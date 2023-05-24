《外語腦升級革命》：你聽過「外語三八法則」嗎？依初、中、高級選擇該背的單字
我們想讓你知道的是
你以為學語言一定要有天生語感嗎？你以為一定要去留學或旅居海外才能學好外語嗎？你以為只要上補習班或買教科書就能保證拿到證照嗎？擁有多張最高等級外語證照的Zack老師告訴你，唯有認清自己的程度，掌握學習訣竅，搭配科技實作，無論背單字、習文法，聽說讀寫（打），都能事半功倍！
文：方彥智（Zack Fang）
外語三八法則：依程度選擇該背的單字
我們常聽到的80/20法則，又稱為柏拉圖法則（Pareto principle），或關鍵少數法則。這個法則的大意是，大多的事物，大約把握20%重點，即可取得80%的成果。也就是說「關鍵的少數」才是需要努力的目標。
舉例來說，一間公司的營業額的八成，只來自其中20%的客戶；準備考試的時候，熟讀20%的考試範圍那些最常考的部分，就可以拿到八成的分數；學習語言時，背20%最常用的單字，就可以應付八成的溝通需求。因此這一小節介紹的是，如何篩選那20%最常用的單字，達到八成的效果，來有效節省腦部的記憶體用量。
因為我們的目標和大方向就是利用那20%的常用單字，達到「八成」的學習效果，因此本書設計了一套練習技巧稱為外語三八法則：「看過三次，三個例子，八成理解，繼續前進。」接下來的單字和語法學習，全都會依照這個法則來學習。
還記得在第一章談到大腦的運作方式，有提到我們認知的世界以名詞為中心，發展出千變萬化的各種句子。然而你可曾想過，這個世界上的名詞，以多麼可怕的速度在增加著。
你現在手上拿著這本書，你有沒有辦法依現在你眼睛看到，跟這本書有關的一切，舉出「一百個名詞」呢？我開始列舉給你看：書、封面、標題、大綱、目錄、字、字型、插圖、頁數、出版社、作者、簡介、售價、折頁、小標題、序、黑色、印刷、排版、紙、光澤……。只要你有心，光是拿著這本書就能舉出一百個相關的名詞。
更可怕的是其實很多詞根本指的是同一件事，例如：字型跟字體，售價跟價格，這些詞在互換時，溝通上還不至於造成混亂。但是有很多名詞，可能依照使用地區的不同，互換就有了不同的色彩，例如：影片和視頻，番茄和西紅柿，資料與數據，明明就是同一個東西，換了另一種說法聽起來感覺就不一樣。
人類不斷不斷地創造新名詞，同時舊名詞也隨著時代演進而一個個消失。我認為每個語言都面臨了「外來語」的挑戰，隨著不同譯者的喜好，有的譯者能兼顧詞的本義，有的詞卻在翻譯中偏離了本義。例如新聞見到的「stampede」事件，指的是人群因為恐慌造成推擠壓死的狀況，中文卻翻譯成「踩踏事件」，讓很多人以為這類事件的人是被「踩死的」，實際上明明是推擠致死。若看日韓媒體，翻譯成「群眾雪崩」或「壓死事故」可能都比中文的「踩踏」更精準，可知描述這類事件就有不只一種的名詞可以代表它。總而言之，國際化的過程同樣使得新名詞不斷地增加。
因此學習篩選單字前要先建立一個觀念：名詞永遠都不可能背完，我們要先培養篩選名詞的敏銳度。再者，跟人溝通時，如果真的溝通時需要提到某個名詞時，可能改講英文，或是拿出手機，用圖片搜尋給對方看，也不會造成溝通上太大的困擾。
而用來搭配的動詞和形容詞，會有最基本的用字，和它衍生出來的近義詞，初級先把基本定義搞定，再來慢慢擴充近義詞和正式用語即可。
初級學習者的選字原則
很多初學者拿到課本後，很容易誤以為課本提供的每個單字都要全部背起來，才能進入下一課，然後不斷地背了又忘背了又忘，以為自己記憶力太差，感到挫折卻又停滯不前。
現在我想告訴你的是，背不起來那麼多字，有時候不一定是你的問題，而是教材設計的關係。你只要背熟重點單字，其他只要能唸對，稍微有點模糊的印象，就可以持續向下一課前進。
舉例來說，很多初級教材的第一課設計是國籍或工作，第二課主題是「這是什麼？」例如歐語教材便會在這課帶入冠詞的概念。你來思考一下，下面的範例，哪一些要背，哪一些可以先跳過？
