罪行海洋 EP1：10分鐘海上殺戮影片瘋傳，當中的涉事船隻「屏新101號」船旗國是台灣

地球三分之二的表面都是被水覆蓋的，它是我們星球上最狂野的疆域，非常壯觀，同時對所有生命都至關重要。一個有待人發現的地方且在不息地再造，一個自由的隱喻，也是一個極度反烏托邦的領域，人類最黑暗的一面都在這裡表露無遺。 超過5000萬人在海上工作，侵犯人權和破壞環境等問題經常發生，而違法者還可以逍遙法外。 我叫伊恩．爾比納（Ian Urbina）。作為一名記者，過去的十年我在這個無法無天的邊境從事新聞報導。我運作一個調查性新聞報導機構叫做「罪行海洋計劃」（The Outlaw Ocean Project），它的工作就是報導在這個空間裡發生的事情。 這是「罪行海洋」。

某日我收到國際刑警組織的來訊，內容只有一句話——「你要做好準備」。

一段長達10分鐘的殺戮場面被人以慢鏡頭拍到，這段影片已經被瘋傳。國際刑警組織來找我的原因，正是這類在海上發生的殘暴事件是我會報導的內容。

我可以知道傾覆的船是一艘傳統的東非獨桅帆船，開槍命令的語言是中文。環繞這些殺戮的情況仍然是個謎，甚至無人報導過這件事情，也沒有人對這件事採取過任何行動。

這種罪行是怎樣發生的？而且沒有人對它進行干預。離岸暴力事件與別的暴力事件有什麼不同？為什麼這種事情幾乎都是無法破案的？

當時，索馬利亞海盜在新聞議程上佔據重要的位置。透過偷盜貨物、勒索贖金等手段，犯法者獲得數以億計美元的利益。

僅在那一年在公海上，便有450艘船和其船員遭到襲擊，這些片段捕捉到了當時海上的暴力增加，價值200億美元的私人保安行業幾乎在一夜之間就誕生了。

在國家水域和法律之外，有些浮動軍械庫被設立在無人區裡，裡面有警衛，等待部署保護貨物和抵禦海盜襲擊。

海洋已被武器化。

我收到邀請到一個浮動軍械庫裡生活幾天，它被稱為「決心號」。我的聯繫人，凱文・湯普森，他是一位經驗豐富的老兵，曾在伊拉克和阿富汗擔任軍事任務。現在他在公海上與海盜戰鬥。

凱文表示，如果其中一個浮動軍械庫是被劫持的話，那麼就真的糟糕了，整個葉門和索馬利亞都得到軍械裝備了。如果海盜進入距離800米內的範圍，那就是他們會鳴槍發出警告的時候。

凱文表示，有些海盜想開戰時就會走近，然後就會開始向他們開槍。

凱文表示，每一次，他和海盜交戰時顯然都會獲勝。這就他還在這裡的原因。他們只是把海盜留在水中，而他們繼續前進。

為了省錢，航運業負責處理我們在陸上所有消費的80%，從四個人的保安團隊轉移由兩人或三人一隊，隊員也有較少經驗。但是凱文將「決心號」描述為這行業中的佼佼者，我聽到很多投訴是來自其他軍械庫的，說它環境骯髒，缺乏無線網路，而且最重要的是無聊。無聊的感受雖然是無形的，但是它是有一股沈重性。它壓住人的時間越長，就更易將人壓碎。攻擊很容易被錯誤處理，可能造成致命的後果。

凱文表示，他覺得在海上帶出人們最壞的一面。

我無法將那個謀殺影片從我的腦海中刪掉。傾覆的獨桅帆船並不符合任何海盜獵人的故事。

被槍殺的人是手無寸鐵的，他們的漁網是可見的，船正在下沉，殺手們都是放鬆，並且在大笑，殺戮是有針對性的，這分明是謀殺。

凱文說，「你知道嗎，他們以海盜為藉口不加以追究，因為在世界的這個角落，有很多海盜，他們又說，哦，是的，只是海盜而已，沒有什麼問題。但是，你知道，你在國際水域，而海上是沒有法律的，為什麼要去殺一個不需要被殺的人呢？難道只是因為他在你所在的地區釣魚？」

事件的轉淚點是來自一個私人的開源情報公司的這家公司名為Trygg Mat Tracking（TMT）。我聯繫了他們，並要求他們幫助調查這一罪行，因為在這個世界上幾乎沒有其他人這樣做。

Trygg Mat Tracking的執行董事鄧肯・科普蘭表示，他們所做的就是將一段顯示那艘涉事船隻各船體特徵的影像合併起來，但是影像非常粗糙，非常不穩定。他們通過其系統進行了比較。最後，他們查看了3000多張涵蓋300艘船隻的照片。很幸運，他們能夠找到兩艘船隻，它們的船體特徵都足以吻合涉事的船隻。

鄧肯說，其中一艘特別吻合，可信度頗高，那艘船名為屏新101號。船旗國是台灣。但它的牌照是簽發給塞席爾群島，且已有一段時間，使它可以在其水域中作業。

這是一個複雜的情況，船隻屬於一個國家但是它掛著另一個國家的旗幟，且有一隊國際的船員。

屏新101號屬於台灣，是世界上最大的船隊之一。它有一位中國船長、水手長、而水手則來自六個不同的國家。它是一個惡名昭著的違法船隊的一員，在其他國旗下作業使它可以違反國際捕魚法，並經常得以逍遙法外。它已經被列入歐盟的黃牌制度，因為曾侵犯和侵略較小的漁船。

以船隊方式運作的屏新101號具有所有的優勢在那片海洋之上，一艘小獨桅帆船根本沒有機會。

「罪行海洋計劃」的員工與TMT合作，梳理了數千張臉書的頁面和免費圖片，我們能夠確定罪魁禍首，儘管還未知道殺人的原因。

鄧肯表示，這不是一次海盜襲擊。在這宗案件裡，船員的採訪似乎表明涉事的船長已把事情升級到另一個層次，那名船長對在他的目標區域捕魚的其他船隻顯得很具攻擊性，且常與別人對峙。

船長不僅命令保安人員開槍，而且在有一次，他更拿了槍械，親自開槍。被殺的人數肯定超過那四個該日被拍到遭殺害的人。被殺的人數可能更接近10或15人。

自從這件事之後，屏新101號神秘失蹤了。

我們現在從船員採訪中知道，這艘船可能被船長故意弄沉了，可能為了處理罪證。私家偵探花了好幾年才找到船長的行蹤，以及一些被射殺的受害人的姓名。三人是來自巴基斯坦的兄弟，他們是三名年輕父親，留下了年幼的孩子。

經過「罪行海洋計劃」七年的調查後，命令殺人的船長終於被逮捕了，

鄧肯表示，我們對每個被拍攝的影片都必須作這樣的想像，並把它推到向YouTube這樣的平台，一定還有很多案例根本沒有記錄在案。這又回到了這個敘述的要點：「海上發生了很多事情是我們從未聽說過，尤其是在公海上發生的，這些事情無人目睹，故此不存在於沒有任何國家的記憶中。」