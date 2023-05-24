《外語腦升級革命》：你聽過「外語三八法則」嗎？依初、中、高級選擇該背的單字

文：方彥智（Zack Fang）

外語三八法則：依程度選擇該背的單字

我們常聽到的80/20法則，又稱為柏拉圖法則（Pareto principle），或關鍵少數法則。這個法則的大意是，大多的事物，大約把握20%重點，即可取得80%的成果。也就是說「關鍵的少數」才是需要努力的目標。

舉例來說，一間公司的營業額的八成，只來自其中20%的客戶；準備考試的時候，熟讀20%的考試範圍那些最常考的部分，就可以拿到八成的分數；學習語言時，背20%最常用的單字，就可以應付八成的溝通需求。因此這一小節介紹的是，如何篩選那20%最常用的單字，達到八成的效果，來有效節省腦部的記憶體用量。

因為我們的目標和大方向就是利用那20%的常用單字，達到「八成」的學習效果，因此本書設計了一套練習技巧稱為外語三八法則：「看過三次，三個例子，八成理解，繼續前進。」接下來的單字和語法學習，全都會依照這個法則來學習。

還記得在第一章談到大腦的運作方式，有提到我們認知的世界以名詞為中心，發展出千變萬化的各種句子。然而你可曾想過，這個世界上的名詞，以多麼可怕的速度在增加著。

你現在手上拿著這本書，你有沒有辦法依現在你眼睛看到，跟這本書有關的一切，舉出「一百個名詞」呢？我開始列舉給你看：書、封面、標題、大綱、目錄、字、字型、插圖、頁數、出版社、作者、簡介、售價、折頁、小標題、序、黑色、印刷、排版、紙、光澤……。只要你有心，光是拿著這本書就能舉出一百個相關的名詞。

更可怕的是其實很多詞根本指的是同一件事，例如：字型跟字體，售價跟價格，這些詞在互換時，溝通上還不至於造成混亂。但是有很多名詞，可能依照使用地區的不同，互換就有了不同的色彩，例如：影片和視頻，番茄和西紅柿，資料與數據，明明就是同一個東西，換了另一種說法聽起來感覺就不一樣。

人類不斷不斷地創造新名詞，同時舊名詞也隨著時代演進而一個個消失。我認為每個語言都面臨了「外來語」的挑戰，隨著不同譯者的喜好，有的譯者能兼顧詞的本義，有的詞卻在翻譯中偏離了本義。例如新聞見到的「stampede」事件，指的是人群因為恐慌造成推擠壓死的狀況，中文卻翻譯成「踩踏事件」，讓很多人以為這類事件的人是被「踩死的」，實際上明明是推擠致死。若看日韓媒體，翻譯成「群眾雪崩」或「壓死事故」可能都比中文的「踩踏」更精準，可知描述這類事件就有不只一種的名詞可以代表它。總而言之，國際化的過程同樣使得新名詞不斷地增加。

因此學習篩選單字前要先建立一個觀念：名詞永遠都不可能背完，我們要先培養篩選名詞的敏銳度。再者，跟人溝通時，如果真的溝通時需要提到某個名詞時，可能改講英文，或是拿出手機，用圖片搜尋給對方看，也不會造成溝通上太大的困擾。

而用來搭配的動詞和形容詞，會有最基本的用字，和它衍生出來的近義詞，初級先把基本定義搞定，再來慢慢擴充近義詞和正式用語即可。

初級學習者的選字原則

很多初學者拿到課本後，很容易誤以為課本提供的每個單字都要全部背起來，才能進入下一課，然後不斷地背了又忘背了又忘，以為自己記憶力太差，感到挫折卻又停滯不前。

現在我想告訴你的是，背不起來那麼多字，有時候不一定是你的問題，而是教材設計的關係。你只要背熟重點單字，其他只要能唸對，稍微有點模糊的印象，就可以持續向下一課前進。

舉例來說，很多初級教材的第一課設計是國籍或工作，第二課主題是「這是什麼？」例如歐語教材便會在這課帶入冠詞的概念。你來思考一下，下面的範例，哪一些要背，哪一些可以先跳過？

Zack偽德語初級教科書第○課單字

das Waschbecken, - 洗臉台

der Tisch, -e 桌子

die Taschenlampe, -n 手電筒

der Taschenrechner, - 計算機

das Foto, -s 照片

der Schuh, -e 鞋子

拿到這課單字以後，先思考，哪些字你這半年來有用過，或是平常跟老師或朋友講話可能會用到的，而哪些字幾乎不會用到的呢？仔細思考一下，便可以發現洗臉台、手電筒、計算機這三個字可以稍微會唸會認就好，忘了就算了，除非你要在當地生活。

教材之所以會補充這麼多名詞，是因為這套教材原先設計的目的是給在當地語言學校學習的學生使用，但如果不在當地生活的話，在課堂或在跟朋友一起出去旅行時，幾乎沒有使用到這幾個名詞的需求，那即使你在初級階段背起來了，也會因為半年以上用不到而忘記。因此記得，除非要去當地生活，否則這些名詞在初級都不急著背（但高級階段就另當別論）。

在國內出版的初級教材還會遇到一種狀況，初級教材補充用字，例如教到顏色，就會冒出各種顏色的說法，有的甚至補充一頁滿滿的顏色名稱。初級階段其實只要背：黑白灰紅黃藍綠，這些就夠應付大部分的情況，其他等中高級再背就好。

假設你現在已經有概念了，那麼試看看，假設這裡有套越南語教材，其中一課是在教「我喜歡吃○○○」，它補充了下面這些單字，哪一些必須背，哪一些可以不用背？

Zack偽越南語初級教科書第○課單字

phở bò 牛肉河粉

bánh xèo 越式煎餅

bánh mì kẹp thịt 法國麵包夾肉

cà phê nóng 熱咖啡

bánh chưng 方形粽

cơm âm phủ 宮廷陰府飯（順化料理）

hột vịt lộn 鴨仔蛋

如果你確定了，可以來跟我的想法比對一下。我會背牛肉河粉、法國麵包夾肉、熱咖啡，這些是我們在附近的越南小吃店菜單上可能會吃到的食物（台灣部分越南小吃店有賣bánh xèo越式煎餅，若想背也可以背），其他的在初級都不必背。

部分初級教材在前幾課教數字時順便教點菜，看看結帳多少錢。因此判斷要不要背的基準就是「我愛吃什麼，有沒有聽過，如果跟朋友去吃餐廳，會不會想點」。學日文你當然要背壽司、拉麵、蕎麥麵；學韓文要背拌飯、炒年糕、雪濃湯，但真的不需要把菜單整張背下來。