應電池。
輝能專注於「固態」電池的研發，這種電池被認為比電動車中常用的鋰離子電池更有效力、更安全、充電也更快。
負責國際發展的執行副總諾曼德（Gilles Normand）說：「12分鐘內固態電池就可充電到80%…如果是特斯拉Model 3要充電到80%，則需要20分鐘。」
他說，固態電池重量也減輕約50公斤，這對搭載固態電池的車輛性能有很大影響。
他說，由於許多電動車工廠位於北歐，輝能決定落腳敦克爾克是因為也可以接近客戶。
輝能表示，這座工廠還將為法國北部提供1萬2000個間接工作機會。
輝能創立於2006年，股東包括賓士（Mercedes-Benz）等企業。輝能表示，計劃未來進行首次公開募股（IPO），幫助為其投資籌資，並尋求歐洲對綠色產業的激勵措施。
輝能布局法國電動車供應鏈
台灣固態鋰電池公司輝能科技傳出將在法國投資52億歐元建廠，預計2026年開始營運。經濟部表示，法國為歐盟第一大電動車生產國，輝能若到法國建廠，可就近滿足客戶需求，預估每年可為高達75萬輛車供應電池。
為布局海外版圖擴張計畫，輝能去（2022）年7月參與「Choose France」商業峰會時，曾與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）單獨會面，並討論海外設廠計畫；法國經濟財政暨工業與數位主權部也在今年初率團拜訪輝能。
經濟部官員表示，輝能2022年7月參加法國投資高峰會時，投資處引介輝能到駐法代表處經濟組，協助提供法國人力市場和法規等相關資訊。
《彭博社》今天引述知情人士報導，輝能規劃在歐洲設廠，已選定在法國投資高達52億歐元（57億美元）建置工廠，生產用於電動車的新一代電池。
事實上，除了布局海外，輝能2022年即通過投資台灣三大方案，斥資新台幣42億元擴建桃園科技工業區廠房，將啟動首條10億瓦時等級的超級工廠（Giga Factory）量產線，預計今年下半年量產。
經濟部官員分析，法國和西班牙的電動車產量並列歐盟第一，雷諾（Renault）電動車Zoe也在法國生產；同時，輝能和法國電池廠商ACC簽署合作協議，加上法國政府積極提供補助措施，這些都是輝能至法國設廠的吸引力。
經濟部官員進一步說明，若輝能到法國設廠，法國本身就有4座大型電動車電池廠，產業基礎和供應鏈完整，加上鄰近的西班牙、德國等歐盟國家對電動車的需求日益增加，市場蓬勃，有望帶動相關產業成長。
輝能科技創立於2006年，具備固態鋰陶瓷（LCB）電池技術的鋰電池芯製造技術，也是目前全球唯一成功量產固態鋰電池公司。根據公司官網介紹，輝能已取得近600項專利技術，並提供近8000顆全自動生產的固態電池樣品供全球車廠進行測試與開發。
此外，輝能也取得賓士集團技術合作協議，並與Gogoro合作研發電池交換式電動機車固態電池，更曾兩度獲得愛迪生獎、全球新創獎，深具創新實力。
新聞來源
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責任編輯：莊貿捷
核稿編輯：翁世航
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讓楊謹華愛不釋手的腕錶美學——江詩丹頓以「簡約之萃」展現女性層次美感
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延續去年的「解構之美」，瑞士高級腕錶品牌Vacheron Constantin江詩丹頓於2023年以「簡約之萃」為題，在女士腕錶Égérie系列中展現出看似簡單，實則蘊藏層次唯美、製錶工藝底蘊的腕上優雅芳華。品牌主辦的「Less’ential女士高級複雜腕錶展」中，展覽嘉賓楊謹華更是完美演繹Égérie Creative Edition腕錶的精緻藝術美。
