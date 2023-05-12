【圖表】交通部推「過馬路時車全停」，行人早開時相可降低13%人車衝突
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行人車禍事件頻傳，設置行人專用時相「過馬路時車子都要停」，就能減少行人事故嗎？對交通的影響是什麼？哪些縣市已經開始實施？早開時相又有哪些不同？讓我們一起來了解。
近日台南一起休旅車左轉未禮讓行人，導致3歲女童過斑馬線時被撞身亡，讓「台灣是行人地獄」話題再度沸騰，交通部長王國材10日表示已發函22縣市，要求在極短期內推動「行人專用時相」與「行人早開時相」，確保行人通過路口時的安全。行人專用時相、早開時相是什麼？讓我們一起透過一下圖表來了解。
根據高雄市政府交通局解釋，時相（Phase）是指綠燈時車輛允許通行之車流方向，而某一個車流方向的顏色燈號開始到下次出現相同燈號所需之時間，就是紅綠燈的週期（Cycle）。因此在一個紅綠燈週期內，可能會有多種時相組合。但當行人交通量達到一定程度後，行人穿越路口與轉向車流可能會相互干擾，除了會影響道路容量及服務水準外，也可能威脅行人安全及增加肇事率，因此出現「行人專用時相」（Pedestrian Scramble）的概念，也逐漸使用在台灣交通規劃中。
根據交通部解釋，「行人專用時相」是將行人、車輛的行駛綠燈開啟時間分開，路口各方向的行人綠燈會在同一時間開始，此時所有方向的行車燈號都會是紅燈，路口只准准行人通行，車輛均不得通行，簡而言之就是「行人過馬路時車全停」。
「行人早開時相」則是讓行人的綠燈比車用綠燈提早5至8秒，讓行人提早穿越馬路；隨後當車輛開放通行時，也能增加行人可見度，減少人車爭道時間，駕駛禮讓行人優先通行。
交通部說，行人專用時相是一個進步的觀念，也是對行人最有保障的一種交通管理方式，許多駕駛人不禮讓行人，造成行人安全備受威脅，有必要在幹道路口設置。
但台北市交通管制工程處交控中心主任王耀鐸在訪談中表示表示，行人專用時相設置時因為只有行人能通行，對整體車流影響會比較大，因此行人專用時相需評估以下設置條件，包含路口不能太大、行人跟右轉車流交織量多、且非易壅塞的路口，未來會考慮廣設行人早開時相，允許行人通行的綠燈比車輛可以轉彎的燈早亮幾秒鐘，減少人車同時行進容易產生的衝突。
根據六都交通局數據顯示，台北市不論在專用時相或早開時相均為最多，分別在393處及229處設置。台南雖然早開時相為六都墊底，但設置專用時相有42處。桃園則是設置專用時相最少的直轄市。
交通部目前雖無台灣實施行人專用時相或行人早開時相，對行人安全提升的相關數據，但掌握國外的研究，行人早開時相可降低13%人車衝突。
據《中央社》報導，王國材強調，雖然這項措施會犧牲開車多等紅燈的時間，但從車本轉人本的角度來看，開車族有天會變成行人，「請大家多支持」。他坦言，措施會造成開車者多等一個紅燈的時間，但要確保行人安全，請大家多包涵。
資料來源：交通部運輸研究所
延伸閱讀
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核稿編輯：林奕甫
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永續發展如何走？PGE太平洋綠能以農地種電推動能源自給，讓太陽能與環境共好成為可能
我們想讓你知道的是
致力於綠電的PGE太平洋綠能，面對全球永續發展的目標與在地糧食危機的多重挑戰，團隊如何以實際行動與不屈不撓的精神，在台灣這片土地上播下綠色種子？
天色漸暗，一部南下的車輛奔馳在鄉間道路上，眼前所見除了綠油油的稻田外，一個彎腰蜷曲的身影引起了注意。「後來我們都稱她作林阿姨，」太平洋綠能董事長鄭旭捷分享，創業初期與林阿姨有著深厚革命情感，回首這一路上耕耘在這片土地的努力，更讓鄭旭捷與團隊記憶猶新。
談到2050年淨零碳排的全球目標，可說是無人不知，各國政府與產業也針對此一遠景努力尋求各式解決方案。太平洋綠能就透過與在地農民攜手合作，提供全方位太陽能服務，以農地種電的方式，創造與環境、土地永續共生的乾淨電力來源。
