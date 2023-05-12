台灣資助人的媽媽心：「遠方有我的另一個孩子」 台灣世界展望會兒童資助計畫，牽起跨越國度的緣分

在母親節前，台灣世界展望會資助人盧美娟、沈祐伃皆分享，成為人母後切身體會育兒不易，更同理經濟弱勢母親在照顧孩子的難處。透過台灣世界展望會的兒童資助計畫，她們把愛孩子的心分享給另一個孩子生命的祝福，就像自己同時在遠地還有另一個小孩，為他打氣應援！這份資助，讓自己、孩子彼此都有不一樣的生命感動。

Photo Credit : 台灣世界展望會 盧美娟資助人(左)把握及時行善機會。每年都會寫卡片祝福孩子平安健康長大，懷抱善良的心去幫助別人，就像叮嚀自己的孩子。(圖右)沈祐伃資助人說：謝謝展望會持續幫助孩子們，看見孩子露出純真笑容，就能感受這是份美好的責任。

跨國叮嚀的媽媽：生命無常，更把握時間去愛人

家住高雄的盧美娟回想資助兒童的契機，竟是第一胎生產時的震撼，「產時大出血，讓我全身不停地發抖，深深感受媽媽產下孩子真的不簡單！」瀕臨生死交關的經驗，讓她格外把握及時行善機會。「我帶著寶寶在打疫苗時，剛好看見展望會透過兒童資助計畫也在幫偏遠孩子打疫苗，給予營養及上學，我看了很感動，心想，世界另一端患小兒麻痺的孩子就能減少了，」她資助了一名盧安達小男孩正好與兒子同齡，「有種和我兒子一同長大的感覺，每年我會寄卡片祝福他平安健康長大，懷抱善良的心去幫助別人，」說著，盧美娟笑了起來，「我也告訴兒子要主動對同學展現友善，所以盧安達小孩就像我的另一個兒子，」

「後來我又資助了第二和第三個，有次接到展望會電話告知，小朋友跟媽媽出門搭公車發生了意外翻覆，孩子搶救不治，」驚聞事故，電話這端的盧美娟不捨落淚，心底浮現一句話，「千萬不要用年輕的生命來提醒我們生命無常，」擦乾眼淚的盧小姐，更積極提醒自己「明天不是理所當然，當下就要趕快做對的事！展望會工作人員告訴我，如何協助家庭好好處理孩子的後事，知道展望會一路陪伴孩子到最後一程，讓我很感動，」

「其實我有房貸，還有兩個孩子和公婆同住，疫情期間經濟有點緊繃。不過，想到資助的孩子們有機會上學，以後脫貧長大還能幫助弟妹和其他孩子，每月700元的小善行就能發揮很大效益，這是支持我15年資助的動力。」盧美娟表示，盧安達社區居民和展望會合作努力多年後，達成自立，而她也看著小男孩從幼兒園、小學、中學到高中，逐漸長大。「他在高中畢業後寫信向我做最後道別，信上提到現在成為展望會工作人員，一起在社區幫助其他孩子們，真的讓我看見善的循環！謝謝世界展望會，讓我有機會參與這麼有意義的事，一路走來，受益最多的是我自己。」對盧美娟來說，愛是跨越限制，為世界的共好注入一份力量。

社工職人媽媽心：世界上有困難的人很多，一個孩子就是一個希望

30多歲、在大醫院擔任社工的沈祐伃，總在實務場域中作為求助者的倚靠，貼近病痛的無常，更讓她看見生命際遇的起落時，彼此扶持的重要性。從初踏入社會、領到薪水，沈祐伃就決定資助一名孟加拉小女孩。隨著結婚成家，女兒、兒子先後來報到，每年從小女孩寄來的成長紀錄和照片，也一次次看見她長高、背起書包上學等歷程，「當媽媽之後，更可以體會偏遠地區孩子的辛苦，希望他們也可以獲得較好的照顧。」

有次，沈祐伃告訴3歲多的女兒，世界上小朋友的生長環境及家庭的缺乏。雖然女兒似懂非懂，但隔天大早，卻拿著新資助的尚比亞男孩維克多(Victor)的照片，天真地開心喊著：「我有哥哥了！」沈祐伃就用收到的兒童資料卡介紹哥哥喜歡打球、膚色為什麼不一樣？誰幫哥哥寫信給她們？替孩子拓展世界觀。「其實小孩還不認識字，但看另一個小朋友的圖畫就能直接理解。」

「從前的我想過，世上有困難的人這麼多，哪裡幫得完？但看見身在貧困社區的孩子們，連最基礎的需求與安全都沒有保障，過得很辛苦，」想起曾看過脆弱社區影片上，貧困孩子臉上依然保有純樸笑容時，沈祐伃摘下眼鏡不停拭淚，「還好先生和家人都支持我一起幫助弱勢，也謝謝展望會持續幫助孩子們，現在的我覺得能幫一個就是一個，至少世界上多一個孩子得到希望，看見孩子露出純真笑容，就能感受這是份美好的責任。」

母親節即將到來，台灣世界展望會感謝盧美娟、沈祐伃和每位資助人，以資助之愛延續和分享了母愛，支持社區和孩子茁壯成長。然而，疫情、衝突使通膨飆升，對貧困脆弱人們尤為嚴峻，據世界銀行統計，僅2022年全球便新增近億名貧窮人口，聯合國更估計當前全球極端貧困兒童已達3.56億。台灣世界展望會邀請更多人一起加入兒童資助的行列。

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