一件複雜的創作，是展露具備多元能力、豐富經驗的表現型態；而更高階的大師，應是具備了化繁為簡的功力，讓看似簡單的作品裡，從毫微細節中展現難能可貴的工藝層次與藝術涵養。自1755年創立以來，瑞士高級腕錶品牌Vacheron Constantin江詩丹頓不僅擁有精湛的製錶工藝，更懂得融合當代美學風格，打造出足可傳世的經典傑作。
2023年，胸懷「One of not many 卓爾不群」態度的江詩丹頓，特別以其女士腕錶Égérie系列來演繹全新美學概念「簡約之萃」，並選在光點台北舉辦「江詩丹頓 Less’ential 女士高級複雜腕錶展」，同時邀請到實力派戲劇質感女星楊謹華，共同展現專屬女性的美麗詩篇。
融合四大工藝，用層次交織出當代女性美感
巧妙融合「Less」與「Essential」二字的展覽名稱，忠實闡述將優雅美學萃取到恰如其分的「簡約之萃」完美境界。戴上全場注目焦點Égérie Creative Edition腕錶的楊謹華，也深深感受到製錶工藝的不凡。近幾年來開始接觸高複雜腕錶的她，被腕錶中所展現出的四大工藝倍感懾服：「不論是珠寶鑲嵌、手工雕刻、琺瑯彩繪，或是織錦工藝，再加上它的簡約設計，像是我今天準備的禮服，或是生活上輕便的牛仔褲、襯衫、球鞋，搭配起來都可以很輕鬆地駕馭，而且動靜皆宜。」
對於自己在選購腕錶，與錶款第一次接觸時是否有「靈通」感受，很是重要。此外，她也特別提及品牌的重要性：「不是有品牌迷思，而是一個品牌的歷史底蘊，和它所累積的工藝實力，也會同時幫助我在過程中有所學習，增加自己的底蘊。」
盪漾織錦柔逸美，Égérie Creative Edition腕錶萃現星空
2020年問世、命名源於古羅馬女神的Égérie系列，是江詩丹頓專為時代女性所打造的腕錶。秀氣適中的錶徑，有別於傳統的1點鐘位置錶冠，加上斜體數字時標，彷如女人些許慵懶柔美的姿態；若再搭配柔雲朵朵的月相顯示，更能細述女性風采，Égérie Creative Edition腕錶則是展示藝術工藝的代表之作。錶盤中央最為細緻的「褶皺」紋飾，是由機刻雕花大師手工施作的古老裝飾技藝：「織錦」（Tapisserie），讓塗覆其上的黑色琺瑯更具層次美感。
同時，製錶師也將輕奢華美的「布拉諾針繡蕾絲」，以細如睫毛的白金蕾絲線輕覆於錶盤上，盡顯當代女性的柔美氣質；月相顯示窗中的珍珠貝母月亮，襯配著鏤空琺瑯（plique-à-jour enamel）雲朵，與腕錶上所鑲嵌重逾4克拉的璀璨鑽石，彷似將美夜星空濃縮於腕上方寸。
簡約內斂顯工藝，輕奢風Égérie粉紅金月相腕錶
無獨有偶，同是以高級訂製時裝為設計靈感的Égérie粉紅金月相腕錶，其錶盤也將傳統機刻雕花「織錦」工藝運用於其中，像是三種織紋交織出了一圈又一圈的同心圓，收放疏密，間隔成一種講究內斂的華麗。具絲綢流動感的精緻紋飾，讓立體工整的摺皺會隨著光影角度變化，盪漾出溫潤似錦的柔美光澤。這幅動人心弦的畫面，是品牌製錶師透過精準操作一座傳承自1904年的縮放儀所製成，可謂是借重珍貴文化遺產與複雜細緻的施作經驗，方可獲致的難得成果。
優雅超薄萬年曆，漸層胭粉光影動
一般印象中極為複雜的萬年曆腕錶，在江詩丹頓製錶師的巧思規劃之下，一樣能以簡約優雅設計，搭配高端製錶工藝，創作出滿足女性對於複雜功能時計之嚮往的Traditionnelle超薄萬年曆腕錶。藉由超薄的品牌自製機芯，優雅錶盤上清晰呈現星期、日期、月份、閏年指示等所有曆法資訊，再搭配6點鐘位置的月相視窗、纖細的錶圈設計，完美保留江詩丹頓的標誌性元素與蓄雅風格。日常若想以簡約美學相伴，擁有漸變式胭粉色錶盤的Patrimony自動上鏈腕錶，最是能以色澤的層次與光影靈動性，表述出現代女性活潑且自信的內涵光彩。