從糧食危機到電磁波，鼓吹農地種電的道路上障礙不斷
把鏡頭拉回到林阿姨身上。鄭旭捷回憶，當時他們想了解在地農民生活，停下車主動與林阿姨打招呼，嘗試理解她在務農上的現況與挑戰。
林阿姨説台灣因氣候變遷，農作物收成不穩定性提高導致利潤不彰，更因農村人口年紀老化，讓農地維護更加困難，若無適當整理農地，對未來耕作也會有影響，而且在與PGE團隊洽談期間又遇上林阿姨的先生因務農而受傷，導致農耕期遇上了困難，也加速林阿姨想轉型的決心。而林阿姨沒說的是，農民一年辛勤耕種的收入不到20萬，再扣除成本所剩無幾，這讓鄭旭捷不斷思索該如何透過農地種電的方式協助向林阿姨這樣的農民們改善生活。
不過要說服這些視農地為己出的農夫們擁抱這個新商業模式談何容易，「糧食危機、電磁波還有未來農地走向等都要釋疑。」鄭旭捷細數當時林阿姨身邊周遭友人們的疑惑，特別是在即將簽約的這一刻雜音仍不斷浮現，好在這一切都在團隊悉心解說下迎刃而解。
以糧食危機來說，多數人都會認為將農地改成太陽能用地將減少可種植面積，但從已揭露的統計數據發現，目前國內共計80萬公頃的農地，其中有三分之一面臨長期休耕或廢耕，若以2025年再生能源佔比15%的短期目標來看，僅需不到兩萬公頃就能完成，需要的面積量更是休耕及廢耕農地的一成不到，尚不至於造成糧食危機，但是能源自給卻迫在眉睫。
「國內能源自給率僅有2%」鄭旭捷提到，我們花大把資金購買能源供大家使用，為何不將這些資源留在這塊土地進行建設，不只能提升能源自給率，也可創造更多在地團隊發展，更重要的是我們將在能源議題上有更多話語權、不再受制於人，產業發展也能更符合淨零碳排趨勢具有競爭力。
至於農民們擔心的電磁波，鄭旭捷表示當時團隊以吹風機、手機等電子產品作為比較，透過精密儀器讓數據說話，檢測出其他電子產品的電磁波數值相較太陽能系統高出許多，反倒建議農民們更應該注意日常3C產品的使用；且太陽能板運作時幾乎沒有噪音產生的特性，也讓農民們非常驚艷，也願意勇於一試農地種電，希望能為地方農業找到新契機。
綠電永續的心法，調整呼吸讓土地生生不息
然而，農地種電最大的挑戰仍在於如何建置及完成後的維護。對此，太平洋綠能總經理張家偉以第一線經驗，分享團隊如何打造真正落實永續的太陽能案場。
針對基礎設施，太平洋綠能源堅持在不破壞野生動物棲息地前提下，設計生態友善格柵，同時也讓圍籬間保持一定距離，「這些規劃都是為了讓原生物種依舊能自在地移動。」張家偉説在他們的案場裡遇見野兔、穿山甲一點都不稀奇，就連保育類動物的石虎都是神秘嘉賓。
此外，太平洋綠能提供給地主一站式太陽能板建置服務，從案場開發、文件申請到安裝施工等，甚至後續維修皆是。張家偉表示，太平洋綠能和地主一簽就是20年，租賃期間對於土地養護、修剪雜草都由太平洋綠能悉心照顧；除拒絕使用除草劑，更以雜草作為有機肥料創造農地正向生態循環，即便未來不再做為太陽能發電使用，依舊能回歸農作物生產之列。
在這些年的努力下，太平洋綠能也樹立業界典範，讓外界看到種電亦能同時維護案場與土地保育。鄭旭捷說他相信台灣能創造出生態、農業及光電三方共贏，更希望從根本面實現遠景，期待政策與法規的改革讓農地種電申請能以土地容許申請即可，無需額外進行土地使用變更，確保農民未來仍有機會重新拿回土地、再次進行耕作，且太平洋綠能也師法日本農電共生的案例，藉由架高太陽能板技法和太陽能溫室等技術，在提升土地效益同時亦能實現能源自給，為農民與土地盡到永續循環的責任。
宣揚永續綠電的價值，積極尋求更多跨界合作機會
經過這些年的努力，越來越多農民、地主和企業主看著太平洋綠能打造的案場與提供的服務，開始擁抱這個新商業模式，對鄭旭捷及團隊來說倍感欣慰。
「台灣真的是一座美麗的寶島」鄭旭捷感性地說，正因這塊孕育自己成長的土地是如此的珍貴，讓他認為不只是要繼續強化國人對於環保、用電的意識，「我們更不會停止對這塊土地永續發展的責任與腳步。」
羅馬不是一天造成，一路走來如何與民眾溝通太陽能的價值，也讓鄭旭捷與團隊感受到必須以教育者身份在台灣社會推動太陽能的認識與了解，這項任務刻不容緩。因此除以案場實例於農地進行示範，同時也在各國中小校園案場舉行環境綠能教育講座推廣，以期能替未來再生能源的落實鋪路。而鄭旭捷也透露。太平洋綠能也轉投資提供電動車充電服務的新創團隊EVOASIS，擴大對能源的想像與永續可能性，更希望能在不久的將來激盪出更多火花。