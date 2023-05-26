國籍航空公司要求女空服員穿裙子當賣點，工會呼籲「航空業要性別平等」
我們想讓你知道的是
台灣的性別平等亞洲第一，台灣航空界卻仍存在諸多涉及性別歧視的規定，如限制女性空服員上班時著裙裝、穿高跟鞋、化妝等。長榮航空更曾扣除懷孕空服員的職務津貼，在被勞動部認定違法後也不返還，甚至請生理假、產假、家庭照顧假也會影響年終獎金。台灣空服員有9成以上皆為女性，若航空業能對消除對空服員的性別歧視，尤具落實性別平等的指標意義。
據行政院性別平等處1月31日公佈的「2023年性別圖像」，我國性別平等表現亮眼，蟬聯亞洲第1名。然而，相較國際間愈來愈多航空公司致力推動性別平權和自由，提供更多元化的制服選擇，尊重多元性別認同和性別氣質表現，例如英國航空、維珍航空、冰島航空、香港快運等，台灣大部分航空公司的服裝儀容規定，仍存在嚴重的性別不平等，強制女性空服員只能穿裙裝。
不僅如此，長榮航空在2019年空服員罷工前更曾有長達30年「沒有男性空服員」的潛規則，以及女性空服員在懷孕期間被減薪、申請《性別平等工作法》保障的假別（例如生理假、產假及家庭照顧假等）會有不利處份等爭議。
桃園市空服員職業工會及長榮航空企業工會選在母親節前夕召開記者會，呼籲國籍航空公司廢除各項性別不平等的服裝儀容規定、要求長榮航空終止不利懷孕和需要照顧家庭的女性員工的行為，以真正落實航空業的性別平權。
要求女生穿裙子當賣點
台灣的國籍航空公司，不分男女，進行飛安訓練時（開關艙門、跳逃生滑梯、操作救生艇等），均是穿著褲裝工作服。實際上機服勤時，男性空服員則皆著褲裝，但大部分的女性空服員卻只能著裙裝。
桃園市空服員職業工會（以下簡稱桃空工）理事，本身也是空服員的趙婕歡表示，其實在逃生時，因為絲襪遇熱就會黏在身體上，所以空服員在跳下逃生滑梯前皆須先將絲襪脫下，以避免絲襪經滑行摩擦遇熱，對身體造成無法抹滅的傷痕，且若航空公司以飛安為最優先考量，空服員在逃生前還需要花時間先將絲襪脫下，在分秒必爭的逃生時刻更顯得裙裝的不必要。
桃空工常務理事李瀅也告訴《中央社》，空服員受訓時被要求穿褲裝，就是因為褲裝才安全；明知不安全，也無關乎專業，卻要空服員穿裙子，就是因為航空公司認為「空服員好看」是賣點，目前長榮、星宇、華航等公司女性制服都沒設計褲子。
桃空工認為，如果褲裝更便利工作，就不應該強制女性空服員只能穿裙裝，且強制女性空服員只能穿裙裝，就是嚴重的性別不平等。如果國籍航空公司認為褲裝和裙裝一樣都可以作為維護飛安的標準配備，那麼桃空工也希望空服員的制服選擇能朝性別自由的方向開放。
國籍航空公司對男女兩性空服員的差別待遇，除了褲裝和裙裝外，還有限制女性空服員在機艙外工作時（例如機場行進間）要穿有跟的鞋子，以及要求女性空服員化妝（包含彩妝、口紅等），這導致女性空服員的勤前準備要比男性空服員花上更多時間，變相壓縮休息時間，還會增加自費購買化妝品的額外開銷。
桃空工表示，以上多項針對女性空服員的服裝儀容規定，都是強烈「物化女性」和「不尊重多元性別認同、性別氣質表現」的行為。而台灣航空業從業人員的女性比例甚高，空服員更有9成以上皆為女性。行政院在2014年為落實聯合國《消除對婦女一切形式歧視公約》，曾修改了強制女警穿裙子的相關規定，基於此理，桃空工認為消除航空業對女性和不同性別的歧視，尤具落實性別平等的指標意義。
長榮：服裝儀容與性別歧視無涉
長榮航空回應，員工制服設計除考量公司整體形象及企業識別外，也參考客艙組員工作環境及需求，設計出一套符合國際禮儀且兼具上機服勤便利性制服，且公司內部相關規定也未區隔適用對象，僅要求「客艙組員於服勤時間內應一律穿戴公司所製發之制服及配件，化妝及髮飾等亦應符合規定」。
長榮航空表示，此為一般儀容要求，即使就男、女客艙組員服裝儀容有所規定，也屬全體客艙組員所一律遵守，此為對員工一定程度的指揮管理必要限制，所有性別皆然，與性別歧視無涉。
長榮空服員懷孕被減薪、請產假「貢獻度」降低
據《勞動基準法》第51條：「女工在妊娠期間，如有較為輕易之工作，得申請改調，雇主不得拒絕，並不得減少其工資。」由於空服員在懷孕期間不能執行飛行任務，航空公司會安排將空服員暫時轉任地面勤務，此時空服員雖然領不到飛行津貼等浮動薪資，但原本的固定薪資在孕期仍應維持。
但長榮航空在2021年前曾將懷孕空服員原本領有的職務津貼在妊娠期間扣除，而在2021年後會改變，是因為被桃園市政府認定違反《勞動基準法》第51條，才調整空服員孕期轉任地面勤務的薪資計算方式，但仍拒絕返還過往違法期間應給付懷孕空服員的職務津貼。
