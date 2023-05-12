泰國政局是否變天？民主改革派與保守軍政府將一較高下
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泰國國會大選本週末即將登場，這是泰國在2014年軍事政變後第二次大選，全國合法選民共有5228萬餘人，此次選舉可以說是希望維持現狀和終結軍人執政兩大陣營的對戰。
（中央社）泰國國會大選本週末即將登場，這是泰國在2014年軍事政變後第二次大選。2014年上台掌權的總理帕拉育在位超過8年，這次選舉可以說是希望維持現狀和終結軍人執政兩大陣營的對戰。
泰國國會眾議院選舉將在14日登場，今年的選民共有5228萬餘人，已有約200多萬人在7日完成提前投票。
5228萬餘選民中，被稱為Z世代的18到25歲年輕選民約有668萬餘人，占全體選民約12.78%；26到41歲的Y世代選民約有1510萬餘人，占比28.87%；42到57歲的X世代選民約1615萬餘人，占比30.87%；58到76歲的嬰兒潮世代約1184萬餘人，占比22.64%；77歲以上的選民約253萬餘人，占比4.84%。
今年的大選參選的主要政黨包括執政聯盟的公民力量黨（Palang Pracharath）、民主黨（Democrat）、泰自豪黨（Bhumjaithai）以及泰國國家發展黨（Chart Thai Pattana），在野黨陣營包括為泰黨（Pheu Thai）和前進黨（Move Forward）。
泰國國會2021年表決通過憲法修正案，恢復選民一票選人、一票選黨的單一選區兩票制，並將眾議院區域候選人的席次從目前350席增為400席，政黨名單的席次從150席減為100席，這樣的選制對大黨如執政的公民力量黨或是最大在野黨為泰黨比較有利。
原來由公民力量黨在2019年大選後推舉為總理的帕拉育（Prayut Chan-o-cha）這次和公民力量黨分道揚鑣，在選前跳到新政黨團結建國黨（United Thai Nation）繼續尋求連任。2014年時任陸軍司令的帕拉育因為政變上台擔任總理，2019年透過選舉制度再度成為總理，帕拉育組閣後，內閣不少重要職位仍多由退役的軍人擔任。
帕拉育在位超過8年，讓泰國人對現任執政聯盟失去耐性，年輕世代更對軍事政變極度反感，今年的選民投票意向儼然成為了維持現狀與反對軍人繼續執政兩大陣營的對峙，由於民心思變，各界都預估最大在野黨為泰黨將拿下最多席次，40歲以下的年輕世代則多偏好新興政黨前進黨。
不過，為泰拿下的席次恐怕不足以讓為泰成為唯一的執政黨，勢必要和其他黨結盟組成聯合政府，因此各界都將高度關注選後為泰黨的動態。
選委會根據人口比例分配全國400席區域候選人的席次，曼谷有全國最多的33席，接著是呵叻府的16席以及清邁和洛坤府的10席。
根據選委員會的席次劃分，曼谷和中部地區26個府共有122席，南部有60席，北部有37席，東北部有133席，東部29席，西部有19席。
大選後，預計6月底、7月初選委會將公布確認的500席眾議員名單，7月中左右參眾兩院的議員分別選出議長，接著約在7月底到8月初間由眾議院議長召集參眾兩院750名議員就各政黨推出的總理人選表決。總理人選不一定要具有議員身分，獲得過半席次支持的人成為新總理。接著8月內閣成形。
根據2017年憲法，2019年3月大選後，參議院250席議員中，50席由選舉委員會指定，200席由國家和平秩序委員會（NCPO）指派；2019年7月NCPO已解散。
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責任編輯：歐穎慈
核稿編輯：杜晉軒
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樂活南投農場，來場週休輕旅行──信義鄉、竹山鎮、鹿谷鄉篇
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南投縣觀光資源豐富，農場及休閒農業區散落於13鄉鎮中，許多不同觀光性質的農場皆有其特色，尤其不少觀光休閒農場的特色讓人「意遊未盡」。以下列舉信義鄉、竹山鎮、鹿谷鄉等地區之休閒農場，若有興趣不妨就動身出發吧！
疫情解封後，國人出國旅遊人數創新高，居多人抱怨台灣旅遊成本太高，但其實在台灣的觀光首都──南投，有許多「巧而廉」的南投農場秘境等待大家去挖掘探索！不同於國人常去的日、韓、泰國，動輒需要4～6天的旅遊日期，位於台中中樞地區的南投縣，只需週休一日或二日，不用請假，就能安排一場輕鬆愜意輕旅行。
