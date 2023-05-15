解析台灣通膨五大迷思：為何CPI與民眾感受度差異很大？
我們想讓你知道的是
民生物價飆漲，然而台灣通膨卻可以逆勢持平在2～3％左右，最新台灣4月CPI也僅維持在與前值相同的2.35％，難道台灣的通膨數據也是包著糖衣的謊言？還是民眾其實並未搞懂CPI編製邏輯與實際涵義？本文為您解析台灣通膨的五大迷思。
COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情以來，封城、供應鏈瓶頸及地緣政治等因素，導致全球原物料和能源價格攀升，民生物價飆漲，然而台灣通膨卻可以逆勢持平在2～3％左右，最新台灣4月CPI也僅維持在與前值相同的2.35％，難道台灣的通膨數據也是包著糖衣的謊言？還是民眾其實並未搞懂CPI編製邏輯與實際涵義？本文為您解析台灣通膨的五大迷思。
本篇文章我們將依序回答下方五個問題，嘗試公允的解答用戶對台灣CPI的疑問，當然這是以現有可收集到的資訊為主：
- 台灣通膨CPI權重如何編製？房屋權重是否過低？
- 為何CPI與民眾感受度差異很大？
- 為什麼台灣的CPI相對國外來得更低？
- 雞蛋價格、電價上漲到底對CPI影響多大？
- 房價該被納入至CPI中嗎？房租通膨是否有被低估的可能性？
問題一：台灣通膨CPI權重如何編製？房屋權重是否過低？
解答：市場上認為台灣CPI中房屋權重相較於美國有過低的狀況其實並不存在，權重的決定是根據當時居民的消費狀況來調整的。
首先要解析台灣CPI的疑慮前，我們要先知道台灣CPI的編製方法，為了與國際通膨具有可比較性，主計處採國際勞工組織（International Labor Office）、聯合國（UN）等6大國際組織共同制定的《消費者物價指數手冊（Consumer Price Index Manual）》進行編製，關鍵概念是要衡量在「固定品質、固定數量」的條件下，不同時間點購買消費性商品或服務的物價變化，且為了貼合居民平常的消費狀況，會根據調查的家庭支出模式和水平來進行CPI的權重決定。
例如下圖中，美國2021年的消費支出中，房屋（Housing）佔比為44.4％，其他依序為交通（Transportation）16.7％、食物（Food）14.4％、個人保險及養老金（Personal Insurance and Pension）8.1％等，CPI權重基本上也依序這樣的排序。
而觀察到台灣的家庭支出，在2021年時以「住宅服務水電瓦斯及其他燃料」的24.6％為最大佔比，若加上家具設備和家務服務，與住宅相關的消費支出則佔了27.5％，食品飲料及菸草雖僅佔17.8％，但由於飲食習慣改變，台灣人現今更傾向於外食（外食比例接近7成），若加上餐廳及旅館的佔比，在飲食相關的比重就高達28.6％，因此整體CPI的權重事實上是與居民的消費模式相同。
問題二：為何CPI與民眾感受度差異很大？
解答：大眾實際感受的生活成本與日常開銷變化，涵蓋著商品與服務的數量、品質、價格變化，各國研究也發現民眾對通膨的感受普遍高於實際通膨數據，反映購買頻率的不同可能導致認知差異，甚至會受到記憶力的影響。一言以蔽之，人也未必是理性的。
首先，CPI並不等於生活成本，前者衡量「同數量、同品質的商品與服務價格變化」，後者則「涵蓋數量、品質、價格的變動」，並且涉及消費者的替代行為。
以房租為例，假設上期房租2萬，不含管理費，本期房租調漲至2萬5000元，但是改由房東付管理費4000元，實際房租的生活成本雖然上升25％（2萬上升至2萬5000），但是CPI計算上為固定相同品質規格，因此CPI指數僅會上升5％（2萬上升至2萬1000）。在不考慮違約金的情況下，消費者還可以選擇尋找更為便宜的租金，因此實際消費支出變動未必匹配通膨數據。