Zack偽德語初級教科書第○課單字
- das Waschbecken, - 洗臉台
- der Tisch, -e 桌子
- die Taschenlampe, -n 手電筒
- der Taschenrechner, - 計算機
- das Foto, -s 照片
- der Schuh, -e 鞋子
拿到這課單字以後，先思考，哪些字你這半年來有用過，或是平常跟老師或朋友講話可能會用到的，而哪些字幾乎不會用到的呢？仔細思考一下，便可以發現洗臉台、手電筒、計算機這三個字可以稍微會唸會認就好，忘了就算了，除非你要在當地生活。
教材之所以會補充這麼多名詞，是因為這套教材原先設計的目的是給在當地語言學校學習的學生使用，但如果不在當地生活的話，在課堂或在跟朋友一起出去旅行時，幾乎沒有使用到這幾個名詞的需求，那即使你在初級階段背起來了，也會因為半年以上用不到而忘記。因此記得，除非要去當地生活，否則這些名詞在初級都不急著背（但高級階段就另當別論）。
在國內出版的初級教材還會遇到一種狀況，初級教材補充用字，例如教到顏色，就會冒出各種顏色的說法，有的甚至補充一頁滿滿的顏色名稱。初級階段其實只要背：黑白灰紅黃藍綠，這些就夠應付大部分的情況，其他等中高級再背就好。
假設你現在已經有概念了，那麼試看看，假設這裡有套越南語教材，其中一課是在教「我喜歡吃○○○」，它補充了下面這些單字，哪一些必須背，哪一些可以不用背？
Zack偽越南語初級教科書第○課單字
- phở bò 牛肉河粉
- bánh xèo 越式煎餅
- bánh mì kẹp thịt 法國麵包夾肉
- cà phê nóng 熱咖啡
- bánh chưng 方形粽
- cơm âm phủ 宮廷陰府飯（順化料理）
- hột vịt lộn 鴨仔蛋
如果你確定了，可以來跟我的想法比對一下。我會背牛肉河粉、法國麵包夾肉、熱咖啡，這些是我們在附近的越南小吃店菜單上可能會吃到的食物（台灣部分越南小吃店有賣bánh xèo越式煎餅，若想背也可以背），其他的在初級都不必背。
部分初級教材在前幾課教數字時順便教點菜，看看結帳多少錢。因此判斷要不要背的基準就是「我愛吃什麼，有沒有聽過，如果跟朋友去吃餐廳，會不會想點」。學日文你當然要背壽司、拉麵、蕎麥麵；學韓文要背拌飯、炒年糕、雪濃湯，但真的不需要把菜單整張背下來。
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南投縣13鄉鎮農特產品──濁水溪線篇
我們想讓你知道的是
南投縣位處台灣中部，為台灣唯一不臨海的內陸縣及地理中心，也是海拔落差最大的縣市，海拔由高至低最高相差3000餘公尺。得天獨厚的多層次海拔亦孕育出多樣化的農特產品，例如花卉、竹藝品、香蕉、甘蔗、紹興酒、紅茶、高山茶等等，本文將再深入介紹「南南投」各鄉鎮的鄉鎮與農特產品，若有興趣不妨來南投晃晃吧！
南投縣位處台灣中部，為台灣唯一不臨海的內陸縣。縣內不只有台灣最高峰「玉山」、最大湖泊「日月潭」、台灣最長河流「濁水溪」之源頭，更是台灣海拔落差最大的縣市，從450到3600公尺，最高相差3000餘公尺。多層次的海拔亦孕育出南投農業多樣化的農特產品，例如花卉、竹藝品、香蕉、甘蔗、紹興酒、紅茶、高山茶等等。
南投13縣，依地理位置分為：
烏溪線：埔里鎮、國姓鄉、魚池鄉、仁愛鄉、草屯鎮、中寮鄉
濁水溪線：南投市、名間鄉、鹿谷鄉、竹山鎮、集集鎮、水里鄉、信義鄉
以下介紹「濁水溪線」各農業鄉鎮與農特產品：
南投農業特色－南投市
南投市位於南譨縣西北方，鄰近台中市，貓羅溪貫穿其間，河谷溝渠縱橫，灌溉便利；溪兩側東為南投丘陵，西為八卦山台地，皆屬平坦紅壤土質，與河谷狹小平原，均肥沃適合農耕，故農產品非常豐富。南投市沖積平原區盛產稻米，品質佳、暢銷全國；八卦山台地，地勢平緩，日照充足，以青山茶、生薑、鳳梨、荔枝生產為主；而丘陵區，以香蕉為大宗，亦有龍眼及文旦，為饕客最愛。
南投市農特產品：蘭花、野蘭、青山茶、番茄、絲瓜、荔枝、鳳梨、木瓜、龍眼、文旦、杮子
南投農業特色－名間鄉
