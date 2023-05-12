台灣輝能獨步全球量產固態鋰電池，馬克宏力邀布局法國電動車供應鏈

（中央社）台灣固態電池公司輝能科技今（12）日表示，將在法國北部投資52億歐元（新台幣1743億元）建廠，這是輝能在歐洲的第一家工廠。

輝能在歐洲投資52億歐元

《法新社》報導，輝能希望在2026年底開始生產，並在幾年內擁有3000名員工後逐步擴大。

到2030年，輝能將在敦克爾克投資52億歐元（新台幣1743億元），產能滿載時可為數十萬輛車供應電池。

輝能專注於「固態」電池的研發，這種電池被認為比電動車中常用的鋰離子電池更有效力、更安全、充電也更快。

負責國際發展的執行副總諾曼德（Gilles Normand）說：「12分鐘內固態電池就可充電到80%…如果是特斯拉Model 3要充電到80%，則需要20分鐘。」

他說，固態電池重量也減輕約50公斤，這對搭載固態電池的車輛性能有很大影響。

他說，由於許多電動車工廠位於北歐，輝能決定落腳敦克爾克是因為也可以接近客戶。

輝能表示，這座工廠還將為法國北部提供1萬2000個間接工作機會。

輝能創立於2006年，股東包括賓士（Mercedes-Benz）等企業。輝能表示，計劃未來進行首次公開募股（IPO），幫助為其投資籌資，並尋求歐洲對綠色產業的激勵措施。

輝能布局法國電動車供應鏈

台灣固態鋰電池公司輝能科技傳出將在法國投資52億歐元建廠，預計2026年開始營運。經濟部表示，法國為歐盟第一大電動車生產國，輝能若到法國建廠，可就近滿足客戶需求，預估每年可為高達75萬輛車供應電池。

為布局海外版圖擴張計畫，輝能去（2022）年7月參與「Choose France」商業峰會時，曾與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）單獨會面，並討論海外設廠計畫；法國經濟財政暨工業與數位主權部也在今年初率團拜訪輝能。

經濟部官員表示，輝能2022年7月參加法國投資高峰會時，投資處引介輝能到駐法代表處經濟組，協助提供法國人力市場和法規等相關資訊。

《彭博社》今天引述知情人士報導，輝能規劃在歐洲設廠，已選定在法國投資高達52億歐元（57億美元）建置工廠，生產用於電動車的新一代電池。

事實上，除了布局海外，輝能2022年即通過投資台灣三大方案，斥資新台幣42億元擴建桃園科技工業區廠房，將啟動首條10億瓦時等級的超級工廠（Giga Factory）量產線，預計今年下半年量產。

經濟部官員分析，法國和西班牙的電動車產量並列歐盟第一，雷諾（Renault）電動車Zoe也在法國生產；同時，輝能和法國電池廠商ACC簽署合作協議，加上法國政府積極提供補助措施，這些都是輝能至法國設廠的吸引力。

經濟部官員進一步說明，若輝能到法國設廠，法國本身就有4座大型電動車電池廠，產業基礎和供應鏈完整，加上鄰近的西班牙、德國等歐盟國家對電動車的需求日益增加，市場蓬勃，有望帶動相關產業成長。

輝能科技創立於2006年，具備固態鋰陶瓷（LCB）電池技術的鋰電池芯製造技術，也是目前全球唯一成功量產固態鋰電池公司。根據公司官網介紹，輝能已取得近600項專利技術，並提供近8000顆全自動生產的固態電池樣品供全球車廠進行測試與開發。

此外，輝能也取得賓士集團技術合作協議，並與Gogoro合作研發電池交換式電動機車固態電池，更曾兩度獲得愛迪生獎、全球新創獎，深具創新實力。

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責任編輯：莊貿捷

核稿編輯：翁世航