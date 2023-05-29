中非共和國被遺忘的婦幼健康：當地有600萬名居民，卻只有15位婦產科醫生

數十年的不穩定局勢和武裝暴力，導致許多在中非共和國的孕婦和新生兒無法獲得基本的醫療服務。在國內局勢不安的陰影籠罩下，應對這個日常緊急情況是無國界醫生團隊的首要任務。

圖片來源： © BARBARA DEBOUT via 無國界醫生 無國界醫生護理師維吉尼（ Virginie Abdouramane ）(右）在和一位病患交談。該照片拍攝於中非共和國，班基的社區醫院（縮寫為CHUC）。2022年10月24日。

分娩中的蒂婉（Divine）已經痛了數小時，她的右手緊抓著床柱，左手捏著她的橙色和綠色纏腰布。蒂婉的孩子晚產而她也筋疲力盡。在班基（Bangui）社區醫院的產房裡，護理師剛幫她打了催產素，這是一種加速子宮收縮頻率和強度的荷爾蒙。

在這個專門負責高風險生產的單位裡，醫護人員密切監看著裡面的婦女，每30分鐘檢查一次他們的健康情況和嬰兒的心率。如果婦女的生產時間過長就可能被帶到手術室進行剖腹產。

對於即將分娩的中非婦女來說，這種悉心的照護相當罕見，在這個嚴重缺乏醫療設施和人員的國家，很少有孕產婦能夠獲得適當的產科照護。

在班基社區醫院（縮寫為CHUC）服務的無國界醫生助產士古德塞維（Adèle Guerde-Seweïen）說：「很多婦女不會去醫療中心生產，而是在家生產。在這種情況下，併發症很容易導致母嬰死亡」。

極端的情況

一聲尖叫壓過了其他喧嘩，響徹了醫院病房。一位女士剛得知她懷孕的姊姊去世的消息。幾分鐘前，她的姊姊被緊急直送往醫院的手術室，但為時已晚。醫療團隊竭盡全力要穩定她的狀態，但只保住了她的孩子。

古德塞維說：「如果她能及時獲得醫療照護，這場悲劇就不會發生」。

孕產婦和新生兒健康是中非共和國的主要緊急醫療事件，該國的孕產婦和兒童死亡率是世界上最高。根據最新的統計數據（註1），中非共和國婦女死於懷孕和生產併發症的機會是歐盟的138倍，而中非共和國的嬰兒在一歲之前的死亡率是在歐洲出生嬰兒的25倍。

600萬居民僅有15位婦產科醫生

CHUC婦產科醫生恩巴萊（Norbert Richard Ngbale）博士表示：「在中非共和國，出生和生產都都要冒著風險。國內只有大約15名婦產科醫生，卻有600萬人口。合格工作人員嚴重缺乏，特別是在農村地區，那裡大多數的傳統助產士沒有接受過併發症檢測的訓練。」

圖片來源： © BARBARA DEBOUT via 無國界醫生 產婦的家屬在班基社區醫院的院區內等待 ，攝於2022年10月24日。

中非共和國的大多數孕產婦死亡與不安全流產有關，但也與過早懷孕（也就是當女孩或婦女身體發育尚未成熟而無法安全分娩）和在家分娩有關。如果有懷孕支持或是計劃生育的醫療照護，許多死亡是可以被避免的。中非共和國的長期醫療緊急情況也因極端貧困而加劇：儘管中非共和國官方提供免費的孕產婦和兒童照護，但往往只有有能力支付的人才能獲得照護。

無國界醫生的中非共和國專案總管科戈（René Colgo）說：「在一個70％的人每天生活費不到2美元的國家，每一個決定都要從財務上權衡，即使這代表的是一個人的健康將會處於危險之中。」「對患者來說，去醫院是一筆花費，他們沒有錢支付產前照護的費用，也沒有錢去醫院，更別提生產。許多女性認為如果要去醫院，最好在最後一刻去。因此，支援提供免費照護很重要。」

「這一次，我想避免任何風險」

丹芭黎（Carine Dembali）是8個孩子的母親，在她生第7個孩子時出現併發症，這次她不想冒著太晚抵達醫院生產的風險。

她說：「因為缺錢，除了我的第一個孩子，其他我都是在家裡生。但上次出了問題，我的孩子出來了，但胎盤沒有出來。家人趕緊把我送到卡斯托醫院（一間以前由無國界醫生管理產房的醫院），在那裡我不需要支付任何費用。這也是為什麼這次我不想冒險，產前我去了家附近的醫院，他們看到臍帶對孩子造成危險，於是我被帶到這裡進行剖腹產。」

CHUC的產科和新生兒病房在2022年7月開放之前，由無國界醫生全面翻新，為在緊急情況下的孕婦和新生兒提供緊急照護。自7月中到12月中，無國界醫生和中非衛生部的小組為3,084名孕婦提供了照護，860名嬰兒被送到新生兒病房，其中包括239名早產兒。

中非共和國很少有醫院提供類似的服務，包括為早產兒和患有呼吸困難及其他併發症的新生兒提供加護病房照護。

圖片來源： © BARBARA DEBOUT via 無國界醫生 被醫療團隊暱稱為「小將軍」阿凡奇（Archange）。

阿凡奇（Archange）出生時只有28週（正常妊娠時間為38至40週），在CHUC的加護病房內為生命奮鬥了45天。醫療團隊對他奮力生存的生命力印象深刻，給他取了個綽號「小將軍」。

他的母親史蒂芬妮說：「他出生時只有800公克重，他的雙胞胎妹妹不幸在兩週後去世，我以為我也會失去他」。

無國界醫生團隊說服她嘗試「袋鼠式護理」，也就是讓早產兒每天24小時被抱在母親懷裡。長時間的皮膚接觸會讓他們保持溫暖，維持情緒平衡，進而提高他們的生存機會。

史蒂芬妮說：「當他從加護病房出來時，我們開始用『袋鼠式護理 』。我很緊張，也不太相信。但很快我就看到他越來越好，健康狀況也在好轉。今天他的體重有1.5公斤。很快我就可以跟他一起回家了。 」

圖片來源： © BARBARA DEBOUT via 無國界醫生 史蒂芬妮 （ Stephanie Kamangomda ）和她的兒子阿凡奇（Archange）。阿凡奇出生時只有28週（正常妊娠時間為38至40週），在CHUC的加護病房內為生命奮鬥了45天。離開加護病房後，他的母親用「袋鼠式護理」照顧他 。此照片拍攝於班基社區醫院（縮寫為CHUC），2022年10月24日。

無國界醫生團隊的首要任務

早產兒因為提早離開媽媽子宮，身體器官尚未發育成熟，必須依靠醫療行為介入來穩定生命徵象、促進器官的發育與成熟。

而在醫療設施缺乏的國家或地區，為了治療體重不足早產兒，MSF協助產婦使用一種最簡單且有效的醫療方法：袋鼠式護理（Kangaroo Mother Care， KMC）。此方法藉由母親的身體取代保溫箱，透過長時間的皮膚接觸，讓嬰兒保持溫暖且協助媽媽容易定期哺餵母乳。與一般的照護相比，袋鼠式護理可降低新生兒的死亡率達40％。