不僅如此，在長榮航空所頒布的「績效評核標準」中，空服員只要申請生理假、產假、產檢假、陪檢假、家庭照顧假等《性別平等工作法》為保障性別平等所定的假別，對公司的「貢獻度」分數就會降低。造成生理期不適或是有家庭照顧需求的空服員，因為害怕考績變差會連帶影響年終獎金、升遷甚至工作權，只能被迫犧牲身體健康或是家庭去上班，完全違反《性別平等工作法》的立法意旨。長榮航空還以「這不是扣分，是沒加分」的說詞，企圖迴避違法事實。
長榮航空企業工會（以下簡稱長企工）表示，長企工目前已協助數十位在2021年前懷孕的長榮空服員分批提起民事訴訟，追討懷孕期間減損的薪資，和因此受影響的育嬰留停津貼、生育給付，提起民事訴訟的人數也在不停增加當中。
勞動部曾針對「雇主不依《性別工作平等法》給假」做出說明。勞動部表示，依《性別工作平等法》第21條第1項規定，受僱者只要提出適當之證明文件證明確實無法出勤，雇主不得因受僱者未出勤而視為缺勤而影響其全勤獎金、考績或為其他不利之處分，雇主若違反上項規定，主管機關可依法處新台幣2萬元以上30萬元以下罰鍰。
Tags：
「快一點」的成長秘訣：讓NUEIP人事管理實現勞資和諧共舞
我們想讓你知道的是
點點全球成立於2019年，每天為了解決台灣餐飲店業者因人手不足，又要講求速度與品質的消費體驗問題，在全台馬不停蹄地提供從POS系統、線上點餐、數位支付、物流送餐，到行銷導客的一條龍智慧餐飲服務。
點點全球成立於2019年，短短三年，即創下萬家餐飲門市合作，且獲得眾多知名餐飲品牌的支持。
而在點點全球積極為中小餐飲業和小吃店研發創新解方，並展望更多元跨領域服務與海外布局的同時，背後則有專業的NUEIP團隊提供的nuHRM人資系統，為點點全球打理企業內部的所有人事營運。
擺脫呆板的代管計薪，系統串聯自動試算更接地氣
點點全球的人資主管張珺涵指出，過去外包人事薪資給第三方代管公司的過程中，企業內部文化和經營策略往往無法被充分考量，因此，代管公司難以彈性滿足所有員工的需求。每月3號發薪日前，除了需要準備員工名單、出勤記錄、薪資異動資料和請假紀錄等，企業還要負責催促員工提交假勤資料，不僅需要耗費大量精力，還會增加許多時間成本；若發薪後，發現計薪上的疑慮，與代管公司來回溝通的時間，也會進一步加大企業的負擔、影響企業的運作效率。
nuHRM人資管理系統的薪資功能，完美的解決了以上問題。不僅串聯了所有以往需主動提供給外包公司的資料，自動匯出薪資試算結果，還可以快速匯出符合財政部規範的申報媒體檔，讓月底計薪的工作流程能一條龍完成。張珺涵高興的分享：「現在，平均不到一分鐘就可以算完一個人的薪水，且多虧NUEIP獨特的關卡計薪方式，只需要跟著流程一步一步檢查，員工越多越能顯現此功能帶來的輕鬆高效，遠遠超乎我的預期。」
從制度控管到人情考量，NUEIP助打造和諧勞資關係
點點全球的團隊擁有不怕失敗、勇於創新的精神，如此彈性開放的文化也貫徹在公司制度實行上，張珺涵形容自己是雇主與員工之間的橋樑，企業為了維護內部秩序、確保員工的權益與義務，制定企業規章制度，以有效管理人力資源；然而，在實際執行時，也需要具備一定的靈活程度，才能促進勞資雙方的良好關係，達成雙贏目標。
因此，點點全球選擇了能協助實踐彈性文化的NUEIP nuHRM人資系統，利用系統設置「請假申請時間」與「最低請假時數門檻」便是最好的例子，雖其目的是為了更妥當控管人員，但有時員工發生特殊情況，以致無法符合現有制度時，企業可針對個案通融放行，此時，系統功能也可以彈性各別自行調整設定，並且自動串聯至每月薪資計算。張珺涵說道：「制度是死的，而人是活的；我們不需要一個將制度綁死的系統，而是一個既有控管制度、又有彈性調整空間的、為『人』考量的好系統，NUEIP就是這樣收放自如的系統，它讓我們建立了更互信互賴的勞資關係。」
重複的人事作業都交給舉一反三的智慧系統
近年來，點點全球快速拓展業務，伴隨著員工的增加，NUEIP系統所帶來的工作效率提升成效也越顯著。「NUEIP是我見過使用起來能最簡單無腦的系統！」張珺涵笑著說：「像是將新進員工加入系統時，只需要建立員工帳號、填寫基本資料、啟用帳號，三個步驟即可設置完畢，加上NUEIP的介面非常清楚明瞭，加速了整個建置的順暢度。」企業應用數位轉型工具，旨為節省重複的行政作業，NUEIP在協助企業導入系統時，已先將所有考勤、假期、加班、簽核等相關規則，依照公司人事規章設定完成，因此只需要為新進員工套用規則，即可快速完成新進員工的系統設置工作。
帶著讓餐飲業者「Work Easy」、消費者「Eat Happy」的經營理念，點點全球目前正積極培育強力的研發人才，進攻跨領域的數位技術服務；並借助彈性易操作的NUEIP企業管理平台，迅速解決企業內部的人事工作、提高企業營運效率；同時，亦增進了勞資雙方之間的信賴感，使團隊更有凝聚力，為企業齊心打拼。
本文章內容由「人易科技」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。