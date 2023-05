台灣輝能獨步全球量產固態鋰電池，馬克宏力邀布局法國電動車供應鏈

一件複雜的創作,是展露具備多元能力、豐富經驗的表現型態;而更高階的大師,應是具備了化繁為簡的功力,讓看似簡單的作品裡,從毫微細節中展現難能可貴的工藝層次與藝術涵養。自1755年創立以來,瑞士高級腕錶品牌Vacheron Constantin江詩丹頓不僅擁有精湛的製錶工藝,更懂得融合當代美學風格,打造出足可傳世的經典傑作。

2023年,胸懷「One of not many 卓爾不群」態度的江詩丹頓,特別以其女士腕錶Égérie系列來演繹全新美學概念「簡約之萃」,並選在光點台北舉辦「江詩丹頓 Less’ential 女士高級複雜腕錶展」,同時邀請到實力派戲劇質感女星楊謹華,共同展現專屬女性的美麗詩篇。

Photo Credit:TNL Brand Studio

融合四大工藝,用層次交織出當代女性美感

巧妙融合「Less」與「Essential」二字的展覽名稱,忠實闡述將優雅美學萃取到恰如其分的「簡約之萃」完美境界。戴上全場注目焦點Égérie Creative Edition腕錶的楊謹華,也深深感受到製錶工藝的不凡。近幾年來開始接觸高複雜腕錶的她,被腕錶中所展現出的四大工藝倍感懾服:「不論是珠寶鑲嵌、手工雕刻、琺瑯彩繪,或是織錦工藝,再加上它的簡約設計,像是我今天準備的禮服,或是生活上輕便的牛仔褲、襯衫、球鞋,搭配起來都可以很輕鬆地駕馭,而且動靜皆宜。」

對於自己在選購腕錶,與錶款第一次接觸時是否有「靈通」感受,很是重要。此外,她也特別提及品牌的重要性:「不是有品牌迷思,而是一個品牌的歷史底蘊,和它所累積的工藝實力,也會同時幫助我在過程中有所學習,增加自己的底蘊。」

Photo Credit:江詩丹頓 Égérie Creative Edition腕錶

盪漾織錦柔逸美,Égérie Creative Edition腕錶萃現星空

2020年問世、命名源於古羅馬女神的Égérie系列,是江詩丹頓專為時代女性所打造的腕錶。秀氣適中的錶徑,有別於傳統的1點鐘位置錶冠,加上斜體數字時標,彷如女人些許慵懶柔美的姿態;若再搭配柔雲朵朵的月相顯示,更能細述女性風采,Égérie Creative Edition腕錶則是展示藝術工藝的代表之作。錶盤中央最為細緻的「褶皺」紋飾,是由機刻雕花大師手工施作的古老裝飾技藝:「織錦」(Tapisserie),讓塗覆其上的黑色琺瑯更具層次美感。

同時,製錶師也將輕奢華美的「布拉諾針繡蕾絲」,以細如睫毛的白金蕾絲線輕覆於錶盤上,盡顯當代女性的柔美氣質;月相顯示窗中的珍珠貝母月亮,襯配著鏤空琺瑯(plique-à-jour enamel)雲朵,與腕錶上所鑲嵌重逾4克拉的璀璨鑽石,彷似將美夜星空濃縮於腕上方寸。

Photo Credit:江詩丹頓 Égérie 粉紅金月相腕錶

簡約內斂顯工藝,輕奢風Égérie粉紅金月相腕錶

無獨有偶,同是以高級訂製時裝為設計靈感的Égérie粉紅金月相腕錶,其錶盤也將傳統機刻雕花「織錦」工藝運用於其中,像是三種織紋交織出了一圈又一圈的同心圓,收放疏密,間隔成一種講究內斂的華麗。具絲綢流動感的精緻紋飾,讓立體工整的摺皺會隨著光影角度變化,盪漾出溫潤似錦的柔美光澤。這幅動人心弦的畫面,是品牌製錶師透過精準操作一座傳承自1904年的縮放儀所製成,可謂是借重珍貴文化遺產與複雜細緻的施作經驗,方可獲致的難得成果。

Photo Credit:江詩丹頓 Traditionnelle超薄萬年曆腕錶

優雅超薄萬年曆,漸層胭粉光影動

一般印象中極為複雜的萬年曆腕錶,在江詩丹頓製錶師的巧思規劃之下,一樣能以簡約優雅設計,搭配高端製錶工藝,創作出滿足女性對於複雜功能時計之嚮往的Traditionnelle超薄萬年曆腕錶。藉由超薄的品牌自製機芯,優雅錶盤上清晰呈現星期、日期、月份、閏年指示等所有曆法資訊,再搭配6點鐘位置的月相視窗、纖細的錶圈設計,完美保留江詩丹頓的標誌性元素與蓄雅風格。日常若想以簡約美學相伴,擁有漸變式胭粉色錶盤的Patrimony自動上鏈腕錶,最是能以色澤的層次與光影靈動性,表述出現代女性活潑且自信的內涵光彩。