南投縣觀光資源豐富，各鄉鎮的觀光休閒農場尤其讓人「意遊未盡」。南投農場及休閒農業區散落於13鄉鎮中，有許多不同觀光性質的農場皆有其特色，以下列舉信義鄉、竹山鎮、鹿谷鄉等南投地區農場、休閒農業區，供遊客參考。
信義鄉
南投休閒農業區 - 自強愛國休閒農業區
「自強愛國休閒農業區」位於南投縣信義鄉西北方，鄰近東埔溫泉區、八通關古道、玉山國家公園，周邊旅遊資源豐富，幅員遼闊。農業區面積達2,000餘公頃，涵蓋區域包括烏松崙森林休閒區、崁腳寮葡萄休閒區、風櫃斗梅園區、牛稠坑景觀生態區及坪瀨溪流生態區。區域內有坪瀨溪、刺蔥林溪與陳有蘭溪等溪流，水資源豐富孕育豐富的農產品和生態資源，最著名的農產品即為青梅和青梅加工品，果粒碩大且多汁；而崁腳寮生產的葡萄的品質也深受消費者肯定，另外，風櫃斗的梅花遠近馳名，每到梅花季，即可見到滿山滿谷的梅花和人群。無論賞花、採果、踏青、生態探索……等多元遊程，都吸引許多遊客多次造訪！
地址：南投縣信義鄉綠美巷20號
【鄰近景點】
東埔溫泉區
八通關古道
玉山國家公園
【農業與伴手禮】
青梅、梅子果釀、葡萄、時蔬、柿子
【交通方式】
國道3號下名間交流道，左轉台3線往名間方向，再接 台16線往集集、水里方向，於水里接台21線往信義 至88.6公里處信義分局前右轉，循投59線前行即可 達愛國村、自強村。
竹山鎮
南投農場 - 天野青草葯園休閒農場
「天野青草葯園休閒農場」位於竹山鎮，近紫南宮。成立於民國96年，擁有廣闊的青草藥園，種植約200科別、1200個藥草品種，農場內設有藥草老師，教導遊客藥草相關知識。農場內附設「天野養生餐廳」，主要接待團客。餐廳主打「藥膳養生料理」，健康養生無負擔。園區內門市部，主要販售各類青草藥乾品、加工製品與其他農作物；農場參觀不收門票，創辦人沈金順表示，成立農場目的，是為了要推廣藥用植物的正確觀念；另一方面，常有新聞傳出民眾誤食、誤用某些植物導致中毒的案例，以至於讓青草藥背負許多誤解，他也期待透過藥園的宣導推廣，能讓社會大眾了解青草藥的益處，進而能正確地善用青草藥。
地址：南投縣竹山鎮延正里1鄰集山路二段591-8號
【鄰近景點】
紫南宮
竹山文化園區
車籠埔斷層園區
竹山菸葉館
【農業與伴手禮】
白花蝶豆、月桃、金錢草
【交通方式】
走國道三號，下竹山交流道後再往台三線竹山方向走一公里迴轉，即可到達天野青草葯園休閒農場。
鹿谷鄉
南投休閒農業區 - 小半天休閒農業區
「小半天休閒農業區」位於南投縣鹿谷鄉，幅員遼闊約有286.71公頃，涵蓋竹林村、竹豐村，和雅村小半天休閒農業區等三個村落。海拔從200至1,500公尺。農作物擁有「三金」美名：綠金「茶葉」、黃金「竹筍」、黑金「竹炭」。農業區內水池林地維持良好無污染，故生態資源豐富：螢火蟲、昆蟲、鳥類及保育類藍腹鷴等，在此還可以白天觀雲海、晚上看星空。由於本地區之地理環境特性屬多山少平原的地形，大多數的居民群聚而定。區內有武岫休閒農場、43家合法民宿與13家餐飲業者，94年獲選全國最美麗社區。多樣化的生態遊程、具特色的在地美食料理，使小半天休閒農業區常是回訪客首選之一。
地址：南投縣鹿谷鄉光復路174-7號
【鄰近景點】
德興瀑布
長源圳生態步道
孟宗竹林古戰場
大崙山觀光茶園
【農業與伴手禮】
冬筍、長年菜、山芹菜、竹管茶餅、竹炭鹹蛋
【交通方式】
北上及南下於中二高竹山交流道下，右轉台3線省道至南下2.4公里處，左轉保甲路再左轉151縣道往鹿谷溪頭方向（9公里），經鹿谷廣興7-11後右轉往小半天休閒農業區。
南投農場 - 武岫休閒農場
「武岫休閒農場」位於南投縣鹿谷鄉，初期以經營茶業為生，農場擁有專屬茶園及10公頃的孟宗竹林。近十年來由茶業轉型，集合國內產、官、學界努力精進製窯燒炭技術，以提供高品質的孟宗竹炭原料及相關製品為主。農場結合自然景觀、生態環境及竹產業文化，並提供竹炭製程導覽及當地特色美食、幸福手作DIY、竹林茶席、竹林生態步道……等活動，冀望到此一遊的遊客，都能對「孟宗竹」以及其豐富的生活應用有更深一層的了解。農場內特製的「武岫孟宗竹炭」燒製係以四年生以上的孟宗竹為材料，採用高溫炭化技術，歷時十多天，以傳統窯手工精心燒製而成（並非一般機械燒材油方式），所生產之孟宗竹炭堅持高品質，其衍生的竹炭用品，健康且實用性高，是每個遊客必買的伴手禮。
地址：南投縣鹿谷鄉竹林村田頭巷35-66號
【鄰近景點】
半天橋
長源圳生態步道
大石公
石馬公園
【農業與伴手禮】
竹炭手工精油皂、竹醋液、武岫竹炭、炭好茶
【交通方式】
走國道3號（中二高）下竹山交流道，台3線右轉，縣道151甲-左轉，往鹿谷方向，接151縣道，往小半天方向，接竹林村方向即可到達。
以上廣告由南投縣政府農業處提供。