【罪行海洋 EP2】船長好似上帝一樣，他們可以打人，也可以殺人

我們想讓你知道的是
大多數政府都沒有興趣應對海洋上無法無天的情況，因為難度高，成本高，且只帶來最小的政治利益，因為這個領域的大多數受害者是沒有記錄的外國人。當他們採取行動時，通常都是笨拙、無效的。
地球三分之二的表面都是被水覆蓋的，它是我們星球上最狂野的疆域，非常壯觀，同時對所有生命都至關重要。一個有待人發現的地方且在不息地再造，一個自由的隱喻，也是一個極度反烏托邦的領域，人類最黑暗的一面都在這裡表露無遺。
超過5000萬人在海上工作，侵犯人權和破壞環境等問題經常發生，而違法者還可以逍遙法外。
我叫伊恩．爾比納（Ian Urbina）。作為一名記者，過去的十年我在這個無法無天的邊境從事新聞報導。我運作一個調查性新聞報導機構叫做「罪行海洋計劃」（The Outlaw Ocean Project），它的工作就是報導在這個空間裡發生的事情。
這是「罪行海洋」。
海洋是一片水汪汪的狂野西部，它的受害者很多，無論是波浪之上或之下。
如果世界上所有地方都存在奴隸制度，那麼在遙遠水域上的奴隸制度是最為不可見的、也最為遙不可及，不被報導。
我們對海上工人的生活究竟有多少實際的瞭解呢？
美國前總統歐巴馬曾言，當一個渴望工作的人發現自己在一家工廠或在漁船上或在田野裡，辛辛苦苦地工作，但是報酬很少或甚至沒有報酬，而且如果他試圖逃跑，就會遭到毆打，這種情況就是奴隸制。現在，有一個人在船上，用他流血的雙手撒網，他知道自己值得過著更好的生活，有尊嚴的生活，但他不知道是否有人在關注。
我與電影製作人法比奧・納西門托來到泰國幹當港。泰國的旅遊業發展得非常蓬勃並具有世界最大的漁船隊之一。為了滿足全球對廉價海鮮的巨大需求。泰國開始依賴外來勞工，且魚類存量開始暴跌。
勞工權利調查員丹尼爾・莫菲說，在沿海魚類存量減少的當前，人類開始考慮投資於一種新型的船上，一艘可以出海更長時間、可以安全地進入更深水域的船。
丹尼爾表示，在某些情況下，會有貨船補給漁船，這種做法被稱為海上轉運，它幾乎可以讓你無限期地留在外面。
轉運是合法和普遍的做法，船隊可以在海上度過數年載著來自不同船隻的捕獲物，抽取和混合更大供應船的船上物質，最後才把魚運回岸上。
這種做法使漁獲物的起源幾乎完全無法追蹤。這種手段通常被稱為「洗魚」。這意味著零售商無法保證魚的來源地，也無法保證是否沒有涉及奴隸。
同時具備記者和《幽靈船》導演身份的香農・賽維斯表示，漁業公司的擁有人與漁船上發生的事情所產生的影響離得越遠，消費者與生產鏈上所發生的事情之間就越有距離。虐待就越是可怕。
移工湧入泰國寄望於工作的承諾。婦女有時被送到卡拉OK酒吧，這些酒吧兼作妓院，有時，男性的工人被漁船奴役直到他們還清走私者的債務為止。
丹尼爾表示，勞工招聘人會說，「嗯，這個就是你來這裡住在首都的費用。這個就是給你非法運輸，幫你越過邊界的費用。這個就是將你從邊界送到目的地的費用。因此，到你到達在你工作的港口時，你已經負債累累，債務相當於幾個月的工資，或者更多」。
前債役勞工阿索拉薩克・塔姆馬提及，他被人以特定金額賣給了船長，「我將要一直工作到我還清債務為止，款額是我被人販賣的金額，然後我才會得到我的薪水。」
船長現在基本上擁有這個工人，直到工人還清債務為止。工人將會被困在船上直到船長說他可以走了。
船上的條件通常很殘酷。船長是好似上帝一樣。他們可以打人，也可以殺人。
阿索拉薩克表示，不只是他，所有船員都曾被隊長和二把手打過和罵過。他們被拳打腳踢。「基本上，我們所有人都被打過。」
大多數我在船上採訪過的人都說每天工作20小時，且不停有安非他命供應來讓工人繼續工作。
阿索拉薩克說，他們辛勤地工作。沒時間玩，有時只睡一個小時。食物不僅短缺且都長滿了寄生蟲，輕微的受傷都可以是致命的。
在滿載奴隸的船上，沒有人能睡得安寧。
阿索拉薩克表示，夜晚是報仇的時間。所以他在晚上必須非常小心，「我們永遠不知道別人在想什麼。」
捕魚是世界最致命的職業。每年約有3萬8000人死亡。在世界的一些港口，就像在烏拉圭的蒙得維的亞，漁船平均每6週卸下一具屍體。尚不清楚的是有多少屍體被掉到在海中，以及有多少時候船員死於可以避免的意外，或死於極度忽視或謀殺。
泰國政府曾承諾加強警務來解決它的問題，所以我加入了他們幾個離岸巡邏隊伍。
他們希望展示他們如何有所進步，他們確實是有進步的，但仍然存在一些大問題。
水手長本質上是船員的主管。他是船員和管理級人員之間的中間人。當你做這種採訪時，千萬不要讓水手長走近船員。因為水手長就是管理毆打，管理殺戮的人。他在監視船員以確保他們不是在考慮叛變。
檢查人員在進行訪問時竟然找水手長來負責翻譯，這樣真的太糟糕了，可以說是太搞笑了，真是黑色幽默。
泰國政府聲稱它進行了5萬次檢查且沒有發現任何違規行為，儘管最近的一份報告顯示四分之三的捕漁場所仍然與契約勞工有關。
大多數政府都沒有興趣應對海洋上無法無天的情況，因為難度高，成本高，且只帶來最小的政治利益，因為這個領域的大多數受害者是沒有記錄的外國人。當他們採取行動時，通常都是笨拙、無效的。
我在調查海上的奴隸制時吸收到的教訓就是，這絕對是人權和環境罪行的交集點。
這裡的奴隸制也是食品生產和配送全球化的直接後果。
它建立在一套去中心化的外包和商業模式，並將在遙遠水域及食物供應鏈中發生的罪行都變為方便、標準化的盲點。
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：朱家儀
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GIMBA雙聯學位，跨界培養AI大數據人才
我們想讓你知道的是
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Global Innovation MBA學員來自各方產業的菁英，現任仁寶電腦品管副理的第一屆校友黃先生特別在自己的部落格上回顧：
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