此外，加拿大央行、歐洲統計局、聯準會研究皆指出，民眾的通膨感受（inflation perception）往往高於政府發佈的CPI指數，這有兩種可能解釋：
- CPI是眾多商品服務加權平均計算而得，整體漲幅通常較個別品項變動緩和。
- 民眾對於經常購買的商品價格變動更為敏感，顯示購買頻率會導致每個人對物價漲跌的感受不同。
根據主計處數據，也可發現每月至少購買1次（例如蔬菜、水果、外食）的CPI年增率，近年普遍高於「每季至少購買1次」與「每季購買不到1次」。
還有一種可能性：人的記憶力是不可靠的！MIT、UCLA、UNLP的三位經濟學者，透過實驗詢問剛在超市消費完的民眾，發現受訪者記憶的最新價格與實際最新售價大致接近（R2決定係數高達0.81），但是記憶卻會系統性地低估歷史價格、低於過去實際售價（R2決定係數降低至0.65），從而導致價格變化與通膨預期遭到高估。
問題三：為什麼台灣的CPI相對國外來得更低？
解答：原因在於政府對於物價的介入程度不同，包含能源政策、財政政策及貨幣政策，皆使得疫情後台灣物價相對穩定。
自2008年5月開始台灣在應對物價明顯波動時，都會啟動「平穩物價機制」，包括緩漲、凍漲油電燃氣費用、減徵汽／柴油貨物稅、黃小玉進口免營業稅等。根據M平方計算，2008年5月以前台灣的CPI歷史波動率約為0.3398，之後到2022年12月為止的歷史波動率則降至0.1713；前者平均CPI年增率為1.84％、後者平均為1.08％，藉此我們可得知平穩物價機制確實部分降低了通膨的波動度。
2022年俄烏衝突造成全球原物料上漲，天然氣、煤炭等價格間接影響電價走勢，但觀察台灣及美國的電價便能發現漲幅明顯的差異，美國雖然各州之間的電價市場定價方式不同，但普遍遵循自由市場機制，依照市場供需進行定價，台灣則在政府凍漲的介入下，2022年平均電價僅上漲5.3％，為美國的一半不到。
另外，台美在財政及貨幣政策上的刺激力度也有差異，觀察COVID-19疫情爆發後，美國在2020～2021年之間為了應對疫情衝擊而釋放的財政政策，規模大約是25.5％的GDP規模，而台灣僅只有3.44％；貨幣政策上，美國也擁有著刺激力道更大的量化寬鬆（QE）工具，這些因素或許都是讓台灣通膨相對穩定的原因。
然而，我們發現台灣通膨會明顯低於歐美市場，還有另一個重點因素，是在CPI中的租金測算上有低估的可能性，尤其觀察過去14年各國的房價漲幅及房租CPI來看，台灣的房租CPI是明顯落後房價指數，細節我們將在後續QA進一步討論。
問題四：雞蛋價格、電價上漲到底對CPI影響多大？
解答：雞蛋及電費佔整體通膨權重分別為0.3％及1.3％，觀察最新4月數據分別僅貢獻通膨0.03及0.08個百分點。
雞蛋價格
再來討論到今年來市場上時常議論的蛋價高漲及缺蛋議題，問題的發生點最初來自於飼料成本的上揚，養雞飼料的原料主要以玉米、高粱、大麥等材料為主，但2022年由於供應鏈問題及俄烏戰爭爆發，使原物料全面大漲，玉米全年上漲超過15％，飼養成本的飆升也導致蛋農減養或停養蛋雞。
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落實菸害防制，新興菸品在地風險審查應著重「成癮性」評估
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鑒於菸防法上路至今各方仍爭執不斷，社團法人台灣永續健康福祉協會從長期投入毒理、風險研究之實務經驗出發，建議主管機關應盡快召集專家學者，針對指定菸品的「成癮性物質」進行實驗。