名間鄉位於南投縣西側，濁水溪北岸，八卦山台地處，其台地地勢平坦，村落遍佈，農業發達，且有台3及台16兩線省道於此交會，交通發達。名間鄉平原區引濁水溪灌溉，土壤肥沃，生產的濁水米，粒粒飽滿甘甜，日據時代即是重要外銷商品；本鄉栽植於泉水之水蕹菜，鮮脆爽口、富纖維素，為島內少數特有蔬菜；松柏長青茶風行國內外，產值達10億元以上，台地植茶面積超過90%，為國內茶葉主要產區。極目望去，一望無際皆為青翠茶園。
名間鄉農特產品：濁水米、鳳梨、通天草、生薑、水蕹菜山藥、茶葉
南投農業特色－鹿谷鄉
鹿谷鄉位於南投縣西南方，海拔約800公尺上下，為氣候濕潤丘陵地形，年均溫25℃，雨量充沛。終年雲霧籠罩，加上土壤富有機質，所以適合茶樹生產，當地盛產「凍頂烏龍茶」已是台灣最知名的茶種。鹿谷鄉70%居民以茶葉生產為業，為全島唯一依靠單一生產作物為經濟來源之鄉鎮，經多年推廣改良，品質穩定，茶葉因地處高地，產值通常較平地茶葉為高，且因價格穩定，居民享有極高生活水準；除此之外，除茶葉外，竹筍、山芹菜及鱒魚養殖也是本鄉特產。
鹿谷鄉農特產品：凍頂烏龍茶、竹筍、山芹菜、良質米、明日葉、鱒魚、茶梅
南投農業特色－竹山鎮
竹山鎮位於南投縣南端，靠近雲嘉地區。境內有濁水溪和清水溪環繞。為海拔1,600公尺以下山地丘陵地，其山林佔全部面積之80%，因氣溫、雨量適中及少強風，適宜竹類生長，以盛產竹子而得名。本縣竹筍產量屬全國第五位。農產品主要為竹類產品為主，農產主要仍以竹類產品居最大宗，鮮筍類以冬筍、桂竹筍暢銷全島，各種筍類加工製品，更為多樣，為全國筍類最大供應產區；相關的竹製藝品，在居多藝術家投入和學校產學合作下，竹藝品除了美感外，更增加現在科技的應用，如LED竹檯燈、竹製涼蓆、電動竹扇等。
竹山鎮農特產品：冬筍、春筍、桂竹筍、麻竹筍、綠竹筍、筍乾、桶筍、筍絲、筍茸、醬筍、竹山紅番薯、破布子、烏龍、金萱、翠玉茶葉、番茄、巨峰葡萄
南投農業特色－集集鎮
集集鎮位於南投縣中部，濁水溪北岸，為南投縣最小的鄉鎮。其腹地狹小且多山，但古蹟，與在地美食甚多且頗受好評，人文藝術濃厚。近年推動綠色隧道與鐵道觀光活動有成，集集小鎮已成為國內知名的新興旅遊勝地。因集集腹地小，溪岸平原面積有限，主要農作為廿世紀番石榴及榮獲國產水果品牌認證的「紫水晶」巨峰葡萄。另外，山坡丘陵所產的香蕉，因氣候地質事宜，其香蕉香氣芬芳，口味甘甜可口，為知名山蕉；而紅龍果和糯米荔枝核小肉甜為近年新興水果，甜度高、品質佳，數量有限，深受消費者喜愛。集集鎮知名花卉為向日葵，大而豔麗頗受歡迎。
集集鎮農特產品：糯米荔枝、廿世紀番石榴、山蕉、巨峰葡萄、紅龍果、向日葵
南投農業特色－水里鄉
水里鄉位於南投縣中部，濁水溪上游，係本縣進入山區之隘口。水里鄉境內有陳有蘭溪、水里溪及濁水溪，溪流河谷交錯，周圍高山圍繞，氣候溫和；集集線鐵路終站車埕位於鄉境，水里也為新中橫公路之起點。水里鄉主要農作物為高山茶和青梅，茶園約在海拔1,000公尺左右，屬玉山茶區，茶色清澈，入口回甘，深獲茶友喜愛。境內青梅，鮮脆多汁，品質優良，為外銷日本之主力，近年發展多樣口味梅製品，以「天山梅」打響名號。新中橫沿線所產「黑紫玉」巨峰葡萄榮獲國產水果品牌認證，冬季品質尤佳。
水里鄉農特產品：高山茶、青梅、愛玉凍、國蘭、華盛頓臍橙、十月龍眼、茂谷柑、鹿茸、香蕉、水蜜桃、巨峰葡萄、苦茶油
南投農業特色－信義鄉
信義鄉位於南投縣東南部，為境內最大鄉鎮，亦是縣內兩個山地鄉之一，面積廣達面積1422.42平方公里。信義鄉內高山峻嶺，溪流蜿蜒溪谷平地較少，為玉山國家公園入口處，新中橫公路上的重要據點，縣內居民以農作為主。信義鄉氣候溫和，但因高海拔，日夜溫差大，以致蘊育了許多品質優良的農特產品，如青梅、夏季蔬菜、花卉、愛玉子、苦茶、雜糧、蓮霧及知名巨峰葡萄（玉珠）等。另外，溪谷山間養殖鱒魚、香魚、切花、土雞等。信義鄉擁有號稱「全台最會搞行銷」的信義鄉農會，擅長包裝農產品，並結合當地東埔溫泉及觀光果園，突破了農業發展遲緩的障礙，開拓了山地鄉農業觀光發展的新境界。
信義鄉農特產品：青梅、巨峰葡萄、紅肉李、芭樂、番茄、玉山茶、高冷蔬菜、轎摃竹筍、野菜、香魚、高級切花、苦茶油、愛玉凍
以上廣告由南投縣政府農業處提供。