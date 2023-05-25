《你不是不會做事，是不會說話》：說話方式反映一個人內在的同時，也形塑了人心

文：李揆熙

留意你的言行與態度的人不在少數

「你們知道我是誰嗎？想知道現在這樣搞，我可以把你們怎麼樣嗎？」

乘客大發雷霆。

為了攜帶超重的行李上飛機而在機場爭執了一陣子。

不知道是不是因為怒氣未消，飛行途中也一直找碴，甚至明目張膽地對空服員說出侮辱性的話語。

儘管飛機依然在喧鬧中順利降落，但當天值班的空服員們卻無一不是身心俱疲。

等到挑起爭端的乘客一下機，其他乘客們便紛紛向空服員們說「辛苦了」，而其中一位的發言更是令我印象深刻。

「那種人不知道自己的言行終有一天會回到自己身上。自己的福田得自己耕耘才行啊⋯⋯」

話語與態度形塑了我；而我的言行填滿了我的人生。

連一丁點損失或不方便都不願接受的態度，最終便成了他人眼中的無理取鬧。

連話語與態度都耀眼的人

面對上司時：「天啊，總經理，也太久不見了吧？這段時間過得還好嗎？氣色看起來好像又更好了耶！」

面對客人時：「老闆，我們為您準備了最好吃的牛排。讓我為老闆推薦一下，您可能會喜歡的搭配紅酒。」

面對後輩或下屬時：「〇〇〇，你剛剛沒聽見我說的話嗎？因為我們沒差幾歲，你就不當我是前輩嗎？我當菜鳥的時候，可沒像你這樣，不懂得自動自發就算了，至少也該做好吩咐的事吧？」

你我身邊常見的，多半是在不同情況下改變態度的那種人。

假如這種經常隨著不同對象、情況改變話語與態度的人是職場前輩或上司的話，那麼上班時與置身地獄沒什麼兩樣。

對待後輩或同事態度惡劣的人，永遠不可能與他人建立彼此信任的關係。

與我一起共事的教官中，有位「心地特別好」的學妹。無論是人品或實力，完全無可挑剔。

有次，我們在教官聚餐時聊到關於AI算命的事，於是大家便開始用起手機程式算命。

看見那位學妹沒有跟著玩，我就隨口問了問原因。

她說：「反正一定是超級好命啊，根本不用算！」大家也因此被既幽默又充滿正能量的她逗得呵呵大笑。

另一次則是我不小心在她在特意打扮的漂亮服裝上，沾到了顏色明顯的食物。

沒想到她反而對著驚慌的我說：「學姊，沒關係啦！弄不掉的話，再買一件就好。這樣剛才灑出來的那些其實是錢耶！」然後露出燦爛的笑容。

任誰都知道她說這番話不是因為花錢不懂節制，而是為了安撫對方的情緒。

時刻保持輕鬆、愉快的說話方式，更是讓她散發出一股誰也無法隨便輕視的氣質。

這種說話方式，如實地呈現了她無論置身任何景況，都能維持穩定且絕不崩潰的強悍內在。

話語的力量，其實強大無比。

說話方式反映一個人內在的同時，也形塑了人心。

試著努力多說好話吧。

最後，將為各位介紹兩種可以帶來正面效果的說話方式。

第一種，面對老是拖延且完全不想碰的事時，試著說一句「沒什麼大不了的」。說完這句話後，就會感覺自己對「麻煩事」的抗拒心理減少許多。

很多事都是只有起頭難而已，真正開始做了之後，其實大部分都比想像中來得更快解決。

我身邊有位人人公認的「會做事的人」，他表示自己每天上班的第一件事就是處理自己最討厭的那些工作。

如此一來，不僅可以藉此獲得成就感，接下來的一整天也不必再背負著必須處理這些事的壓力，甚至還能以更輕鬆的心態面對剩下的其他業務。

越是令人倍感壓力與難熬的事，越該在著手前唸一唸魔法般的咒語─「就做吧，反正也沒什麼大不了的。」

第二種，當提出要求時，我們真正需要表達的是感激，而不是懇求。

有次，我向那些經常給予協助的相關單位職員說了句「謝謝各位每一次的幫忙」，而不是「麻煩了」。原本只是句不帶任何期待的話，沒想到竟得到這樣的回應：「不客氣。您負責的業務量真的很多，一定很辛苦吧？只要是我們能幫上忙的部分，都會盡量給予協助。」後來，事情也確實在期限內順利完成了。感激之情實在難以言喻。

書籍介紹

本文摘錄自《你不是不會做事，是不會說話：活用聲音表情、好感溝通貼近人心，說話印象就是你的個人品牌優勢！》，幸福文化出版

作者：李揆熙

譯者：王品涵

韓國資深空服員及機艙廣播訓練教官親授──說進心坎裡的動聽說話術！上班族、SOHO族都適用的說話技巧40+，翻轉不擅於說話的邊緣人設

『一旦缺乏積極推銷自己的智慧，便不會有任何人發現你的存在！』掌握音調、語氣和談話訣竅，就像打造你的有聲名片，讓人聽過不忘！

「說話」和「說動聽的話」這兩者有極大差別，也帶來不同的聆聽感受，任何產業都需要話語藝術，有技巧地說話不僅為你帶來好印象、好的人際關係，更藉由溝通和表達展現自我，以話語形塑個人品牌，讓工作、業績有感加分！

本書作者在韓國的航空公司服務、訓練過眾多空服員，集結17年工作及教學經驗彙整出各種說話技巧。她指出，許多上班族每天像牛一般地努力工作，明明勤快地做事甚至加班，卻不如會說話的同事吃香，擁有被上司、客戶立刻記住的職場優勢！

懂得「好好說話」才是讓工作更省力的武器，單憑聲音的語調與氣勢，便能得知一個人的性格與習慣，足以代表「你是什麼樣的人」！無論是上班族或想打造個人品牌的自由工作者，都能跟著這本書學習打動人心並帶來正能量的自信說話術！

Photo Credit: 幸福

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航