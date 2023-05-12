2023/05/12,
政治

連續兩年停辦六四彌撒，天主教香港教區無解釋原因

連續兩年停辦六四彌撒，天主教香港教區無解釋原因
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教區沒進一步解釋停辦「六四」彌撒的原因。天主教香港教區去年停辦「六四」追思彌撒，當時教區解釋，由於前線同工及部分時任天主教正義和平委員會委員對活動是否觸犯《港區國安法》感到憂慮，因此不會舉行「六四」彌撒。

（中央社）今年是1989年北京「六四」事件34週年，據《明報》11日報導，天主教香港教區今年不會舉辦六四追思彌撒，是連續第2年停辦。

報導引述香港天主教社會傳播處表示，今年教區將如去年一樣，不會舉辦「六四」追思彌撒，並指「對一切的追憶和期盼，將會在5月24日為中國教會祈禱的彌撒中進行」。

報導表示，教區沒進一步解釋停辦「六四」彌撒的原因。天主教香港教區去年停辦「六四」追思彌撒，當時教區解釋，由於前線同工及部分時任天主教正義和平委員會委員對活動是否觸犯《港區國安法》感到憂慮，因此不會舉行「六四」彌撒。

上一次天主教正義和平委員會舉辦六四彌撒，是2021年「六四」32週年，在7間天主教堂舉行追思亡者彌撒。

報導引述天主教香港教區神父羅國輝表示，今年「六四」是星期日，當天也是主日，各堂區本身已有彌撒，不需要特別另設彌撒，形容「記得就（會）記得」。

5月24日中國教會祈禱日是為2007年時任教宗本篤十六世定立。現任教宗方濟各每年都在祈禱日為中國教友祈禱，例如2021年方濟各在禱文中，祈求中國教友在信仰中更加團結。

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責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin


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