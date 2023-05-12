支付高額代理費後卻未能獲得工作，移工入境馬來西亞後陷失業困境

據《路透社》報導，在距離首都吉隆坡約40公里的工廠宿舍裡，約有500名來自尼泊爾及孟加拉的移民，他們自去年12月抵達馬來西亞後便在這個擁擠的房間度日。

這些移工持三個月的工作簽證抵達馬來西亞，而這份簽證本來應該升級為正式的工作許可證，但一直未收到相關通知。 移工表示因為法律地位不明確，他們不敢隨意離開宿舍。

許多人說，招聘仲介拿走了他們的護照，並承諾他們在短時間內會被雇用。

「我們沮喪又無助，大家已經為這份工作付出了巨大的代價。而且如果我沒有工作，我怎麼還錢？」一名不願透露姓名的23歲尼泊爾移工表示，他與一家馬來西亞清潔公司簽訂了一份為期兩年的合同，但至今尚未上工。他說那裡的工人都跟他一樣，在家鄉借了30萬尼泊爾盧比（新台幣70186元）來支付代理機構的費用， 而仲介也向他保證每月可獲得2062令吉（新台幣14153元）的薪水。

該工廠的工人都遭遇了類似的際遇：抵達馬來西亞後，招聘機構告訴他們沒有立即可用的工作，帶他們到宿舍等待後承諾他們最終會被雇用； 與此同時，工人們必須在沒有薪水的情況下支付自己的伙食費。

馬來西亞今年放寬招聘程序以填補該國種植業、製造業和建築業120萬個工作崗位短缺，在國際勞動組織的倡議下政府也承諾會保障移工的工資。

Photo Credit:GettyImages 馬來西亞移工（示意圖）。

馬來西亞是全球供應鏈核心的重要製造中心，跨國移工成了近年馬來西亞出口的經濟的重要支柱，此群體約佔該國1500萬勞動力的15%。但今年一月，馬來西亞多家棕櫚油公司因面臨「強迫勞動」的指控而遭到美國的進口禁令。

「現在這是一個更大的問題。」移民權利組織North South Initiative的執行董事Adrian Pereira說，該組織收到一份報告，稱馬來西亞各地約有1200名移工陷入了類似的困境。

勞權運動者Andy Hall則表示：「這些工人面臨被迫勞動和嚴重貧困的高風險。」並指出移工的護照被沒收後，債務束縛、惡劣的生活條件、行動自由受限等因素將使他們的困境更加惡化。

孟加拉國駐吉隆坡大使館上個月呼籲馬來西亞提高跨國招聘工人流程的透明度，以防止該國公民被騙到馬來西亞工作。一位不願透露姓名的孟加拉官員表示，數百位孟加拉公民被困在馬來西亞沒有工作。尼泊爾大使館也表示收到了此類投訴，並援引馬來西亞警方和醫院的報告稱，兩名分別為43歲及46歲的尼泊爾工人，於2月至4月期間內在馬來西亞的宿舍自殺身亡，但目前無法確定這兩人自殺的原因。

馬來西亞當局也於上個月展開調查，希望可以釐清這些支付高昂代理費用的南亞移工為何沒有工作。

人力資源部長V. Sivakumar拜訪一群在馬來西亞待了40天卻沒有得到工作的孟加拉與尼泊爾移工，他形容226名工人擁擠的宿舍為「駭人聽聞」，並發誓要儘早為他們找到工作，但至今沒有具體說明細節；勞工部總幹事Asri Rahman則表示，政府拒絕在調查完成前提供任何資訊。

新聞來源：

延伸閱讀：

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：歐穎慈

核稿編輯：杜晉軒