新興菸品近來成為全球關注之公共衛生議題，台灣的菸害防制法也於今年修法通過禁止電子煙、嚴管加熱菸。只是，菸防法的配套子法中，對於如何檢測加熱菸成分是否包含尼古丁外之成癮性、或有害物質，付之闕如。鑒於菸防法上路至今各方仍爭執不斷，社團法人台灣永續健康福祉協會從長期投入毒理、風險研究之實務經驗出發，建議主管機關應盡快召集專家學者，針對指定菸品的「成癮性物質」進行實驗，同時連結本土既有的吸菸、戒菸行為研究資料庫，比照食安或醫藥審查，訂定如曝露量、攝入量等符合國人特性之檢驗標準，既可讓業者有所本，也可減少社會爭議。
各方對新興菸品的健康影響、載具管理、風險評估等議題尚有歧見，其中有關「成癮性」的討論，即為重要爭點之一。今（112）年3月22日發布之「指定菸品健康風險評估審查辦法」第3條第1項第6款，要求業者應於申請新興菸品健康風險評估審查時，檢附「成癮性物質之研究資料」。本會認為，新興菸品在年輕族群間蔚為風潮，對「成癮性」展開全面性的研究，應為當務之急。
所謂「成癮性」，是指一種重複性的強迫行為，即使行為人明知這些行為可能會造成不良後果，仍然被持續重複。成癮性可能源於中樞神經系統功能失調所導致，長期重複這些行為則可能反向造成神經功能受損。依據美國心理學會（APA）對成癮（Addiction）所做之定義，是將其視為一種需要被治療的疾病，指一個人因為對於酒精、藥物或其他物質擁有過度的生理與心理依賴。統一的臨床觀念則將成癮界定為，最初因樂趣驅使的物質使用（或行為），現在則無法顧及產生的痛苦多於收獲，仍被驅動強迫性繼續重複。
一般而言，成癮性得區分為「物質成癮」及「行為成癮」，物質成癮是指對某種物質（如酒精、毒品等）產生生理或心理上的強烈依賴；行為成癮是指對某種行為（如賭博、上網等）的過度從事。成癮性的病理機制與大腦的「獎勵機制（Rewarding system）」有關，成癮刺激原（如藥物、酒精、性交等）會引起大腦釋放多巴胺等神經遞質，產生愉悅感及正向增強效應，促使個體重複接觸該刺激原。亦即，當行為個體（人或動物）透過多巴胺的獎勵機制學習到某些事物會帶來愉悅感後，往後如觸及相關或類似事物，便會反射性直接重複行為。
《精神疾病診斷與統計手冊》（DSM-5）將成癮定義為一種慢性復發性障礙，其特徵是強迫性使用某種物質或行為，儘管會產生負面後果。成癮判斷標準包括：1. 對使用該物質或從事該行為具有不可控制的強烈衝動或渴望，即使面臨嚴重後果，仍無法停止或減少成癮物或行為的使用或參與；雖然其嘗試控制或減少，仍收效甚微。2. 行為人耗費大量時間獲取、使用成癮物質或行為，因此放棄重要活動，甚至忽視其他重要的責任或義務。3. 行為人持續使用該物質或行為，儘管明知其將導致或惡化身心狀況、社會生活或工作情形。4. 行為人對物質或行為產生耐受性，此意味須增加成癮物或行為的劑量或頻率，以達到相同的效果或滿足感，如使用相同的量感覺更少。5. 對成癮物或行為有否認、隱瞞或合理化的傾向。6. 該人在停止使用該物質或行為時會出現「戒斷症狀」，例如焦慮、抑鬱、易怒、失眠、噁心或疼痛。
WHO於2018年發表第11版《國際疾病分類》（ICD 11）中納入「遊戲成癮」（Gaming disorder），將其與酒精、菸草、咖啡因、毒品、藥物濫用並列為精神疾病；新興菸品之加熱菸，既以菸草為主要原料，其成癮性究竟如何，值得國人高度關注。尤其如前所述，新興菸品具備時尚、有趣，甚至「潮」等流行元素，是否可能誘使民眾因好奇而開始使用、進一步形成成癮行為，也有待主管機關進行相關研究、予以釐清。盼國健署能以高標準進行新興菸品管制，協調我國臨床、學界等專業領域人士共同商議合適之審核與執行辦法，盡快投入「成癮性」在地研究，並鏈結國內長期累積之吸菸、戒菸行為大數據，制定符合台灣現況的專業審查標準。
撰文：社團法人台灣永續健康福祉協會