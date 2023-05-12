【圖表】交通部推「過馬路時車全停」，行人早開時相可降低13%人車衝突

近日台南一起休旅車左轉未禮讓行人，導致3歲女童過斑馬線時被撞身亡，讓「台灣是行人地獄」話題再度沸騰，交通部長王國材10日表示已發函22縣市，要求在極短期內推動「行人專用時相」與「行人早開時相」，確保行人通過路口時的安全。行人專用時相、早開時相是什麼？讓我們一起透過一下圖表來了解。

根據高雄市政府交通局解釋，時相（Phase）是指綠燈時車輛允許通行之車流方向，而某一個車流方向的顏色燈號開始到下次出現相同燈號所需之時間，就是紅綠燈的週期（Cycle）。因此在一個紅綠燈週期內，可能會有多種時相組合。但當行人交通量達到一定程度後，行人穿越路口與轉向車流可能會相互干擾，除了會影響道路容量及服務水準外，也可能威脅行人安全及增加肇事率，因此出現「行人專用時相」（Pedestrian Scramble）的概念，也逐漸使用在台灣交通規劃中。

根據交通部解釋，「行人專用時相」是將行人、車輛的行駛綠燈開啟時間分開，路口各方向的行人綠燈會在同一時間開始，此時所有方向的行車燈號都會是紅燈，路口只准准行人通行，車輛均不得通行，簡而言之就是「行人過馬路時車全停」。

「行人早開時相」則是讓行人的綠燈比車用綠燈提早5至8秒，讓行人提早穿越馬路；隨後當車輛開放通行時，也能增加行人可見度，減少人車爭道時間，駕駛禮讓行人優先通行。

交通部說，行人專用時相是一個進步的觀念，也是對行人最有保障的一種交通管理方式，許多駕駛人不禮讓行人，造成行人安全備受威脅，有必要在幹道路口設置。

但台北市交通管制工程處交控中心主任王耀鐸在訪談中表示表示，行人專用時相設置時因為只有行人能通行，對整體車流影響會比較大，因此行人專用時相需評估以下設置條件，包含路口不能太大、行人跟右轉車流交織量多、且非易壅塞的路口，未來會考慮廣設行人早開時相，允許行人通行的綠燈比車輛可以轉彎的燈早亮幾秒鐘，減少人車同時行進容易產生的衝突。

根據六都交通局數據顯示，台北市不論在專用時相或早開時相均為最多，分別在393處及229處設置。台南雖然早開時相為六都墊底，但設置專用時相有42處。桃園則是設置專用時相最少的直轄市。

交通部目前雖無台灣實施行人專用時相或行人早開時相，對行人安全提升的相關數據，但掌握國外的研究，行人早開時相可降低13%人車衝突。

據《中央社》報導，王國材強調，雖然這項措施會犧牲開車多等紅燈的時間，但從車本轉人本的角度來看，開車族有天會變成行人，「請大家多支持」。他坦言，措施會造成開車者多等一個紅燈的時間，但要確保行人安全，請大家多包涵。

資料來源：交通部運輸研究所

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核稿編輯：林奕甫