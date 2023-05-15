解析台灣通膨五大迷思：為何CPI與民眾感受度差異很大？

COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情以來，封城、供應鏈瓶頸及地緣政治等因素，導致全球原物料和能源價格攀升，民生物價飆漲，然而台灣通膨卻可以逆勢持平在2～3％左右，最新台灣4月CPI也僅維持在與前值相同的2.35％，難道台灣的通膨數據也是包著糖衣的謊言？還是民眾其實並未搞懂CPI編製邏輯與實際涵義？本文為您解析台灣通膨的五大迷思。

本篇文章我們將依序回答下方五個問題，嘗試公允的解答用戶對台灣CPI的疑問，當然這是以現有可收集到的資訊為主：

台灣通膨CPI權重如何編製？房屋權重是否過低？ 為何CPI與民眾感受度差異很大？ 為什麼台灣的CPI相對國外來得更低？ 雞蛋價格、電價上漲到底對CPI影響多大？ 房價該被納入至CPI中嗎？房租通膨是否有被低估的可能性？

問題一：台灣通膨CPI權重如何編製？房屋權重是否過低？

解答：市場上認為台灣CPI中房屋權重相較於美國有過低的狀況其實並不存在，權重的決定是根據當時居民的消費狀況來調整的。

首先要解析台灣CPI的疑慮前，我們要先知道台灣CPI的編製方法，為了與國際通膨具有可比較性，主計處採國際勞工組織（International Labor Office）、聯合國（UN）等6大國際組織共同制定的《消費者物價指數手冊（Consumer Price Index Manual）》進行編製，關鍵概念是要衡量在「固定品質、固定數量」的條件下，不同時間點購買消費性商品或服務的物價變化，且為了貼合居民平常的消費狀況，會根據調查的家庭支出模式和水平來進行CPI的權重決定。

例如下圖中，美國2021年的消費支出中，房屋（Housing）佔比為44.4％，其他依序為交通（Transportation）16.7％、食物（Food）14.4％、個人保險及養老金（Personal Insurance and Pension）8.1％等，CPI權重基本上也依序這樣的排序。

而觀察到台灣的家庭支出，在2021年時以「住宅服務水電瓦斯及其他燃料」的24.6％為最大佔比，若加上家具設備和家務服務，與住宅相關的消費支出則佔了27.5％，食品飲料及菸草雖僅佔17.8％，但由於飲食習慣改變，台灣人現今更傾向於外食（外食比例接近7成），若加上餐廳及旅館的佔比，在飲食相關的比重就高達28.6％，因此整體CPI的權重事實上是與居民的消費模式相同。

Photo Credit: 財經M平方

問題二：為何CPI與民眾感受度差異很大？

解答：大眾實際感受的生活成本與日常開銷變化，涵蓋著商品與服務的數量、品質、價格變化，各國研究也發現民眾對通膨的感受普遍高於實際通膨數據，反映購買頻率的不同可能導致認知差異，甚至會受到記憶力的影響。一言以蔽之，人也未必是理性的。

首先，CPI並不等於生活成本，前者衡量「同數量、同品質的商品與服務價格變化」，後者則「涵蓋數量、品質、價格的變動」，並且涉及消費者的替代行為。

以房租為例，假設上期房租2萬，不含管理費，本期房租調漲至2萬5000元，但是改由房東付管理費4000元，實際房租的生活成本雖然上升25％（2萬上升至2萬5000），但是CPI計算上為固定相同品質規格，因此CPI指數僅會上升5％（2萬上升至2萬1000）。在不考慮違約金的情況下，消費者還可以選擇尋找更為便宜的租金，因此實際消費支出變動未必匹配通膨數據。

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此外，加拿大央行、歐洲統計局、聯準會研究皆指出，民眾的通膨感受（inflation perception）往往高於政府發佈的CPI指數，這有兩種可能解釋：

CPI是眾多商品服務加權平均計算而得，整體漲幅通常較個別品項變動緩和。 民眾對於經常購買的商品價格變動更為敏感，顯示購買頻率會導致每個人對物價漲跌的感受不同。

根據主計處數據，也可發現每月至少購買1次（例如蔬菜、水果、外食）的CPI年增率，近年普遍高於「每季至少購買1次」與「每季購買不到1次」。

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還有一種可能性：人的記憶力是不可靠的！MIT、UCLA、UNLP的三位經濟學者，透過實驗詢問剛在超市消費完的民眾，發現受訪者記憶的最新價格與實際最新售價大致接近（R2決定係數高達0.81），但是記憶卻會系統性地低估歷史價格、低於過去實際售價（R2決定係數降低至0.65），從而導致價格變化與通膨預期遭到高估。

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問題三：為什麼台灣的CPI相對國外來得更低？

解答：原因在於政府對於物價的介入程度不同，包含能源政策、財政政策及貨幣政策，皆使得疫情後台灣物價相對穩定。

自2008年5月開始台灣在應對物價明顯波動時，都會啟動「平穩物價機制」，包括緩漲、凍漲油電燃氣費用、減徵汽／柴油貨物稅、黃小玉進口免營業稅等。根據M平方計算，2008年5月以前台灣的CPI歷史波動率約為0.3398，之後到2022年12月為止的歷史波動率則降至0.1713；前者平均CPI年增率為1.84％、後者平均為1.08％，藉此我們可得知平穩物價機制確實部分降低了通膨的波動度。

Photo Credit: 財經M平方 備註：台灣行政院於2008年5月22 日第3093次院會通過「當前物價穩定方案」，由當時副院長邱正雄啟動「穩定物價小組」，以監督物價波動並採取即時的因應措施。

2022年俄烏衝突造成全球原物料上漲，天然氣、煤炭等價格間接影響電價走勢，但觀察台灣及美國的電價便能發現漲幅明顯的差異，美國雖然各州之間的電價市場定價方式不同，但普遍遵循自由市場機制，依照市場供需進行定價，台灣則在政府凍漲的介入下，2022年平均電價僅上漲5.3％，為美國的一半不到。

Photo Credit: 財經M平方

另外，台美在財政及貨幣政策上的刺激力度也有差異，觀察COVID-19疫情爆發後，美國在2020～2021年之間為了應對疫情衝擊而釋放的財政政策，規模大約是25.5％的GDP規模，而台灣僅只有3.44％；貨幣政策上，美國也擁有著刺激力道更大的量化寬鬆（QE）工具，這些因素或許都是讓台灣通膨相對穩定的原因。

Photo Credit: 財經M平方

然而，我們發現台灣通膨會明顯低於歐美市場，還有另一個重點因素，是在CPI中的租金測算上有低估的可能性，尤其觀察過去14年各國的房價漲幅及房租CPI來看，台灣的房租CPI是明顯落後房價指數，細節我們將在後續QA進一步討論。

問題四：雞蛋價格、電價上漲到底對CPI影響多大？

解答：雞蛋及電費佔整體通膨權重分別為0.3％及1.3％，觀察最新4月數據分別僅貢獻通膨0.03及0.08個百分點。

雞蛋價格

再來討論到今年來市場上時常議論的蛋價高漲及缺蛋議題，問題的發生點最初來自於飼料成本的上揚，養雞飼料的原料主要以玉米、高粱、大麥等材料為主，但2022年由於供應鏈問題及俄烏戰爭爆發，使原物料全面大漲，玉米全年上漲超過15％，飼養成本的飆升也導致蛋農減養或停養蛋雞。